Weihnachtsaktion: Rheinbach-Meckenheimer Tafel erfährt große Unterstützung

Meckenheim -

In unbeholfener Kinderschrift steht „Für ein Mädchen, 5 bis 8 Jahre“ auf dem hübsch eingepackten Paket, ein roter Stern klebt daneben. Die freiwilligen Gaben für Menschen, die jeden Cent umdrehen müssen, haben sich zum kleinen Turm gestapelt in den Räumen der Rheinbach-Meckenheimer Tafel an der Neustraße in der Meckenheimer Altstadt. In den vergangenen Jahren waren es an die 220 Pakete, die die freiwilligen Tafel-Helfer an die Kunden weitergereicht haben. Eine schöne kleine Bescherung zum Fest, über die wöchentliche Versorgung hinaus.

75 Grundschüler kamen vorbei

Als vor wenigen Tagen 75 Grundschulkinder, begleitet von ihren Lehrerinnen, Päckchen vorbeibrachten, „war das ein sehr schönes Geschnatter“, schmunzelt Tafel-Vorsitzender Dr. Uwe Petersen. Gleichermaßen aber auch „sehr anrührend“. Seit drei Jahren beteiligt sich die Evangelische Grundschule an der Weihnachts-Aktion, die bereits von Beginn der Tafelgeschichte an organisiert wird. Der Beginn, das war im Jahr 1996. Die damalige Tafel „Brücke zwischen Überfluss und Bedürftigkeit“ wurde im Herbst 1996 als städteübergreifende Tafel für Bonn und Rheinbach/Meckenheim unter dem Namen „Rheinische Tafel“ gegründet. Das Einzugsgebiet war riesig zwischen Bonn und Bad Münstereifel. Im Mai 1998 trennten sich Bonn und Meckenheim/Rheinbach auf. Auch in Euskirchen, Bad Münstereifel und Swisttal wurden Tafeln gegründet. Untereinander herrscht Gebietsschutz, aber man kooperiere, tausche zum Beispiel Waren aus, wenn der eine zu viel hat, der andere zu wenig.

Apropos: Lebensmittel werden auch über den Kölner Stützpunkt des Landesverbandes angeboten, dorthin fahren die Meckenheimer mit ihren drei Fahrzeugen, wenn Waren vorhanden sind. Angesteuert werden aber auch größere Lebensmittelbetriebe wie die Keksmanufaktur Griesson-de Beukelaer in Polch oder die Marmeladenfabrik Zentis in Aachen. Die Basis für die vorgehaltenen Lebensmittel schaffen aber die Discounter vor Ort, erklärt Uwe Petersen, die Obstbauern und das Zentrallager der Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr. Dort dürfen die Ehrenamtler Retouren sortieren und mitnehmen, was brauchbar ist. „Häufig sind die Waren in ganz ausgezeichnetem Zustand“, sagt Petersen und räumt auf mit dem Vorurteil, es würden nur geringerwertige Produkte verteilt oder solche, bei denen das Mindesthaltbarkeitsdatum schon abgelaufen ist.

Fünf Tage pro Woche sind die Sammler vormittags unterwegs und tragen die Lebensmittel zusammen, an vier Tagen pro Woche werden die Waren ausgegeben; dienstags und donnerstags in Meckenheim, mittwochs und freitags in Rheinbach. Manche Helfer sind permanent dabei, andere kommen auf Abruf: „Wir haben ein variables System.“ 42 Namen stehen auf Petersens Liste, überwiegend Rentner und Pensionäre, die auch spontan einspringen können. „Wenn Not am Mann ist, kann man immer jemanden anrufen.“

So spontan mitunter die Helfer in den städtischen Räumen an der Neustraße zusammenkommen, so strukturiert ist die Ausgabe. Man kann sich also nicht einfach in den kleinen Warteraum hineinsetzen, der mit niedlichen, von Kindern gemalten Unterwasserwesen wohnlich geschmückt ist. Hier warten die Kunden, bis ihre Nummer auf einem Bildschirm auftaucht. „Der Kunde muss nachweisen, dass er Hartz IV, die Grundsicherung oder Geld nach dem Asylbewerbergesetz bekommt“, so Petersen, der seit fünf Jahren Vorsitzender der Tafel ist. Dann gibt es einen Berechtigungsausweis, der jeder Familie einmal pro Woche die Annahme von Lebensmitteln ermöglicht. Die Kunden müssen dann auch einen Euro pro Erwachsenem und 50 Cent pro Kind auf einen kleinen Zinnteller legen. „Damit können wir einen Teil der fixen Kosten begleichen“, so Petersen. Wer viermal hintereinander nicht kommt, ohne Bescheid zu geben, büßt seinen Ausweis ein und „hat einige Monate Pause“ bei der Ausgabe.

„Ohne Regeln kann man den Laden nicht unter Kontrolle behalten“, ist seine Erfahrung. Den Verhaltenskodex hat Petersen in drei Sprachen aufgeschrieben und an die Tür geheftet, wer sich nicht daran hält, fliegt raus. Aber in der Regel seien die Kunden „so liebe und nette Menschen, dass die Arbeit Freude macht“. Man kenne sich, man plaudere miteinander.

Die erstaunliche Menge von bis zu 28,5 Tonnen Lebensmittel wird monatlich ausgegeben, da braucht man schon Lager- und Kühlmöglichkeiten. Je fünf große Gefrierschränke stehen in Meckenheim und Rheinbach, in Trockenlagern warten Kekse, Obst, Konserven, Spülmittel und vieles mehr auf die Kunden. Es ist eng hier, ihren kleinen Arbeitsbereich hat sich Karin Woyke, die Leiterin der Ausgabestelle, für die Optik mit einem Paravent abgegrenzt. Manchmal wünsche er sich einen kleinen Sozialraum für die Helfer, sagt der Vorsitzende. Aber dass die Tafel Räume der Stadt benutzen könne, sei schon eine sehr große Unterstützung.

Ausgegeben werden Fleisch, Obst, Gemüse, Brot, Milchprodukte und mehr von vier Helfern im Nebenraum mit den blank geputzten Metallregalen. Es muss alles sauber sein, die Tafel ist ein Lebensmittelbetrieb und wird regelmäßig überwacht. „Wir schaffen es, hier 115 Familien in zwei Stunden zu bedienen“, ist Petersen stolz. Dasselbe gilt für Rheinbach. Dort unterstützt die Stadt die Tafel zurzeit bei der Suche nach einer neuen Bleibe.