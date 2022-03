Verdächtiges Pulver: Russisches Generalkonsulat alarmiert Bonner Polizei

Bonn -

Das russische Generalkonsulat in Bonn hat am Freitag einen Brief mit verdächtigem Pulver erhalten und daraufhin die Polizei alarmiert. Den Angaben der Polizei zufolge informierte die russische Auslandsvertretung an der Waldstraße in Bad Godesberg die Beamten um 12:40 Uhr über den Eingang der verdächtigen Briefsendung.



Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass von dem Inhalt des Briefes eine Gefahr ausgeht, zogen die Polizisten Spezialisten der Bonner Berufsfeuerwehr sowie der Analytischen Task Force der Berufsfeuerwehren Köln und Essen zur Unterstützung hinzu. Außerdem riegelten sie die Waldstraße ab.



Deren Untersuchungen ergaben, dass sich in dem Briefumschlag keine gefährliche Substanz befand. Die Polizei stellte den Umschlag samt Inhalt für weitere kriminaltechnische Untersuchungen sicher. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zum bislang unbekannten Absender dauern an. Die Sperrung der Waldstraße wurde um 18:30 Uhr aufgehoben. (ps)