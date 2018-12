Mangelnder Brandschutz: Universität Bonn muss dritte Etage zum Jahresbeginn räumen

Bonn -

Die Universität muss zum Jahresbeginn den Forschungs- und Lehrbetrieb im dritten Stock des Hauptgebäudes einstellen. Das hat der Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB) NRW als Bauaufsicht angeordnet, nachdem die Brandschutz-Situation neu bewertet worden war. Betroffen von der Sperrung sind laut Uni fast 100 Räume, 150 Beschäftigte und mehr als 400 Studierende der geisteswissenschaftlichen Fakultäten. Sie müssen nun in Ausweichquartieren untergebracht werden.

Ursprünglich hatten sich die Hochschule und BLB darauf verständigt, mit den betroffenen Bereichen erst zum Sommersemester 2019 in andere Quartiere umzuziehen. Jetzt muss schnell eine Lösung gefunden werden. Da neue Räume nicht sofort verfügbar sind und der Vorlesungsbetrieb im Wintersemester noch einige Wochen andauert, ist auch Kreativität gefragt, um den Raumbedarf zu decken. Kanzler Holger Gottschalk hat laut Uni mit den Dekanen der betroffenen Katholisch- und Evangelisch-Theologischen Fakultäten sowie der Philosophischen Fakultät über Lösungsmöglichkeiten gesprochen. Unter anderem ist geplant, Räume in der Römerstraße 164 herzurichten, die seit dem kürzlich erfolgten Auszug der Informatik leerstehen.

Rektor Hoch räumt

sein Dienstzimmer

Darüber hinaus sucht die Universitätsverwaltung Alternativstandorte für Büros, Seminare und Prüfungen im Umfeld des Hauptgebäudes. Rektor Michael Hoch stellt sein Dienstzimmer im Hauptgebäude für Lehrveranstaltungen zur Verfügung. Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb will auch helfen, die Raumnot zu beheben. Die Universität ist Eigentümer des barocken Hauptgebäudes, hat dieses aber an den BLB verpachtet, dem die meisten der rund 350 von der Universität genutzten Gebäude in der Stadt gehören. (wki)