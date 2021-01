Swisttal -

„Die Leute ziehen daheim ein Ringelshirt an, ein wenig Schminke ins Gesicht, ein paar Mettbrötchen, vielleicht ein Ballon oder eine Luftschlange auf den Tisch, ein Kölsch oder ne Limo dazu – so kommt Stimmung auf.“ So stellt sich Dirk Lüssem vor, wie sich die Jecken zwischen Odendorf, Heimerzheim und Buschhoven vor dem Laptop oder dem Fernseher zu Hause die „Große Swisttaler Jeckstream-Fastelovendssitzung“ ansehen. Gestern Abend erhielten die Mitglieder der KGs eine Einladung, mit Abstand doch ein bisschen Karneval zu feiern, ab Donnerstag um 11.11 Uhr ist die Sitzung verfügbar. „Man muss sich darauf einlassen“, erklärt Lüssem, der zu den bekanntesten Karnevalisten der Region gehört und gemeinsam mit den Karnevalsgesellschaften der Gemeinde eine corona-konforme Sitzung für das eigene Wohnzimmer auf die Beine gestellt hat.

Möglich macht es die Plattform „Jeckstream.de“. Zahlreiche Bands und Büttenredner aus der Karnevalshochburg Köln haben Programme aufgenommen, die gebucht werden können. So können sie trotz des Sessions-Ausfalls etwas Geld in die Kassen bringen. Jeder kann dort eine eigene Sitzung zusammenstellen und dabei aus 30 Künstlern wählen. Bei einer Buchung von einer Sitzung mit beispielsweise sechs Programmpunkten erhält jeder der ausgewählten Künstler einen Anteil von der Streaming-Gebühr.

Der jecke Stream Die „Große Swisttaler Jeckstream-Fastelovendssitzung“ ist ab Donnerstag, 28. Januar, um 11.11 Uhr verfügbar. Auf der Webseite www.jeckstream.de steht sie bis Aschermittwoch, 17. Februar, 0 Uhr, zur Auswahl. Nach der Buchung für 12,99 Euro wird ein Streaming-Code zugesandt, mit dem die Sitzung einmalig abrufbar ist. Für kleine Gruppen gibt es ein Familienticket, mit dem die Künstler fünffach unterstützt werden. (rom)

Die Swisttaler haben aber noch eins drauf gelegt und die eigene Online-Sitzung zu etwas besonderem gemacht. Die Präsidenten der Gesellschaften übernahmen die Anmoderation; Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner eröffnet die Sitzung mit einem Grußwort. Dafür fuhren die jecken Präsidenten am Freitag in ein Studio in Erftstadt. Dort nahm jeder seine 30- bis 45-sekündige Anmoderation auf, in der Grußworte und ein Schmankerl aus der Geschichte der eigenen KG nicht fehlen durften. „Die Idee wurde erst eine Woche vorher in einem Web-Meeting vorgestellt und von allen für gut befunden“, erklärte Dominik Schweminski, Präsident von Matt Mött Miel.

„Es dauerte rund zwei Stunden, bis alle Aufnahmen im Kasten waren. Die Lockerheit hat etwas gefehlt, aber es hat Spaß gemacht. Das Ziel ist es, die Zuschauer mitzunehmen und wir hoffen, dass der Funke überspringt“, so Dirk Lüssem. Als Mitinhaber einer Karnevalsagentur und Präsident der Ludendorfer Jonge weiß der „Lü“ ganz genau worauf es ankommt. Die Herausforderung sei es, das Ganze auch über den Bildschirm rüber zu bringen.

„Es ist die beste Möglichkeit, in der aktuellen Zeit etwas auf die Beine zu stellen. Ich bin eigentlich kein großer Freund davon, Konzerte oder Sitzungen online zu machen, aber es gibt keine Alternative“, konstatiert der Ludendorfer. Mit dem Endprodukt, für das unter anderem die Black Fööss, Martin Schopps und Jupp Menth ausgewählt wurden, ist er sehr zufrieden. „Es war schön zu sehen, was für eine außergewöhnlich tolle Präsidentengemeinschaft wir im Swisttaler Karneval haben. Wir haben alle Hand in Hand gearbeitet.“ Eines fehlt Lüssem jedoch: „Wir hätten gerne Künstler aus der Region dabei gehabt, aber da waren uns durch die Vorauswahl die Hände gebunden.“