Vernünftige Lösung: Malteser Krankenhaus in Bonn schließt Kreißsaal

Bonn -

Wegen akuten Personalmangels hat das Malteser Krankenhaus Seliger Gerhard Bonn/Rhein-Sieg gestern seine Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe sowie den Kreißsaal bis auf weiteres geschlossen. Dieser Beschluss sei ihnen schwergefallen, sagt Krankenhaus-Geschäftsführer Martin Milde, „aber es ist die einzig verantwortungsvolle Entscheidung unter den momentanen Bedingungen“.

Schon in den vergangenen Monaten sei immer wieder deutlich geworden, dass die dünne Personaldecke der Gynäkologie und Geburtshilfe ein Problem sei. Milde: „Im Mai mussten wir den Kreißsaal schon einmal schließen, vor einigen Wochen konnten wir keine Patientinnen mehr zu geplanten Operationen aufnehmen. Das ist nicht die Versorgungssicherheit, die wir unseren Patientinnen bieten möchten.“ Auch deshalb sei die Schließung derzeit die einzig vernünftige Lösung.

Chefarztposten könne seit Monaten nicht besetzt werden

Nach den Worten des Geschäftsführers ist die Nachbesetzung offener Stellen in der Gynäkologie „extrem schwierig“. Der frei gewordene Chefarztposten könne trotz intensiver Bemühungen seit Monaten nicht besetzt werden. Auch andere freie Stellen sorgten dafür, dass krankheitsbedingte Ausfälle „schnell zu einem wirklichen Problem werden“.

Die Schwierigkeit, Stellen nachzubesetzen, erklärt Milde mit der geringen Größe der Abteilung: „Unsere recht kleine Gynäkologie und Geburtshilfe ist für die spezialisierten Fachkräfte, die wir uns wünschen, nicht attraktiv genug. Zudem haben wir keine Kinderklinik und kein Brustzentrum – beides macht eine Klinik für gut ausgebildete Fachkräfte attraktiv.“

Als kurzfristige Lösung setzte das Krankenhaus seit einigen Monaten auf zusätzliche Honorarärzte. Durch weitere Krankheitsfälle unter den eigenen Mitarbeitern sei aber auch dieses extrem kostenintensive Modell nicht mehr tragfähig. Das Krankenhaus will die Abteilung erst wieder in Betrieb nehmen, „wenn wir eine stabile und gute Versorgung auch wieder sicherstellen können“, so Milde. (kri)