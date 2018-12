Rheinbach -

„Big in Japan“ oder „Forever Young“, diese 80er-Hits der Band „Alphaville“ hat man heute noch im Ohr. Eben diese Band um ihren Sänger Marian Gold wird am 25. Mai des kommenden Jahres ein Benefizkonzert in Rheinbach geben zugunsten des Vereins „Leben mit Autismus Bonn, Rhein-Sieg-Eifel“ , der mit einem Informationstag sein zehnjähriges Bestehen feiern möchte.

Wie kam es dazu? In der Band „Courage“, einem Musikensemble von zehn Menschen aus dem Autismus-Spektrum, spielt Marlon, der Sohn von „Alphaville“-Sänger Marian Gold. Wie viele andere Kinder nutzt er seit zehn Jahren die Angebote des Vereins wie gemeinsames Musizieren. Dies ist aber nur eine der vielen Freizeitaktivitäten des Vereins „Leben mit Autismus“. Diese Aktivitäten ermöglichen ihnen ein Stück Teilhabe, ein Stück Normalität, die ihnen sonst verwehrt bleibt: Spaß haben mit anderen, stolz sein auf erbrachte Leistungen.

Zehnjähriges Jubiläum im Mai

Bereits um 10 Uhr geht es am 25. Mai los mit einer Informationsveranstaltung rund um das Thema Autismus und Hilfen für Menschen mit Behinderungen. Die flankierende Ausstellung „Blickwinkel“ soll den Blick für autistische Perspektiven schärfen. Gemeinsam mit den Rheinbacher Bürgern und Gästen von außerhalb soll es ein informativer und vergnüglicher Tag mit buntem Rahmenprogramm werden, sagen die Gastgeber. Wenn dann am 25. Mai 2019 in der Stadthalle Rheinbach die Lichter auf der Bühne angehen, dann sehen die Zuschauer zwei Bands, die erst einmal unterschiedlicher nicht sein können: „Courage“ unter der Leitung von Udo Seehausen, und eben „Alphaville“. Mit diesem Konzert möchte sich Marian Gold bedanken und hat all seine Musiker aus London, Hamburg und Berlin zusammengetrommelt. Vater und Sohn stehen hier zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne.

„Aktion Mensch“ unterstützt den Verein übrigens nochmals für zwei Jahre mit insgesamt 107 100 Euro. (jr)