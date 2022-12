Königswinter – In der Nacht zu Donnerstag ist eine Küche in einem Mehrfamilienhaus in Königswinter-Oberdollendorf in Brand geraten. Nach Angaben der Feuerwehr wurden die Löschkräfte gegen 0.30 Uhr in die Adolph-Kolping-Straße gerufen. Da die Bewohnerin den Brand rechtzeitig bemerkt hatte, konnte sie auch alle Hausbewohner alarmieren.

Die Bewohner des Hauses hatten beim Eintreffen der Feuerwehr bereits das Gebäude verlassen. Feuerwehrleute unter Atemschutz entfernten das Brandgut und löschten es vor der Haustür. Anschließend belüfteten sie die Wohnung und den Hausflur. Rettungskräfte untersuchten die Mieterin. Sie kam in der Nacht bei Verwandten unter. Alle weiteren Hausbewohner konnten nach etwa einer Stunde in ihre Wohnungen zurückkehren. (ps)