Bonn – Bei einer stationären Verkehrskontrolle der Polizei Bonn an der Endenicher Straße in der Bonner Weststadt hielten die Beamten drei alkoholisierte Männer an. Ein 25-jähriger Fahranfänger hielt sich demnach nicht an die Null-Promille Grenze, zwei 20-Jährige auf E-Scootern hatten dagegen mehr als 0,5 Promille Alkohol im Blut. Insgesamt kontrollierte die Polizei 27 Fahrerinnen und Fahrer in dieser Nacht. (red)