Fußball-Kreisliga A: Lohmar stürmt an die Spitze

Rhein-Sieg-Kreis -

Das Fußball-A-Liga-Topspiel zwischen dem Spitzenreiter 1. FC Niederkassel II sowie dem Tabellendritten SV Hellas Troisdorf endete mit einer Punkteteilung. Nutznießer ist der SV Lohmar, der dank eines klaren Heimsieges die Tabellenspitze eroberte.



1.FC Niederkassel II – SV Hellas Troisdorf 2:2 (0:0). „Es ist schade, dass dieses tolle Spiel am Ende in Tumulte ausgeartet ist. Wir haben uns in Unterzahl den einen Punkt verdient“, so Hellas-Coach Evangelos Sotiriou.

Nach einer torlosen ersten Hälfte mit einem Chancenplus für Niederkassel sah Gästespieler Antonio Zarbo zunächst die Ampelkarte (47.). Die Heimelf nutzte die Überzahl zum 1:0 durch Fatih Tuysuz (67.). Manuel Alves Martins gelang der Ausgleich (80.). Nach dem 2:1 durch Deniz Durmus (84.) wähnte sich der 1. FCN auf der Siegerstraße.



Partika behält die Nerven



Doch quasi mit der letzten Aktion des Spiels bekam Hellas einen Foulelfmeter zugesprochen, was die Gemüter hochkochen ließ und zu hitzigen Wortgefechten führte – auf und neben dem Platz. Davon unberührt verwandelte Filip Partika den Strafstoß zum 2:2 (90./+3). Hellas-Spieler Konstantinos Georgiadis sah noch „Rot“ (90./+6).

SF Troisdorf 05 – SSV Kaldauen 7:1 (5:1). Die Kaldauener Führung durch Tim Zimmermann (9.) hielt nur kurz – 1:1 (16./Kerem Sahin). Erneut Sahin (32.), Ümit Keskin (36.), Kerem Dogan (42.), Marcel Wiemer (43., 59.) sowie Ramon Jusufi (78.) brachten mit ihren Treffern den Sieg der SFT unter Dach und Fach.



SV Lohmar – SpVgg Hurst-Rosbach 7:1 (3:0). Nach den Toren von Daniel Rennen (8., 12.) und Dustin Zimmermann (28.) war die Begegnung bereits früh entschieden. Lukas Raschke (50.), Henning Pauls (64., 73.) und Jonas Timmer (90.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Den Ehrentreffer markierte Catalin Motrici (84.).



TuS Birk – FV Bad Honnef II 1:3 (1:1). Das Kellerduell fand in den Gästen den verdienten Sieger. Die Bad Honnefer Führung durch Andreas Weinberg (19.) glich Finn Lukas Geiger zwar noch aus (41.). Doch Oguzhan Dagdelen (75.) und Shota Urushizaki (82.) brachten den Auswärtssieg letztlich in trockene Tücher.



SF Aegidienberg – ASV Sankt Augustin 0:2 (0:1). Mit dem überraschenden Auswärtssieg sendete das Tabellenschlusslicht ein eindrucksvolles Lebenszeichen. Abdelfadel Zirri (22.) und Farsad Sayed (83.) waren erfolgreich.



TSV Wolsdorf – SV Allner-Bödingen 4:1 (2:0). Durch den 4:1-Heimsieg hält Wolsdorf weiter Tuchfühlung zur Tabellenspitze. Julian Fuhrmann (39.), Jan-Niklas Hundenborn (44.), Jan Ley (61.) und Peter Schyns (81.) trugen sich in die Torschützenliste ein. Das Gästetor erzielte Jan Kostorz (80.).



SV Umutspor Troisdorf – SV Müllekoven 2:1 (1:0). Das 1:0 durch Marek Michael Kalkan (35.) glichen die Gäste durch Marvin Zschau aus (84.). Der Troisdorfer Siegtreffer durch Ömer Alagöz fiel in der Schlussminute.



SV Menden – RW Hütte 0:2 (0:0). Nach einem hart umkämpften Nachbarschaftsduell jubelten die Rot-Weißen über drei Punkte. Dennis Gemünd (55.) sowie Besmir Simnica (75.) waren dafür maßgeblich verantwortlich. „Der Sieg ist verdient, stand zwischenzeitlich aber auch auf der Kippe. Unser Keeper David Apfelbaum hat uns mit starken Paraden die drei Punkte gerettet“, sagte RW-Coach Burkhard Zimmermann.