Bonn – Ein vermisster Zehnjähriger aus Bonn wird von der Polizei nicht weiter gesucht. Er galt eine Woche lang als vermisst.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde er am Dienstag am schweizerisch-italienischen Grenzübergang in Chiasso in Begleitung seines Vaters von der Kantonspolizei Tessin gefunden und im weiteren Verlauf von deutschen Behörden in Obhut genommen.



Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Kindesentziehung gegen den Vater des unter Vormundschaft stehenden Zehnjährigen. (hen)