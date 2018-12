Interview mit Bürgermeister in Königswinter: Peter Wirtz blickt auf 20 Jahre im Amt

Königswinter -

Herr Wirtz, Sie sind 2019 genau 20 Jahre Bürgermeister der Stadt Königswinter. 2020, im Jahr der Kommunalwahl, werden Sie 60 – haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dann in den politischen Ruhestand zu treten?

Nein.

Nicht eine Sekunde?

Ich habe keine einzige Sekunde darüber nachgedacht. Bei der Zahl 60 stellt sich die Frage für viele Menschen, die in den Vorruhestand gehen wollen. Aber ich bin gesund, fühle mich fit und habe immer noch Spaß an der Arbeit. Ich kann mir nicht vorstellen, mit 60 zu Hause zu sitzen und das Rathaus alleine zu lassen.

Also kandidieren Sie 2020 erneut?

Für mich steht fest, dass ich kandieren möchte. Ich hoffe, dass die CDU Königswinter mir noch mal ihr Vertrauen schenkt und die Bürger mich wählen. Mein Wunsch wäre, noch eine Legislaturperiode arbeiten zu dürfen.

Bisher haben Sie alle Direktwahlen mit großem Vorsprung gegen Ihre Mitbewerber gewonnen.

Ja, das war bisher so, dafür bin ich auch dankbar. Aber das weiß man nie. Vergangener Erfolg ist kein Kissen, auf dem man sich ausruhen kann.

Was ist Ihnen in den fast 20 Jahren als Bürgermeister besonders in Erinnerung geblieben?

Das sind ganz, ganz, ganz viele Punkte. Aber es sind besonders die dramatischen Ereignisse, die in Erinnerung bleiben: Das ist einmal der Tod von Hannah und dann der von Anna.

Die beiden Tragödien sind auch mir in der Vorbereitung dieses Gesprächs als erstes eingefallen. Hannah wurde 2007 im Alter von 14 Jahren missbraucht und brutal ermordet. Der Fall hat die ganze Region erschüttert.

Das, was einen menschlich belastet, bleibt in Erinnerung. Was für mich bei Hannah besonders belastend war, waren diese Tage der Ungewissheit, bis sie gefunden war. Und dann dieser Trauermarsch durch die Stadt...

... an dem rund 6000 Menschen teilnahmen, viele weinend.

Und natürlich der Umstand, dass ich Hannah und die Familie persönlich kannte. Das trifft einen dann noch mehr.

Beim Pflegekind Anna (9) waren Sie sozusagen dienstlich betroffen: Das Kind war in der Betreuung des Königswinterer Jugendamtes, während es von seiner Bad Honnefer Pflegemutter brutal misshandelt und schließlich 2010 in der Badewanne ertränkt wurde.

Ich war dienstlich mit allen Konsequenzen, die damit zusammenhängen, davon betroffen. Nicht unmittelbar beteiligt, aber betroffen als Chef.

Sie hatten damals die Staatsanwaltschaft im Haus, weil im Zusammenhang mit Annas Fall Akten manipuliert worden waren. Haben Sie da mal an einen Rücktritt gedacht?

Ich habe nicht dran gedacht. Zur Verantwortung gehört auch die Pflicht aufzuarbeiten und zu verbessern. Der Begriff Aktenmanipulation ist relativ. Ja, die Sachbearbeiterin hat die Akte verändert und es war ein großer Fehler, dass sie nicht rechtzeitig gesichert worden ist. Diese „Manipulation“ war allerdings, wie auch das Gericht festgestellt hat, nicht entscheidungserheblich.

Themenwechsel. Ich nenne mit Blick auf die vergangenen fast 20 Jahre mal das Stichwort Altstadtsanierung.

Als großer Tiger losgesprungen und als kleines Kätzchen gelandet.

Heißt?

Ich hatte viel, viel größere Hoffnungen, dass es einen Ruck geben würde, vor allem bei den Privateigentümern. So hat es sich beschränkt auf einige wenige Hauseigentümer, die ganz Tolles gemacht und ihre Häuser saniert haben, und auf wenige, aber teure Investments der Stadt, gefördert mit öffentlichen Mitteln.

Das war vor allem die Regionale 2010.

Und die anderen Dinge, die aus Sanierungsmitteln gefördert wurden. Das wirkt auch, aber nicht so nachhaltig, wie man es sich gewünscht hätte.

Die „Leuchtturmprojekte“ hat Königswinter aber bekommen. Das neue Drachenfelsplateau...

.. es waren noch viel mehr. Es hat angefangen mit dem Besucherzentrum in der Talstation der Drachenfelsbahn, dann kam das SeaLife, das Kritiker ja damals für das Schlimmste hielten, was man der Altstadt antun konnte, das heute aber problemlos und gut funktioniert. Und natürlich die Bergspitze des Drachenfels und Schloss Drachenburg, die mit enormer Beteiligung der Stadt – das kommt immer viel zu kurz – verwirklicht wurden.

Das Schloss war ein 31-Millionen-Euro-Projekt des Landes und der NRW-Stiftung.

Wir haben als Stadt Personal-, Versicherungs- und Sachkosten getragen. Das waren in der Zeit über zwei Millionen Euro.

Das Integrierte Handlungskonzept (IHK) soll die Altstadtsanierung sozusagen mit anderen Mitteln fortsetzen. Wann passiert konkret was?

Unmittelbar gibt es die Änderung des Radwegs an der Rheinpromenade und die neue Fahrradstraße durch die Altstadt. Das kommt aus dem IHK, weil dort der Umbau der Rheinallee vorgesehen ist. Aber mit konkreten Projekten wird es in den nächsten zwei bis drei Jahren losgehen.

Stichwort Schulen und Bildung.

Da ist ganz viel passiert! Angefangen bei den Kindergärten, die in den letzten 19 Jahren erheblich ausgebaut und modernisiert worden sind, bis hin zu den Schulen. Natürlich die Entscheidung für die Gesamtschule, das heißt Neugliederung des Schulsystems, gleichzeitig die Stärkung des Gymnasiums am Oelberg. Ich glaube, im Bereich Schulen und Kindergärten stehen wir richtig gut da, auch wenn wir in den nächsten Jahren erheblich in die „Schönheitsreparaturen“ und die IT-Ausstattung investieren müssen. An „Dach und Fach“ ist alles in Ordnung, aber Anstrich und Anmutung haben gelitten.

Wegen der Gesamtschule hatten Sie Streit mit Ihrer CDU-Fraktion, weil Sie überraschend für die neue Schule votierten. Ist der Riss gekittet?

Das Thema ist durch. Die Zusammenarbeit klappt wieder sehr gut. Die Entscheidung Gesamtschule war damals eine schmerzhafte, hat auch Porzellan zerschlagen. Auf der anderen Seite haben wir jetzt eine sehr attraktive Schule, die auch von den Koalitionsfraktionen unterstützt wird, und ein zukunftsfestes Schulsystem.

Stichwort Hallenbad: Sind Sie froh, dass Sie das Thema bald vom Tisch haben und der Neubau beschlossen ist?

Das ist erst dann vom Tisch, wenn es fertig ist. Ich habe große Sorgen, was die Kosten angeht. Nicht weil wir schlecht planen, sondern weil die Baukosten und Materialpreise explodieren. Aber dass die Hallenbadentscheidung gefallen ist und von allen getragen wird, ist, glaube ich, ein Erfolg.

Haben Sie zusammen mit Ihrem damaligen Beigeordneten Ashok Sridharan, der heute Oberbürgermeister in Bonn ist, zu lange auf das umstrittene Modell einer Öffentlich-Privaten-Partnerschaft (ÖPP) gesetzt?

Zu der Zeit, als die Diskussion lief, galt ÖPP als der große Heilsbringer. Es war sicherlich ein Weg, der uns Zeit gekostet hat, auch Geld, wenn auch keine Unsummen. Aber im Nachhinein ist man immer schlauer: Hätte man damals konventionell gebaut, würden wir jetzt schon fünf Jahre das neue Bad nutzen.

Welche Stichworte fallen Ihnen noch ein?

Relativ viel ist – teils unbemerkt und nicht allein mein Verdienst – im Bereich Öffentlicher Personennahverkehr passiert. Wir haben eine dichtere Vertaktung von Bussen und mehr Fahrten erreicht. Das ist für alle, die auf die Verbindung Berg-Tal angewiesen sind, extrem wichtig. Dann die Geschichte mit dem Felssturz am Drachenfels und der Sicherung der Weinberge. Der Weinbau wurde auch deswegen gerettet, weil Behörden vor Ort störrisch waren und nicht alle Weisungen, die von oben kamen, ohne kritische Nachfragen umgesetzt haben. Als wichtige Entscheidung empfinde ich, dass wir einen städtischen Rettungsdienst haben; auch der ist zukunftsweisend aufgestellt. Und in den Bereich Feuerwehr haben wir sehr viel investiert.

Privat hat sich bei Ihnen viel verändert. Sie haben sich von Ihrer ersten Frau scheiden lassen und Heike Jüngling geheiratet. Dass ein Bürgermeister und seine Dezernentin für Ordnung, Schule und Soziales als Ehepaar in einem Verwaltungsvorstand zusammenarbeiten, ist vermutlich nach wie vor ein Unikat. Funktioniert es?

Es gibt keine Probleme. Alle notwendigen Vorkehrungen hinsichtlich möglicher Befangenheiten sind getroffen, Vier-Augen-Prinzip etwa, und ich habe mit den ganzen Personalien nichts zu tun, die sie betreffen. Die Arbeit wird professionell und ohne Beeinträchtigung durch persönliche Befindlichkeiten erledigt.

Wenn Sie die nächste Amtszeit schon mal in den Blick nehmen – was steht an?

Ich glaube, dass der Fokus der Kommunalpolitik jahrzehntelang zu Recht auf der Altstadt gelegen hat. Da haben wir viel versucht, und dies muss auch fortgesetzt werden. Aber die Stadt Königswinter besteht noch aus anderen Ortsteilen...

..insgesamt 47 Orte...

... noch mehr, und wenn man zur Altstadt vergleichbar große nimmt, mindestens sieben oder acht. Der politische Wille, sich um alle Stadtteile zu kümmern, ist da, aber da wird dann auch mal finanzielle Kraft konzentriert werden müssen, um etwas zu erreichen.

Zum Beispiel?

In Oberpleis muss die Ortsmitte anders gestaltet werden, wenn man dort für die nächsten Generationen einen attraktiven Ort haben möchte. Wir haben auch in Ober- und Niederdollendorf strukturelle Probleme, die angegangen werden müssen. Wir müssen trotz Baulandknappheit in irgendeiner Form noch Wohnraum schaffen, innerstädtische Verdichtung ist eine Möglichkeit, da gibt es Potenzial. Und eine Zukunftsaufgabe wird sein, dass wir als Stadt das Thema Infrastruktur für die Digitalisierung begleiten. Das fängt jetzt an, geht aber für meinen Geschmack viel zu langsam. In den kleineren Orten wohnen auch Menschen, die schnelles Internet haben wollen.