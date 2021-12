Corona in NRW: 58 neue Todesfälle – So viele Impfungen in Arztpraxen wie noch nie

Köln/Düsseldorf -

Das Land NRW ist weiter vom Coronavirus betroffen. Weiterhin gelten Hygiene-Vorschriften, der Mindestabstand von 1,5 Metern und Maskenpflicht etwa im öffentlichen Nahverkehr oder Supermärkten.

Über die Internetseite des Landes sind alle Entscheidungen und Erlasse der NRW-Landesregierung abrufbar.

Wir informieren über die aktuellen Ereignisse hier im Newsblog.

Dienstag, 7. Dezember

Inzidenz in NRW steigt leicht – 58 neue Todesfälle registriert

8.21 Uhr: In Nordrhein-Westfalen ist die Corona-Inzidenz erneut leicht gestiegen. Am Dienstag gab das NRW-Landeszentrum Gesundheit die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche mit 297,0 an. Innerhalb von 24 Stunden wurden in NRW 7592 Neuinfektionen gemeldet. 58 Menschen starben in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Die Hospitalisierungsinzidenz liegt derzeit bei 4,44. Der Anteil an Covid-19-Patienten an betreibbaren Intensivbetten liegt bei 14,19 Prozent.

Montag, 6. Dezember

Vereinigungen: So viele Impfungen in Arztpraxen wie noch nie



21.20 Uhr: Die Hausärzte und Fachärzte in Nordrhein-Westfalen haben binnen einer Woche nach Angaben ihrer Vereinigungen in ihren Praxen mit mehr als einer Million Dosen so viel Corona-Impfstoff verabreicht wie noch nie in der Pandemie.



Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein berichtete am Montag von über 540.000 Impfungen in der vergangenen Woche. Allein am zweiten Adventswochenende hätten die Praxen fast 100.000 Menschen mit Booster-Impfungen versorgt. Über lokale Impfaktionen der Kommunen seien 80.000 Menschen geimpft worden. Die Zahl der an der Impfaktion beteiligten Praxen sei um 200 auf knapp 5200 Praxen gestiegen.



Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe berichtete am Montag, dass die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte in ihrer Region in den vergangenen sieben Tagen 552.000 Menschen gegen Corona geimpft hätten. „So viele wie nie zuvor innerhalb einer Woche!“, unterstrich die Vereinigung.



Damit sei spätestens jetzt die Frage beantwortet, ob die Hausärzte das wirklich schaffen. Allein am zweiten Adventssamstag seien in fast 1000 Praxen der Region Westfalen-Lippe mehr als 91.000 Impfungen verabreicht worden - darunter 84 000 Booster-Impfungen.

Wüst geht nicht von Kontrollen in Privatwohnungen aus

13.50 Uhr: Hendrik Wüst sagte beim Besuch des Impfzentrums Düsseldorf zu den geltenden Kontaktbeschränkungen: „Ich fordere alle Menschen auf, sich an die Regeln zu halten. Man muss nicht immer ausreizen, ob nun wirklich kontrolliert wird - das tun wir im Straßenverkehr ja auch nicht.“ Solange es keinen Anlass gibt, zu glauben, dass „außergewöhnlichen Dinge stattfinden“, seien Privatwohnungen ein grundrechtlich besonders geschützter Raum. Diesen Raum wolle der Staat auch weiter schützen, sagte Wüst zur Frage nach Corona-Kontrollen unterm Weihnachtsbaum.



Was Bund und Länder bisher an Coronamaßnahmen verabredeten, lasse Familienfeiern im kleinen Raum unter Einschränkungen zu. „Ich finde, das sollte man dann auch machen“, sagte Wüst. In der Frage nach etwaigen weiteren Verschärfungen nach den Feiertagen auch für Geimpfte und Genesene legte sich der Ministerpräsident zunächst nicht fest.



Es müsse beobachtet werden, wie die Menschen auf die beschlossenen Maßnahmen reagierten, „bevor man das Schräubchen immer, immer weiter dreht“, sagte Wüst. Die Entwicklung der Infektionszahlen in Hochinzidenzgebieten lasse darauf hoffen, dass die Zahlen „irgendwann“ deutlich sinken.

Wüst hebt Köln als positives Beispiel hervor

12.20 Uhr: Der NRW-Ministerpräsident betont, dass auch weiterhin „Dynamik und Kreativität“ gebraucht werden, um das bundesweite Ziel von 30 Millionen Impfungen bis Jahresende zu erreichen. Aktionen wir der Impfmarathon in Aachen am Wochenende, bei dem 8000 Menschen geimpft wurden, seien wichtig. Wüst erwähnt auch die Kölner Lanxess-Arena mit ihrem Impf-Drive-In.

Wüst gratuliert Karl Lauterbach

12.10 Uhr: Auf Nachfrage einer Journalistin gratuliert Hendrik Wüst dem Kölner SPD-Politiker Karl Lauterbach zu seinem neuen Amt als Bundesgesundheitsminister. Am Montag war bekannt gemacht worden, dass der Gesundheitsexperte Nachfolger von Jens Spahn werden wird.

Ministerpräsident Hendrik Wüst informiert über Impfkampagne

12.05 Uhr: NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst hat sich bei der Besichtigung des Impfzentrums am Düsseldorfer Hauptbahnhof zur Impfkampagne im Land geäußert. Nordrhein-Westfalen sei das Flächenland, das bislang die meisten Impfungen verabreicht habe. 3,3 Millionen Menschen seien bislang geboostert worden, das seien 18,4% der Bevölkerung. Wüst danke allen Ärzten und anderen Beteiligten der Impfkampagne.

NRW-Inzidenz unverändert bei 290

8.35 Uhr: Das RKI gibt für NRW am Montag eine sieben-Tage-Inzidenz von 290,3 an. Damit ist sie fast gleich zum Vortag (290,2) und weiterhin weit unter dem bundesweiten Durchschnitt.

Dem RKI wurden 3488 Neuinfektionen aus NRW gemeldet, neun Menschen starben in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Impfmarathon in Aachen hat Erwartungen übertroffen

7.44 Uhr: Beim sogenannten Impfmarathon in Aachen haben sich rund 8000 Menschen eine Spritze zum Corona-Schutz geben lassen. Damit seien die Erwartungen der Macher „übertroffen“ worden, teilte die Stadt am Sonntagabend mit. Auch am Schlusstag sei das Interesse der Menschen weiter ungebrochen gewesen, hatten die Verantwortlichen schon zuvor in einer Zwischenbilanz berichtet. Das Impfangebot bestand von Freitagmorgen bis Sonntagabend 18 Uhr rund um die Uhr in einem ehemaligen Einkaufszentrum.

Die meisten hätten sich dabei ihren „Booster“, also die dritte Impfung, abgeholt, wie es hieß. Viele kamen aber auch für die erste (etwa neun Prozent) oder zweite Impfung (etwa sechs Prozent). Die exakten Zahlen sollten Anfang der Woche vorliegen.

Teils wurden pro Stunde bis zu 130 Impfungen verabreicht. Die Wartezeiten lagen oft zwischen 30 und 90 Minuten. In der Nacht hätten sich dann längere Schlangen gebildet, weil vor allem junge Leute aus anderen Städten und sogar aus anderen Bundesländern angereist seien, hieß es schon am Mittag. Die Impfteams waren eigens dafür aufgestockt worden.

Die Erwartungen an die Aktion seien weit übertroffen worden, betonte auch Städteregionsrat Tim Grüttemeier am Sonntag laut Mitteilung. Besonders das Nachtangebot werde bei künftigen Aktionen weiter ausgebaut.

Sonntag, 5. Dezember

Inzidenzwert in NRW leicht gestiegen

8.48 Uhr: In Nordrhein-Westfalen ist die Corona-Inzidenz wieder leicht angestiegen. Am Sonntag gab das Robert Koch-Institut (RKI) die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche mit 290,2 an. Das war etwas mehr als am Vortag (288,5). Innerhalb von 24 Stunden wurden in NRW 6899 Neuinfektionen gemeldet. Elf Menschen starben in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

NRW lag damit aber weiterhin deutlich unter der für ganz Deutschland berechneten Sieben-Tage-Inzidenz von 439,2, die im Vergleich zum Samstag allerdings leicht sank.

Köln verzeichnete mit 435,2 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Sonntagmorgen nach wie vor den höchsten Wert in ganz NRW - auch wenn er den Daten zufolge deutlich zurückging. Am Samstag war die Sieben-Tage-Inzidenz für Köln noch mit 459,0 angegeben worden. Mitte November hatte es Kritik an der Stadt gegeben, da Tausende Menschen miteinander Karneval feiern konnten.

In einer ersten Auswertung hatte die Verwaltung aber erklärt, es sei kein signifikanter Einfluss der Feiern auf die allgemeine Entwicklung der Corona-Infektionen festgestellt worden.

Deutlich über dem nordrhein-westfälischen Gesamtniveau lagen auch der Oberbergische Kreis (413,7) und der Kreis Herford (398,7). Die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz wird laut RKI aus Münster (142,2) gemeldet.

Nachfrage an kostenlosen Bürgertests fast verdoppelt

5 Uhr: Die Nachfrage nach kostenlosen Bürgertests hat sich in Nordrhein-Westfalen Ende November fast verdoppelt. Ein neuer Höchststand ist mit den umfangreichen 3G-Auflagen (geimpft, genesen, getestet), die am Arbeitsplatz und bei Fahrten mit Bus und Bahn seit dem 24. November bundesweit gelten, im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen aber nicht abzulesen.

Nach Daten des NRW-Gesundheitsministeriums kletterte die Zahl der kostenlosen Bürgertests von 305 455 am 22. November auf 586 058 am 30. November stetig an. Das ist ein Plus von rund 92 Prozent. Das Ministerium betont, nicht-immunisierte Arbeitnehmer könnten nicht nur über die Bürgertestung, sondern auch über Testungen im Unternehmen den 3G-Nachweis erbringen. Die sogenannten Beschäftigtentestungen seien in diesen Zahlen nicht enthalten, sagte eine Sprecherin.

1200 Fälle von gefälschten Impfpässen seit April

4.30 Uhr: Im Zusammenhang mit gefälschten Corona-Impfausweisen hat die Polizei in Nordrhein-Westfalen seit April in mehr als 1200 Fällen ermittelt. In vielen Fällen versuchten Verdächtige, durch die Vorlage eines gefälschten Impfpasses in Apotheken oder Arztpraxen einen personalisierten QR-Code zu erhalten. Es gehe aber auch um das Ausstellen und Inverkehrbringen von Fälschungen. Vom 1. April bis zum 23. November wurden dem LKA 1041 Delikte gemeldet.

Seit dem 24. November gilt nach Angaben des Sprechers bundesweit eine neue Rechtslage. Nach einer Änderung des Strafgesetzbuches drohen bei der unrichtigen Ausstellung von Impf- und Gesundheitszeugnissen oder deren Gebrauch nun Geld- oder sogar Freiheitsstrafen. Seit Inkrafttreten der neuen Regelung hat das LKA bereits 188 Fälle im Zusammenhang mit gefälschten Impfpässen in NRW erfasst, die jetzt entsprechend geahndet werden. In sieben weiteren Fällen wurden Testzertifikate gefälscht.

Samstag, 4. Dezember

Inzidenzwert in NRW kaum verändert – Köln nach wie vor höchster Wert

Die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner hat sich in Nordrhein-Westfalen kaum verändert. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag sie am Samstag bei 288,5. Am Tag zuvor war der Wert mit 288,1 angegeben worden. NRW lag damit weiterhin unter dem für das ganze Bundesgebiet berechneten Wert von 442,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Innerhalb von 24 Stunden wurden in NRW 9096 Neuinfektionen gemeldet. 48 Menschen starben in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Köln verzeichnet mit 459,0 die höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Bundesland. Mitte November hatte es Kritik an der Stadt gegeben, da Tausende Menschen miteinander Karneval feiern konnten. In einer ersten Auswertung hatte die Verwaltung aber erklärt, es sei kein signifikanter Einfluss der Feiern auf die allgemeine Entwicklung der Corona-Infektionen festgestellt worden.

Inzidenzen über 400 gibt es auch im Kreis Minden-Lübbecke (412,5) und im Oberbergischer Kreis (411,9). Am niedrigsten liegt der Wert laut RKI in Münster (137,2).

Freitag, 3. Dezember

Weitere sechs Patienten von Memmingen nach NRW ausgeflogen

19.20 Uhr: Die Bundeswehr hat am Freitag sechs weitere Intensivpatienten aus Schwaben zur Behandlung nach Nordrhein-Westfalen geflogen. Wie die Regierung von Schwaben berichtete, brachte ein für Intensivtransporte ausgerüsteter Luftwaffen-Airbus die Kranken vom Allgäu Airport bei Memmingen nach Paderborn.

Um die Patienten vor den frostigen Temperaturen zu schützen, wurde von einer Katastrophenschutz-Einheit der Malteser in der Nähe des Flugzeugs in Memmingen ein beheiztes, aufblasbares Zelt aufgestellt.

Bereits seit einigen Tagen werden Patienten aus Bayern in Krankenhäuser in anderen Bundesländern verlegt. So sollen in den wegen der Corona-Pandemie stark belasteten Kliniken im Freistaat Aufnahmekapazitäten geschaffen werden.

Düsseldorf verschiebt Rosenmontagszug auf 29. Mai

16.26 Uhr: Die Düsseldorfer Jecken verschieben den Rosenmontagszug wegen der Corona-Pandemie im kommenden Jahr auf den 29. Mai. Das hat das Comitee Düsseldorfer Carneval gemeinsam mit der Stadt und anderen Brauchtumsvereinen entschieden. Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) gab den neuen Termin am Freitag bekannt.

Damit ist der zunächst auserkorene 8. Mai als Ausweichtermin vom Tisch. Bei der Auswahl des 8. Mai seien handwerkliche Fehler unterlaufen, räumten die Karnevalisten ein. Man habe Terminkollisionen übersehen.

Kritik hatte es am Ausweichtermin 8. Mai auch als Tag des Endes des Zweiten Weltkriegs gegeben. Auch dies habe eine Rolle bei der erneuten Verlegung gespielt: Wenn man „in Berlin Kränze niederlegt und um die Opfer des Weltkriegs trauert“, sei es sicherlich nicht angemessen, in Düsseldorf Karneval zu feiern, sagte CC-Präsident Michael Laumen.

Die Karnevalisten gehen davon aus, dass Ende Mai die vierte Coronawelle überwunden ist. Das Comitee Düsseldorfer Carneval ist die Dachorganisation des Karnevals in Düsseldorf und wurde 1825 gegründet.

Neue Corona-Verordnung: Clubs und Diskos müssen ab Samstag schließen

15.37 Uhr: Wegen der hohen Corona-Infektionszahlen müssen Clubs und Diskotheken in Nordrhein-Westfalen schon ab diesem Samstag schließen. Das geht aus der am Freitag vom Landesgesundheitsministerium veröffentlichten aktualisierten Corona-Schutzverordnung hervor.

Clubs und Diskotheken werden als Einrichtungen mit besonders hohem Infektionsrisiko geschlossen, um die Ausbreitung des Virusgeschehens weiter einzudämmen. Dies erfolgt aufgrund der überregionalen Einzugsgebiete bewusst unabhängig von der lokalen Inzidenz mit Wirkung für das gesamte Land. (dpa/mab)

Aachen startet 60 Stunden langen Impf-Marathon

8.22 Uhr: Impfen rund um die Uhr: Aachen startet einen 60-Stunden-Impfmarathon. Damit soll ein unbürokratisches Angebot für die große Nachfrage geschaffen werden. Ab Freitag (8.00 Uhr) werde bis Sonntag (18.00 Uhr) rund um die Uhr gepikst teilte die Städteregion Aachen mit. Schauplatz ist ein Einkaufszentrum in der Nähe des Aachener Bahnhofs Rothe Erde. Bis zu zehn Mediziner sind zeitgleich im Einsatz. Hilfsorganisationen wie Johanniter, Malteser, DRK, DLRG und THW unterstützen mit ehrenamtlichen Helfern.

Die Städteregion Aachen teilte mit, gedacht sei die Aktion für alle Menschen, bei denen die offiziellen Grundvoraussetzungen für eine Impfung erfüllt sind. Da zuletzt wegen des windigen und kalten Wetters keine Impfbusse mehr unterwegs waren, wurden auch diese Teams der 60-Stunden-Aktion zugeteilt.

Inzidenz stagniert knapp unter 300er-Marke

7.45 Uhr: Die Corona-Inzidenz bleibt in Nordrhein-Westfalen weitgehend stabil. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Freitagmorgen 288,1 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche. Am Donnerstag hatte der Wert bei 282,7 gelegen und vor einer Woche bei 274,2. NRW liegt damit weiter deutlich unter dem Bundeswert, der für Freitag mit 442,1 angegeben wurde.

Innerhalb von 24 Stunden wurden in NRW.10 428 Neuinfektionen gemeldet. 59 Menschen starben in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Köln verzeichnet nach wie vor die landesweit höchste Sieben-Tage-Inzidenz, sie stieg auf 454,1. Inzidenzen über 400 gibt es auch im Oberbergischen Kreis (417,7) und im Landkreis Minden-Lübbecke (411,3). Am niedrigsten liegt der Wert laut RKI in Münster (133,7).

Mit Stand vom Donnerstag wurden in NRW nach Angaben der Landesregierung 2898 Covid-19-Patienten im Krankenhaus behandelt. 720 von ihnen waren auf der Intensivstation, 373 wurden beatmet. Es gab noch 329 verfügbare Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit, nach 296 am Mittwoch.

Chef des NRW-Städtetags sieht Geisterspiele als Option

6.20 Uhr: Die Beschlüsse von Bund und Ländern zur Bekämpfung der vierten Corona-Welle sind bei den kommunalen Spitzenverbänden in NRW auf ein positives Echo gestoßen. Es sei besonders wichtig, jetzt auf kurzfristig wirkende Kontaktbeschränkungen zu setzen, sagte der Städtetagsvorsitzende Pit Clausen (SPD) der „Rheinischen Post“ (Freitag).

Mit Blick auf die strengeren Vorgaben für Großveranstaltungen ergänzte er: „Wir können uns auch die komplette Absage von Veranstaltungen im Karneval vorstellen. Auch Bundesligaspiele ohne Publikum im Stadion sind eine Option.“ Die Landesregierung sei in jedem Fall aufgefordert, auch die Entschädigung der betroffenen Karnevalsvereine und Unternehmen zu regeln, so der Oberbürgermeister der Stadt Bielefeld.

Donnerstag, 2. Dezember

Landesregierung will ab dem Wochenende faktischen Lockdown für Ungeimpfte

20.05 Uhr: Die NRW-Landesregierung will möglichst schon ab diesem Wochenende den faktischen Lockdown für Ungeimpfte verhängen. Die Beamten von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) begannen dem Vernehmen nach gestern mit der Überarbeitung der Corona-Schutzverordnung, um möglichst schnell verschärfte Maßnahmen greifen zu lassen.

Die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) hatte sich mit der scheidenden Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) darauf verständigt, die 2G-Zugangsregel (geimpft und genesen) neben sämtlichen Freizeiteinrichtungen auch auf den Einzelhandel auszuweiten. Als Ungeimpfter darf man damit nur noch Geschäfte des täglichen Bedarfs betreten. Im Privatbereich dürfen sich Ungeimpfte nur noch mit höchstens zwei Personen eines weiteren Haushalts treffen. Silvester gibt es erneut ein Böller-Verkaufsverbot.

In Großstädten und Kreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 350 gilt bei privaten Zusammenkünften eine Teilnehmergrenze von 50 Personen in Innenräumen und 200 Personen im Außenbereich – jeweils Geimpfte und Genesene. Dies betrifft auch Köln, wo gestern eine Inzidenz von 433 gemeldet wurde. Ab einer Inzidenz von 350 sind Clubs und Diskotheken zu schließen, was in NRW ohnehin geplant ist. Außerdem sind dann Schließungen von Gaststätten und Hotels möglich.

Unterricht wieder mit Maske – Ausnahmen etwa im Sport möglich

15.07 Uhr: Die rund 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen müssen seit Donnerstag wieder eine Corona-Schutzmaske im Unterricht tragen. Die Landesregierung führte angesichts der vierten Welle und des ersten in NRW bestätigten Falls der neuen Omikron-Variante die Maskenpflicht am Sitzplatz für alle Schulen wieder ein. Damit solle der wichtige Präsenzunterricht gesichert werden. Die Maskenpflicht war erst Anfang November mit Verweis auf noch umfangreiche Tests an den Schulen ausgesetzt worden.

Ausnahmen sind unter anderem beim Sport möglich - soweit dies für die Sportausübung erforderlich ist, wie aus der aktuellen Fassung der Coronabetreuungsverordnung hervorgeht, die seit dem Donnerstag gilt. Auch bei anderen Tätigkeiten, die nur ohne das Tragen einer Maske ausgeübt werden können, wie zum Beispiel das Spielen von Blasinstrumenten, gilt die Pflicht, zumindest eine medizinische Maske zu tragen, demnach nicht. Auch bei Prüfungen müssen Schülerinnen und Schüler weiter keine Maske tragen, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern gewährleistet ist.

Das Schulministerium wies in der jüngsten Schulmail unter anderem darauf hin, dass bei Elternsprechtagen an den Schulen die 3G-Regel gilt. Auch Eltern dürfen die Schulen demnach nur dann betreten, wenn sie immunisiert oder negativ getestet sind und einen entsprechenden Nachweis bei sich führen. Dabei darf der Testnachweis für einen Antigen-Schnelltest höchstens 24 Stunden alt sein, für einen PCR-Test höchstens 48 Stunden. Zudem müssten in Schulgebäuden alle Personen medizinische Masken oder FFP2-Masken tragen. Die Bestimmungen - 3G und Maskenpflicht - gelten demnach auch für „Tage der offenen Tür“.

Wüst zu Impfpflicht: Strafen am Ende der richtige Weg

10.01 Uhr: NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hofft weiter auf Einsicht bei bisher nicht gegen das Coronavirus geimpften Personen. Jeden Tag komme es noch zu neuen Erstimpfungen, sagte der derzeitige Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag im ZDF-„Morgenmagazin“. Die sich weiter verschärfende Lage und die Debatte bringe “den ein oder anderen doch noch zur Vernunft“, das müsse man anerkennen, meinte Wüst kurz vor der Bund-Länder-Runde zu schärferen Corona-Maßnahmen.

„Wir reden jetzt von einer Impfpflicht, nicht von einem Impfzwang“, sagte Wüst. „Das heißt aber am Ende auch, dass das Bußgeld bewährt ist, dass man Strafen zahlen muss, wenn man sich nicht dran hält, das kennen wir auch bei anderen Pflichten in unserem Land. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg.“

Im „Frühstart“ von RTL/ntv räumte Wüst bei der Haltung der Politik zur Impfpflicht eine Art Wortbruch ein. „Man kann das Wort nicht halten, was man gegeben hat. Es waren auch Versprechen, die gegeben worden sind vor dem Hintergrund, dass man geglaubt hat, es würden sich alle impfen lassen. Das ist nicht passiert.“ Nun müsse man mit dieser Situation umgehen. „Es ist keine Kleinigkeit, aber wir müssen es jetzt tun, weil wir sonst aus der Dauerschleife von Lockerungen und Lockdowns nicht mehr rauskommen.“

Das Impfangebot sei stark ausgeweitet worden, sagte der NRW-Regierungschef im „MoMa“. So sei Köln von einer Kapazität von früher 3000 Impfungen täglich nun auf dem Weg „in Richtung 15 000 Impfungen“ pro Tag. Im Land werde „eine ganze Menge mehr gemacht als noch vor einigen Wochen“.

Wüst zu Stadion-Zuschauern: „Signifikante Reduktion“ der Zahlen

09.01 Uhr: NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) geht vor der Corona-Bund-Länder-Runde von einer „signifikanten Reduktion“ der Zuschauerzahlen in Fußballstadien aus. Hier gebe es weitgehende Einigkeit, sagte der derzeitige Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) am Donnerstag im ZDF-„Morgenmagazin“. Es gehe dabei um 50, 30 oder 25 Prozent. „Das ist Diskussionsstand heute.“ Wüst betonte: „Ich wünsche mir eine Zahl, die maximalen Gesundheitsschutz mit verhältnismäßigen Eingriffen in die Rechte der Geimpften (...) miteinander zusammenbringt.“

Zuvor hatte Wüst – vor dem Bundesliga-Spitzenspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München am Samstag – bereits gesagt, er halte er ein komplettes Verbot von Stadion-Zuschauern für wenig sinnvoll.

Corona-Inzidenz stabil – 9000 Neuinfektionen registriert

07.52 Uhr: Die Corona-Inzidenz ist am Donnerstag in Nordrhein-Westfalen stabil und weiter deutlich unter dem Bundeswert geblieben. Das Robert Koch-Institut meldete 282,7 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche – nach 289,1 am Mittwoch. Demnach wurden innerhalb von 24 Stunden 9085 neue Covid-19-Fälle und 55 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit der Krankheit registriert. Bundesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 439,2.

In der größten NRW-Stadt Köln, in der die Inzidenz am Mittwoch sprunghaft auf 397,7 angestiegen war, kletterte der Wert am Donnerstag erneut erheblich: Mit 433,0 registrierte das RKI für die Millionenstadt den landesweit höchsten Wert. Über der 400er Schwelle lag zudem noch der Kreis Minden-Lübbecke mit 401,3. Die Landeshauptstadt Düsseldorf kam auf 300,9. Der niedrigste Wert in NRW wurde weiterhin für Münster (134,0) ausgewiesen.

Mit Stand vom Mittwoch stieg nach Angaben der Landesregierung die Zahl der Covid-19-Patienten in den NRW-Krankenhäusern auf 2888 Personen. Von ihnen wurden 712 auf der Intensivstation behandelt, 371 Patienten wurden beatmet. Die Zahl der freien Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeiten sank landesweit von 329 am Dienstag auf noch 296 am Mittwoch. Für Donnerstag lagen zunächst noch keine aktuellen Daten vor.

Mittwoch, 1. Dezember

Erster Omikron-Fall in NRW

19.55 Uhr: In Nordrhein-Westfalen ist ein erster Fall der neuen Omikron-Variante des Coronavirus nachgewiesen worden. Eine entsprechende Information der Stadt Düsseldorf wurde am Mittwochmorgen vom NRW-Gesundheitsministerium bestätigt. Eine sogenannte Gesamtgenomsequenzierung habe eine Infektion mit der Virus-Variante nachgewiesen, sagte ein Ministeriumssprecher.

Zugleich wuchs die Zahl der Verdachtsfälle, an denen meist Reiserückkehrer beteiligt waren. So meldeten die Behörden im Kreis Kleve am Niederrhein am Mittwoch insgesamt sieben Verdachtsfälle. Betroffen sind zwei Paare, die nach Südafrikareisen zurückgekehrt waren und sich dort auch getroffen hatten. Hinzu kommen drei enge Kontaktpersonen der Betroffenen. Alle seien in Quarantäne; die Proben würden im Labor sequenziert. Einen weiteren Omikron-Verdachtsfall meldete der Kreis Recklinghausen; ebenfalls nach einer Auslandsreise. Auch Düsseldorf meldete am Mittwochabend einen weiteren Verdachtsfall.

Von dem nachgewiesenen Fall betroffen ist eine Person, die am 21. November aus Südafrika eingereist ist und dort Kontakt zu einem mittlerweile positiv getesteten Fall hatte, wie die Stadt am späten Dienstagabend mitgeteilt hatte. Geschlecht und Alter wurden nicht genannt.

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte erstmals am Sonntag berichtet, dass es in Essen und in Düsseldorf erste Verdachtsfälle gebe, die mittels Sequenzierung überprüft würden. Bei Omikron-Verdachtsfällen in Essen konnte die Stadt bereits am Dienstag eine Entwarnung geben.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die zunächst im Süden Afrikas entdeckte Variante als „besorgniserregend“ eingestuft. Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC spricht von ernsthaften Sorgen, dass Omikron die Wirksamkeit der Corona-Impfstoffe erheblich verringern und das Risiko von Reinfektionen erhöhen könnte. Welche genauen Auswirkungen die Mutante hat, steht allerdings noch nicht fest.

Hendrik Wüst erwartet Impfpflicht

19.24 Uhr: NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) rechnet mit einer Impfpflicht gegen das Coronavirus in Deutschland. „Es gibt deutliche Einigkeit über Ländergrenzen hinweg, auch über Partei- und Fraktionsgrenzen hinweg“, sagte er am Mittwochabend in der ARD-Sendung „Maischberger. Die Woche“. „Ich bin ziemlich sicher: Sie kommt.“

Eine solche Pflicht sei zwar „keine Kleinigkeit“, räumte Wüst ein. Aber man müsse sehen, dass man es momentan mit „einer Pandemie der Nicht-Geimpften“ zu tun habe. „Deswegen - glaube ich - ist das am Ende nötig.“ Er halte es auch für richtig, dass man dann bei Verstößen zahlen müsse. Eine Pflicht sei auch umzusetzen.

Sicherlich werde beim ersten Mal nicht direkt eine Maximalstrafe fällig, sagte Wüst, der auch Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist. Aber mit Blick auf die Verantwortung, um die es gehe - die Pandemie endlich zu beenden - könne „das auch nicht mit Kleingeld gemacht sein“.

Ab 2. Dezember wieder Maskenpflicht in Schulen

12.32 Uhr: Einen Monat nach Abschaffung der Maskenpflicht im Unterricht kehrt Nordrhein-Westfalen wieder um: Schüler müssen bereits ab diesem Donnerstag wieder eine Corona-Schutzmaske an ihrem Sitzplatz tragen. Das beschloss die Landesregierung am Mittwoch. Lediglich auf dem Außengelände der Schulen gelte wie bisher grundsätzlich keine Maskenpflicht, heißt es in einer Mitteilung.

Die Maske am Sitzplatz gelte auch wieder für Ganztags- und Betreuungsangebote und für alle sonstigen Zusammenkünfte im Schulbetrieb wie Konferenzen und Gremiensitzungen, sofern ein Mindestabstand von 1,50 Metern nicht eingehalten werden könne. „In der gegenwärtigen Situation, in der wir uns auch mit einer neuen Virusvariante auseinandersetzen müssen, haben wir aus Gründen der Vorsicht entschieden, die Maskenpflicht im Unterricht am Sitzplatz wieder einzuführen“, erklärte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP). Damit solle der Präsenzunterricht gesichert werden.

Zudem würden mit der Maskenpflicht die behördlichen Anordnungen von Quarantänemaßnahmen auf ein unbedingt erforderliches Maß beschränkt. Sofern nicht außergewöhnliche Umstände wie Ausbrüche oder Auftreten von neuen Virus-Varianten vorlägen, werde sich die Anordnung von Quarantänen wieder nur auf die infizierte Person beziehen.

Inzidenz steigt leicht – Dritthöchste Inzidenz in Köln

07.38 Uhr: Das NRW-Landeszentrum Gesundheit meldet am Mittwoch 9480 neue Coronainfektionen binnen 24 Stunden in Nordrhein-Westfalen. Die Inzidenz steigt leicht auf 289,1 (Vortag: 285,9) Infektionen je 100 000 Einwohner in sieben Tagen. Zudem wurden 63 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 registriert.

Die höchsten Corona-Inzidenzraten in NRW werden im Oberbergischen Kreis (461,2) im Kreis Minden-Lübbecke (427,7) und in Köln (397,7). Der niedrigste Werte in NRW wird für Münster (148,2) ausgewiesen.

Dienstag, 30. November

Hendrik Wüst stellt Impfpflicht in Aussicht

17.13 Uhr: Bund und Länder wollen von den Befugnissen, die vom Bundesverfassungsgericht im Zuge der Pandemie eingeräumt wurden, Gebrauch machen. Das sagte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst am Dienstag. Am Donnerstag wollen Bund und Länder ein umfangreiches Paket an Kontaktbeschränkungen beschließen, so Wüst. Unter anderem solle eine allgemeine Impfpflicht vorbereitet werden.

Am Mittwoch würden bereits in NRW im Kabinett die Weichen gestellt, erklärte Wüst. Am Donnerstag nach der kurzfristig anberaumten Bund-Länder-Runde sollen die Maßnahmen dann umgesetzt werden.

Mit Blick auf das Spiel des 1. FC Köln am vergangenen Wochenende sagte Wüst: „Solche Bilder darf es nicht wieder geben.“ Man werde entsprechende Beschlüsse fassen.

„Die Ministerpräsidenten und der Bund sind überein gekommen, dass wir gemeinsam am Donnerstag ein umfangreiches Paket für Kontaktreduzierungen beschließen werden“, sagte Wüst. Dabei gehe es vor allem um Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte, um deutliche Reduzierungen bei Großveranstaltungen, um die Ausweitung von 2G-Maßnahmen, die kurzfristige Umsetzung einer „einrichtungsbezogenen Impfpflicht“ im Pflegebereich und die Vorbereitung einer allgemeinen Impfpflicht.

Omikron-Verdachtsfall in Düsseldorf noch ungeklärt – Zwei Verdachtsfälle in Essen bestätigen sich nicht

12:26 Uhr: Die Verdachtsfälle der Omikron-Corona-Variante in einer Essener Familie haben sich nicht bestätigt. Die beiden Betroffenen hätten eine seltene Delta-Form, aber nicht die neuartige Omikron-Virusvariante, teilte die Stadt Essen am Dienstagvormittag mit. Zuvor waren Proben der Erkrankten in der Essener Universitätsklinik sequenziert worden. Die beiden Erkrankten und zwei weitere Haushaltsmitglieder seien in Quarantäne, hatte die Stadt am Vortag gemeldet.

Zu diesen beiden Haushaltsmitgliedern hatte es am Montag unterschiedliche Angaben gegeben: Nach Angaben des Landes waren auch diese beiden Personen Corona-positiv, der Stadt zufolge sind sie nicht infiziert.

NRW-weit gibt es noch je einen offenen Omikron-Verdachtsfall in Düsseldorf und einen in Rees im Kreis Kleve. Hier laufen die Untersuchungen noch. In dem Reeser Fall war die vollständig geimpfte Person mit ihrem Partner am 24. November in Frankfurt am Main aus Südafrika eingetroffen. Am Folgetag seien dann Krankheitssymptome aufgetreten. Ein PCR-Test fiel den Angaben zufolge positiv aus. Beide Personen befänden sich in Quarantäne.

RKI meldet 8037 Neuninfektionen - Inzidenz steigt weiter

08.56 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am Dienstag 8037 neue Coronafälle binnen 24 Stunden in Nordrhein-Westfalen gemeldet. Die Zahl der neuen Covid-Fälle lag am Tag zuvor bei 3374. Die Inzidenz mit 285,9 Infektionen je 100 000 Einwohner in sieben Tagen ist im Vergleich zum Vortag (276,8) weiter angestiegen. Vor einer Woche betrug der Wert 249,0. Auch die Zahl der Todesfälle nahm zu. 58 Menschen starben innerhalb eines Tages im Zusammenhang mit der Krankheit.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im bevölkerungsreichsten Bundesland allerdings weiter deutlich unter dem bundesweiten Wert von aktuell 452,2. Die Inzidenz in Deutschland ist im Vergleich zum Vortag erstmals seit mehr als drei Wochen wieder leicht gesunken.

Die höchsten Corona-Inzidenzraten in NRW verzeichnete das RKI weiter im Oberbergischen Kreis (441,3) und im Kreis Minden-Lübbecke (409,0). Der niedrigste Werte in NRW wird für Münster (162,8) ausgewiesen.

Die Zahl der in den Krankenhäusern aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen beträgt laut den Daten der Landesregierung 4,14 nach 3,84 am Montag und 4,22 vor einer Woche. Mit Stand Dienstag wurden nach Angaben der Landesregierung 2832 Covid-Patienten in NRW-Krankenhäusern behandelt. Das sind 145 mehr als am Montag und 417 mehr als vor einer Woche. Davon werden 705 aktuell auf Intensivstationen behandelt. Das sind acht mehr als am Vortag und 159 mehr als vor einer Woche.

Künstlich beatmet werden müssen 372 - acht mehr als am Montag und 55 mehr als vor einer Woche. Die Zahl der freien Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeiten stieg landesweit um neun auf 329 gegenüber dem Vortag. Krankenhäuser können bei Bedarf Kapazitäten mobilisieren. Am Dienstag vergangener Woche waren 377 Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit noch frei.

Kampf gegen Coronavirus: Stellvertretender NRW-Ministerpräsident für Impfpflicht

07.59 Uhr: NRW-Familienminister und stellvertretender Ministerpräsident Joachim Stamp (FDP) hat am Montagabend in der Sendung „Heute Journal Update“ eine Coronavirus-Impfpflicht als einzige Möglichkeit bezeichnet, um „dauerhaft aus der Schleife von immer weiteren Maßnahmen und Grundrechtsbeschränkungen“ zu kommen. Er forderte entsprechend über eine Impfpflicht im Bundestag abstimmen zu lassen.

Einen bundeseinheitlichen Lockdown hingegen lehnt Stamp ab und fordert stattdessen „differenzierte Lösungen“ abhängig vom Infektionsgeschehen vor Ort. Auch gegen Schulschließungen durch vorgezogene Weihnachtsferien, wie von CDU-Fraktionschef Ralph Brinkhaus ins Spiel gebracht, spricht sich der stellvertretende NRW-Ministerpräsident aus. So gebe es derzeit kein besonderes Infektionsgeschehen in Schulen, man müsse allerdings vorsichtig sein. Stattdessen forderte Stamp, dass Schüler am letzte Schultag umfassend auf mögliche Coronavirus-Infektionen getestet werden.

Zudem habe NRW die Maskenpflicht am Platz für eine gewissen Zeit wieder eingeführt, auch mit Blick auf neue Coronavirus-Mutationen. „Wir müssen aufpassen, das wir nicht immer bei den Kindern und in den Schulen mit den Maßnahmen starten“, so Stamp im Interview mit Moderatorin Nazan Gökdemir.

An diesem Dienstag wollen die geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihr designierter Nachfolger Olaf Scholz (SPD) mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder angesichts massiv steigender Infektionszahlen, belegter Intensivbetten und der neuen Virusmutation Omikron telefonisch über den weiteren Umgang mit der Coronakrise beraten. (lsc)

Montag, 29. November

Hendrik Wüst will noch in dieser Woche Kontaktbeschränkung umsetzen

15.20 Uhr: Angesichts der sprunghaft steigenden Corona-Zahlen will Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) noch in dieser Woche weitere Kontaktreduzierungen umsetzen. „Die Wissenschaft mahnt uns dazu, Kontaktreduzierungen zu verschärfen und da deutlich besser aufzupassen“, sagte Wüst am Montag im Radiosender WDR 2. „Das werden wir noch in dieser Woche umsetzen.“

Wie die Deutsche Presse-Agentur in Düsseldorf aus Regierungskreisen erfuhr, wird das Landeskabinett an diesem Dienstag über weitere kontaktreduzierende Maßnahmen beraten.

Lesen Sie hier einen ausführlichen Bericht zu den Plänen des NRW-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst.

Wüst sprach sich zudem für ein einheitliches Vorgehen von Bund und Ländern aus. „Das Thema Kontaktreduktion müssen wir möglichst gemeinsam und einheitlich ausgestalten“, sagte Wüst, der auch Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) ist. Er drängte erneut auf ein vorgezogenes Bund-Länder-Treffen noch in dieser Woche.

Auch in Stadien drohen Einschränkungen - Wüst: „Werden ran gehen“

14.55 Uhr: Fußball-Fans müssen sich in Nordrhein-Westfalen auf schärfere Corona-Einschränkungen gefasst machen. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) äußerte sich am Montag im ARD-„Mittagsmagazin“ kritisch über Bilder aus vollen Stadien.

„Wir haben ja Bilder gesehen am Wochenende - auch vom Fußball. Auf der anderen Seite kommen aus anderen Bundesländern - weil wir noch Kapazitäten haben, weil bei uns die Lage noch beherrschbar ist - kommen Patienten zu uns eingeflogen“, sagte Wüst. „Das sind Dinge, die nicht zusammen passen. Und an solche Sachen werden wir auch ran gehen.“

Gleichzeitig drang der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz darauf, möglichst schnell bundeseinheitliche Schutzmaßnahmen zu ergreifen. „Wir können nicht warten, bis ein neuer Kanzler gewählt wird. Daher braucht es diese Abstimmung in den nächsten Tagen - am besten schon morgen“, sagte er in Düsseldorf.

NRW-SPD-Chef Kutschaty für Geisterspiele in der Bundesliga

12.28 Uhr: Thomas Kutschaty, Chef der NRW-SPD, fordert, dass es in der Fußball-Bundesliga ab dem nächsten Wochenende wieder Geisterspiele geben soll. Das sagte der Politiker am Montagmittag vor Journalisten in Düsseldorf. Er verlangte zudem Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte.

Nach den Vorstellungen der NRW-SPD sollen sich künftig nicht mehr als zwei Haushalte mit maximal zehn Personen treffen dürfen. Zur Eindämmung der Pandemie sei es zudem nötig, Bars und Discos für alle Menschen in NRW zu schließen. Auch an den Schulen seien zusätzliche Maßnahmen nötig. Die Schulen sollen Kindern Tests in die Weihnachtsferien mit geben.

Kutschaty begrüßte die Rückkehr der Maskenpflicht im Unterricht, die kurz zuvor von Schulministerin Yvonne Gebauer ( FDP) verkündete worden war. Weiter sei es nötig, die Impfzentren wieder flächendeckend in Betrieb zu nehmen, sagt Kutschaty. Der SPD-Chef verlangte zudem die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht, um gegen eine 5. Welle gerüstet zu sein. „Es ist die schwierigste Phase überhaupt in der Pandemie.“

Gebauer will Maskenpflicht im Unterricht wieder einführen

12.10 Uhr: Die Maskenpflicht im Unterricht soll an den Schulen in Nordrhein-Westfalen wieder eingeführt werden. Sie werde dem Kabinett die Rückkehr zur Maskenpflicht am Sitzplatz für alle Schulen empfehlen, kündigte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Montag in Düsseldorf an. Ein Unterricht von Angesicht zu Angesicht bleibt vor allem aus pädagogischer Sicht wünschenswert und auch für Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler wichtig. Angesichts des Infektionsgeschehens inklusive der neu aufgetretenen Virusmutation trete aber der Infektionsschutz wieder verstärkt in den Vordergrund.

„Wir reagieren damit in der jetzigen Situation auch auf die Rückmeldungen aus der Schulgemeinschaft, die sich durch die Rückkehr zur Maskenpflicht auch bei den Schülerinnen und Schülern sicherer fühlen“, erläuterte die Schulministerin und fügte hinzu: „Zudem versprechen wir uns davon ein geordneteres und verlässlicheres Verfahren zur behördlichen Anordnung von Quarantänemaßnahmen.“

Oberste Priorität bleibe, die Schulen offenzuhalten und den Präsenzunterricht zu sichern. Gerade in der Pandemie sei es entscheidend, dass für Kinder und Jugendliche ihr Schulalltag weiterhin gewährleistet sei, sie Struktur und Halt bekämen. Die Maskenpflicht im Unterricht war in NRW erst Anfang November ausgesetzt worden. Gleichzeitig war aber auch die Zahl der Corona-Tests erhöht worden.

Schülerinnen und Schüler müssen nach der derzeit geltenden Regelung weiter den Mund-Nasen-Schutz im übrigen Schulgebäude tragen und wenn sie ihren festen Sitzplatz verlassen. Für den Außenbereich der Schulen in Nordrhein-Weastfalen war die Maskenpflicht schon vor längerer Zeit abgeschafft worden.

Weiterer Omikron-Verdachtsfall in NRW

12.10 Uhr: In Nordrhein-Westfalen gibt es einen weiteren Verdachtsfall der neuen Omikron-Variante des Coronavirus. Nach Angaben des Kreises Kleve besteht bei einem Fall in Rees der Verdacht auf eine Corona-Infektion mit der Omikron-Variante. Die vollständig immunisierte Person sei mit ihrem Partner am 24. November in Frankfurt am Main aus Südafrika eingetroffen, teilte der Kreis Kleve am Montag mit. Am Folgetag seien dann Symptome einer Erkrankung aufgetreten. Ein PCR-Test fiel den Angaben zufolge positiv aus.

Der Kreis Kleve sprach in dem Zusammenhang von einem begründeten Verdacht auf die neue Omikron-Variante des Coronavirus, über den das Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen informiert worden sei. Auch das NRW-Gesundheitsministerium teilte am Montag auf Anfrage der dpa mit, dass es inzwischen neben Düsseldorf und Essen auch im Kreis Kleve einen weiteren Verdachtsfall zur neuen Omikron-Variante gebe.

Laut dem Kreis Kleve läuft zu dem Verdachtsfall in Rees gegenwärtig die Laboruntersuchung mit einer Sequenzierung, ob es sich um die neue Omikron-Variante handele. Das Laborergebnis werde in einigen Tagen erwartet. Der Partner der betroffenen Person, der ebenfalls mit in Südafrika gewesen sei, sei auch vollständig immunisiert. Ein erster Schnelltest sei hier negativ gewesen, ein PCR-Test folge. Beide Personen befänden sich in Quarantäne. Bislang sei eine weitere Kontaktperson ermittelt worden. Die Nachverfolgung dauere an, erklärte der Kreis.

NRW will coronabedingte Einschränkungen verschärfen

12.08 Uhr: Nordrhein-Westfalen bereitet weitere Verschärfungen bei den Corona-Maßnahmen vor. Wie die Deutsche Presse-Agentur in Düsseldorf am Montag aus Regierungskreisen erfuhr, wird das Landeskabinett an diesem Dienstag über weitere kontaktreduzierende Maßnahmen beraten.

Dabei soll es den Informationen zufolge insbesondere um Großveranstaltungen und weitere Orte mit besonderem Infektionsrisiko gehen. In Deutschland hat unter anderem die Debatte Fahrt aufgenommen, ob angesichts steigender Infektionszahlen weiterhin Zuschauer in Sportstadien erlaubt werden sollten.

Zudem wird erwartet, dass das Kabinett auf Initiative von Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) über die Wiedereinführung der Maskenpflicht am Platz im Schulunterricht berät. Am Dienstagmittag werden Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und sein Stellvertreter, Familienminister Joachim Stamp (FDP), über die Ergebnisse informieren.

RKI meldet 3374 Neuinfektionen – Inzidenz weiter konstant

8 Uhr: Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche lag laut Robert Koch-Institut (RKI) am Montag bei 276,8 - nach 276,4 am Sonntag. Innerhalb von 24 Stunden wurden 3374 neue Covid-19-Fälle und vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit der Krankheit registriert. Die Inzidenz in NRW lag nach wie vor deutlich unter dem bundesweiten Wert, den das RKI mit 452,4 angab.

Mit Stand Montag wurden nach Angaben der Landesregierung 2687 Covid-Patienten in NRW-Krankenhäusern behandelt. Davon lagen 697 auf Intensivstationen, 364 mussten künstlich beatmet werden. Den Angaben zufolge standen im bevölkerungsreichsten Bundesland noch 320 freie Intensivbetten mit Beatmung zur Verfügung.

Die höchsten Corona-Inzidenzraten in NRW verzeichnete das RKI im Oberbergischen Kreis (444,6), in Minden-Lübbecke (403,5) und in Leverkusen (372,8). Die niedrigsten Werte wiesen Münster (164,0) Coesfeld (177,6) und Soest (183,4) auf.

Gesundheitsministerium warnt vor digital überwachten Selbsttests

7.51 Uhr: Mit Blick auf die 3G-Pflicht am Arbeitsplatz hat das Gesundheitsministerium in NRW vor digital überwachten Selbsttests gewarnt. Die auf diesem Wege ausgestellten Zertifikate seien ungültig, betonte das Ministerium am Sonntag. Nur Tests, die vor Ort durch Dritte gemacht oder überwacht werden, könnten mit einem 3G-fähigen Zertifikat bestätigt werden. Es sei sogar eine Ordnungswidrigkeit, Ergebnisse eines digitalen Tests im Rechtsverkehr - etwa bei Zugangskontrollen - zu verwenden.

Sonntag, 28. November

RKI meldet 5835 neue Corona-Fälle – Inzidenz fast konstant

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am Sonntag 5835 neue Coronafälle binnen 24 Stunden in Nordrhein-Westfalen gemeldet. Die Zahl liegt deutlich unter dem Wert vom Samstag (8941); allerdings ist das Bild wegen Meldeverzögerungen am Wochenende häufig nicht repräsentativ. Die Inzidenz lag mit 276,4 Infektionen je 100 000 Einwohner in sieben Tagen knapp unter dem Samstagswert von 278,5. Elf Menschen starben innerhalb eines Tages im Zusammenhang mit der Krankheit.

Die Inzidenz liegt in NRW weiter deutlich unter dem bundesweiten Wert, den das RKI am Sonntag mit 446,7 angab. Zur Zahl der Corona-Patienten in NRW-Krankenhäusern und der freien Betten gab es am Sonntag keine aktualisierten Daten der Landesregierung. Mit Stand Freitag waren nach Angaben der Landesregierung in NRW 362 Intensivbetten mit Beatmung frei. Nordrhein-Westfalen hatte am Freitag schwerkranke Corona-Patienten aus Bayern übernommen und auf Krankenhäuser in Münster und Umgebung verteilt.

Im Münsterland ist die Corona-Lage bisher vergleichsweise moderat. Coesfeld (171,3) und Münster (173,5) verzeichneten am Sonntag landesweit die niedrigsten Corona-Inzidenzen. An der Spitze stehen der Oberbergische Kreis (408,9), Minden-Lübbecke (403,5) und Leverkusen (399).

Samstag, 27. November

Inzidenz auf 278,5 gestiegen – 4000 Fälle mehr als vor einer Woche

In Nordrhein-Westfalen sind die Zahlen auch an diesem Wochenende weiter deutlich gestiegen. 8941 Menschen haben sich in den vergangenen 24 Stunden neu mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 5508). Das meldet das Robert Koch-Instituts (RKI) am Samstagmorgen. Das sind rund 4000 Fälle mehr als noch am Samstag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg weiter von 274,2. 5 am Vortag auf 278,5. 31 Menschen starben binnen 24 Stunden im Zusammenhang mit der Krankheit.

Freitag, 26. November

NRW-Schulministerin Gebauer schließt Maskenpflicht an Schulen nicht mehr aus

16.12 Uhr: Die nordrhein-westfälische Schulministerin Yvonne Gebauer schließt eine Rückkehr zur Maskenpflicht an Schulen in NRW nicht mehr kategorisch aus. „Sollten über die aktuellen Maßnahmen hinaus an unseren Schulen weitere präventive Maßnahmen nötig werden, werden wir diese zunächst im Kabinett am kommenden Dienstag erörtern und beraten“, sagte Gebauer dem „Kölner Stadt-Anzeiger“.

Trotz massiver Kritik hatte sie bislang strikt an ihrer Entscheidung festgehalten, die Maskenpflicht im Unterricht aufzuheben und dabei auf vergleichsweise niedrige Inzidenzzahlen in NRW verwiesen. „Das Infektionsgeschehen bundesweit und auch in Nordrhein-Westfalen nimmt spürbar zu, das registrieren wir abgeschwächt auch bei unseren Erhebungen in den Schulen“, sagt Gebauer jetzt. Diese Entwicklung sei vor allem auf das Verhalten von Erwachsenen zurückzuführen. „Es ist leider nicht gelungen, in der Altersgruppe über 18 eine ausreichende Impfquote zum Schutz der Gesellschaft zu erreichen.“

NRW-Gesundheitsminister appelliert mit Blick auf neue Virusvariante an Vorsicht

15.51 Uhr: Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) ruft zu besonderer Vorsicht angesichts der in Südafrika zuerst entdeckten neuen Corona-Variante auf. „Es gilt jetzt, diese Variante möglichst fernzuhalten“, sagte Laumann dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Samstagausgabe).

„Menschen, die vor Kurzem aus Südafrika bereits nach Deutschland eingereist sind, sollten sich zügig testen lassen, sodass Infektionsketten schnell unterbrochen und die Weiterverbreitung gestoppt oder zumindest verlangsamt werden kann“, so Laumann weiter. Die neue Variante sei in Deutschland noch nicht entdeckt worden. Allerdings werde man die Verbreitung und „das Infektionsgeschehen insgesamt ganz genau beobachten. Einst ist klar: Wir müssen weiter sehr aufmerksam sein.“

Borussia Dortmund startet Impfaktion im Stadion

15.40 Uhr: Ab dem 2. Dezember können sich Menschen im Stadion von Borussia Dortmund gegen das Coronavirus impfen lassen. Wie der Fußball-Bundesligist am Freitag mitteilte, stehen dafür mehrere Tausend Dosen Impfstoff zur Verfügung. Der BVB führt die Aktion gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) durch. Das Impfzentrum befindet sich im Bereich der Westtribüne. Schon im Sommer 2020 hatten die Dortmunder das größte Bundesliga-Stadion als Impfzentrum genutzt.

Keine Schulschließungen – Maskenfreiheit steht auf Prüfstand

11.30 Uhr: Trotz der auch in Nordrhein-Westfalen stark ansteigenden Corona-Zahlen will die Landesregierung weder Schulen schließen noch die Anwesenheitspflicht aussetzen. Auch eine Verlängerung der Weihnachtsferien sei nicht geplant, sagte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Freitag in Düsseldorf.

Auf dem Prüfstand steht aber die umstrittene Maskenfreiheit im Klassenraum. Das Kabinett werde am Dienstag nach Auswertung neuer Infektionszahlen in den Schulen über weitere Präventionsmaßnahmen beraten, sagte Gebauer. „Dazu würde eine Maskenpflicht gehören.“

Das Infektionsgeschehen nehme auch in NRW „spürbar“ zu, sagte Gebauer. Das registriere das Ministerium auch bei den wöchentlichen Erhebungen in den Schulen. „Ich habe mich immer sehr stark für den Präsenzunterricht eingesetzt“, sagte Gebauer. „Ich bin auch der Meinung, dass wir die Präsenzpflicht dringend brauchen, damit die Kinder in die Schulen kommen, auf die wir ein besonderes Auge werfen müssen.“

Die Maskenpflicht im Unterricht war in NRW Anfang November ausgesetzt worden. Schülerinnen und Schüler müssen aber weiterhin den Mund-Nasen-Schutz im übrigen Gebäude tragen und wenn sie ihren festen Sitzplatz verlassen. Für den Außenbereich war die Maskenpflicht schon vor längerer Zeit abgeschafft worden.

In den Kitas seien derzeit keine zusätzlichen Corona-Schutzmaßnahmen wie Gruppentrennungen oder die Reduzierung der Betreuungszeiten geplant, sagte FDP-Familienminister Joachim Stamp. Die Wissenschaft warne aber vor Virus-Mutationen aus Südafrika. „Insofern wäre es fahrlässig, irgendetwas für die Zukunft auszuschließen.“ Er werde mit Ministerin Gebauer aber darauf achten, „dass die Kinder die Letzten sind, die jetzt in Mitleidenschaft gezogen werden“, sagte Stamp, der auch stellvertretender Ministerpräsident ist. „Wir werden die Bildungsrechte verteidigen.“

Corona-Hilfsflüge aus Bayern – NRW will planbare OPs verschieben

10.45 Uhr: Die NRW-Landesregierung will zur Aufnahme von Corona-Patienten aus anderen Bundesländern planbare Operationen in den NRW-Krankenhäusern verschieben lassen. Eine entsprechende Verordnung wollte das Kabinett am Freitagmorgen in einer Sondersitzung verabschieden, wie die Staatskanzlei mitteilte.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur soll ein Spezialflugzeug der Luftwaffe am Freitag um 14.00 Uhr auf dem bayerischen Flughafen Memmingen landen und Schwerkranke nach Münster-Osnabrück in Nordrhein-Westfalen fliegen. Die Ankunft der Maschine wurde für den frühen Abend geplant.

Im NRW-Landtag soll nach dpa-Informationen noch am Freitag über eine notwendige Änderung des Infektionsschutz- und Befugnisgesetzes abgestimmt werden, damit die Verordnung in Kraft treten kann. Bisher sieht das Gesetz keine Rechtsgrundlage für die Aufnahme von Patienten von außerhalb vor.

„Die Situation in Deutschland ist ernst. Für uns als Nordrhein-Westfalen ist es selbstverständlich, dass wir auch gegenüber anderen Bundesländern Solidarität zeigen werden“, sagte der stellvertretende NRW-Ministerpräsident Joachim Stamp (FDP) am Vormittag.

Die Krankenhäuser sollten, wo es medizinisch vertretbar sei, „verschiebbare Behandlungen ganz oder teilweise zurückstellen“, um Covid-19-Patienten zu versorgen. Damit sollten auch Patienten aus Krankenhäusern anderer „Regionen, Bundesländer und Staaten“ versorgt werden können, heißt es in dem Verordnungsentwurf.

Im Rahmen des sogenannten Kleeblatt-Systems sollen Covid-19-Patienten bundesweit verteilt werden können, wenn in einzelnen Regionen der Kollaps von Krankenhäusern droht.

Wieder an die 10.000 Neuinfektionen - Inzidenz steigt weiter

08.30 Uhr: In Nordrhein-Westfalen haben sich in den vergangenen 24 Stunden erneut fast 10 000 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Nach den Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Freitagmorgen gab es 9502 neue Covid-19-Fälle (Vortag: 9791). Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg weiter von 262,2 am Vortag auf 274,2. 51 Menschen starben binnen 24 Stunden im Zusammenhang mit der Krankheit.

Am vergangenen Freitag (19.11.) hatte der Inzidenzwert in NRW erstmals knapp die 200-er-Grenze übersprungen.

Leverkusen (402,7) und der Oberbergische Kreis (394,9) sind nach den Zahlen von diesem Freitag weiter besonders belastet, vergleichsweise moderat breitet sich die Pandemie bisher in Münster (158,7), Höxter (165,3) und im Hochsauerlandkreis (171,4) aus.

321 Menschen werden nach Landeszahlen vom Donnerstag auf Intensivstationen mit Beatmung behandelt. Verfügbar sind in Nordrhein-Westfalen noch 341 Intensivbetten mit Beatmung. Die Zahl der im Krankenhaus behandelten Corona-Patienten pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen lag am Donnerstag bei 4,21. Neue Zahlen gab es am Morgen zunächst nicht.

Die Impfquote stieg leicht: Vollständig immunisiert waren in NRW Stand Donnerstag morgen 71,6 Prozent der Menschen (Vortag 71,4 Prozent). Knapp 75 Prozent haben mindestens eine Spritze erhalten. Damit liegt NRW deutlich über dem Bundesschnitt von 70,8 Prozent der Bevölkerung mit mindestens einer Impfung.

Donnerstag, 25. November

10. 000 Neuinfektionen – Inzidenz jetzt bei 262,2

08.08 Uhr: In Nordrhein-Westfalen haben sich fast 10. 000 Menschen in den vergangenen 24 Stunden neu mit dem Coronavirus infiziert. Das Robert Koch-Institut (RKI) vermeldete am Donnerstagmorgen 9791 neue Covid-19-Fälle und einen Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz auf 262,2. Gleichwohl steht NRW im Vergleich zum bundesweiten Wert von 419,7 noch einigermaßen gut da.

Am Mittwoch hatte in NRW die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen noch bei der 249,7 gelegen. Allerdings gab es Zweifel an den Zahlen vom Mittwoch, weil aus Städten wie Köln und Bonn keine neuen Fälle gemeldet worden waren. Laut RKI starben in NRW in den zurückliegenden 24 Stunden 46 Menschen in Verbindung mit dem Virus. Die Spanne bei der Inzidenz reicht vom Landkreis Coesfeld (151,3) bis zum Spitzenreiter Leverkusen, wo der Wert (397,2) nur knapp unter 400 lag.

Bei der Zahl der Neuaufnahmen in den NRW-Kliniken gab es am Donnerstag einen weiteren Anstieg. Die Hospitalisierungsinzidenz liegt laut Landesregierung nun bei 4,37 nach 4,21 am Donnerstag. 2595 Menschen wurden in den Krankenhäusern wegen einer Covid-19-Infektion behandelt, 334 davon auf Intensivstationen mit Beatmung. 362 freie Intensivbetten mit Beatmung stehen in NRW noch zur Verfügung.

Beim Impfen geht es weiter vorwärts. Vollständig immunisiert waren Stand Mittwoch in NRW 71,4 Prozent der Menschen. Knapp 75 Prozent haben mindestens eine Spritze erhalten.

Am Vortag hatte es bei der Übermittlung der Fallzahlen in Köln Probleme gegeben, weshalb die Zahlen in NRW von gestern nur teilweise aussagekräftig sind. Nach Auskunft der Stadt soll die Datenübertragung am Donnerstag jedoch wieder problemlos haben.

Mittwoch, 24. November

Kinderärzte prostestieren gegen Testpflicht in Praxen

15.15 Uhr: Kinderärzte aus NRW protestieren vehement gegen eine neue Pflicht, nach der begleitende Eltern nur noch mit Negativtest in die Praxen kommen dürfen und das Personal täglich getestet werden muss. Die Kinderärzte seien fassungslos über die medizinisch unsinnige Neuregelung im geänderten Infektionsschutzgesetz, die zur Schließung vieler Praxen führen könnte, warnte der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) in NRW.

„99 Prozent unserer Patienten werden von ihren Eltern begleitet“, sagte die BVKJ-Vorsitzende Nordrhein, Christiane Thiele, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Auch wenn die Eltern geimpft seien, müssten sie nun einen Test vorlegen, bevor sie Zutritt zur Kinderarztpraxis bekommen - oder dort vor Ort getestet werden. Zudem müsse das gesamte Praxispersonal täglich getestet werden. „Dabei sind die meisten geboostert“ - also dreifach gegen das Coronavirus geimpft. Zuvor hatte die „Rheinische Post“ berichtet.

Erst am Dienstag seien die Praxen über die Kassenärztliche Bundesvereinigung informiert worden. Die Kinder- und Jugendärzte bundesweit seien auf den Barrikaden. Es seien auch kaum noch Schnelltests erhältlich. „Wenn Eltern nur noch getestet in die Praxis dürfen, also täglich über 100 Personen, bedeutet dies, dass für Behandlung und Versorgung der Kinder keine Zeit mehr bleibt. Es scheint, dass die Politik gar nicht mehr versucht, Gesetze und Verordnungen, die beschlossen werden, auf die Anwendbarkeit in der Praxis zu prüfen“, kritisierte der BVKJ in NRW in einer Erklärung.

Corona-Infektionen bei Kita-Kindern binnen einer Woche verdoppelt

13.35 Uhr: Die Zahl bekannter Corona-Infektionen bei Kindergarten-Kindern in NRW hat sich binnen einer Woche mehr als verdoppelt. Mit Stand 22. November berichtete das Familienministerium am Donnerstag von 1096 gemeldeten Infektionen. In der Vorwoche waren es noch 504. Die Zahlen, die über die Landesjugendämter zum Ministerium kommen, sind vorläufig. „Es ist insgesamt nicht auszuschließen, dass es weitere Fälle gibt“, so das Ministerium in seinem wöchentlichen Bericht.

Demnach hat sich auch die Zahl infizierter Kita-Mitarbeiter in einer Woche mehr als verdoppelt. Aktuell wurden 808 gemeldet, in der Vorwoche waren es 369. Dennis Maelzer, familienpolitischer Sprecher der SPD, sagte am Mittwoch: „Die Zahlen steigen wieder rasant an. Worauf warten wir eigentlich noch? Das Kita-Personal muss jetzt umgehend geboostert werden.“

NRW bereitet Impfungen von Sechs- bis Zwölfjährigen vor

12.06 Uhr: In Nordrhein-Westfalen sollen jetzt schon die Vorbereitungen für Corona-Impfungen in der Altersgruppe der Sechs- bis Zwölfjährigen anlaufen. In Kürze sei mit einer Zulassung von Impfstoffen für diese Altersklasse durch die Europäische Arzneimittel-Agentur zu rechnen, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch im Düsseldorfer Landtag. Diese Impfstoffe würden voraussichtlich ab dem 20. Dezember ausgeliefert. Er werde die Impfstellen auffordern, bereits jetzt Angebote für Sechs- bis Zwölfjährige vorzubereiten.

Vor allem an die Wirtschaft sendete der Minister die Botschaft: „Wir tun alles, um einen erneuten Lockdown zu verhindern.“ Dazu müssten die Schutzregeln allerdings auch befolgt werden. Zugangsbeschränkungen für Nichtgeimpfte nützten nichts, wenn Immunitätsnachweise nicht konsequent kontrolliert würden. Laumann appellierte an die Akteure in der Wirtschaft, dies zu befolgen und „dazu beizutragen, dass die Lage beherrschbar bleibt.“

Laumann verteidigt aktuelle Corona-Regeln

10.32 Uhr: NRW-Gesundheitsminister Laumann hat im Landtag die Umsetzung der neuen Corona-Regeln verteidigt. Es sei damit zu rechnen, dass die Resultate dieser Regeln auf sich warten lassen, so der Minister, das sei aber kein Grund, ihre Wirksamkeit anzuzweifeln. „Das Rufen nach schärferen Regeln bringt uns nicht weiter", mahnte er, viel wichtiger sei es, die aktuellen zu beachten. Er beendete seine Rede mit einem Appell an die Bevölkerung: „Lassen Sie sich um Gotteswillen impfen."

Inzidenz steigt leicht - Rund 7800 Neuinfektionen

09.27 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist auch am Mittwoch in Nordrhein-Westfalen nur leicht gestiegen. Laut des Landeszentrums Gesundheit für NRW liegt der Wert bei 249,7 (Vortag: 249). Es wurden 7.825 Neuinfektionen und 32 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion registriert.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gibt das Land Nordrhein-Westfalen am mit 3,96 (Vortag: 4,22) an. Dabei muss allerdings berücksichtigt werden, dass Krankenhausaufnahmen teils mit Verzug gemeldet werden.

11,01 Prozent (Vortag: 10,46 Prozent) aller Intensivbetten sind nach den Zahlen vom Mittwoch mit Covid 19-Patienten belegt.

Neue Corona-Regeln im Landtag auf dem Prüfstand

08.19 Uhr: Die neuen Corona-Regeln beschäftigen am Mittwoch auch den nordrhein-westfälischen Landtag. Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) wird das Parlament zunächst über Einzelheiten der aktualisierte Verordnung unterrichten. Alle drei Oppositionsfraktionen von SPD, Grünen und AfD haben bereits eigene Anträge mit Vorschlägen zur Pandemiebekämpfung vorgelegt.

Angesichts der dramatisch zugespitzten Lage hatten Bund und Länder vergangene Woche beschlossen, dass Ungeimpfte überall da keinen Zutritt zu Freizeitveranstaltungen, Gastronomie, Hotels sowie auch körpernahen Dienstleistungen mehr bekommen sollen, wo ein bestimmter Schwellenwert bei Krankenhauseinweisungen wegen Covid-19 überschritten wird. Die Opposition will wissen, was das im Einzelnen für die Handlungsfähigkeit der schwarz-gelben Landesregierung und des Parlaments bedeutet.

Die Grünen fordern, dass der Landtag unverzüglich einen Beschluss fasst, damit die Länderklausel zur Anwendung verschärfter Schutzmaßnahmen im Notfall zieht. Dann könnten etwa Freizeit-, Kultur- und Sportveranstaltungen ebenso wie private Feiern oder auch die Alkoholabgabe untersagt und Hochschulen geschlossen werden.

Die SPD will wissen, wie es mit den Auffrischungsimpfungen in NRW konkret weitergeht und für welche Berufsgruppen die Landesregierung eine Impfpflicht für angemessen hielte. Die AfD warnt vor der Ausgrenzung ganzer Bevölkerungsgruppen durch Einführung der 2G-Regel. (dpa, red)