Hasserfüllte Botschaften: Unbekannte brüllen in Bonn volksverhetzende Parolen

Bonn -

Der Staatsschutz der Bonner Polizei fahndet nach zwei jungen Männern, die am Berliner Platz in der Bonner Innenstadt am Donnerstag volksverhetzende Parolen gebrüllt haben sollen. Nach Angaben der Polizei sollen sich die beiden Tatverdächtigen gegen 8:15 Uhr an der Ecke Bornheimer Straße/Berliner Platz hasserfüllt über eine an einer dortigen Gastwirtschaft aufgehängte Regenbogenfahne geäußert haben. Ein 35-Jähriger, der die Unbekannten daraufhin zur Rede stellte, soll anschließend von einem der Männer ins Gesicht geschlagen worden sein.

Ein bislang unbekannter männlicher Zeuge griff in die Situation ein und schubste den Angreifer von dem 35-Jährigen weg. Der Geschädigte lief daraufhin in Richtung Bahnhof, während die beiden Tatverdächtigen unter lautem Gegröle und weiteren Beleidigungen in Richtung Innenstadt liefen. Zu dem Geschehen ging später online eine Anzeige bei der Polizei ein.

Nach Vernehmung des geschädigten 35-Jährigen sollen die beiden flüchtigen Männer etwa 1,75 m groß sein und etwa 20 Jahre alt sein. Einer der beiden hatte rote Haare mit Kurzhaarschnitt und einen sehr hellen Hautteint mit Sommersprossen. Er soll ein dickliches Gesicht und blaue Auge haben und von unauffällige Statur sein. Er war bekleidet mit einer dunkelgrünen Daunenjacke und blauer Jeans. Er sprach deutsch ohne Akzent.

Der zweite Mann war von schlanker Statur, hat ein schmales Gesicht, einen hellen Hautteint und dunkelbraune Augen. Er hat schwarzbraune Haare mit straffem Seitenscheitel, trägt eine Brille mit starkem Rahmen in quadratischer Form und war zur Tatzeit schick gekleidet mit einem Mantel. Auch er sprach Deutsch ohne Akzent.

Die Ermittler des Staatsschutzes der Bonner Polizei bitten nun insbesondere um die Kontaktaufnahme des noch unbekannten Zeugen und fragen: Wer hat das Geschehen am Donnerstagmorgen beobachtet und/oder kann Angaben zur Identität der Unbekannten machen? Hinweise werden unter 0228 15-0 entgegengenommen. (ps)