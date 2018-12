Bonn -

Schüler nutzen sie zum Chatten, Spielen und Surfen, filmen heimlich im Unterricht oder recherchieren Lösungen für Klausuren im Internet: Handys sind zum Leidwesen vieler Lehrer oft ein fester Bestandteil des Unterrichts, ob sie nun erlaubt sind oder nicht. Frankreich hatte angesichts der Probleme im Sommer ein Handyverbot an Schulen beschlossen. Am Hardtberg-Gymnasium geht man jetzt einen anderen Weg und hat als Pilotprojekt eine Smartphone-Klasse eingerichtet, in der Schüler der Klasse 9c im Unterricht mit ihren privaten Handys lernen und arbeiten.

Pilotprojekt fördert Lernen mit dem Smartphone

An dem Gymnasium war schon vor einiger Zeit eine Steuergruppe Medien gegründet worden, die den medialen Wandel an der Schule steuern soll. Ihr gehören neben Deutsch- und Englischlehrer Dr. Philip Bracher als Leiter und Schulleiter Günther Schlag zu gleichen Teilen Schüler, Lehrer und Eltern an. Die Gruppe entschied, in diesem Schuljahr eine Smartphone-Klasse einzurichten. Im Anschluss mussten die technischen und pädagogischen Voraussetzungen geschaffen werden. Dazu gehörten Fortbildungen für Lehrer zu digitalen Inhalten und eine fundierte Auswertung der Handy-Pilotphase, um das Medienkonzept weiter zu entwickeln. Das Gymnasium erprobt laut Bracher auch bereits ein neues WLAN, das flächendeckend an Bonner Schulen eingeführt werden soll. Um einen unkomplizierten, schnellen Einstieg in die Digitalisierung zu ermöglichen, hat sich die Mediengruppe für die „BYOD“-Idee entschieden. BYOD ist die englische Abkürzung für „Bring Your Own Device“, was bedeutet, dass Smartphones der Schüler per WLAN in die schulische Infrastruktur eingebunden werden.

Doch auch in der Smartphone-Klasse wird nicht ständig im Internet gesurft. „Der Unterrichtsalltag ist nicht nur durch das Smartphone bestimmt“, betont der Leiter der Mediengruppe. Es gebe auch viele klassische Unterrichtssituationen. „Das Smartphone wird nur benutzt, wenn es pädagogisch und fachlich sinnvoll ist.“

Smartboard statt Tafel und Kreide

Um mit dem Handy arbeiten zu können, mussten sich die Schüler zuerst einige Apps herunterladen. Gelernt wird jetzt mit der Plattform Quizlet, die zahlreiche Lernhilfen zur Verfügung stellt. Im Unterricht behandelte Texte werden jetzt nicht nur in einem Heft oder einer Arbeitsmappe abgeheftet, sondern auch in einer digitalen Cloud gespeichert, auf die die Schüler zugreifen und mit Hilfe von „Padlet“ Inhalte auf eine digitale Pinnwand posten können. „Plakat- und Folienpräsentationen können so sinnvoll ergänzt werden“, so Bracher.

Statt Tafel und Kreide kommt im Unterricht das digitale Smartboard, eine Art elektronische Tafel, häufiger zum Einsatz. Informationen oder Filmausschnitte können so in hochauflösender Qualität wiedergegeben werden. QR-Codes ersetzen das lästige Kopieren. „Die von uns angelegten Codes werden von den Schülern mit den Handys zunächst gescannt. Danach gelangen sie auf eine Plattform, auf die ein Lehrer Arbeitsaufträge zum Thema, passende Videosequenzen oder Audiodateien hinterlegen kann“, erklärt Philip Bracher.

Digitaler Unterricht mit wenig Aufwand

Der Lehrer verweist auf eine Studie mit dem Titel „Jugend, Information, Multi-Media“, nach der 97 Prozent aller Jugendlichen heutzutage ein internettaugliches Handy besitzen: „Das ist ein unglaubliches Potenzial. Warum sollte man es also nicht als ernsthaftes Arbeitsinstrument in der Schule nutzen?“ Mit den eigenen Geräten könne man digitalen Unterricht anbieten, ohne dabei die Eltern finanziell zu belasten. „Digitaler Unterricht wird damit mit wenig Aufwand möglich“, bestätigt auch Schulleiter Schlag.

Mediengruppe, Schüler und Eltern der Smartphone-Klasse sind trotz der kontroversen Diskussionen um das Handyverbot an Schulen von dem Pilotprojekt überzeugt: „Jugendliche erwerben keine Medienkompetenzen, indem der Lebensraum Schule die gesellschaftliche Wirklichkeit ausblendet und die Schule zur handyfreien Zone erklärt“, findet Bracher. „Statt den Kopf in den Sand zu stecken, sollten wir den Kindern einen mündigen, kompetenten Umgang mit den neuen Medien ermöglichen. Dazu gehören die Risiken ebenso wie die vielen Chancen digitaler Medien.“ (wki)