Corona in NRW: Ein weiteres Düsseldorfer Regierungsmitglied ist infiziert

Köln/Düsseldorf -

Das Land NRW ist weiter vom Coronavirus betroffen. Weiterhin gelten Hygiene-Vorschriften, der Mindestabstand von 1,5 Metern und Maskenpflicht etwa im öffentlichen Nahverkehr oder Supermärkten.

Über die Internetseite des Landes sind alle Entscheidungen und Erlasse der NRW-Landesregierung abrufbar. Ab dem 16. Januar gilt eine neue Coronaschutzverordnung für NRW.

Wir informieren über die aktuellen Ereignisse hier im Newsblog.

Sonntag, 20, März

Auch PCR-Coronatest bei NRW-Justizminister Biesenbach positiv

8.10 Uhr: NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Nach Angaben einer Sprecherin hat ein PCR-Test das positive Schnelltest-Ergebnis bei dem 74 Jahre alten Politiker bestätigt. Biesenbach sei weiter in Isolation und führe die Geschäfte von zu Hause aus, sagte die Sprecherin am Samstag. Es gehe ihm gut. Der Minister habe mehrere geplante Termine in digitale Schalten umgewandelt.



Mit Biesenbach ist bereits das dritte Mitglied der nordrhein-westfälischen Landesregierung aktuell in Quarantäne: Auch Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) waren zuletzt positiv getestet worden.



Wüst saß am Samstag weiterhin in Israel fest. Der 46-jährige Regierungschef hatte am vergangenen Sonntag eine für vier Tage geplante Dienstreise nach Israel angetreten und war dort am Montag positiv getestet worden. Seitdem sitzt Wüst in Isolation in einem Hotelzimmer in Jerusalem und führt von dort aus seine Amtsgeschäfte.

Samstag, 19. März

Viele Corona-Maßnahmen in NRW entfallen - Laumann kritisiert

14.35 Uhr: In Nordrhein-Westfalen sind seit Samstag wesentliche Corona-Auflagen aufgehoben. So gibt es jetzt keine Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte mehr. Ebenso sind Zuschauer-Obergrenzen für Veranstaltungen wie Fußball-Bundesligaspiele entfallen.

Die Maskenpflicht in Innenräumen - etwa beim Einkaufen und in Schulen - wurde dagegen bis zum 2. April verlängert. Und in Freizeitbereichen wie Theater, Museen, Kinos, Zoos, Hotels und Gastronomie bleibt die 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet) in NRW vorerst erhalten.

NRW nutzte damit eine vom Bund eingeräumte Übergangsfrist. Am Freitag hatten Bundestag und Bundesrat das umstrittene neue Infektionsschutzgesetz verabschiedet, das ein Auslaufen der meisten bundesweiten Corona-Auflagen vorsieht. Es ermöglicht den Ländern aber, übergangsweise noch zwei Wochen die meisten Schutzmaßnahmen beizubehalten.

Corona-Inzidenz in NRW steigt leicht auf 1463,9

9.32 Uhr: Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen ist leicht angestiegen. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) betrug die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen am Samstagmorgen 1463,9 - am Vortag waren es 1461,5. Die Corona-Inzidenz in NRW bewegte sich damit weiterhin unter der bundesweiten Inzidenz von 1735,0.

Binnen 24 Stunden kamen im bevölkerungsreichsten Bundesland 43 959 bestätigte Corona-Neuansteckungen und 62 Todesfälle in Zusammenhang mit Corona hinzu.

Am stärksten belastet sind weiterhin die Kreise Düren (2458,7) und Coesfeld (2327,5). Landesweit die geringsten Inzidenzen verzeichneten die Großstädte des Ruhrgebiets Duisburg, Mülheim und Bochum. Aus Duisburg wurde mit 880,6 der niedrigste Wert für NRW gemeldet.

Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz stieg in Nordrhein-Westfalen nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit weiter an. Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen wurde mit 8,42 angegeben (Freitag: 8,01).

Der Anteil der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen des Landes lag den Angaben zufolge bei 8,74 Prozent und damit leicht unter dem Vortageswert von 8,9 Prozent.

Viele Corona-Maßnahmen in NRW sind jetzt entfallen

4.35 Uhr: In Nordrhein-Westfalen gelten seit diesem Samstag auch für Ungeimpfte keine Corona-Kontaktbeschränkungen mehr. Ebenso sind Zuschauer-Obergrenzen für Veranstaltungen entfallen. Die Maskenpflicht in Innenräumen - etwa beim Einkaufen und in Schulen - ist dagegen bis zum 2. April verlängert worden. In Freizeitbereichen wie Theater, Museen, Kinos, Zoos, Hotels und Gastronomie bleibt die 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet) vorerst erhalten.

Zuvor hatte der Bundestag am Freitag das umstrittene neue Infektionsschutzgesetz verabschiedet, das ein Auslaufen der meisten bundesweiten Corona-Auflagen vorsieht. Es ermöglicht den Ländern aber, übergangsweise noch zwei Wochen bis zum 2. April die meisten Schutzmaßnahmen beizubehalten.

Für Angebote der Jugendarbeit, Sport im Freien, Versammlungen, Trauungen und Feiern in Privaträumen entfallen ab sofort die Zugangsbeschränkungen wie die 3G-Regel. Für Großveranstaltungen und Volksfeste gilt 3G aber noch in der Übergangszeit. In Clubs und Diskotheken gilt auch weiterhin 2G plus, das heißt Zutritt haben nur geimpfte Personen mit zusätzlichem negativen Coronatest. Die Maskenpflicht im Freien wird aufgehoben. Die Landesregierung empfiehlt aber, in Situationen mit vielen Menschen auf engem Raum einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Wüst fordert von Rückkehr zu gemeinsamer Corona-Politik

1 Uhr: NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) wünscht sich von der Bundesregierung eine Rückkehr zu einer mit den Ländern abgestimmten Corona-Politik. „Ich hoffe, dass die Bundesregierung bald zur Gemeinsamkeit in der Pandemiepolitik zurückkehrt“, sagte der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz.

Der Bundestag hatte am Freitag das umstrittene neue Infektionsschutzgesetz verabschiedet, das ein Auslaufen der meisten bundesweiten Corona-Auflagen schon an diesem Sonntag vorsieht. Es ermöglicht den Ländern aber, übergangsweise noch zwei Wochen bis zum 2. April die meisten Schutzmaßnahmen beizubehalten.

Wüst sagte: „Der Bund hat dieses Gesetz ohne die ausdrücklich versprochene, frühzeitige Beteiligung der Länder konzipiert. Er hat auf den Sachverstand der Länder verzichtet - obwohl die Länder maßgeblich für den Vollzug zuständig sind.“ Alle Länder seien sich parteiübergreifend einig, dass dieses Vorgehen der Bundesregierung inakzeptabel sei.

Freitag, 18. März

Maskenpflicht an Schulen endet am 4. April

13.07 Uhr: Die Maskenpflicht in den Schulen in Nordrhein-Westfalen endet zum 2. April. Das teilte Schul- und Bildungsministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Freitag mit. Vom Montag, dem 4. April, an müssten Schülerinnen und Schüler damit keine Masken mehr in den Schulen tragen. Das Land nutze die Übergangsregelung des Bundes.

Ausweitung der Abwasserüberwachung auf 16 NRW-Standorte

7.28 Uhr: Die Abwasserüberwachung auf Corona wird in Nordrhein-Westfalen über die bereits bekannten Pilotprojekte hinaus auf voraussichtlich insgesamt 16 Standorte ausgeweitet. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung wolle vier weitere Modellstandorte in NRW fördern, teilte das NRW-Gesundheitsministerium in einem Schreiben an den Gesundheitsausschuss des Landtages mit.

Bereits seit Mitte 2021 fördere das Bundesministerium Projekte zum Abwassermonitoring auf Sars-CoV-2 in der Kläranlage Aachen-Soers, in Eschweiler, Bottrop, in der Kläranlage Duisburg Alte Emschergenossenschaft sowie an der Kläranlage Emschermündung. Anfang Februar hatten die Bundesministerien für Umwelt, Gesundheit und Forschung bundesweit 20 Standorte zur systematischen Untersuchung des Abwassers auf das Coronavirus bekanntgegeben. Darunter sind laut dem NRW-Gesundheitsministerium auch Bonn, Köln und Dinslaken.

Auf Länderebene fördere bisher ausschließlich Nordrhein-Westfalen vier weitere Modellstandorte angelehnt an das Auswahlverfahren des Bundes. Dabei handele es sich um Standorte in Borken, Düsseldorf, Gütersloh und Waldbröl. Deren Start sei ab April geplant. Insgesamt werde in Nordrhein-Westfalen somit in diesem Jahr voraussichtlich an 16 Standorten ein Abwassermonitoring auf Corona realisiert.

Nach Bundesangaben von Anfang Februar ist das Ziel, unter anderem herauszufinden, ob ein flächendeckender Einsatz der Methode sinnvoll wäre. Das Abwassermonitoring wird den Bundesangaben zufolge bislang nur in sehr wenigen Staaten flächendeckend eingesetzt, um Sars-CoV-2 oder auch andere Viren nachzuweisen. Beispiele sind Kanada, die Niederlande und Australien. Viele Länder innerhalb und außerhalb der EU bauten ihre Kapazitäten für den Einsatz der Methode derzeit aus.

Inzidenz steigt weiter an

7.11 Uhr: Die NRW-Inzidenz beträgt am Freitagmorgen 1461,5 und ist damit höher als am Vortag (1435,6). Dem Robert-Koch-Institut (RKI) wurden am Freitag 53.387 neue Corona-Infektionen in NRW gemeldet. Es wurden 52 neue Todesfälle im Zusammenhang mir Covid-19 registriert.

Die Hospitalisierungsinzidenz betrug nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit (LZG) 8,01 und ebenfalls höher, als am Vortag (7,78). Diese Kennziffer zeigt an, wie viele Menschen pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner mit einer nachgewiesenen Corona-Infektion binnen sieben Tagen in NRW ins Krankenhaus kamen. Der Anteil der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen des Landes wurde mit 8,94 Prozent angegeben und sinkt leicht im Vergleich zum Vortag (9,2 Prozent).

Köln liegt mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 1890,9 weit über den NRW-Durchschnitt und auch über der Budes-Inzidenz von 1706,3. Die Inzident ist jedoch im Vergleich zum Vortag (1937,8) gesunken.

Donnerstag, 17. März

Corona-Inzidenz in NRW steigt weiter auf 1435,6

9.50 Uhr: In Nordrhein-Westfalen steigt die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner weiter an. Laut Robert Koch-Institut (RKI) betrug die Inzidenz am Donnerstag 1435,6. Am Vortag lag der Wert bei 1403,7.

Bundesweit lag die Inzidenz am Donnerstag bei 1651,4 und damit höher als in Nordrhein-Westfalen. Den Behörden wurden in NRW 58 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion bekannt.

In Köln, das in den Tagen nach Karneval rasante Zuwächse bei den Neuinfektionen erlebt hatte, sank der Wert weiter. Am Donnerstag wurde für die Millionenstadt eine Inzidenz von 1937,8 angegeben. Am Dienstag hatte der Wert noch bei 2123,5 gelegen.

Die Hospitalisierungsinzidenz betrug nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit 7,78 (Mittwoch 7,82). Diese Kennziffer zeigt an, wie viele Menschen pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner mit einer nachgewiesenen Corona-Infektion binnen sieben Tagen in NRW ins Krankenhaus kamen. Der Anteil der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen des Landes wurde mit 9,2 Prozent angegeben.

Mittwoch, 16. März

SPD-Opposition fordert Verlängerung von Corona-Schutzmaßnahmen

11.18 Uhr: Die SPD-Landtagsopposition hat angesichts der weiter hohen Infektionszahlen die Verlängerung wichtiger Corona-Schutzmaßnahmen in Nordrhein-Westfalen mindestens bis zum 2. April gefordert. „Die Landesregierung muss wichtige Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus auch nach dem 20. März aufrecht erhalten“, sagte Vize-Fraktionschefin Lisa Kapteinat am Mittwoch.

Denn die Erwartungen, dass die Infektionszahlen nach dem Februar sänken, hätten sich nicht erfüllt. „In dieser Situation wäre es unverantwortlich, alle Maßnahmen abzuschaffen.“ Der Bundestag wollte am Mittwoch in erster Lesung Änderungen des Infektionsschutzgesetzes beraten.

Der von der Bundesregierung erarbeitete Entwurf sieht vom 20. März an generell nur noch wenige allgemeine Schutzregeln mit Masken- und Testvorgaben in Einrichtungen für gefährdete Gruppen vor. Nach einer Übergangsphase bis 2. April sollen die Länder dann schärfere Maßnahmen nur noch für Hotspots erlassen können.

Kapteinat forderte von der schwarz-gelben NRW-Regierung, mindestens bis Anfang April die Maskenpflicht in Innenräumen und eine umfassende Teststrategie an Schulen und Kitas fortzuführen. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) kritisierte unterdessen den Entwurf für das geänderte Infektionsschutzgesetz als unzureichend.

50.000 Neuinfektionen – Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter

7.14 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in NRW am Mittwochmorgen bei 1403,7 und steigt damit im Vergleich zum Vortag leicht an (1382,3). NRW-weit sind damit 52.246 Menschen neu infiziert, so das Robert-Koch-Institut. 64 neue Todesfälle im Zusammenhang mit Corona wurden bekannt.

Spitzenreiter in NRW ist demnach weiterhin der Landkreis Düren mit einer Inzidenz von 2641,6, gefolgt vom Landkreis Coesfeld (2149,0). Die Stadt Köln befindet sich mit einer Wochendurchschnitt von 1973,0 mittlerweile auf Platz 5, die Inzidenz sinkt damit unter 2000.

In NRW wurden seit Beginn der Pandemie 3.621.983 Corona Fälle gemeldet. Die Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz lag am Morgen bei 1607,1, damit ist im Vergleich zum Dienstag (1585,4) ist ein leichter Anstieg zu verzeichnen.

Dienstag, 15. März

Fast 40.000 Neuinfektionen – Hospitalisierung steigt

8.43 Uhr: Die NRW-Inzidenz liegt Dienstagmorgen laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 1382,3 und ist damit wieder leicht gestiegen, im Vergleich zum Vortag (1349,8). Die Inzidenz gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohnern in den letzten sieben Tagen als neu mit dem Coronavirus infiziert gemeldet wurden.

Am Dienstag wurden dem RKI 39.472 Neuinfektionen in ganz NRW gemeldet, neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gab es 82.

Bundesweit lag der Wert am Dienstag bei 1585,4 und damit ebenfalls etwas höher als am Montag (1543,0). In Köln, das in den Tagen nach Karneval rasante Zuwächse bei den Neuinfektionen erlebt hatte, sank der Wert weiter. Nachdem er am Sonntag bei 2525,0 gelegen hatte, wurde er am Montag mit 2233,4 angegeben und am Dienstag mit 2123,5.

Die Hospitalisierungsinzidenz stieg nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit (LZG) am Dienstag auf 7,8 (Montag 7,5). Diese Kennziffer zeigt an, wie viele Menschen pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner mit einer nachgewiesenen Corona-Infektion binnen sieben Tagen in NRW ins Krankenhaus kamen.

Montag, 14. März

Inzidenz NRW-weit leicht gesunken

7.32 Uhr: Am Montagmorgen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW bei 1349,8, im Vergleich zu Sonntag (1394) ist sie damit leicht gesunken. Insgesamt wurden 15.684 neue Infektionen verzeichnet, neue Todesfälle gab es im Zusammenhang mit Corona keine, teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) am Morgen mit.

NRW-weit am schlimmsten getroffen sind aktuell der Landkreis Düren (2367,1), die Stadt Köln (2233,4) und der Kreis Euskirchen (2204,2). Die niedrigste Inzidenz weist nachwievor der Stadtkreis Gelsenkirchen (702,8) vor.

Sonntag, 13. März

Viele NRW-Städte fahren Impfzentren wegen mangelnder Nachfrage runter

15.31 Uhr: Angesichts der deutlich verringerten Nachfrage nach Corona-Schutzimpfungen fahren die Städte in NRW die Kapazitäten ihrer Impfzentren herunter, schließen Impfstraßen oder setzen - wie in Gelsenkirchen - demnächst ganz auf mobile Angebote. Dabei sind nach wie vor fast ein Fünftel der Menschen in NRW nicht geimpft, wie aus dem Dashboard der Landesregierung hervorgeht.

Bei dieser Zahl gibt es wenig Bewegung - offensichtlich, weil Impfgegner oder Zögerer an ihrer Haltung festhalten. Nur 1351 neue Erstimpfungen registrierte das Robert Koch-Institut (RKI) beispielsweise für Donnerstag (10.3.) in ganz Nordrhein-Westfalen.

In Köln sei die Zahl der Impfkabinen in der Lanxess Arena von 20 auf sechs Kabinen reduziert worden. In Dortmund seien nur drei von neun Impfstraßen in Betrieb, hieß es dort. Perspektivisch plane die Stadt, wieder verstärkt auf mobile und dezentrale Impfangebote zu setzen. Essen habe die Öffnungszeiten der Impfstellen verkürzt: Während sie zu Beginn von 10 bis 20 Uhr besetzt waren, schlössen die Impfangebote an einigen Standorten mittlerweile bereits um 16 Uhr.

Auch in Bonn-Bad Godesberg wurden Öffnungszeiten verkürzt, in der Innenstadt wurde die Zahl der Impfstraßen von sieben auf drei reduziert, wie die Stadt mitteilte.

Inzidenz weiter gestiegen

13.54 Uhr: In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner weiter gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die sogenannte Inzidenz am Sonntag mit 1394 an. Am Freitag hatte der Wert noch bei 1356 gelegen. Bundesweit lag der Wert am Sonntag bei 1527, ebenfalls bei steigender Tendenz. Den Behörden wurden in NRW sechs weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Infektion bekannt.

In Köln, das in den Tagen nach Karneval rasante Zuwächse bei den Neuinfektionen erlebt hatte, sank der Wert weiter. Nachdem er am Freitag bei 2543 gelegen hatte, wurde er am Sonntag mit 2525 angegeben. Die Millionenstadt liegt damit weiterhin an der Spitze aller Kreise und Städte in NRW. Den zweithöchsten Wert wies am Sonntag mit 2367 der Kreis Düren auf. Die geringste Inzidenz hatte Gelsenkirchen mit 718.

Freitag, 10. März

Corona-Impf-Angebote für Geflüchtete aus der Ukraine

19:52 Uhr: Geflüchtete aus der Ukraine sollen in Nordrhein-Westfalen niedrigschwellige Angebote für Corona-Schutzimpfungen erhalten. Das Landesgesundheitsministerium bat die Koordinatoren in den Städten und Kreisen, kurzfristig solche Möglichkeiten zu schaffen - beispielsweise mit Impfbussen an zentralen Punkten.

„Wir gehen davon aus, dass viele Menschen, die aus der Ukraine zu uns kommen, mit Impfstoffen geimpft wurden, die nicht in der Europäischen Union zugelassen sind oder aufgrund der schrecklichen Lage in ihrem Heimatland ihren Impfstatus nicht vervollständigen können“, erklärte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Freitag in Düsseldorf. Es sei wichtig, dass diese Menschen einen unkomplizierten Zugang zu Impfungen bekämen.

Zudem habe das Ministerium die Kommunen gebeten, die für die Booster-Kampagne des Landes hochgefahrene Zahl der Impfangebote an den tatsächlichen Bedarf anzupassen, um keine Mittel zu verschwenden. Niedrigschwellige Basisangebote für die Allgemeinbevölkerung werde es aber weiterhin geben.

Inzidenz steigt weiter leicht an – 48.000 Neuinfektionen

09:59 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiterhin leicht an. Mit einem Wert vn 1355,5 liegt sie knapp zehn Punkte über dem Wert vom Vortag. Das RKI meldet ungefähr 48.473 neue Corona-Fälle für den heutigen Tag. Die Sieben-Tage-Fallzahl liegt derzeit bei knapp 243.000. Damit hat das Bundesland Nordrhein-Westfalen den höchsten Wert, gefolgt von Bayern mit 235.000.

Donnerstag, 10. März

Gut 50 000 neue Corona-Fälle in NRW - Inzidenz steigt deutlich auf 1346

Die hohe Zahl von gut 50 000 Corona-Neuinfektionen haben die Gesundheitsämter Nordrhein-Westfalens dem Robert Koch-Institut (RKI) innerhalb eines Tages gemeldet. Die am Donnerstag für NRW veröffentlichte Zahl von 50 016 neuen Fällen bedeutet einen Anstieg zum Donnerstag der Vorwoche um 12 842 Fälle und gegenüber dem Vortag um 7785 Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg ebenfalls deutlich auf 1346,4 nach 981,0 vor einer Woche und 1277,4 am Vortag.



Unter den kreisfreien Städten und Kreisen in NRW lag Köln weiterhin mit Abstand an der Spitze - mit einer weiter gestiegenen Inzidenz von 2784,6 (Vortag 2695,8). Das ist zugleich der fünfthöchste Wert im bundesweiten Vergleich aller Kreise und kreisfreien Städte. Nach dem Karnevalswochenende waren die Neuinfektionen in Köln nach oben geschnellt. Ein Karnevalseffekt wird vermutet, belegbar war das bisher aber nicht. Köln hatte zudem sehr früh einen hohen Anteil der Omikron-Subvariante BA.2, die noch leichter übertragbar sein soll.

Die Inzidenz in der Millionenstadt Köln betrug weiterhin mehr als das Doppelte des NRW-Wertes. Im Bundesland gehen die Zahlen weit auseinander. Am geringsten ist die Inzidenz im Kreis Unna mit 409,5. Das ist zugleich der fünfniedrigeste Wert im bundesweiten Vergleich.

Mittwoch, 9. März

Corona-Inzidenz in NRW steigt leicht auf 1277

8.15 Uhr: Die Corona-Inzidenz ist in Nordrhein-Westfalen weiter gestiegen. Am Mittwoch gab das Robert Koch-Institut den Wert mit 1277,4 an. Am Dienstag hatte es noch 1232,1 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen einer Woche gegeben. Bundesweit lag die Kennziffer am Mittwoch bei 1319,0. In NRW kamen innerhalb eines Tages 42 231 neue Fälle hinzu und 44 Menschen starben im Zusammenhang mit Covid-19.

Unter den Städten und Kreisen lag Köln weiterhin an der Spitze - mit einer weiter gestiegenen Inzidenz von 2695,8. Es folgten die Kreise Euskirchen (2209,8) und Borken (2043,3). Am unteren Ende befanden sich Essen mit einer Inzidenz von 673,2 sowie Oberhausen (658,0) und Unna mit 571,6 am Mittwoch.

In NRW wurden zudem 4595 Patienten mit Covid-19 im Krankenhaus behandelt, allerdings Stand Dienstag. Die Landesregierung meldete 457 Patienten auf der Intensivstation, von denen 206 beatmet werden mussten.

Dienstag, 8. März

Corona-Infektionslage in den NRW-Kitas verschlechtert sich

13.44 Uhr: Die Infektionslage in der Kindertagesbetreuung Nordrhein-Westfalens hat sich in Folge der Omikron-Welle erneut verschlechtert. Die Zahl der Kinder und Kita-Beschäftigten, bei denen eine Corona-Infektion gemeldet wurde, ging im Februar um rund 20 Prozent im Vergleich zum Vormonat nach oben. Das geht aus den jüngsten Daten des NRW-Familienministeriums zur Meldelage in den Kitas des Landes hervor. Bei den Kita-Kindern steigen die Infektionszahlen demnach bereits seit November, bei den Beschäftigten seit Dezember 2021 kontinuierlich an.

Bei den Kita-Kindern war im Februar nach vorläufigen Zahlen der Landesjugendämter ein Anstieg um mehr als 18 Prozent im Vergleich zum Vormonat gemeldet worden - insgesamt fast 31 000 infizierte Kinder. Bei den Beschäftigten kletterte die Zahl sogar um knapp 22 Prozent auf fast 18 300 Infizierte.

Den Tabellen zufolge waren an einem durchschnittlichen Werktag im Februar fast 190 Einrichtungen in NRW teilweise (Januar: 156) und 53 weitere komplett geschlossen (Januar: 57).

„Von Regelbetrieb kann nicht mehr die Rede sein“, kommentierte der SPD-Abgeordnete Dennis Maelzer die Zahlen. Jetzt müssten Familien entlastet und Kita-Gebühren sofort ausgesetzt werden. „Auch das Personal in der frühkindlichen Bildung hat einen Corona-Bonus verdient“, forderte er. Inzwischen seien etwa zwölf Prozent des Personals infiziert. Kita-Schließungen, eingeschränkte Öffnungszeiten und personelle Überlastung seien die Folge.

Razzia wegen gefälschter Impfpässe im Rheinland

11.46 Uhr:Rund 260 Polizisten haben im Rheinland 70 Wohnungen und eine Firma wegen gefälschter Impfpässe durchsucht. Hauptsächlich richteten sich die Ermittlungen gegen eine Arzthelferin, berichtete die Kölner Staatsanwaltschaft.

Corona-Inzidenz in NRW steigt auf 1232

9.00 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in Nordrhein-Westfalen auf eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1232,1 gestiegen. Das geht aus Angaben des Robert Koch-Instituts vom Dienstag hervor. Am Montag hatte der Wert um rund 100 niedriger bei 1133 gelegen.

Gleichzeitig nahm die Zahl der Fälle, bei denen Corona-Patienten ins Krankenhaus kamen, in Nordrhein-Westfalen etwas zu. Bei der Hospitalisierungsinzidenz nannte das Landeszentrum Gesundheit (LZG) am Dienstag einen Wert von 6,17 (Vortag: 5,84). Diese Kennziffer zeigt an, wie viele Menschen pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner mit einer nachgewiesenen Corona-Infektion binnen sieben Tagen in NRW ins Krankenhaus kamen.

Montag, 7. März

Corona-Inzidenz in Köln steigt sprunghaft auf 2333

8.35 Uhr: Die Anzahl der den Behörden bekanntgewordenen Corona-Infektionen in Köln steigt weiter stark. Die sogenannte Inzidenz kletterte am Montag laut Robert Koch-Institut (RKI) auf 2333. Am Vortag hatte der Wert noch bei 2107 gelegen. Der Wert gibt die Zahl der neuen Corona-Infektionen innerhalb von sieben Tagen pro 100 000 Einwohner an.

Landesweit stieg die Kennziffer am Montag von 1087 auf 1133. Zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie wurden gemeldet. Bundesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1259 und damit ebenfalls höher als am Sonntag.

Die NRW-weit zweithöchste Inzidenz verzeichnete Borken mit 1878 (Vortag: 1755). Am niedrigsten waren die Werte in Mülheim mit 547 und Oberhausen mit 553. Gleichzeitig nahm die Zahl der Fälle, bei denen Corona-Patienten ins Krankenhaus kamen, etwas ab. Bei der Hospitalisierungsinzidenz nannte das Landeszentrum Gesundheit (LZG) am Montag einen Wert von 5,84 (Vortag: 5,99).

Sonntag, 6. März

Die NRW-Inzidenz am Sonntag beträgt laut Robert-Koch-Institut 1086,9. Diese Zahl gibt an, wie viele Corona-Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner gemeldet wurden. Am Sonntag waren das 24.119 in ganz NRW, neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid.19 wurden nicht gemeldet.

Die Inzidenz steigt damit weiter im Vergleich zum Vortag (1067,3), jedoch nicht so stark, wie der Wert in Köln. Dieser hatte i den letzten Tagen große Sprünge gemacht und liegt am Sonntag über der 2.000-Marke.

Samstag, 5. März

Corona-Inzidenz in NRW steigt weiter

10.30 Uhr: Die Corona-Inzidenz ist in Nordrhein-Westfalen weiter gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Samstag 1067,3 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Am Freitag hatte die Kennziffer im bevölkerungsreichsten Bundesland 1004,7 betragen. Landesweit verzeichnete das RKI am Samstag 42 739 neue Covid-19-Ansteckungen. Es gab zudem 56 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Bundesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1220,8.

Bei der Hospitalisierungsinzidenz nannte das Landeszentrum Gesundheit (LZG) als aktuellsten Wert - für Freitag - 6,21. Diese Kennziffer zeigt, wie viele Menschen pro 100 000 Einwohner in NRW mit einer nachgewiesenen Corona-Infektion binnen sieben Tagen ins Krankenhaus kamen. In den Kliniken in NRW werden 438 Covid-Patienten auf der Intensivstation behandelt. Von ihnen mussten - so der Stand am Freitag - 216 Personen beatmet werden.

Freitag, 4. März

Wüst warnt vor Corona-Welle im Herbst

12.24 Uhr: Ungeachtet des Ukraine-Krieges darf nach Worten von Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) die Gefahr der Corona-Pandemie nicht aus den Augen verloren werden. „Es ist Zeit, sich vorzubereiten auf das, was noch kommen kann“, sagte Wüst am Freitag nach einem Besuch des Düsseldorfer Uniklinikums zusammen mit dem Leiter des Corona-Krisenstabs im Kanzleramt, Generalmajor Carsten Breuer.

So müsse der Basisschutz wie etwa Maskenpflicht und Abstandsregeln auch künftig gewährleistet werden, sagte Wüst mit Blick auf den von Bund und Ländern geplanten Wegfall der Corona-Schutzmaßnahmen ab 20. März. „Es ist klar: Die nächste Welle kann im Herbst oder Winter auf uns zurollen. Das sagen uns alle Experten und darauf müssen wir vorbereitet sein“, warnte Wüst. (dpa, afp, red)