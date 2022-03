Restarbeiten: Neues Hallenbad in Königswinter öffnet doch eine Woche später

Königswinter -

Die Eröffnung des für 11,33 Millionen Euro neu gebauten Hallenbades in Königswinter geht in Trippelschritten weiter, allerdings startet der Regelbetrieb nun erst am Montag, 21. März. Eigentlich sollte das Schwimmbad für die breite Öffentlichkeit schon kommende Woche Montag (14. März) öffnen. Der Schwimmtreff als Betreiber des städtischen Bades lässt nächste Woche nun zunächst die Frühschwimmer rein (montags, dienstags, donnerstags und freitags von 6 bis 8 Uhr).



Nachdem die Schulen (zum Auftakt am 2. März) und inzwischen auch die DLRG Königswinter mit einem Trainerteam und die Volkshochschule Siebengebirge mit einem Kurs im neuen Bad waren, zieht Ingolf Pott als einer der Schwimmtreff-Geschäftsführer auf Anfrage ein positives Zwischenfazit.

Die Besucher seien „sehr begeistert“. Die Technik laufe super. Kleinere Dinge, die sich erst im laufenden Betrieb zeigen könnten, müssten nachjustiert werden. So sei die Schwallkammer des Lehrschwimmbeckens schnell voll, wenn sich viele Kinder gleichzeitig in dem Becken aufhalten. Eine Frage der Einstellung der Pumpe, so Pott.



Einige Türen fehlen immer noch



Grund für den um eine Woche verzögerten Start des Normalbetriebs sind laut Ingolf Pott Restarbeiten, die noch erledigt werden müssten. Das betreffe die Fassade, aber auch den Austausch einiger Fliesen oder die Abdichtung an der Decke zwischen Lehrschwimmbecken und Foyer. Das könne nur erledigt werden, wenn kein Publikumsverkehr herrsche.



Nach wie vor fehlen aber noch einige Türen, beispielsweise an den Behindertenumkleiden, wo man sich mit Vorhängen aushilft. „Wir wissen nicht, wann die Türen geliefert werden“, klagt der Geschäftsführer und bezeichnet das in einem Fall als „sehr ärgerlich“: Weil die Tür zur Küche fehle, könne der Gastronomiebereich nicht geöffnet werden, der Getränke und kleine Snacks anbieten soll. Ohne die Tür könne das Gesundheitsamt den Gastrobereich nicht abnehmen.