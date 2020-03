Mordverdacht in Bonn-Villich: Mann tot in Wohnung gefunden – Verdächtiger festgenommen

Bonn -

Die Bonner Polizei hat am Dienstagabend einen Verdächtigen festgenommen, der in dem Verdacht steht, einen jungen Mann getötet zu haben. Die Beamten wurden von Nachbarn zu einem Mehrfamilienhaus in der Schevastesstraße gerufen, da die Nachbarn Hilferufe aus einer Wohnung vernommen hatten.



Das teilte die Bonner Polizei am Mittwochmorgen mit. Nachdem die Beamten vor Ort die Tür der Wohnung geöffnet hatten, fanden sie einen schwerstverletzten jungen Mann. Der Notarzt versuchte noch den Mann zu reanimieren, jedoch ohne Erfolg. Der Mann starb noch in der Wohnung.

Nach der Zeugenbefragung suchte die Polizei nach einem Tatverdächtigen, der sich ebenfalls in der Wohnung aufgehalten haben soll. Diesen konnten die Beamten am späten Abend festnehmen. Was genau geschehen ist, ist noch unklar, die Mordkommission ermittelt nun in dem Fall. (EB)