Unfall: Motorradfahrer kollidiert in Bonn mit Verkehrsinsel – lebensgefährlich verletzt

Bonn -

In Bonn ist auf der Landstraße 261 ein Motorradfahrer bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Freitagabend mitteilte, soll er am Nachmittag am Ortsausgang von Bonn-Röttgen in Fahrtrichtung Meckenheim unterwegs gewesen sein und aus bislang ungeklärten Gründen mit einer Verkehrsinsel kollidiert sein. Durch den Sturz erlitt der 53-Jährige lebensgefährliche Verletzungen. Ein Notarzt reanimierte den Mann an der Unfallstelle.

Die L261 wurde für die Unfallaufnahme komplett gesperrt. Ein Unfallaufnahmeteam untersucht den Unfallhergang. Die Feuerwehr leuchtet die Unfallstelle aus. Zeugenhinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0228-150 entgegen. (hen)