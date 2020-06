Corona in NRW: Ausbruch in Dortmunder Klinik – Studie in Düsseldorfer Kitas gestartet

Düsseldorf -

Das Land NRW hat strenge Maßnahmen ergriffen, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen. Viele Beschränkungen etwa für gastronomische Betriebe, Geschäfte und im Sport werden seit Montag, 11. Mai, gelockert. Es gelten aber weiter strenge Hygiene-Vorschriften, der Mindestabstand von 1,5 Metern und weitgehend Maskenpflicht.

Über die Internetseite land.nrw/corona sind alle Entscheidungen der NRW-Landesregierung, die Erlasse und ihre Hintergründe abrufbar. Soforthilfen für Unternehmen und Selbstständige können wieder beantragt werden. Bitte benutzen Sie dazu nur diesen Link: soforthilfe-corona.nrw.de

Wir informieren über die aktuellen Ereignisse hier im Newsblog.

Mittwoch, 10. Juni

1,5 Millionen Euro für Öffentlichkeitsarbeit des Landes ausgegeben

13.39 Uhr: Die Landesregierung in NRW hat bisher knapp 1,5 Millionen Euro für Öffentlichkeitsarbeit im Zuge der Corona-Krise ausgegeben, davon gut 1 Million Euro für ganzseitige Anzeigen in Tageszeitungen. Das teilte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) dem Landtag mit.

In der Antwort auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion wird neben den großen Zeitungsanzeigen - erschienen an vier Tagen im März und April - die Plakatkampagne „#IchDuWirNRW“ mit knapp 245.000 Euro als großer Posten genannt. Eine kleinere Anzeige für die NRW-Soforthilfe schlug demnach mit gut 116.000 Euro zu Buche. Für hervorgehobene Beiträge bei Facebook und Instagram gab die Regierung nach eigenen Angaben rund 6100 Euro aus.

Die Staatskanzlei von Ministerpräsident Laschet investierte bisher rund 84.000 Euro unter anderem in Bildrechte, Videos und Fotos sowie Dienstleistungen - zu denen das „Dach-Konzept“ der Corona-Kommunikation gehört. So wurde unter anderem eine einheitliche Optik mit stilisierten Figuren und Symbolen entwickelt, mit denen neue Lockerungen bebildert werden.

„Die Landesregierung kommt mit ihrer Kommunikation ihrem gesetzlichen Auftrag zur Informationsvermittlung nach, insbesondere im Sinne einer aktuellen und modernen Bürgerkommunikation“, so Laschet in seinem Bericht an den Landtag: „Im Angesicht der Corona-Pandemie ist diese Kommunikation mehr denn je geprägt von Aufklärung und Information für die Bevölkerung.“ (dpa)

Acht Klinik-Mitarbeiter in Dortmund infiziert

12.45 Uhr: Im Klinikum Dortmund ist es zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Wie die Stadt auf Anfrage am Mittwoch mitteilte, wurden vom Gesundheitsamt acht Mitarbeiter und vier Patienten positiv getestet. Weitere Details wurden zunächst nicht mitgeteilt. Man berate derzeit in einem Krisenstab. Die „Ruhr Nachrichten“ hatten zuvor über den Ausbruch berichtet. Man habe die Lage im Griff, zitierte die Zeitung eine Stadtsprecherin. Kontakte würden nachverfolgt und weitere Tests durchgeführt.

Große Corona-Studie an Düsseldorfer Kitas gestartet

12.05 Uhr: Die nach Angaben der NRW-Landesregierung bundesweit größte Untersuchung zum Infektionsgeschehen des Coronavirus bei Kindern hat begonnen. An der Modellstudie in 110 Düsseldorfer Kitas nehmen seit Mittwoch 5150 Kinder und Erzieherinnen teil, wie das NRW-Familienministerium mitteilte. Zugleich wird damit die Rückkehr zum - eingeschränkten - Regelbetrieb in den Kitas wissenschaftlich überwacht. Insgesamt werden mehr als 40.000 Speichelproben untersucht.

Eine umfassende Auswertung der Ergebnisse ist für Juli vorgesehen. Hinter der Studie steht de bundesweit heiß diskutierte Frage, wie groß die Rolle von Kindern bei der Verbreitung des Coronavirus ist.

Dienstag, 9. Juni

Corona in NRW: Dienstag rund 1790 Infizierte - 12 Tote

18:00 Uhr: Im bevölkerungsreichsten Bundesland NRW ist die Zahl der aktuell nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten am Dienstag auf rund 1790 gesunken. Das waren rund 130 weniger als am Montag, wie aus Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums hervorging. Innerhalb eines Tages kamen zudem 83 Infektionen hinzu. Seit Beginn der Pandemie sind in NRW somit 38.741 positiv auf das Virus getestet worden.

„Bastel-Sets“ für Masken werden Thema im Landtag

7.11 Uhr: Drei Millionen Mund-Nase-Masken zum Selbstmontieren in nordrhein-westfälischen Kitas rufen die Opposition auf den Plan. Nachdem mehrere Kita-Leiterinnen die „Bastel-Sätze“ öffentlich kritisiert hatten, hat die SPD einen schriftlichen Bericht der Regierung im Familienausschuss beantragt.

„Wir haben aus vielen Kitas die Rückmeldung erhalten, dass sie zum Start des eingeschränkten Regelbetriebs einen Bastelsatz für Mund- und Nasenschutzmasken vom Land erhalten haben sollen. Wenn das stimmt, ist das ein Unding“, sagte Dennis Maelzer, familienpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion: „Erzieherinnen und Erzieher sind doch keine Hobbybastler, die sich jetzt selbst um ihren Gesundheitsschutz kümmern dürfen.“

Im Familienausschuss (18. Juni) will die SPD auch erfahren, aus welchen Beständen die Masken für die Kitas kamen. Das Gesundheitsministerium hatte am Montag mitgeteilt, dass zum Start des Regelbetriebs in den Kitas rund zwei Millionen „gebrauchsfertige“ Masken mit europäischem FFP2-Standard sowie drei Millionen OP-Masken zum Montieren über die Jugendämter an die Kitas ausgeliefert worden seien. Bei letzteren müssten nur die Gummibänder noch mit dem Schutzstoff verbunden werden. Der „WAZ“ gegenüber sagte dagegen eine Kita-Leiterin aus dem Sauerland: „Ich habe beim ersten Mal 15 Minuten benötigt.“ (dpa)

Montag, 8. Juni

44 Corona-Neuinfektionen in NRW

19:00 Uhr: Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen ist binnen eines Tages um nur 44 Fälle angestiegen. Das geht aus den Montagszahlen des NRW-Gesundheitsministeriums hervor. Entsprechend stieg damit die Zahl aller Fälle im bevölkerungsreichsten Bundesland seit Beginn der Pandemie auf 38.658. Aktuell sind in NRW rund 1920 Menschen infiziert.

Im Vergleich zum Vortag gab es dem Ministerium zufolge keine neuen Todesfälle von Corona-Infizierten. Es meldeten sich zudem keine weiteren Infizierten als genesen. Ein Ministeriumssprecher sagte, dass das Infektionsgeschehen deutlich an Dynamik verloren habe. (dpa)

Kritik an drei Millionen „Bastel-Sätzen“ für Corona-Masken in Kitas

16.15 Uhr: Ein von der Landesregierung verteilter „Bastel-Satz“ für Mund-Nasen-Masken sorgt für Kritik von Kitas. Das NRW-Gesundheitsministerium bestätigte am Montag, dass zum Start des Regelbetriebs am Montag auch drei Millionen Masken ausgeteilt wurden, die „noch zu montieren sind“. Die „WAZ“ berichtete am Montag von Empörung bei Mitarbeiterinnen eines Kindergartens in Marsberg, die sich zu „Basteltanten“ degradiert fühlten. „Das ist keine Wertschätzung“, zitierten zudem die „Aachener Nachrichten“ die Leiterin einer Kita in Düren.

Vorige Woche seien insgesamt rund zwei Millionen „gebrauchsfertige“ Masken mit europäischem FFP2-Standard sowie drei Millionen OP-Masken an die 186 Jugendämter ausgeliefert worden, berichtete das Ministerium. Bei letzteren müssten die Gummibänder noch mit dem Schutzstoff verbunden werden. Der „WAZ“ gegenüber sagte die Kita-Leiterin aus dem Sauerland: „Ich habe beim ersten Mal 15 Minuten benötigt. Mit ein wenig Übung geht das sicherlich schneller, aber wir haben gerade jetzt schlichtweg keine Zeit für so etwas, die Kinder brauchen jetzt unsere ganze Aufmerksamkeit.“

Das Ministerium betonte, die Masken sollten den rund 10.000 Kitas kostenlos und unbürokratisch zu Verfügung gestellt werden. Pro Mitarbeiter seien 20 gebrauchsfertige Masken und weitere etwa 30 Mund-Nase-Schutzbedeckungen ausgegeben worden. Diese unfertigen OP-Masken seien als Unterstützung für Mitarbeiter, aber auch für Besucher gedacht. Qualitativ entspreche dieser Schutz den medizinischen Gesichtsmasken.

NRW-Verbände an Merkel: Behinderte Schüler vergessen

13.45 Uhr: Bei der schrittweisen Öffnung der Schulen bleiben NRW-Verbänden zufolge viele Kinder und Jugendliche mit Behinderungen außen vor. In einem offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kritisierten Landeselternkonferenz (LEK) NRW und zahlreiche weitere Vereine: „Wir erfahren von immer mehr Fällen, in denen Schulen einzeln oder gruppenweise ihren Schülern mit geistigen, aber auch körperlichen Behinderungen den Zutritt zur Schule verweigern.“ Die schwarz-gelbe Landesregierung kommuniziere hier „nicht deutlich und öffentlich“ und überlasse die betroffenen Kinder und Jugendlichen damit faktisch „einer willkürlichen Ausgrenzung“.

Die Schulen begründeten die Ausschlüsse unter anderem mit der „zutiefst diskriminierenden Behauptung, Schüler mit geistigen Behinderungen seien pauschal unfähig zum Einhalten der Hygiene- und Abstandsregeln“, hieß es in dem am Montag veröffentlichten Schreiben. Manche Familien seien durch Schulausfall und „gleichzeitigen Wegfall sämtlicher Unterstützungssysteme“ schon seit über zwei Monaten auf sich allein gestellt.

Es fehle Personal, und auch die mediale Ausstattung reiche nicht. „Viele gehörlose und schwerhörige oder sehbehinderte Kinder und Jugendliche sind vom digitalen Distanzlernen ausgeschlossen.“ Es mangele an Dolmetschern und technischen Hilfen. Manche Kinder seien bis heute sozial völlig isoliert. Es müsse dringend gehandelt werden, auch um „eine Rückentwicklung sämtlicher Inklusionsbemühungen der letzten Jahre zu verhindern“, forderten auch etwa das „Elternnetzwerk NRW - Integration miteinander“, die Landeselternschaft der Gymnasien, der Verein Mittendrin, die Landeselternschaft der Förderschulen mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung und der NRW-Elternverband gehörloser und schwerhöriger Kinder und Jugendlicher.

RRX-Start beim RE1 zieht sich in die Länge

11.43 Uhr: Nur knapp die Hälfte der Verbindungen auf der wichtigen Regionalexpress-Linie 1 von Aachen über Köln nach Minden wird vom kommenden Sonntag an mit den neuen, schnellen und größeren RRX-Zügen fahren können. Der Grund ist, dass beim Linien-Betreiber Abellio wegen der Corona-Krise nicht genügend Lokführer geschult werden konnten, um die Linie RE1 komplett auf RRX-Züge umzustellen.

Kitas öffnen wieder für alle Kinder

6.45 Uhr: Nach monatelanger Corona-Zwangspause öffnen die Kitas in Nordrhein-Westfalen am Montag wieder für alle Kinder. Mit verkürzten Betreuungszeiten und Hygienekonzepten startet ein sogenannter eingeschränkter Regelbetrieb. „Sobald es möglich ist, werden wir in den regulären Vollbetrieb übergehen“, versicherte Familienminister Joachim Stamp (FDP). Bis dahin seien aber die Solidarität aller Eltern und Zugeständnisse von allen Seiten erforderlich.

Elternvertreter hatten die reduzierten Betreuungszeiten kritisiert. Statt bis zu 45 Stunden sollen die Kinder nach dem Willen des Landes in der Regel höchstens bis zu 35 Stunden pro Woche in der Kita betreut werden. „Für viele Eltern ist dann immer noch keine volle Erwerbstätigkeit möglich“, sagte eine Sprecherin des Landeselternbeirats NRW. Da viele Kitas auch ihre Öffnungszeiten entsprechend verkürzt hätten, gebe es kaum zeitliche Flexibilität.

Sonntag, 7. Juni

93 neue Infektionen gemeldet

13.09 Uhr: In Nordrhein-Westfalen sind am Sonntag 93 neue Coronavirus-Infektionen gemeldet worden. Die Gesamtzahl der an Covid-19 erkrankten Menschen erhöhte sich somit auf 38 614, wie das Gesundheitsministerium am Sonntag in Düsseldorf mitteilte. Die Zahl der nach einer Erkrankung wieder genesenen Menschen stieg im Vergleich zum Samstag um 65 auf 35 113. Die Zahl der nach einer Infektion Gestorbenen erhöhte sich auf 1623. Das war einer mehr als am Vortag. In Krankenhäusern wurden am Sonntag 270 Menschen stationär behandelt, neun weniger als noch am Samstag. 95 Patienten lagen auf einer Intensivstation.

Die höchste Sieben-Tages-Inzidenz hatte die Stadt Duisburg mit 15. Dieser Wert beschreibt, wie viele Neuinfektionen es innerhalb von sieben Tagen pro 100 000 Einwohner gegeben hat. Die übrigen 52 Kreise und Städte in NRW hatten nur einstellige Werte. Der Kreis Kleve, der am Samstag noch einen Wert von 11,9 hatte, fiel am Sonntag auf 8,4. Bei einem Wert über 50 würden Lockerungen wieder zurückgenommen werden.

Samstag, 6. Juni

101 neue Corona-Infektionen

15.05 Uhr: In Nordrhein-Westfalen sind 101 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Damit erhöhte sich am Samstag die Gesamtzahl der daran in Nordrhein-Westfalen erkrankten Menschen auf 38 521, wie das NRW-Gesundheitsministerium in Düsseldorf mitteilte. 35 048 Menschen wurden dem Ministerium als genesen gemeldet. Damit erhöhte sich die Zahl der wieder gesunden Patienten von Freitag auf Samstag um 232. Insgesamt 1622 Menschen starben infolge einer Erkrankung, die Zahl stieg von Freitag auf Samstag um sechs.

Die höchste Sieben-Tages-Inzidenz hatten der Kreis Kleve und die Stadt Duisburg. Dieser Wert beschreibt, wie viele Neuinfektionen es innerhalb von sieben Tagen pro 100 000 Einwohner gegeben hat. In Duisburg lag der Wert am Samstag bei 11,8. Im Kreis Kleve wurde der Wert mit 11,9 angegeben. Die anderen 51 Kreise und Städte hatten nur einstellige Werte. Bei einem Wert über 50 würden Lockerungen wieder beschränkt werden.

Freitag, 5. Juni

43 Corona-Fälle bei Paketzusteller DPD in Duisburg bestätigt

18:19 Uhr: Der Paketzusteller DPD hat nach vorsorglichen Reihentests in einem Sortierzentrum bei 43 Mitarbeitern Infektionen mit dem Coronavirus registriert. Insgesamt waren rund 400 Mitarbeiter des Standorts Duisburg getestet worden, wie ein Sprecher von DPD am Freitag erklärte. Alle Infizierten stehen demnach unter häuslicher Quarantäne. Insgesamt arbeiten rund 1000 Menschen für den Standort in der Ruhrgebietsstadt. Mithilfe weiterer Tests solle die Entwicklung im Betrieb in Duisburg beobachtet werden. Laut Mitteilung läuft die Arbeit im Zentrum planmäßig weiter.

Aktuell rund 1990 Infizierte in NRW

17:40 Uhr: In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus Infizierten auf unter 2000 gesunken. Den Freitagszahlen des NRW-Gesundheitsministeriums zufolge waren es 1988, 124 weniger als am Vortag. Allerdings stieg die Zahl der Neuinfektionen innerhalb eines Tages wieder: Das Landesgesundheitsministerium bestätigte 142 neue Fälle am Freitag. Insgesamt waren seit Beginn der Pandemie 38.420 positive Fälle registriert worden.

Ein Infektionsschwerpunkt lag in Duisburg, wo laut Landesgesundheitsministerium 43 Neuinfektionen gezählt wurden. NRW-weit starben innerhalb eines Tages sechs Menschen, die zuvor mit dem Virus infiziert worden waren. Damit erhöhte sich die Zahl der Toten infolge der Pandemie auf 1616 im bevölkerungsreichsten Bundesland. Mit 260 neuen Fällen vergrößerte sich die Gruppe der Gesundeten im Land, insgesamt sind 34.816 nach einer Infizierung wieder gesund geworden.

In Duisburg stieg die sieben Tages-Inzidenz auf 13,8 an, in Kleve auf 12,5. Dieser Wert beschreibt, wie viele Neuinfektionen es innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner gegeben hat. Bei einem Wert über 50 würden Lockerungen wieder beschränkt werden. Am Freitag waren alle 53 Städte und Kreise und die Städteregion Aachen weit von der kritischen Grenze entfernt.

Gericht kippt Quarantäne für Auslandsrückkehrer nach NRW

15:53 Uhr: Das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht hat die vom Land angeordnete häusliche Quarantäne für Auslandsrückkehrer außer Vollzug gesetzt. Das Land dürfe nicht pauschal für Rückkehrer aus Nicht-EU-Ländern eine 14-tägige Quarantäne anordnen, entschied das OVG am Freitag in einem Eilverfahren. Es könne aber Risikogebiete ausweisen, bei denen die Verhängung einer Quarantäne gerechtfertigt sei.

Elternverband zu NRW-Grundschulplänen: „Vollkatastrophe“ droht

12:39 Uhr: Die Landeselternkonferenz hat die für NRW angekündigte Rückkehr zum Regelbetrieb an den Grundschulen ab dem 15. Juni als „unsinnig“ kritisiert. „Für Schüler und Eltern ist nichts gewonnen. Innerhalb von zehn Tagen vor den Ferien wieder in einen Schulrhythmus zu finden, ist nicht machbar“, sagte die Vorsitzende der Landeselternkonferenz, Anke Staar, am Freitag auf dpa-Anfrage. Es drohe eine „Vollkatastrophe“, wenn nun ohne Abstandsregelung unterrichtet werden solle. Es sei zu befürchten, dass es zu Ansteckungen komme. „Dann beginnen die Ferien für viele Familien erst mal mit einer zweiwöchigen Quarantäne.“

Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hatte zuvor angekündigt, dass ab 15. Juni bis zu den Sommerferien die rund 600.000 NRW-Grundschüler wieder täglich zur Schule gehen sollen. Es werde keine Abstandsregelung mehr geben, Klassenverbände sollten stattdessen strikt unter sich bleiben.

Staar sagte, die Wirtschaft fahre wieder hoch und viele Eltern seien in den Sommerferien umso mehr auf eine Betreuung ihrer Kinder angewiesen, um ihren Job machen zu können.

„Ich meine keine Spaß-Factory, sondern hochwertige und verlässliche Bildungsangebote.“ Statt die vereinbarte Planung bis zu den Ferien „auf den Kopf zu stellen“, müsse das Ministerium nun schnell Konzepte für die Ferien und das nächste Schuljahr entwickeln.

NRW-FDP will „epidemische Lage“ beenden

12:33 Uhr: Die Fraktionsspitze der FDP im NRW-Landtag hat sich dafür ausgesprochen, die „epidemische Lage“ am 14. Juni zu beenden. Es sei an der Zeit, die Lage neu zu bewerten, teilte FDP-Fraktionschef Christof Rasche am Freitag mit. Es gebe aber noch keinen Fraktionsbeschluss. Zunächst soll der Bericht von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) an den Landtag abgewartet werden. Der Landtag hatte am 14. April wegen der Corona-Pandemie eine „epidemische Lage von landesweiter Tragweite“ ausgerufen. Sie müsste nach zwei Monaten verlängert werden.

Würde die epidemische Lage aufgehoben, wären automatisch alle auf dieser Grundlage getroffenen Anordnungen des Gesundheitsministers außer Kraft gesetzt. Laumann gab am Freitag zunächst keine Empfehlung ab: Der Bericht an den Landtag werde derzeit erstellt. Es sei Sache des Landtags, wie dieser damit umgehe. Die Situation sei nicht mehr angespannt, das Virus aber weiterhin sehr ansteckend.

Die Zahl der Infizierten sei inzwischen in NRW auf 1988 und damit auf unter 2000 gesunken, sagte Laumann am Freitag. Die sogenannte Reproduktionszahl liege bei 0,66. 283 Covid-19-Erkrankte seien in Krankenhäusern, 92 von ihnen auf Intensivstationen, wiederum 62 von ihnen würden beatmet. In Pflegeeinrichtungen gebe es 168 Infizierte - die Lage in den Einrichtungen sei damit „sehr beherrschbar“.

Verband Bildung und Erziehung „fassungslos“ über neue Grundschulplanung

10.43 Uhr: Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) hat den geplanten Regelbetrieb an Grundschulen in NRW ab dem 15. Juni scharf kritisiert. „Abstandsregeln und die Vermeidung von Infektionsketten sollen keine Rolle mehr spielen“, monierte die Lehrergewerkschaft nach Bekanntwerden der neuen Planungen am Freitag. Die hart erarbeiteten Konzepte mit einem Mix aus tageweisem Präsenzunterricht und Lernen auf Distanz würden nun umgeworfen. Das stehe angesichts von nur noch zwei Wochen bis zum Beginn der Sommerferien „in keinem Verhältnis zum Nutzen“, sagte der Landesvorsitzende Stefan Behlau laut Mitteilung.

„Wir sind fassungslos über den Umgang mit den Schulen in Nordrhein-Westfalen.“ Die ganze Energie müsse in die Planung des nächsten Schuljahres fließen, statt kurzfristig für wenige Tage umzusteuern. Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hatte zuvor betont: „Jeder Tag zählt.“ (dpa)

Grundschulen in NRW öffnen ab 15. Juni wieder

9.47 Uhr: Alle Kinder im Grundschulalter sollen in Nordrhein-Westfalen ab dem 15. Juni wieder täglich zur Schule gehen. Das kündigte das Schulministerium am Freitag in Düsseldorf an. Bis zu den Sommerferien sollen die Kinder an allen Wochentagen die Grundschulen besuchen. (dpa)

NRW-Justizminister startet Online-Terminvergabe an Amtsgerichten

7.19 Uhr: Nordrhein-Westfalens Justizminister Peter Biesenbach startet am Freitag (10 Uhr) einen neuen Service der 130 Amtsgerichte des Landes: Für bestimmte Dienstleistungen soll dort künftig eine Terminbuchung über das Internet möglich sein. Dabei geht es zum Beispiel um Testamentseröffnungen, Akten- oder Grundbucheinsichten oder Beratungshilfe. Nach einem Test in Köln werde das Angebot nach und nach auf alle Standorte ausgedehnt, hieß es. In Münster gibt Biesenbach ein symbolisches Startsignal.

Wegen der Corona-Pandemie war der Zugang zu allen NRW-Gerichten in den vergangenen Monaten stark eingeschränkt. Sitzungen ohne dringenden Anlass wurden verschoben, die Bürger wurden aufgefordert, nur nach Absprache in die Gerichte zu kommen. (dpa)

Donnerstag, 4. Juni

NRW weitet Präsenzunterricht an Grundschulen aus – Ministerin Gebauer stellt Pläne am Freitag vor

23 Uhr: Die nordrhein-westfälische Landesregierung will den Präsenzunterricht an Grundschulen noch vor den Sommerferien deutlich ausweiten. Das erfuhr der „Kölner Stadt-Anzeiger“ aus Landtagskreisen. Demnach wird Schulministerin Yvonne Gebauer die Pläne bei einer Pressekonferenz am Freitag erläutern.

Bereits in der vergangenen Woche hatte die FDP-Politikerin in Gesprächen mit Personalvertretern und Lehrerverbänden eine zeitnahe Ausweitung des Unterrichts an Grundschulen vorgeschlagen. Sie hatte dies auch damit begründet, dass man möglichst vielen Eltern die Chance bieten müsse, wieder zur Arbeit zu gehen.

Die Lehrgewerkschaften lehnen die Ausweitung des Präsenzunterrichts vor den Sommerferien ab. Die Kitas in NRW nehmen ab dem 8. Juni einen eingeschränkten Regelbetrieb auf, um möglichst vielen Kindern die Rückkehr in die Einrichtungen zu ermöglichen. Die Grundschulen sollen dem Vernehmen nach aber erst zu einem späteren Zeitpunkt mit der Erweiterung starten.

Wegen Corona: Studenten in NRW können länger BAföG beziehen

14:53 Uhr: Studierende in Nordrhein-Westfalen können wegen der coronabedingten Erhöhung der Regelstudienzeit auch länger BAföG beziehen. Das Wissenschaftsministerium habe bereits Mitte April per Rechtsverordnung geregelt, dass sich in Corona-Zeiten die individualisierte Regelstudienzeit der eingeschriebenen Studierenden um ein Semester erhöhe, teilte Ministerinn Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) am Donnerstag mit. Damit werde nun auch die Höchstbezugsdauer für BAföG um ein Semester verlängert. Derzeit ist NRW nach Angaben der Ministerin das einzige Bundesland mit einer derartigen Regelung.

Weniger Saisonkräfte auf Felder in NRW

13 Uhr: Auf den Spargel-, Obst- und Gemüsefeldern in Nordrhein-Westfalen sind in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie deutlich weniger Saisonarbeitskräfte im Einsatz als sonst. So geht der Westfälisch-Lippische Landwirtschaftsverband (WLV) davon aus, dass von den regulär etwa 25 000 Saisonkräften bis in den Herbst bislang nur etwa 10 000 auf den etwa 1000 Höfen im Verbandsgebiet tätig sind. Bis zum Ende der Saison würden nur maximal 18 000 überwiegend rumänische Mitarbeiter erwartet, sagte die Geschäftsführerin des Westfälisch-Lippischen Arbeitgeberverbandes der Landwirte, Marion von Chamier, am Donnerstag in Werne bei einer Zwischenbilanz.

Pinkwart: Wohl keine Aufstockung des Familienbonus auf 600 Euro

11.30 Uhr: Entgegen ihres früheren Vorstoßes will die NRW-Regierung den von der großen Koalition in Berlin angekündigten Familienbonus wohl nicht auf 600 Euro pro Kind aufstocken.

Durch den von der Bundesregierung beschlossenen Familienbonus von 300 Euro und die temporäre Senkung der Mehrwertsteuer sei die Forderung, Familien besonders zu unterstützen, hinreichend abgedeckt, sagte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Donnerstag in Düsseldorf.

Pinkwart und Laschet hoffen auf schnelle Wirkungen der Konjunkturmaßnahmen

11.00 Uhr: Landeswirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) begrüßt das Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket der Bundesregierung. Es würde die richtigen Anreize setzen. Ihm gefallen die Steuererleichterungen, hätte sich aber mehr gewünscht.

Auch die Entlastung der Kommunen sei enorm wichtig. Etwas mehr Ambitionen hätte er sich jedoch gewünscht. An manchen Stellen müsste mehr kommen. Die sozialen Beiträge dürften nicht weiter wachsen. "Wir brauchen aus meiner Sicht ein Bürokratisierungs-Entlastungsgesetz", so Pinkwart, damit die Maßnahmen Wirkung zeigen könnten.

In der NRW-Vertretung in Berlin fügte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU noch hinzu, dass er es begrüße, dass die Digitalisierung weiter vorangetrieben werde. Man habe in der Krise gesehen, was alles möglich ist.

Umfrage: Mehrheit in NRW bisher ohne finanzielle Schäden durch Corona

7.26 Uhr: Die Mehrheit der Menschen in Nordrhein-Westfalen hat die Corona-Krise einer Umfrage zufolge bisher ohne größere finanzielle Schäden überstanden. Bei einer repräsentativen Online-Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov für die Bonner Akademie für Forschung und Lehre Praktischer Politik (BAPP) antworteten 58 Prozent der Befragten, sie hätten keine finanziellen Einbußen erlitten.

Knapp 17 Prozent gaben an, sie müssten Einbußen von unter 1000 Euro verkraften. Weitere 17 Prozent nannten höhere Verluste, teilweise sogar mehr als 5000 Euro. Vor dem geschäftlichen Ruin sahen sich 1 Prozent der Befragten. Die übrigen machten keine Angaben.

Die finanziellen Verluste wollen der Umfrage zufolge 34 Prozent der Betroffenen durch den Verzicht auf geplante Anschaffungen wie ein Auto oder Möbel ausgleichen, 27 Prozent planen die Streichung des Urlaubs.

Mittwoch, 3. Juni

Altenheim Wuppertal: Staatsanwaltschaft ermittelt

18 Uhr: Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung gegen ein Altenheim in Wuppertal. Nach Prüfung zweier Anzeigen seien die Verfahren jetzt eröffnet worden, sagte Oberstaatsanwalt Tilman Baumert am Mittwoch. „Die Anzeigen lesen sich schlüssig, und jetzt schauen wir mal, ob da etwas dran ist“, sagte er. Das Altenheim habe seine volle Kooperation zugesichert und von sich aus die Herausgabe von Dokumenten angeboten.

Baumert sagte, es gehe um zwei verschiedene Anzeigen. Einmal sei der Vorwurf, dass eine Bewohnerin nicht richtig versorgt worden sei. Bei der zweiten Anzeige gehe es darum, dass bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie Fehler gemacht worden sein sollen. Infolgedessen sei es zu Krankheitsausbrüchen gekommen, und mehrere Bewohner seien gestorben.

Landesweit 2264 Infizierte gezählt

17:30 Uhr: In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus Infizierten weiter gesunken. Das NRW-Gesundheitsministerium zählte am Mittwoch 2264 Menschen, die derzeit infiziert sind, und damit 327 weniger als am Vortag. Mit 85 neuen Infektionen innerhalb eines Tages registrierte das Ministerium am Mittwoch insgesamt 38 166 bestätigte Fälle seit Beginn der Pandemie. Acht Todesfälle kamen dazu. Die Zahl der Genesenen erhöhte sich um 404 auf 34 296 Fälle. Der Reproduktionswert lag laut Ministerium am Mittwoch bei 0,87 - dieser Statistik zufolge würden 100 Infizierte weitere 87 Menschen anstecken.

Corona-Krise kostet NRW-Kommunen bis zu 7,2 Milliarden Euro

15:31 Uhr: Die Corona-Krise belastet die Kommunen in Nordrhein-Westfalen nach einer Studie allein in diesem Jahr mit bis zu 7,2 Milliarden Euro. Neben den Steuerausfällen enthält diese Zahl auch geringere Einnahmen, etwa im öffentlichen Nahverkehr, sowie höhere Sozialausgaben. Erstellt hat die Untersuchung Prof. Martin Junkernheinrich von der Technischen Universität Kaiserslautern für die SPD-Fraktion im Düsseldorfer Landtag. Die SPD forderte schnelle Hilfen für die Kommunen. Auf Basis der aktuellen Steuerschätzung würden die NRW-Kommunen 3,8 Milliarden Euro weniger einnehmen, sagte Junkernheinrich am Mittwoch.

Die Mindereinnahmen wegen weniger verkaufter Fahrkarten, geschlossener Bäder, Theater und anderer Einrichtungen bezifferte er auf 700 Millionen Euro, die höheren Sozialausgaben auf 300 Millionen. Alles in allem entstünden den NRW-Kommunen im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr zusätzliche Belastungen im Umfang von mindestens rund 4,8 Milliarden Euro. Diesem Betrag müsse allerdings eine weitere fehlende Milliarde hinzugerechnet werden, weil die Kommunen bei der Haushaltsplanung auf Basis der Steuerschätzung 2019 von einem Einnahmezuwachs ausgegangen seien. Deshalb betrage die Gesamtbelastung rund 5,8 Milliarden Euro.

Bei einem stärkeren Einbruch der Steuereinnahmen könne die coronabedingte Belastung der NRW-Kommunen sogar auf 7,2 Milliarden Euro steigen. Im kommenden Jahr müssten die Städte und Gemeinden zudem damit rechnen, rund eine Milliarde Euro weniger aus dem kommunalen Finanzausgleich zu erhalten. „Wir brauchen hier frisches Geld für unserer Städte“, sagte SPD-Fraktionsvize Christian Dahm. Das Land müsse den Kommunen Geld aus dem vom Landtag beschlossenen Rettungsschirm von 25 Milliarden Euro zukommen lassen. Steuerverluste und Kosten für die Bewältigung der Pandemie müssten ausgeglichen werden. Fraktionschef Thomas Kutschaty forderte eine schnelle Vereinbarung in der Berliner Regierungskoalition zu einer Übernahme der Altschulden der Kommunen.

NRW schafft 30 Millionen Schutzmasken und 10 Millionen Kittel an

15:18 Uhr: Mit 30 Millionen neuen Masken und 10 Millionen neuen Schutzkitteln sieht sich das Land NRW für die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie gut vorbereitet. „Wir werden noch über längere Zeit einen höheren Bedarf an Schutzbekleidung haben“, sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch bei einem Besuch des Landeslagers für Schutzausrüstung in Düsseldorf. Deshalb habe das Land für rund 500 Millionen Euro Schutzausrüstung bestellt.

Zwei Drittel der Masken und Kittel gingen an Kitas, Krankenhäuser und Altenheime, „ohne dass wir ihnen eine Rechnung ausstellen“. Ein Drittel werde für die Zukunft eingelagert, „damit man beruhigt in die Zukunft schauen kann“, so Laumann. „Wir müssen aus gewonnenen Erfahrungen lernen“, sagte der Minister. „Ich möchte nicht noch einmal um Produkte auf dem Weltmarkt kämpfen müssen.“

Die Landesregierung habe für die Großanschaffung den Kontakt zur Privatwirtschaft gesucht. Ein großer Hemdenhersteller produziert bis Ende Juni die Schutzkittel, den Großauftrag für die Masken habe ein in NRW ansässiges Chemieunternehmen an zwei weitere Unternehmen vermittelt. Ein Großteil der Masken sei bereits geliefert. „Diese Lieferung ist wie Weihnachten. Hätten wir das Material aber früher gehabt, wären wir froher gewesen“, bilanzierte Laumann. Für die Zukunft betonte Laumann, dass „es wichtig ist, dass die Produktion ins eigene Land verlagert wird, auch was Grundsubstanzen für Medikamente angeht.“ Er dankte den großen Hilfsorganisationen und der Messe Düsseldorf für die Hilfe bei der Verteilung des Schutzmaterials.

„Corona-Rebellen“ breiten sich aus - 29 Chat-Gruppen in NRW

14.30 Uhr: Die selbst ernannten „Corona-Rebellen“ breiten sich nach Erkenntnissen des Bundesinnenministeriums zunehmend aus. Allein in Nordrhein-Westfalen gibt es demnach inzwischen 29 entsprechende Untergruppen im Messengerdienst Telegram, über den die Anhänger sich vernetzen. Begründer der Gruppierung soll ein Reichsbürger sein. Die „Corona-Rebellen“ rufen bundesweit zu Demonstrationen gegen die Corona-Einschränkungen auf. Zuerst hatte die „Rheinische Post“ (Mittwochsausgabe) berichtet.

„Wie hoch der Anteil von „Reichsbürgern“ und „Selbstverwaltern“ an diesem Protestmilieu ist, ist nicht bekannt“, heißt es in der Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Linkspartei. Diese Gruppen nutzten jedoch die Proteste gegen Corona-Maßnahmen, um Verschwörungstheorien zu verbreiten.

Auch Rechtsextremisten rufen nach Angaben des Ministeriums dazu auf, sich an Demonstrationen gegen die Corona-Beschränkungen zu beteiligen und „auch bei Kundgebungen außerhalb des rechtsextremistischen Spektrums Präsenz in der Öffentlichkeit zu zeigen“. Dabei seien teilweise „antisemitische Agitationsmuster zu beobachten“.

„Es ist nachvollziehbar, dass Menschen wegen der Corona-Maßnahmen um ihre Grundrechte besorgt sind und auf die Straße gehen. Wir müssen uns aber zusammen dagegen wehren, dass diese Proteste von Rechtsextremen vereinnahmt werden“, sagte der Linken-Abgeordnete Andrej Hunko.

Elternverbände fordern Betreuung in den Sommerferien

13.07 Uhr: Elternverbände fordern qualifizierte Betreuungsangebote für Schulkinder in den Sommerferien. Wegen der wochenlangen Schulschließungen in der Corona-Krise hätten Eltern häufig ihren Jahresurlaub aufgebraucht, gleichzeitig ende für zahlreiche Arbeitnehmer nun die Kurzarbeit.

„Viele Familien sind in den Ferien auf Betreuungsangebote angewiesen, um ihren Job retten zu können“, sagte die Vorsitzende der Landeselternkonferenz (LEK) NRW, Anke Staar, am Mittwoch. Zuvor hatte die „WAZ“ berichtet.

„Urlaubskontingente sind aufgebraucht, Homeoffice und Kinderbetreuung sind nicht wirklich zu vereinbaren und die Großeltern müssen immer noch geschont werden“, erklärte auch der Vorsitzende der Landeselternschaft der integrierten Schulen in NRW (LEiS), Ralf Radke.

Deshalb müsse es während der gesamten Ferien Betreuungsangebote für Schüler bis zur achten Klasse sowie für alle Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf geben. „Andernfalls haben viele Eltern keine Chance, ihre Arbeitszeiten nachzuholen“, betonte Radke.

Mit UV-Licht-Anlage gegen Viren

12.06 Uhr: Die Bahn verstärkt ihre Hygiene-Anstrengungen, um in Corona-Zeiten Kunden zurückzugewinnen. „Wir arbeiten kräftig daran, das Vertrauen der Menschen auch in einer Pandemie aufrechtzuerhalten“, sagte NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst am Mittwoch im Düsseldorfer Hauptbahnhof. Gemeinsam mit Vertretern der Bahn stellte der CDU-Politiker dort „maßgeschneiderte Reinigungskonzepte“ vor.

So sei der Düsseldorfer Hauptbahnhof der erste Bahnhof in NRW, der eine UV-Licht-Anlage in einigen Rolltreppen eingebaut habe. Mit dieser neuen Technik werden nach Bahn-Angaben Viren und Bakterien mithilfe des UV-Lichts abgetötet, so dass die Handläufe keimfrei seien. Noch seien aber nicht alle Rolltreppen mit der Technik ausgestattet. „Wir werden beobachten und auswerten“, sagte Wüst.

Der Düsseldorfer Bahnhofsmanager Peter Grein versicherte, dass „25 Mitarbeiter des Reinigungsteams 24 Stunden, sieben Tage die Woche“ im Einsatz seien. Oft genutzte Kontaktflächen wie beispielsweise die Ticketautomaten oder die Displays würden regelmäßig desinfiziert. Dennoch sei es „eine Aufgabe für alle“, so Grein. Es brauche auch „Eigenverantwortung und ein soziales Miteinander“, um sicher Bahn fahren zu können.

Arbeitslosenzahl in NRW steigt weiter

11.18 Uhr: Die Einschränkungen der Corona-Pandemie treiben die Arbeitslosenzahlen in NRW weiter in die Höhe. Im Mai seien in Nordrhein-Westfalen 757.118 Menschen arbeitslos gemeldet gewesen - 5,4 Prozent mehr als im April, teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mit. Bereits im April war die Arbeitslosenzahl infolge des coronabedingten Einbruchs der Wirtschaft deutlich nach oben geschnellt.

Die Arbeitslosenquote stieg im Mai in Nordrhein-Westfalen um 0,3 Prozentpunkte auf 7,7 Prozent. Damit liegt sie um 1,2 Prozentpunkte höher als im gleichen Zeitraum 2019.

Wie sich die zunehmenden Lockerungen auf die Entwicklung am Arbeitsmarkt ausgewirkt haben, lässt sich aus den aktuellen Zahlen noch nicht ablesen, da die Daten bereits Mitte Mai erhoben wurden und somit die Corona-Beschränkungen noch nicht so weitreichend gelockert worden waren wie aktuell.

„Erfreulich für uns ist, dass im Mai wieder etwas mehr Schwung in den Arbeitsmarkt gekommen ist“, sagte der Vorsitzende der NRW-Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit, Torsten Withake. Das zeige sich auch daran, dass mit 13.886 Betrieben deutlich weniger Unternehmen Kurzarbeit angezeigt hätten als noch im März und April.

Busse und Bahnen werden wieder voller

6.52 Uhr: Weil Busse und Bahnen mit den Corona-Lockerungen wieder voller werden, verstärken die Betreiber ihre Hygienemaßnahmen. Trotzdem haben viele Fahrgäste weiterhin „ein mulmiges Gefühl“, wie der Sprecher des Fahrgastverbandes Pro Bahn NRW mitteilte. Inzwischen seien auf vielen Linien die Fahrgastzahlen wieder stark gestiegen. Eine Einhaltung der Abstandsregeln in den Spitzenzeiten sei da kaum mehr möglich. Daher solle geprüft werden, ob größere Fahrzeuge eingesetzt werden können. Zudem fordert der Verband eine regelmäßige Reinigung der Fahrzeuge.

Die Deutsche Bahn und NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) wollen an diesem Mittwoch in Düsseldorf Hygienemaßnahmen in den Zügen vorstellen.

Dienstag, 2. Juni

Nach Corona-Fällen: Hunderte Mitarbeiter von DPD in Duisburg getestet

21.20 Uhr: Nach mehreren Corona-Fällen in einem Duisburger DPD-Paketzentrum sind rund 400 Beschäftigte des Unternehmens auf das Virus getestet worden. Zuvor waren bei sieben Mitarbeitern am Standort Corona-Infektionen bestätigt worden, wie Unternehmenssprecher Peter Rey am Dienstag sagte. Zuvor hatte die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ berichtet.

Bei den sieben Infizierten handelt es sich Rey zufolge nicht um Paketzusteller, sondern um Mitarbeiter im Paketumschlag, die im Sortierzentrum arbeiten. Bei ihnen seien im Laufe der vergangenen drei Wochen Infektionen nachgewiesen worden. Neben den Infizierten sind demnach etwa 15 weitere Beschäftigte vorsorglich in Quarantäne. Insgesamt hat DPD am Standort Duisburg-Hüttenheim den Angaben nach etwa 1000 Beschäftigte.

In der Vergangenheit hatten sich bereits in einem DPD-Depot im Kreis Heinsberg Dutzende Mitarbeiter infiziert.

Corona-Schutzverordnung: 64 Verstöße an Pfingsten in NRW

18.05 Uhr: Am Pfingstwochenende sind in Nordrhein-Westfalen vergleichsweise wenige Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung vorgefallen. Von Freitag bis Pfingstmontag registrierte die Polizei in Nordrhein-Westfalen 64 Ordnungswidrigkeiten und schrieb eine Strafanzeige. Insgesamt wurden 572 Personen festgestellt, die Auflagen nicht eingehalten hatten, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums am Dienstag in Düsseldorf.

An Ostern waren die Zahlen noch um ein Vielfaches höher: Von Karfreitag bis Ostermontag hatte die Polizei Fehlverhalten bei 5095 Menschen festgestellt, 1734 Ordnungswidrigkeiten notiert und 68 Strafanzeigen geschrieben. Allerdings waren die Auflagen an Ostern noch deutlich strenger. Inzwischen dürfen sich bis zu zehn Personen im öffentlichen Raum treffen. (dpa)

54 Neuinfektionen in NRW - davon allein 14 in Essen

14.59 Uhr: Das Landesgesundheitsministerium hat am Dienstag 54 Corona-Neuinfektionen gemeldet, womit die Zahl aller Infektionen seit Beginn der Pandemie auf 38.081 angestiegen ist. Die meisten (14) gab es in Essen. Innerhalb eines Tages starb ein Mensch infolge einer Corona-Infektion, im Zuge der Pandemie sind bisher 1598 Menschen in NRW gestorben.

Dem Landesgesundheitsministerium zufolge veränderte sich die Zahl der Genesenen bis Dienstag nicht (33.892), weil die kommunalen Gesundheitsämter über Pfingsten keine aktuellen Zahlen dazu vermeldeten. Rund 2590 Menschen sind den Zahlen zufolge aktuell infiziert. (dpa)

Hamsterkäufe von Kondomen nur zu Beginn der Corona-Krise

7.01 Uhr: Bei Kondomen hat es zu Beginn der Corona-Pandemie nach Einschätzung von Herstellern Hamsterkäufe gegeben. Seit dem Shutdown seien aber wohl nicht mehr Präservative verbraucht worden, sagte der Geschäftsführer des Herstellers CPR, Michael Kesselring. Das Unternehmen mit Sitz in Sarstedt produziert nach eigenen Angaben rund 200 Millionen Kondome jährlich, davon rund 15 Prozent für Deutschland, etwa Eigenmarken im Einzelhandel.

Online sei die Nachfrage seit Corona deutlich gestiegen, dafür sei die Prostitution komplett weggebrochen, sagte Kesselring. Nach seiner Einschätzung macht das Geschäft mit käuflichem Sex rund 20 Prozent des Kondommarktes in Deutschland aus. In der Vergangenheit hatten die deutschen Hersteller dazu anonym Daten zusammengetragen.

Das Bielefelder Unternehmen Ritex produziert jährlich 100 Millionen Kondome überwiegend für den deutschen Markt. Es hatte für den März von einem drastischen Umsatzanstieg berichtet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat hätten sich die Umsätze fast verdoppelt, hieß es. Inzwischen habe sich die Lage wieder normalisiert, sagte Geschäftsführer Robert Richter. Auch das Unternehmen Mapa aus Zeven, das unter anderem die Marke Billy Boy produziert und vertreibt, teilte mit: „Auf einen Anstieg in Zeiten von Hamsterkäufen folgte ein niedrigerer Umsatz durch den Lockdown. Mittlerweile pendelt sich alles aber wieder in den gewohnten Regionen ein.“

Armin Laschet sieht gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland in Gefahr

6.53 Uhr: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet sieht den gesellschaftlich Zusammenhalt in Deutschland durch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise in Gefahr. Während viele dank relativ gesicherter Einkommen „dem entschleunigten Leben in Corona-Zeiten vielleicht sogar etwas Gutes abgewinnen“ könnten, müssten andere um ihre Jobs, ihre Einkünfte oder gar ihre Existenz fürchten, sagte der CDU-Politiker der „Augsburger Allgemeinen“ (Dienstag). Es drohe deshalb eine stärkere gesellschaftliche und wirtschaftliche Polarisierung und Spaltung als während der Flüchtlingskrise.

Laschet, der sich um den Vorsitz der CDU bewirbt, sieht eine Kernaufgabe darin, eine Strategie zum Erhalt des Industrielandes Deutschland zu entwickeln: „Das Thema Ökologie wird uns erhalten bleiben, aber die Menschen werden mehr danach fragen, wie wir wirtschaftlich wieder aus der Krise herauskommen.“ Zudem müsse eine Allianz mit den Sozialpartnern geschmiedet werden, „damit die soziale Frage nicht vergessen wird. Sonst driftet das Land auseinander“.

Montag, 1. Juni

Corona-Lockdown: Land Hessen nimmt Anträge auf Verdienstausfall entgegen

15.15 Uhr: Das Land Hessen kommt seiner gesetzlichen Plicht nach und erstattet Menschen den Verdienstausfall, den sie während einer Corona-Quarantäne hatten. Entsprechenden Anträge könnten „jetzt gestellt werden“, sagte Sozialminister Kai Klose (Grüne) laut einer Mitteilung seines Ministeriums vom Montag.

Das Infektionsschutzgesetz verpflichtet Arbeitgeber, ihren Beschäftigten das Gehalt weiterzuzahlen, wenn diese wegen einer Quarantäne-Anordnung oder der Schließung von Schulen und Kitas nicht arbeiten konnten. Dieses Geld wird den Arbeitgebern dann vom Land ersetzt, Selbstständige erhalten eine Direktzahlung.

Die Anträge können den Angaben zufolge über die Internetplattform ifsg-online.de gestellt werden. Hessenweit zuständig ist das Regierungspräsidium Darmstadt.

46 weitere Corona-Fälle in NRW verzeichnet

13.25 Uhr: In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der registrierten Corona-Fälle von Sonntag auf Montag leicht um 46 gestiegen. Wie das NRW-Gesundheitsministerium mitteilte, lag die Gesamtzahl aller nachgewiesenen Infektionen seit Beginn der Pandemie damit bei 38 027. Davon meldeten sich bislang 33 892 wieder genesen - hier gab es damit seit Samstag keine Veränderung. Die Zahl der Toten erhöhte sich um 1 auf 1597.

Daraus ergibt sich, dass aktuell rund 2535 Menschen in NRW mit dem Coronavirus infiziert sind. Am vergangenen Mittwoch war diese Zahl erstmals seit dem Zenit unter die Marke 3000 gesunken. Den Ministeriumsangaben zufolge sind derzeit 339 Menschen mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung.

Niederlande öffnen Restaurants und Cafés

12.30 Uhr: Nach zehn Wochen Corona-Krise darf man in den Niederlanden wieder Restaurants, Museen und Kinos besuchen. Um 12.00 Uhr öffneten am Montag auch Cafés, Theater und Strandpavillons unter Auflagen wieder die Türen. Gastwirte, aber auch Kultureinrichtungen dürfen jeweils nur 30 Gäste empfangen. Diese müssen eineinhalb Meter Sicherheitsabstand halten. Alle Besucher, auch von Museen und Kneipen, müssen vorab reservieren.

Im öffentlichen Nahverkehr muss nun ein Mundschutz getragen werden. Bürger mit Beschwerden können sich künftig ohne Überweisung testen lassen. Die niederländische Regierung baut die Corona-Maßnahmen stufenweise ab. Am 1. Juli sollen die Regeln weiter gelockert werden. Dann dürfen Restaurants, Cafés und kulturelle Einrichtungen jeweils bis zu 100 Besucher empfangen.

Die Zahl der Neuinfektionen nimmt in den Niederlanden seit einigen Wochen stetig ab. Auf dem Höhepunkt der Pandemie Anfang April wurden im Schnitt täglich 500 Menschen in die Krankenhäuser eingeliefert. Vergangene Woche waren es im Schnitt neun. Etwa 6000 Menschen sind nachweislich an Covid-19 gestorben.

Schulministerium: 88.000 Abiturienten haben schriftliche Prüfungen abgelegt

12.00 Uhr: Laut NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer sind die wegen der Corona-Krise um drei Wochen verschobenen schriftlichen Abiturprüfungen reibungslos verlaufen. „Die Schulen haben alles dafür getan, damit die Schülerinnen und Schüler sich auf das Wesentliche konzentrieren können und ihren Fokus ganz auf ihre Abiturprüfungen legen können“, sagte die FDP-Politikerin laut einer Mitteilung vom Pfingstmontag. „Überall in Nordrhein-Westfalen konnten die schriftlichen Prüfungen in allen Unterrichtsfächern regulär und sicher durchgeführt werden.“ Mögliche Nachfragen hätten stets mit Unterstützung der Schulaufsicht und den örtlichen Behörden geklärt werden können.

Insgesamt haben den Angaben zufolge etwa 88 000 Schüler und Schülerinnen der verschiedenen Schulformen wie geplant und mit Abstands- und Hygienemaßnahmen die schriftlichen Prüfungen des Zentralabiturs bis zum 26. Mai abgelegt. An vielen Schulen habe es bereits mündliche Prüfungen gegeben. Bis zum 9. Juni seien noch Nachholtermine für die schriftlichen Prüfungen angesetzt. Der letztmögliche Termin für die Zeugnisausgabe ist der 27. Juni.

Vergangene Woche hatte Gebauer angekündigt, den Zehntausenden Abiturienten und Absolventen anderer Schulen trotz der Corona-Krise die feierliche Übergabe von Abschlusszeugnissen im Beisein ihrer Eltern zu ermöglichen. Das Land wolle dafür die rechtlichen Regelungen schaffen, dass Abschlussveranstaltungen wie Zeugnisübergaben unter Einhaltung der Infektions- und Hygieneregeln ermöglicht würden. Für Abibälle soll die Sonderregelung aber ausdrücklich nicht gelten.

Sonntag, 31. Mai

Laschet fordert Hilfe für Kommunen im Konjunkturpaket

20.49 Uhr: Vor den für Dienstag geplanten Beratungen über ein milliardenschweres Konjunkturpaket der Bundesregierung hat NRW-Ministerpräsident Armin Laschet gefordert, den Kommunen besonders unter die Arme zu greifen. «Das Konjunkturpaket soll ja jetzt in der Krise helfen und ohne leistungsfähige Kommunen wird das nicht funktionieren», sagte der CDU-Politiker am Sonntag dem WDR.

Die Kommunen müssten bei den Sozialkosten wie der Unterbringung von Arbeitslosen entlastet werden, aber auch bei Investitionen. «Die Kommunen sind ja gleich doppelt getroffen: Zum einen brechen die Gewerbesteuereinnahmen weg, zum anderen steigen die Arbeitslosenzahlen», sagte Laschet.

Der Deutsche Städtetag hat bereits mehrfach eine stärkere Entlastung der Kommunen gefordert. Die schwarz-rote Koalition will am Dienstag über umfassende Maßnahmen beraten, die die deutsche Wirtschaft wieder in Fahrt bringen sollen. Infolge der Corona-Krise wird eine schwere Rezession erwartet.

90 Neuinfektionen in NRW in 24 Stunden

14.04 Uhr: In den vergangenen 24 Stunden haben sich in Nordrhein-Westfalen 90 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das geht aus den am Sonntagmittag vom NRW-Gesundheitsministerium veröffentlichten Zahlen hervor. Demnach gibt es nun insgesamt 37.981 bestätigte Corona-Fälle. Zwei Personen sind seit Samstag an den Folgen der Covid-19-Erkrankung gestorben – die Zahl der Todesopfer steigt somit auf 1596.

Ruhrbahn testet Anti-Corona-Beschichtung in Bussen und Bahnen

7:57 Uhr: Das Nahverkehrsunternehmen Ruhrbahn testet in den kommenden Monaten in acht Bussen und Bahnen eine Spezialbeschichtung von Oberflächen, die das Corona-Infektionsrisiko senken soll. Das klarlackähnliche Mittel wird dazu auf Flächen wie Lenkrädern, Handgriffen und Haltestangen aufgetragen. Ein chemischer Prozess soll dafür sorgen, dass nahezu alle Bakterien, Viren und Pilze beseitigt werden. Eine Studie der Universitätsklinik Regensburg habe die Wirksamkeit belegt, berichtet die Ruhrbahn. Das Mittel soll bis zu einem Jahr wirksam, für Mensch oder Natur aber unschädlich sein.

„Wir wollen zunächst einmal testen, wie das Verfahren funktioniert und wie die behandelten Oberflächen reagieren“, erklärte Projektleiter Michael Bartels. Nach der zwei bis drei Monate dauernden Testphase sollen nach und nach alle Fahrzeuge der Ruhrbahn mit der Substanz behandelt werden. Der Fuhrpark der Ruhrbahn umfasst nach Angaben einer Sprecherin 274 Busse und 163 Straßenbahnfahrzeuge.

Samstag, 30. Mai

Zahl der Corona-Fälle in NRW steigt um 107

15.15 Uhr: In Nordrhein-Westfalen sind innerhalb eines Tages 107 neue Corona-Fälle registriert worden. Wie das NRW-Gesundheitsministerium am Samstag mitteilte, stieg die Gesamtzahl aller nachgewiesenen Infektionen seit Beginn der Pandemie auf 37 891. Davon meldeten sich bislang 33 892 wieder genesen. Die Zahl der Toten erhöhte sich im Vergleich zu den Angaben vom Freitag um 7 auf 1594.

Daraus ergibt sich, dass aktuell nachweislich rund 2400 Menschen in NRW mit dem Coronavirus infiziert sind. Mittwoch war diese Zahl erstmals seit dem Zenit unter die Marke 3000 gesunken.

Vieles unter Auflagen wieder erlaubt

10 Uhr: Nordrhein-Westfalen öffnet sich: Rechtzeitig zum Pfingstwochenende ist von diesem Samstag an Vieles in Freizeit, Kultur und im Sport wieder erlaubt - aber unter Hygiene-Auflagen. Neu ist, dass sich nun Gruppen von bis zu zehn Personen im öffentlichen Raum treffen dürfen. Bedingung: Die Kontakte müssen rückverfolgt werden können. Bislang durften sich nur Angehörige von maximal zwei Haushalten und Familien treffen.

Theater, Opern, Konzerthäuser und Kinos dürfen ihre Säle wieder öffnen – regulär aber nur für maximal ein Viertel ihrer normalen Zuschauerkapazität bei einer Höchstgrenze von 100 Gästen. Der Mindestabstand von 1,5 Metern gilt weiter. Für größere Gruppen müssen besondere Hygiene- und Infektionsschutzkonzepte vorgelegt werden.

Beim Sport ist noch nicht alles erlaubt, aber möglich sind jetzt wieder Kontaktsport mit bis zu zehn Personen sowie Wettkämpfe im Breiten- und Freizeitsport – in beiden Fällen im Freien. Im Übrigen bleibt der Sport-, Trainings- und Wettkampfbetrieb mit unvermeidbarem Körperkontakt aber weiterhin untersagt. Bahnen-Schwimmbecken hingegen dürfen wieder öffnen – auch in Hallenbädern.

Busreisen sind unter Einhaltung von Infektionsschutzregeln ebenfalls wieder möglich. Fahrgäste müssen aber vor jedem Betreten des Busses die Hände waschen oder desinfizieren. Bordtoiletten bleiben außer Betrieb. Kinder und Jugendliche dürfen wieder zu Ferienfreizeiten oder in die Stadtranderholung - ebenfalls unter Hygieneauflagen.

Freitag, 29. Mai

Niederländische Bürgermeister an deutsche Nachbarn: Kommen Sie nicht

17.30 Uhr: Die Bürgermeister der niederländischen Grenzorte haben ihre Nachbarn in Nordrhein-Westfalen freundlich gebeten, an Pfingsten zu Hause zu bleiben. Die Sorge sei groß, dass sich das Corona-Virus durch große Menschenansammlungen schnell verbreiten werde, schrieb der Venloer Bürgermeister Antoin Scholten in einem Offenen Brief am Freitag im Namen aller 15 Bürgermeister der südlichen Region der Niederlande.

Normalerweise seien die Deutschen sehr geschätzte Gäste. „Wir vermissen Sie“, so die Bürgermeister: „Wir bitten Sie aber jetzt von Nachbar zu Nachbar, nicht zu kommen, wenn es nicht wirklich notwendig ist.“

Scholten lobte die deutschen Nachbarn auch, dass sie zu Himmelfahrt nicht massenhaft zum Shoppen in die Region Limburg gekommen seien: „Wir hoffen, dass Sie noch eine Weile durchhalten können.“

Die Behörden fürchten vor allem, dass es in den Einkaufsstraßen etwa in Venlo zu voll wird - oder dass lange Warteschlangen vor dem Designer Outlet in Roermond entstehen.

Fünf Polizisten bei Gerangel nach Corona-Kontrolle verletzt

15:38 Uhr: Bei einer aus dem Ruder gelaufenen Kontrolle der Corona-Beschränkungen in Duisburg sind am Donnerstagabend fünf Polizisten verletzt worden. Drei von ihnen sind vorerst dienstunfähig, wie die Polizei am Freitag berichtete. Vor einem Lokal hatten mehrere Männer an einem Tisch gesessen und dabei laut Polizei den Mindestabstand nicht eingehalten. Als ein 22-Jähriger sich weigerte, seinen Ausweis zu zeigen, entwickelte sich ein Gerangel. Dabei soll ein 24-Jähriger einem Beamten von hinten mit der Faust gegen den Kopf geschlagen haben.

Die Beamten riefen Verstärkung. Am Ende waren 14 Polizeifahrzeuge vor Ort, darunter auch Mannschaftswagen der Bereitschaftspolizei. Bis zu 120 Schaulustige verfolgten laut Polizei den Einsatz. 25 von ihnen hätten dabei durch Drohgebärden, Distanzunterschreitungen und Beleidigungen gestört. Drei Männer kamen schließlich zur Beruhigung in Gewahrsam. Ermittelt wird unter anderem wegen Widerstandes und eines tätlichen Angriffs.

Gebauer: Möglichst viel Präsenzunterricht nach Sommerferien

12:49 Uhr: NRW-Bildungsministerin Yvonne Gebauer will Schülern nach den Sommerferien wieder möglichst viel Unterricht in den Klassenräumen ermöglichen. Ihr Ziel sei es, dann „in einen regulären Schulbetrieb mit möglichst viel Präsenzunterricht zurückzukehren“, sagte die FDP-Politikerin dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Freitag). Das Ministerium sei mit allen Akteuren - Lehrern, Eltern, Schülern, Schulleitungen und -trägern und auch Gewerkschaften im Gespräch, „um diese Kraftanstrengung in gemeinsamer Verantwortung auf den Weg zu bringen“. Für die 2,5 Millionen Schüler in NRW war nach längerer Corona-Zwangspause vor einigen Wochen wieder nach und nach tageweise der Präsenzunterricht aufgenommen worden.

Um in größerem Umfang Unterricht in den Klassenräumen anbieten zu können, braucht es entsprechend viel Personal. Vor einigen Tagen hatte Gebauer angekündigt, dass ältere oder vorerkrankte Lehrer nach den Sommerferien nicht mehr grundsätzlich vom Unterricht in den Klassenräumen ausgenommen werden sollen. Den Kurswechsel hatte sie mit neuen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts begründet, die keine grundsätzlichen Einsatzbeschränkungen für bestimmte Altersgruppen oder Vorerkrankungen vorsehen. Kritik war unter anderem vom Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte gekommen: Die Gruppe der Lehrer nehme ein „Schutzprivileg“ in Anspruch, das es in anderen Berufen nicht gebe. Eine Entscheidung über den Lehrkräfte-Einsatz ist bisher nicht gefallen.

Movie Park in Bottrop wieder geöffnet

11:48 Uhr: Der Moviepark in Bottrop hat am Freitag wieder geöffnet - empfängt aber nur ein Fünftel der möglichen Besucherkapazität. Mit rund 400 Mitarbeitern startete der flächenmäßig größte Freizeitpark in NRW die Saison in voller Kapazität, teilte eine Sprecherin am Freitag mit. „Das strenge Hygienekonzept wird in die DNA des Movieparks mit eingebaut“, sagte die Sprecherin. So machen beispielsweise Marilyn Monroe-, Charlie Chaplin- und Frank Sinatra-Imitatoren auf die Abstandsregeln und das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes aufmerksam.

Letzter italienischer Covid-19-Patient rückverlegt

11:40 Uhr: Nach neun Wochen ist der Italiener Paolo Bonacina am Freitagmorgen aus dem Universitätsklinikum St. Josef-Hospital in Bochum entlassen worden. Der 56-Jährige war im März schwer an Covid-19 erkrankt und zur Behandlung nach Bochum geflogen worden. Nun brachte ihn ein Flieger zurück in seine Heimat Bergamo in der Lombardei. Als Abschieds-Geschenk bekam er ein signiertes Trikot des Bochumer Torwarts Manuel Riemann.

Bonacina ist der letzte von zehn italienischen Covid-19-Patienten, die seit März in nordrhein-westfälischen Universitätskliniken behandelt wurden. Zu seiner Verabschiedung kam auch der NRW-Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner(CDU). Nordrhein-Westfalen habe in den vergangenen Wochen bewiesen, „dass nicht geschlossene Grenzen, sondern gute Nachbarschaft und Zusammenarbeit das Virus bekämpfen“, sagte er.

Die Intensiv-Pfleger verabschiedeten ihren Patienten mit einem selbstgebastelten Transparent. „Ciao Paolo - Buona Fortuna!“ stand darauf. Eine Maschine der Luftwaffe hatte am 28. März Bonacina und einen weiteren, 65 Jahre alten Patienten aus Bergamo nach Bochum geflogen. Der 65-Jährige war bereits vor drei Wochen aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Profi- und Spitzensportvereine gründen Interessengemeinschaft „Teamsport NRW“

11:17 Uhr: In Nordrhein-Westfalen haben sich Profi- und Spitzensportvereine in Zeiten der Coronakrise zusammengeschlossen und die Interessengemeinschaft „Teamsport NRW“ gebildet. „Uns verbindet die ernste Sorge um die Zukunftsfähigkeit unserer Vereine, bzw. deren wirtschaftlicher Träger, denen das Virus die Geschäftsgrundlage entzieht. Anders als beim Fußball sind für uns die Ticketerlöse unverzichtbar. Geisterspiele stellen für uns keine Lösung dar. Diesen existenziell wichtigen Unterschied wollen wir deutlicher machen“, sagte Initiator Björn Barthel, Geschäftsführer des Handball-Zweitligisten Bayer Dormagen.

Ziel der Interessengemeinschaft sei es, in einer Linie den massiven Bedrohungen, die die Corona-Pandemie jetzt und zukünftig für den Sport in NRW darstellt, entschlossen und gut organisiert entgegenzutreten. Derzeit seien bereits 20 namhafte Klubs beigetreten, darunter der achtmalige deutsche Eishockey-Meister Düsseldorfer EG, die Kölner Haie und das Handball-Traditionsteam VfL Gummersbach.

Phantasialand öffnet unter Hygieneauflagen

7.15 Uhr: Die zwei größten Freizeitparks in NRW - das Phantasialand und der Moviepark in Bottrop - öffnen am Freitag (10 Uhr) zum ersten Mal nach der Corona-Zwangspause. Unter strengen Hygienekonzepten darf nur eine begrenzte Anzahl an Besuchern in die Freizeitparks eingelassen werden. Jeder Besucher muss mindestens eine, am besten aber zwei Masken dabei haben und sich ausnahmslos an die Abstandsregeln halten, wie die Freizeitparks auf ihren Internetseiten mitteilen. Laut Corona-Schutzverordnung durften Freizeitparks seit dem 11. Mai öffnen. Sie arbeiteten aber noch ihre Hygienekonzepte mit den zuständigen Behörden aus. Der Moviepark wäre unter normalen Umständen nach der Winterpause im April gestartet. (dpa)

Donnerstag, 28. Mai

157 Corona-Neuinfektionen in NRW

17.24 Uhr: Der Corona-Ausbruch in einem niederländischen Schlachtbetrieb von Groenlo hat sich erneut in der landesweiten Neuinfektionszahl in Nordrhein-Westfalen niedergeschlagen. In der Statistik des NRW-Gesundheitsministeriums werden am Donnerstag 157 neue Fälle innerhalb eines Tages ausgewiesen, von denen allein 32 auf den Kreis Borken entfallen. Dort wohnen Mitarbeiter des niederländischen Schlachthofes. Der Kreis hatte die positiven Tests von 30 Groenlo-Mitarbeitern bereits am Mittwoch in seiner Statistik ausgewiesen. Nun kamen sie in der Landesstatistik an.

Neben dem Kreis Borken ist auch der Kreis Kleve von dem Ausbruch in dem niederländischen Schlachtbetrieb betroffen, weil Mitarbeiter auf deutscher Seite wohnen. Bereits am Mittwoch war die landesweite NRW-Zahl der Neuinfektionen innerhalb eines Tages auf 146 gestiegen - davon allein 29 Fälle aus dem Kreis Kleve.

Auch etliche Corona-Fälle in einem Düsseldorfer Seniorenhaus sorgten mit Zeitverzögerung für den Anstieg der NRW-Zahl am Donnerstag. Auf Düsseldorf entfielen 22 Neuinfektionen. Ein Stadtsprecher verwies auf die Einrichtung, in der am Sonntag die Fälle gemeldet worden seien.

Mit den 157 Neuinfektionen von Donnerstag stieg die Gesamtzahl aller nachgewiesenen Infektionen seit Beginn der Pandemie auf 37 679 im bevölkerungsreichsten Bundesland. Die Zahl der Toten, die mit dem Virus infiziert waren, stieg um 5 auf 1581. Um 349 erhöhte sich die Zahl der Gesundeten auf insgesamt 33 418 seit Beginn der Pandemie. Aus den Angaben ergibt sich, dass aktuell nachweislich rund 2700 Menschen in NRW mit dem Coronavirus infiziert sind. Am Vortag war diese Zahl erstmals seit dem Zenit unter die Marke 3000 gesunken.

Jazzfestival in Moers findet online statt

16.06 Uhr: Aus der Halle live ins Wohnzimmer: Das Jazzmusik-Festival in Moers wird auch dieses Jahr trotz Corona-Pandemie über die Bühne gehen – allerdings ohne Besucher vor Ort. 200 Künstler werden nach Angaben der Veranstalter für ihre Performances nach Moers anreisen und ihre Kunst in einer Halle präsentieren.

Das Programm werde über vier Tage jeden Tag zehneinhalb Stunden lang live gestreamt. Zuschauer könnten das Festival „mit allen Pleiten, Pech und Pannen und allen unvorhergesehenen Glücksmomenten, die ein Festival so mit sich bringt“, live und in Farbe sehen, sagte der Programmdirektor des Festivals.

Das Festival war schon komplett geplant, als die Verbreitung des Coronavirus zur Pandemie erklärt wurde. Einige Tickets hatten die Betreiber schon verkauft – normalerweise kostet eins um die 150 Euro. Das Festival, das jetzt per Livestream in die Wohnzimmer kommen soll, ist den Angaben zufolge dieses Mal kostenlos und für jedermann zugänglich. Auch im Nachhinein können die Konzerte aufgerufen werden. In der Arte-Mediathek würden sie für 180 Tage verfügbar sein.

Gute Nachricht auch für die Künstler, die es während der Pandemie besonders schwer hatten: Sie werden den Angaben zufolge trotz des kostenlosen Angebots entlohnt. Das Moerser Jazzfestival finanziert sich zu einem Teil von Geldern des Bundes, des Landes, der Kommune und der Kunststiftung NRW.

Laumann lehnt Corona-Massentests ab

16.01 Uhr: Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hält Corona-Massentests ohne konkreten Anlass in Nordrhein-Westfalen für nicht nötig. Die Landesregierung halte an ihrer Strategie fest, nur bei bestimmten Anlässen im breiten Umfeld auf das Coronavirus zu testen, sagte Laumann am Donnerstag im Landtag.

Als Beispiel nannte er die umfangreichen Tests bei Beschäftigten in Schlachtbetrieben in NRW nach dem Corona-Ausbruch in einem Betrieb in Coesfeld. Den Gesundheitsbehörden sei es gelungen, ein Überspringen des Virus auf die Gesamtbevölkerung zu verhindern. Auch nach anderen lokalen Ausbrüchen wie etwa in einem Paketdienst in Heinsberg oder in einer Flüchtlingsunterkunft in St. Augustin sei breit getestet worden – mit relativ hohen Trefferquoten.

Corona-Massentests ohne Anlass etwa an Bewohnern aller stationären Pflegeheime in NRW lehnte Laumann indes ab. In 60 der insgesamt 2000 stationären Pflegeeinrichtungen sei das Virus aufgetreten. In den betroffenen Heimen seien Bewohner und Personal natürlich „voll durchgetestet“ worden. Würde man aber auch in den restlichen 1940 Einrichtungen vollständig testen, dann wären das rund 350.000 Menschen, sagte Laumann.

Zur Zeit gebe es in ganz NRW nur noch 2680 registrierte akut mit dem Coronavirus infizierte Menschen. Angesichts dieser Zahl könne man sagen, dass NRW bei der Bekämpfung der Pandemie „eine gute Leistung der gesamten Gesellschaft“ hingelegt habe, sagte Laumann. „Wenn wir so weiter machen, dann glaube ich, werden wir die Lage beherrschbar halten.“

Die Grünen-Fraktion hatte in einem Antrag eine Test-Strategie der Landesregierung gefordert. Unter anderem sollten auch enge Kontaktpersonen von Verdachtsfällen getestet werden, auch wenn sie keine Symptome aufwiesen. In besonders sensiblen Bereichen wie Alten- und Behindertenheimen solle bevorzugt getestet werden. Laumann sagte, schon jetzt werde dort jeder neue Bewohner bei der Aufnahme getestet.

Uniklinik Bonn will Erkenntnisse für Hygienekonzepte gewinnen

15.46 Uhr: Die Universitätsklinik Bonn und die Stadt Bonn starten gemeinsam eine neue Studie in Kindertagesstätten mit dem Ziel, die Hygienekonzepte in Kitas besser auf Infektionsrisiko mit dem Coronavirus einzustellen. Wie es in einer Mitteilung der Stadt heißt, werden für die Studie den Kindern einer Kindertagesstätte im Stadtbezirk Beuel und des Betriebskindergartens der Uniklinik Rachenabstriche entnommen, um sie auf das Virus Sars-Cov-2 zu testen. Die Mädchen und Jungen sind zwischen einem und sechs Jahre alt. Auch die Erzieherinnen werden getestet.

Die Tests werden im Juni und Juli nochmal wiederholt. Ein positives Testergebnis hätte zur Folge, dass sich das infizierte Kind und seine Kontaktpersonen - in der Regel also die Familie - in Quarantäne begeben müssten. Mit den Ergebnissen der Studie rechnet die Stadt noch im Verlauf des Sommers 2020.

Mittwoch, 27. Mai

Samstag neue Lockerungen in NRW

18:36 Uhr: Fußball, Ferienangebote und endlich wieder ins Kino oder Theater - Vom Pfingstwochenende an gibt es nach wochenlanger langer Corona-Zwangspause wieder mehr Freizeitmöglichkeiten für die Menschen in Nordrhein-Westfalen. Ab Samstag (30. Mai) dürfen zahlreiche Einrichtungen - natürlich unter strengen Hygieneregeln - wieder ihr Türen öffnen. Auch mehr Menschen dürfen sich draußen treffen.

Die Landesregierung gab am Mittwochabend weitere Öffnungen der Anti-Corona-Maßnahmen bekannt.

Die bestehenden Kontaktbeschränkungen werden gelockert, damit sich neben den bisher möglichen Konstellationen (Familie oder zwei Haushalte) eine Gruppe von bis zu zehn Personen im öffentlichen Raum treffen darf. Personengruppen, die sich im Rahmen der Kontaktbeschränkungen treffen dürfen, wird auch der nicht-kontaktfreie Sport im Freien wieder gestattet.

Kinos, Theater, Oper und Konzerthäuser dürfen wieder öffnen, sofern der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Besuchern gewährleistet ist und es ein Zutrittskonzept gibt. Ein besonderes Hygiene- und Infektionsschutzkonzept ist notwendig, wenn mehr als ein Viertel der regulären Zuschauerkapazität oder mehr als 100 Personen zuschauen sollen.

Mehr neue Infektionen nach Ausbruch in Schlachthof

18:00 Uhr: Der Ausbruch des Coronavirus in einem Schlachtbetrieb im niederländischen Groenlo hat die Zahl der Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen leicht steigen lassen. Der Kreis Kleve vermeldete am Mittwoch 27 Neuinfektionen. Darunter seien 23 positiv getestete Arbeiter des Schlachtbetriebes, die im Kreis Kleve untergebracht seien und deren Infektion jetzt erfasst worden sei, wie eine Sprecherin sagte. Drei Fälle aus der Belegschaft des Schlachtbetriebes seien bereits bekannt gewesen.

Im Kreis Borken stieg die Zahl der bestätigten Infektionen am Mittwoch den Angaben nach um 31 Fälle. Darunter seien 30 hier wohnende Mitarbeiter aus dem Schlachtbetrieb in Groenlo, erläuterte eine Sprecherin. Nach Daten des NRW-Gesundheitsministeriums betrug die Zahl der Neuinfektionen innerhalb eines Tages landesweit am Mittwoch 146. In dieser Statistik des Landes entfallen davon allein auf den Kreis Kleve 29 Fälle. Allerdings verfügen die Kreise früher über Daten, die dann zu bestimmten Uhrzeiten in die Landesstatistik einfließen. Am Vortag waren 97 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages in NRW registriert worden. Bis Mittwoch sind seit dem Beginn der Pandemie insgesamt 37.522 Menschen in NRW nachweislich mit dem Coronavirus infiziert worden.

Der Großteil gilt wieder als gesund. Die Zahl der Genesenen stieg innerhalb eines Tages um 345 auf insgesamt 33.024 Menschen. Sechs mit dem Coronavirus infizierte Menschen starben in Tagesfrist, seit dem Ausbruch der Pandemie sind es insgesamt 1576 Tote. Rein rechnerisch sind aktuell 2922 Menschen in NRW nachweislich infiziert. Diese Zahl lag nach dem Höhepunkt erstmals wieder unter 3000.

Flughafen Köln/Bonn trifft Schutzmaßnahmen

16:21 Uhr: Sicheres Reisen trotz der Corona-Pandemie soll am Flughafen Köln/Bonn bald wieder möglich sein. „Dafür haben wir alles so gut wie möglich vorbereitet“, erklärte Flughafen-Chef Johan Vanneste am Mittwoch. „Das Reisen der Zukunft“, wie Vanneste es nannte, sehe vor allem vor, dass immer Abstand gehalten und eine Maske im Flughafen getragen werden müsse.

Hat der Reisende einen Mund-Nasen-Schutz vergessen, so stehen Automaten zur Verfügung - 2,50 Euro kostet ein Stück. Viele automatisierte Desinfektionsspender und Bodenmarkierungen, die in deutscher, englischer und türkischer Sprache auf den Mindestabstand hinweisen, gehören ebenfalls zu den neuen Maßnahmen.

Derzeit heben rund neun Eurowings-Flieger pro Tag vom Köln/Bonner Flughafen ab, erklärte ein Sprecher der Fluggesellschaft. Dies sei mehr als bei jeder anderen Airline am Standort. Im Juni wolle Eurowings dann auf rund 20 Flieger pro Tag aufstocken. Dann könne es aufgrund der neuen Maßnahmen zu längeren Wartezeiten kommen.

Umsätze im NRW-Einzelhandel extrem niedrig

16:08 Uhr: Die Nachfrage im Einzelhandel hat sich in Nordrhein-Westfalen auch in der zweiten Woche der unbeschränkten Öffnung noch nicht wieder erholt. Rund die Hälfte der Händler hat gegenüber der gleichen Woche im Vorjahr nur bis zu 60 Prozent der Umsätze erzielt, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten, regelmäßigen Umfrage des Handelsverbands NRW unter seinen Mitgliedern hervorgeht.

Ein Drittel berichtete sogar von Umsätzen von nur maximal 40 Prozent des Vorjahresniveaus. Gleichzeitig sehen die Händler eine wieder leicht steigende Frequenz der Kunden in den Geschäften. „Gegenwärtig tätigen die Kunden vorrangig Bedarfskäufe“, sagte Verbandsgeschäftsführer Peter Achten. „Von einer positiven Entwicklung der Konsumstimmung sind wir meilenweit entfernt.“

Die Händler setzen angesichts der andauernden Belastungen große Hoffnungen in das Konjunkturprogramm der Bundesregierung. „Wir brauchen dringend eine Stützung sowohl auf der Angebotsseite im Handel als auch auf der Nachfrageseite bei den Konsumenten, um weiter durch die Krise zu kommen“, erklärte Achten. „Dauerhaft kann kein Einzelhandelsunternehmen auf mehr als ein Drittel des Umsatzes verzichten.“

Erneut Schlachthof in den Niederlanden geschlossen

15:57 Uhr: Im niederländischen Apeldoorn hat die Polizei einen Schlachthof geschlossen, weil die Corona-Regeln missachtet wurden. Zu dem Betrieb waren Arbeitsmigranten in 18 Kleinbussen transportiert worden. Der vorgeschriebene Abstand von eineinhalb Metern zwischen Personen sei nicht eingehalten worden, sagte ein Sprecher des Landwirtschaftsministeriums der Nachrichtenagentur ANP.

Der Schlachthof gehört zu der Vion-Gruppe, die bereits wegen eines Corona-Ausbruchs auch in Deutschland Schlagzeilen gemacht hatte. Zuletzt waren in dem Betrieb in Groenlo nahe der Grenze mit Nordrhein-Westfalen 147 Infizierte festgestellt worden. Davon wohnten Dutzende in Gruppenunterkünften in Deutschland.

Bei Vion arbeiten viele Arbeitsmigranten, die in Deutschland untergebracht und von Leiharbeitsfirmen in Kleinbussen über die Grenze zu den jeweiligen Betrieben gefahren werden. Landwirtschaftsministerin Carola Schouten hatte den Sektor ermahnt, die Corona-Maßnahmen für ihre Arbeitnehmer einzuhalten. Das gilt auch für Unterbringung und Transport.

Corona-Maßnahmen in NRW-Gefängnissen werden gelockert

15:53 Uhr: Gefangene in den NRW-Gefängnissen können bald wieder Besuch empfangen. Ab kommenden Dienstag dürfen die Gefängnisse den wegen der Corona-Pandemie gestoppten Besucherverkehr wieder aufnehmen, teilte das NRW-Justizministerium am Mittwoch mit. Spätestens in der 26. Kalenderwoche, also ab 22. Juni, müssen alle Gefängnisse wieder Besucher hineinlassen.

Um das Coronavirus aus den Anstalten herauszuhalten, hatten Gefangene wochenlang weder Freigang, noch Besuch. Die Situation für sie und ihre Angehörigen sei nicht leicht gewesen, räumte das Ministerium ein. Allerdings gelten weiterhin Auflagen: Der Besuch wird vorläufig auf jeweils eine Person beschränkt. Kinder von Gefangenen können als weitere Besuchspersonen zugelassen werden, das Kontaktverbot gelte aber weiter.

Jeder Besucher müsse Fragen zu seinem Gesundheitszustand und etwaigen Kontakt mit Corona-Infizierten beantworten. Es gelten Abstandsgebot und weitere Verhaltensregeln. Besucher müssen einen Mund-Nasen-Schutz mitbringen. Gefangene des Offenen Vollzugs erhalten stundenweise Ausgänge, wobei sie die Vorgaben der Corona-Schutzverordnung einhalten müssen.

Keine Einsätze wegen Hochzeitskorsos in NRW seit März

15:20 Uhr: Seit Mitte März hat in Nordrhein-Westfalen kein einziger Hochzeitskorso die Polizei auf den Plan gerufen. Ursache sei offensichtlich die Corona-Pandemie, teilte das NRW-Innenministerium in Düsseldorf am Mittwoch mit. Die „Bild“-Zeitung hatte zuvor berichtet. Laut NRW-Innenministerium gab es seit Beginn der statistischen Erfassung am 1. April vergangenen Jahres 515 Einsätze. Darunter waren 230 Autokorsos, 142 Verkehrsbehinderungen und 119 Schussabgaben in Zusammenhang mit Hochzeiten. Besonders betroffene Polizeipräsidien waren Duisburg (67), Köln (55), Essen (44), Recklinghausen (36) und Düsseldorf (31).

Schulministerin will Abschlussfeiern mit Zeugnisübergaben ermöglichen

12:13 Uhr: Zum Abschluss der Schullaufbahn soll bei Zehntausenden Abiturienten und Absolventen anderer Schulen trotz Corona-Krise doch noch Festtagsstimmung aufkommen: Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) will Schülern die feierliche Übergabe von Abschlusszeugnissen im Beisein ihrer Eltern ermöglichen. Das Land werde in den nächsten Tagen die rechtlichen Regelungen dafür schaffen, dass Abschlussveranstaltungen wie Zeugnisübergaben unter Einhaltung der Infektions- und Hygieneregeln ermöglicht würden, sagte Gebauer am Mittwoch der Deutschen-Presse-Agentur.

Die Zeugnisverleihung symbolisiere den erfolgreichen Abschluss der Schulzeit und markiere gleichzeitig den Eintritt in den nächsten Lebensabschnitt. „Dies ist ein wichtiges Ereignis für die ganze Familie“, sagte Gebauer. „Es wäre ein schmerzlicher Verzicht, den Schülerinnen und Schülern und ihren Familien diesen ganz besonderen Moment der Freude und des Stolzes vorzuenthalten.“

Für Abibälle gilt die Sonderregelung aber ausdrücklich nicht. „Abiturbälle als privat organisierte und sehr gesellige Veranstaltungen fallen jedoch nicht unter die beabsichtigte Regelung“, betonte Gebauer. Sie hoffe, dass die Schüler es umso mehr zu schätzen wüssten, gemeinsam mit ihrer Familie in feierlicher Atmosphäre das Ende ihrer Schulzeit begehen zu können.

Tests in Düsseldorfer Kitas: 40.000 Speichelproben geplant

11:56 Uhr: Für eine Corona-Studie an Düsseldorfer Kitas sollen ab dem 10. Juni 5000 Kinder und Erzieher jeweils acht Mal getestet werden. Die insgesamt 40.000 Speichelproben sollen im Juli ausgewertet werden, teilte das NRW-Familienministerium am Mittwoch mit. Ab dem 10. Juni sollen Angestellte und Kinder zwei Mal wöchentlich eine Probe abgeben, wie aus einem Infoblatt an die Eltern hervor geht. Statt eines Abstrichs müssen sich die Probanden nach dem Aufstehen nur mit einem Schluck Wasser den Mund ausspülen und den Inhalt in ein Probengefäß ausspucken.

Mit Hilfe der Tests sollen Neuinfektionen schneller gefunden und Ansteckungsketten vermieden werden. Zudem könnten so „Hinweise darauf gewonnen werden, wie groß die Rolle von Kindern bei der Verbreitung des Coronavirus ist“, so das Familienministerium. Die Teilnahme ist freiwillig. Die Eltern bekommen die Ergebnisse sofort. Laut Ministerium ist die Studie in Kooperation mit der Uniklinik und der Stadt Düsseldorf „in ihrem Forschungsauftrag und -umfang bundesweit einzigartig.“

Vorsicht bei Fahrt in Niederlande: Nur zwei Freunde pro Auto

8.04 Uhr: Pfingsturlauber oder Tagestouristen, die aus NRW Richtung Niederlande starten, müssen aufpassen: Im Nachbarland ist es aufgrund der Corona-Bestimmungen strafbar, mit drei oder mehr Personen aus unterschiedlichen Haushalten in einem Auto zu fahren.

Maximal zwei Menschen, die nicht aus demselben Haushalt stammen, dürfen zusammen in einem Auto sitzen, sofern sie dabei eineinhalb Meter Abstand einhalten. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizei Limburg in Maastricht.

Wenn drei oder mehr Personen, die aus unterschiedlichen Haushalten kommen, im Auto angetroffen werden, ist eine Geldbuße von 390 Euro fällig. Wenn man zwischen 13 und 17 Jahren alt ist, sind es nur 95 Euro.

Dienstag, 26. Mai

Niederlande: An Pfingsten nur mit Buchung über die Grenze

17.55 Uhr: Die Ministerpräsidenten Nordrhein-Westfalens und der Niederlande, Armin Laschet (CDU) und Mark Rutte, haben an die Bürger appelliert, am Pfingstwochenende nur mit einer Buchung über die Grenze zu reisen. „Jetzt ist noch nicht die Zeit, ohne Buchung einfach in den Urlaub zu fahren“, sagte Laschet am Dienstag in einer Videoschalte mit dem Regierungschef in Den Haag. Rutte bat die Bürger in NRW, an Pfingsten nicht einfach „auf gut Glück“ in die Niederlande zu kommen. Man müsse weiter vorsichtig bleiben.

Gleichzeitig unterstrichen Laschet und Rutte, wie wichtig es gewesen sei, die Grenze auf dem Höhepunkt der Corona-Krise prinzipiell offen zu halten. „Schließen geht immer leicht, aber der Öffnungsprozess ist kompliziert“, sagte Laschet.

Corona in Schlachthof in Groenlo: Deutsche Behörden erhalten Liste

17.20 Uhr: Nach einem Corona-Ausbruch in einem grenznahen Schlachthof in den Niederlanden mit vielen in Deutschland untergebrachten Infizierten liegen den Kreisgesundheitsämtern nun genauere Daten vor. 26 Arbeiter, die positiv auf das Virus getestet wurden, wohnen demnach im Kreis Kleve, wie es in einer Mitteilung hieß. Weitere Corona-Infizierte aus dem niederländischen Schlachtbetrieb sind im Kreis Borken untergebracht.

Wie viele es dort genau sind, konnten die Behörden am Dienstag zunächst sagen, da die übermittelten Personendaten aus den Niederlanden erst mit den Ergebnissen eigener Testungen abgeglichen werden sollten, um doppelte Zählungen zu vermeiden. So hatte das Gesundheitsamt des Kreises Borken auch im Zuge der Ausbrüche an NRW-Schlachthöfen selbst in den Unterkünften der Fleischindustrie-Arbeiter Tests durchgeführt. Der Kreis Coesfeld hatte bereits am Montag angegeben, dass es keine Betroffenen im Kreis gebe.

147 Mitarbeiter der Fabrik in Groenlo wurden bisherigen Angaben zufolge positiv auf das Virus getestet, davon wohnen 79 in Deutschland. Die Kreisgesundheitsämter auf deutscher Seite müssen nun Sorge dafür tragen, dass die Quarantänevorschriften eingehalten werden.

Landesregierung plant keinen Gehaltsverzicht

17.04 Uhr: Anders als die Abgeordneten des Düsseldorfer Landtags wollen die Minister in Nordrhein-Westfalen auch in der Corona-Krise an ihrem vollen Gehalt festhalten. Auf eine Anfrage der AfD-Opposition zu einem möglichen Gehaltsverzicht antwortete das NRW-Innenministerium: „In der nordrhein-westfälischen Landesregierung gibt es derzeit kein solches Vorhaben.“ Der AfD-Abgeordnete Herbert Strotebeck hatte gefragt, ob die Minister und die Staatssekretäre in NRW dem Beispiel Österreichs folgen, wegen der Krise jeweils auf ein Nettomonatsgehalt zu verzichten. Für beamtete Staatssekretäre sei ein Besoldungsverzicht gesetzlich ausgeschlossen, antwortete der Innenminister.

Die Landtagsfraktionen hatten bereits erklärt, als Zeichen der Solidarität auf die turnusmäßig anstehende Erhöhung ihrer Diäten zu verzichten. Der formale Beschluss soll an diesem Mittwochabend im Parlament gefällt werden. Der Bundestag hatte bereits vor drei Wochen einstimmig beschlossen, wegen der wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie auf eine Erhöhung der derzeit fast 11.000 Euro umfassenden Diäten zu verzichten.

97 Neuinfektionen an einem Tag

15:31 Uhr: 97 Corona-Neuinfektionen sind innerhalb eines Tages in Nordrhein-Westfalen registriert worden. Damit ist die Zahl aller bestätigten Infektionen in NRW seit Beginn der Pandemie auf 37.376 Fälle am Dienstag gestiegen. Aus den Zahlen des NRW-Gesundheitsministeriums gehen außerdem sechs weitere Todesfälle hervor, die seit Montag hinzugekommen sind. Insgesamt sind bis Dienstag landesweit 1570 Menschen gestorben, die mit dem Coronavirus infiziert waren.

Im Vergleich zu Montag ist die Zahl der Genesenen stark gestiegen: 324 weitere Menschen meldeten sich gesund - das waren rund 300 mehr als am Vortag. Insgesamt gelten mit Stand Dienstag 32.679 ehemals Infizierte als genesen. Aus den Zahlen ergibt sich, dass aktuell rund 3100 Menschen in NRW nachweislich infiziert sind.

NRW erlässt Kita-Beiträge für Juni und Juli zur Hälfte

14.55 Uhr: Zur Entlastung der Eltern in der Corona-Krise werden die Beiträge für die Kindertagesbetreuung in Nordrhein-Westfalen für die Monate Juni und Juli zur Hälfte erlassen. Darauf hat sich die Landesregierung mit den Kommunen verständigt. Die Entlastung gelte für Kindertageseinrichtungen und für die Betreuung bei Tageseltern, erklärte Familienminister Joachim Stamp (FDP) am Dienstag in Düsseldorf. Die konkrete Abwicklung sei Sache der Kommunen.

„Ich bin froh, dass wir allen Kindern ab dem 8. Juni wieder ein gutes Angebot für Kita und Kindertagespflege machen können“, betonte der stellvertretende Ministerpräsident in einer Mitteilung. „Da der Regelbetrieb aufgrund der Infektionslage jedoch weiterhin qualitativ und quantitativ mit Einschränkungen verbunden ist, halte ich es für fair, den Eltern in den kommenden beiden Monaten die Hälfte der Beiträge zu erlassen.“ Für April und Mai waren die Elternbeiträge vollständig ausgesetzt worden.

Das Landeskabinett beriet am Dienstag über weitere mögliche Lockerungen der Corona-Beschränkungen. Der von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) vor drei Wochen vorgelegte „Nordrhein-Westfalen-Plan“ sieht ab Samstag zahlreiche Erleichterungen in den Bereichen Wirtschaft, Sport und Freizeit sowie Kultur vor. Das Kabinett berät, ob und unter welchen Auflagen dafür angesichts der Entwicklung der Infektionszahlen grünes Licht gegeben werden kann.

Die Ergebnisse der Beratungen werden voraussichtlich erst in den nächsten Tagen bekanntgegeben. Die Coronaschutzverordnung gilt in NRW noch bis zum 5. Juni.

Landtag bereitet Rückkehr zum Vollbetrieb vor

08.54 Uhr: Der Landtag in Nordrhein-Westfalen plant einem Medienbericht zufolge seine Rückkehr zum Vollbetrieb. Wie aus einem Beschluss des parlamentarischen Krisenstabs hervorgehe, habe sich das Gremium darauf verständigt, „dass nach der Sommerpause wieder ein regulärer Plenar- und Ausschussbetrieb ermöglicht wird“, zitiert die „Rheinische Post“ (Dienstag) aus dem ihr vorliegenden Beschluss.

Wie die Zeitung weiter berichtet, heißt es in einem Brief von Parlamentspräsident André Kuper an die Landtagsabgeordneten, der Ältestenrat habe einstimmig dafür gestimmt, mobile Acrylglastrennwände im Plenarsaal und zwei Ausschusssälen zu installieren, damit die Hygiene und das Abstandsgebot gewährleistet bleiben.

Mindestens bis zum 24. Oktober, also dem Ende der Herbstferien, sind aber keine Besuchergruppen im Landtagsgebäude zugelassen.

Montag, 25. Mai

NRW-Kabinett berät über weitere Corona-Lockerungen

18.47 Uhr: Das nordrhein-westfälische Landeskabinett berät am Dienstag (14 Uhr) über weitere mögliche Lockerungen der Corona-Beschränkungen. Ob es neue weitreichende Entscheidungen geben wird, ist offen.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte bereits vor drei Wochen einen sogenannten Nordrhein-Westfalen-Plan vorgelegt. Er sieht ab Samstag zahlreiche weitere Erleichterungen in den Bereichen Wirtschaft, Freizeitgestaltung, Sport und Kultur vor - allerdings in Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen. Die Gruppe der akut Infizierten hat sich nach aktuellen Zahlen des NRW-Gesundheitsministeriums innerhalb einer Woche um 585 Fälle auf 3360 verringert.

Quarantäne in Euskirchener Unterbringungseinrichtung aufgehoben

17:40 Uhr: Nachdem in der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) an der Thomas-Eßer-Straße bis zum Montag niemand mehr positiv auf das Coronavirus getestet wurde, ist die Quarantäne aufgehoben. 20 Bewohner, die mit positiv Getesteten in Kontakt waren, bleiben laut DRK-Kreisgeschäftsführer Rolf Klöcker zur Sicherheit in Absonderung. Die Lage werde weiter genau beobachtet. Überrascht waren die DRK-Mitarbeiter laut Klöcker, dass im Vorfeld einige Bewohner der Euskirchener Einrichtung die Verlegung nach Hellenthal abgelehnt hatten.

75 Neuinfektionen und 25 offiziell Genesene

16:29 Uhr: In Nordrhein-Westfalen sind innerhalb eines Tages 75 neue Corona-Neuinfektionen registriert worden. Das geht aus den Zahlen des Landesgesundheitsministeriums hervor. Somit erhöhte sich die Zahl am Montag gering auf 37.279 bestätigte Fälle seit Beginn der Pandemie. Die meisten Neuinfektionen gab es am Montag in Düsseldorf (18) und in Bonn (13). 1564 Menschen mit Corona-Infektion starben seit Beginn der Pandemie in NRW, zwei weitere seit Sonntag.

Nur 25 Personen meldeten sich am Montag wieder gesund, womit die Gruppe aller Genesenen minimal auf 32.355 stieg. Aus den Zahlen ergibt sich, dass derzeit 3360 Menschen in NRW akut infiziert sind. Binnen einer Woche registrierten die Gesundheitsämter landesweit 812 Neuinfektionen und 40 Tote. 1357 Menschen sind im Laufe der vergangenen Woche wieder gesund geworden. Die Gruppe der akut Infizierten verringerte sich innerhalb einer Woche um 585 Fälle: Am 19. Mai waren es noch 3945.

31 Infektionen in Pflegeheim

15:46 Uhr: Von den 103 Bewohnern eines Senioren- und Pflegeheims in Düsseldorf-Benrath sind bis Montag 28 positiv auf das Coronavirus getestet worden. Auch drei Mitarbeiter hätten sich infiziert, teilte die Stadt Düsseldorf mit. Direkt nach dem ersten Testergebnis sei ein Besucherstopp erlassen worden sowie ein Kontaktverbot der Bewohner untereinander. Die Mitarbeiter dürften nur noch mit professionellen Infektionsschutzmasken (FFP2-Masken) arbeiten.

Vorbereitungen zur Corona-Testreihe in Düsseldorfer Kitas angelaufen

15:36 Uhr: Die Vorbereitungen zur Corona-Studie mit Düsseldorfer Kindergartenkindern sind angelaufen. Tausende Eltern erhalten in diesen Tagen über die Kitas Post von der Landeshauptstadt mit der Bitte um Einverständniserklärungen und Erläuterungen zum konkreten Ablauf. Mehrere Tausend Kita-Kinder und Erzieher sollen demnach ab dem 10. Juni für vier Wochen regelmäßig mit Speichelproben auf das Coronavirus getestet werden. Mit Hilfe der Tests sollen Neuinfektionen schneller gefunden und Ansteckungsketten vermieden werden.

Die Studie wird von der Universitätsklinik Düsseldorf in Zusammenarbeit mit den örtlichen Ämtern für Jugend und für Gesundheit durchgeführt. Die Schirmherrschaft hat das NRW-Familienministerium. „Man vermutet, dass - auch wenn Kinder das Coronavirus an andere weitergeben können - die Infektion bei ihnen selbst häufiger unbemerkt bleibt, weil sie keinen Husten, kein Fieber, keine Halsschmerzen oder Ähnliches zeigen“, heißt es im Anschreiben der Stadt an die Eltern und Kita-Fachkräfte. Die Studie solle herausfinden, ob Kinder das Coronavirus in sich tragen, obwohl sie gesund scheinen, und ob sie das Virus etwa an ihre Eltern oder Geschwister weitergeben. Wer an der Studie teilnimmt, erhält ein Test-Paket mit acht Probengefäßen.

Zweimal pro Woche soll morgens zu Hause nach dem Aufstehen mit einem Schluck Wasser der Mund ausgespült und der Inhalt im Probengefäß gesammelt werden. Die werden dann in die Kitas mitgenommen und von dort zum Institut für Virologie der Uniklinik transportiert. „Die Ergebnisse werden Ihnen direkt mitgeteilt, so dass sie im Studienzeitraum Klarheit über den Infektionsstatus haben“, erklärte die Uniklinik in einem Schreiben an die Eltern. Zudem dienten die Daten der Wissenschaft.

Kunden schlagen auf Security-Mann ein

15:12 Uhr: In einem Supermarkt in Gelsenkirchen haben zwei Männer auf einen Security-Mitarbeiter eingeschlagen, nachdem er einen der beiden auf den fehlenden Mund-Nasen-Schutz angesprochen haben soll. Dabei sei der 29 Jahre alte Sicherheitsmann leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Der Vorfall ereignete sich demnach am Freitagabend im Eingangsbereich des Ladens. Die beiden 22 und 24 Jahre alten mutmaßlichen Täter erhielten Platzverweise. Gegen sie wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Lokal in Dortmund geschlossen, 70 Platzverweise

15:02 Uhr: Keine Desinfektionsmittel, kaum Abstand und niemand trug Schutzmasken: Nach schweren Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung hat die Polizei am Wochenende in Dortmund eine Gaststätte geschlossen. Am frühen Sonntagmorgen hatten sich rund 20 Personen vor der Gaststätte in der Innenstadt aufgehalten. Als die Polizei eintraf, verließen weitere 35 Gäste das Lokal. Im Innern hätten sich weitere 15 Gäste aneinander gedrängt.

Die geltenden Infektionsschutzstandards hätten dabei unmöglich eingehalten werden können, teilte die Polizei am Montag mit. „Weder konnten im Lokal Desinfektionsmittelspender noch das Tragen von Schutzmasken festgestellt werden.“ Alle rund 70 Gäste erhielten Platzverweise. Der weitere Betrieb der Gaststätte wurde untersagt. Der Betreiber erhielt eine Ordnungswidrigkeitsanzeige.

Ein Dutzend infizierte Flüchtlinge in Bonner Jugendherberge

15 Uhr: In der Bonner Jugendherberge auf dem Venusberg sind aktuell zwölf von dort untergebrachten 162 Flüchtlingen positiv auf das Coronavirus getestet. Das teilte die Bezi

Zahl der Verkehrsunfälle deutlich zurückgegangen

13.37 Uhr: Die Einschränkungen in der Corona-Krise haben in Nordrhein-Westfalen für deutlich weniger Verkehrsunfälle und Verkehrstote gesorgt. Im bevölkerungsreichsten Bundesland kamen von Januar bis März dieses Jahres 72 Menschen bei Unfällen im Straßenverkehr ums Leben – etwa ein Viertel (23 Prozent) weniger als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Die Zahl der Unfälle ging NRW-weit um gut 15 Prozent auf 14.126 zurück.

Stahlproduktion in Deutschland um fast ein Viertel eingebrochen

12.30 Uhr: Die Stahlhütten in Deutschland kochen nur noch auf Sparflamme. Im April ist ihre Produktion im Vergleich zum Vorjahresmonat um fast ein Viertel eingebrochen, wie die Wirtschaftsvereinigung Stahl am Montag mitteilte. Mit 2,6 Millionen Tonnen wurde 23,9 Prozent weniger Rohstahl hergestellt als im April 2019. Das sei so wenig gewesen wie seit Juni 2009 nicht mehr.

Die Stahlhersteller haben im April unter dem Stillstand der Produktion in vielen Autowerken gelitten. Auch andere große Stahlabnehmer hatten ihre Produktion coronabedingt stark zurückgefahren. Aber auch vor Ausbruch der Pandemie hatten die Stahlkocher schon Absatzprobleme. In den ersten vier Monaten des Jahres ging die Produktion insgesamt um 10 Prozent zurück.

Die Stahlhersteller schreiben rote Zahlen. Der angeschlagene Branchenführer Thyssenkrupp ist wieder auf Partnersuche. Die Salzgitter AG will wegen der Folgen der Corona-Pandemie in diesem Jahr erstmals seit dem Börsengang 1998 keine Dividende ausschütten. Angesichts der Krise hat die IG Metall einen Zusammenschluss der deutschen Stahlhersteller unter Beteiligung des Staates ins Spiel gebracht.

Eurowings-Jet durfte auf Sardinien nicht landen

11.29 Uhr: Der Ferienflieger Eurowings hat die Saison-Premiere auf der Mittelmeer-Insel Sardinien gründlich verpatzt. Am Samstag musste ein Airbus A 320 zum Startflughafen Düsseldorf zurückfliegen, weil Olbia an der Costa Smeralda für internationale Flüge noch bis zum 24. Juni gesperrt war.

Das hätte auch die Lufthansa-Tochter wissen können, wie ein Sprecher am Montag einräumte. Die Einschränkungen waren in den obligatorischen „Notice to Airmen“ (Notam) nachzulesen, die bei jedem Flug berücksichtigt werden müssen. Es habe im Vorfeld ein „Missverständnis“ bei der Interpretation der Notams gegeben, sagte der Sprecher.

Die Passagiere seien umgebucht worden. Das immerhin führt zu überschaubaren Kosten, denn es waren laut Eurowings nur zwei.

Wolfgang Niedecken verschiebt Urlaub wegen Corona

10.21 Uhr: BAP-Sänger Wolfgang Niedecken verschiebt wegen der Corona-Epidemie seinen Sommerurlaub. „Wir hatten eigentlich vor, Ende Juni/Anfang Juli nach Kreta zu fliegen, aber das haben wir abgehakt“, sagte der 69-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Köln. „Solange im Flugzeug noch nicht mal der Nebenplatz frei ist, ist mir das zu riskant.“ Seine Frau Tina und er achteten sehr auf die Einhaltung der Corona-Regeln.

„Wir haben vor, wenn's irgendwie geht, im Oktober zu fliegen. Wenn das klappen sollte, würde mich das sehr freuen, aber wenn nicht, ist es auch ok. Dann wird es eben ein Sommer am Rhein, wir haben's hier auch schön.“ Worunter er mehr leide, sei die Ungewissheit, wann er wieder auftreten könne.

Fast 600 Schlachthofmitarbeiter in Quarantäne

8.54 Uhr: In einem niederländischen Schlachthof in Groenlo unweit der Grenze zu Deutschland sind 147 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte die Gemeindeverwaltung Oost Gelre am Sonntag mit. Einem Bericht der Lokalzeitung „De Gelderlander“ zufolge leben 79 der Infizierten in Deutschland, 68 in den Niederlanden.

Insgesamt wurden der Gemeindeverwaltung zufolge von den 657 Beschäftigten in dem Betrieb der Schlachthof-Gruppe Vion 25 Mitarbeiter noch nicht getestet, darüber hinaus fehlten die Daten von fünf Mitarbeitern. Die deutschen Behörden seien informiert worden.

Bereits am Freitag hatten die Behörden der Provinz Gelderland im Osten des Landes für 600 Mitarbeiter Heim-Quarantäne angeordnet und den Schlachthof geschlossen. Im Schlachthof waren bei 45 Mitarbeitern Corona-Infektionen festgestellt worden.

Zuvor waren bereits in anderen Niederlassungen der Vion-Gruppe auch in Deutschland Dutzende von Mitarbeitern infiziert worden. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben Schlachthöfe in Deutschland und den Niederlanden mit insgesamt 12.000 Beschäftigten und einem Umsatz von 5,1 Milliarden Euro.

Der Gewerkschaftsverband FNV hatte die Wohnsituation vieler Mitarbeiter für die Verbreitung des Virus verantwortlich gemacht. Vor allem Arbeitsmigranten würden in Gruppen-Unterkünften eng beieinander wohnen. In den meisten Fällen besorgen Arbeitsvermittler die Unterkünfte für die Migranten, vielfach in Deutschland.

Die Gemeinde forderte Vion und die Zeitarbeitsfirmen dringend auf, die Unterbringung der Arbeiter menschenwürdig zu gestalten, so dass alle betroffenen Mitarbeiter sicher in Quarantäne bleiben könnten.

NRW-Grüne warnen vor Wettbewerb um schnellste Lockerungen unter Ländern

6.51 Uhr: Die Grünen im Düsseldorfer Landtag sehen weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Nordrhein-Westfalen skeptisch. „In NRW zeigen immer noch Hotspots wie die in den Flüchtlingsunterkünften, dass die derzeitige Situation weiterhin sehr fragil ist“, sagte Grünen-Fraktionschefin Monika Düker der „Rheinischen Post“ (Montag). Vor weiteren Lockerungen müssten Testkapazitäten für gefährdete Bereiche wie Sammelunterkünfte und Altenheime genutzt werden, sagte Düker.

Mit Blick auf die geplanten Lockerungen der Corona-Auflagen in Thüringen warnte die Grünen-Politikerin vor einem Wettbewerb der Ministerpräsidenten um die schnellsten Lockerungen als „fatal und unverantwortlich“. (mit dpa)