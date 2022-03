Corona in NRW: Impf-Angebote für Geflüchtete aus der Ukraine – Inzidenz steigt weiter

Köln/Düsseldorf -

Das Land NRW ist weiter vom Coronavirus betroffen. Weiterhin gelten Hygiene-Vorschriften, der Mindestabstand von 1,5 Metern und Maskenpflicht etwa im öffentlichen Nahverkehr oder Supermärkten.

Über die Internetseite des Landes sind alle Entscheidungen und Erlasse der NRW-Landesregierung abrufbar. Ab dem 16. Januar gilt eine neue Coronaschutzverordnung für NRW.

Wir informieren über die aktuellen Ereignisse hier im Newsblog.

Freitag, 10. März

Corona-Impf-Angebote für Geflüchtete aus der Ukraine



19:52 Uhr: Geflüchtete aus der Ukraine sollen in Nordrhein-Westfalen niedrigschwellige Angebote für Corona-Schutzimpfungen erhalten. Das Landesgesundheitsministerium bat die Koordinatoren in den Städten und Kreisen, kurzfristig solche Möglichkeiten zu schaffen - beispielsweise mit Impfbussen an zentralen Punkten.



„Wir gehen davon aus, dass viele Menschen, die aus der Ukraine zu uns kommen, mit Impfstoffen geimpft wurden, die nicht in der Europäischen Union zugelassen sind oder aufgrund der schrecklichen Lage in ihrem Heimatland ihren Impfstatus nicht vervollständigen können“, erklärte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Freitag in Düsseldorf. Es sei wichtig, dass diese Menschen einen unkomplizierten Zugang zu Impfungen bekämen.



Zudem habe das Ministerium die Kommunen gebeten, die für die Booster-Kampagne des Landes hochgefahrene Zahl der Impfangebote an den tatsächlichen Bedarf anzupassen, um keine Mittel zu verschwenden. Niedrigschwellige Basisangebote für die Allgemeinbevölkerung werde es aber weiterhin geben.

Inzidenz steigt weiter leicht an – 48.000 Neuinfektionen

09:59 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiterhin leicht an. Mit einem Wert vn 1355,5 liegt sie knapp zehn Punkte über dem Wert vom Vortag. Das RKI meldet ungefähr 48.473 neue Corona-Fälle für den heutigen Tag. Die Sieben-Tage-Fallzahl liegt derzeit bei knapp 243.000. Damit hat das Bundesland Nordrhein-Westfalen den höchsten Wert, gefolgt von Bayern mit 235.000.

Donnerstag, 10. März

Gut 50 000 neue Corona-Fälle in NRW - Inzidenz steigt deutlich auf 1346

Die hohe Zahl von gut 50 000 Corona-Neuinfektionen haben die Gesundheitsämter Nordrhein-Westfalens dem Robert Koch-Institut (RKI) innerhalb eines Tages gemeldet. Die am Donnerstag für NRW veröffentlichte Zahl von 50 016 neuen Fällen bedeutet einen Anstieg zum Donnerstag der Vorwoche um 12 842 Fälle und gegenüber dem Vortag um 7785 Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg ebenfalls deutlich auf 1346,4 nach 981,0 vor einer Woche und 1277,4 am Vortag.



Unter den kreisfreien Städten und Kreisen in NRW lag Köln weiterhin mit Abstand an der Spitze - mit einer weiter gestiegenen Inzidenz von 2784,6 (Vortag 2695,8). Das ist zugleich der fünfthöchste Wert im bundesweiten Vergleich aller Kreise und kreisfreien Städte. Nach dem Karnevalswochenende waren die Neuinfektionen in Köln nach oben geschnellt. Ein Karnevalseffekt wird vermutet, belegbar war das bisher aber nicht. Köln hatte zudem sehr früh einen hohen Anteil der Omikron-Subvariante BA.2, die noch leichter übertragbar sein soll.

Die Inzidenz in der Millionenstadt Köln betrug weiterhin mehr als das Doppelte des NRW-Wertes. Im Bundesland gehen die Zahlen weit auseinander. Am geringsten ist die Inzidenz im Kreis Unna mit 409,5. Das ist zugleich der fünfniedrigeste Wert im bundesweiten Vergleich.

Mittwoch, 9. März

Corona-Inzidenz in NRW steigt leicht auf 1277

8.15 Uhr: Die Corona-Inzidenz ist in Nordrhein-Westfalen weiter gestiegen. Am Mittwoch gab das Robert Koch-Institut den Wert mit 1277,4 an. Am Dienstag hatte es noch 1232,1 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen einer Woche gegeben. Bundesweit lag die Kennziffer am Mittwoch bei 1319,0. In NRW kamen innerhalb eines Tages 42 231 neue Fälle hinzu und 44 Menschen starben im Zusammenhang mit Covid-19.

Unter den Städten und Kreisen lag Köln weiterhin an der Spitze - mit einer weiter gestiegenen Inzidenz von 2695,8. Es folgten die Kreise Euskirchen (2209,8) und Borken (2043,3). Am unteren Ende befanden sich Essen mit einer Inzidenz von 673,2 sowie Oberhausen (658,0) und Unna mit 571,6 am Mittwoch.

In NRW wurden zudem 4595 Patienten mit Covid-19 im Krankenhaus behandelt, allerdings Stand Dienstag. Die Landesregierung meldete 457 Patienten auf der Intensivstation, von denen 206 beatmet werden mussten.

Dienstag, 8. März

Corona-Infektionslage in den NRW-Kitas verschlechtert sich

13.44 Uhr: Die Infektionslage in der Kindertagesbetreuung Nordrhein-Westfalens hat sich in Folge der Omikron-Welle erneut verschlechtert. Die Zahl der Kinder und Kita-Beschäftigten, bei denen eine Corona-Infektion gemeldet wurde, ging im Februar um rund 20 Prozent im Vergleich zum Vormonat nach oben. Das geht aus den jüngsten Daten des NRW-Familienministeriums zur Meldelage in den Kitas des Landes hervor. Bei den Kita-Kindern steigen die Infektionszahlen demnach bereits seit November, bei den Beschäftigten seit Dezember 2021 kontinuierlich an.

Bei den Kita-Kindern war im Februar nach vorläufigen Zahlen der Landesjugendämter ein Anstieg um mehr als 18 Prozent im Vergleich zum Vormonat gemeldet worden - insgesamt fast 31 000 infizierte Kinder. Bei den Beschäftigten kletterte die Zahl sogar um knapp 22 Prozent auf fast 18 300 Infizierte.

Den Tabellen zufolge waren an einem durchschnittlichen Werktag im Februar fast 190 Einrichtungen in NRW teilweise (Januar: 156) und 53 weitere komplett geschlossen (Januar: 57).

„Von Regelbetrieb kann nicht mehr die Rede sein“, kommentierte der SPD-Abgeordnete Dennis Maelzer die Zahlen. Jetzt müssten Familien entlastet und Kita-Gebühren sofort ausgesetzt werden. „Auch das Personal in der frühkindlichen Bildung hat einen Corona-Bonus verdient“, forderte er. Inzwischen seien etwa zwölf Prozent des Personals infiziert. Kita-Schließungen, eingeschränkte Öffnungszeiten und personelle Überlastung seien die Folge.

Razzia wegen gefälschter Impfpässe im Rheinland

11.46 Uhr:Rund 260 Polizisten haben im Rheinland 70 Wohnungen und eine Firma wegen gefälschter Impfpässe durchsucht. Hauptsächlich richteten sich die Ermittlungen gegen eine Arzthelferin, berichtete die Kölner Staatsanwaltschaft.

Corona-Inzidenz in NRW steigt auf 1232

9.00 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in Nordrhein-Westfalen auf eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1232,1 gestiegen. Das geht aus Angaben des Robert Koch-Instituts vom Dienstag hervor. Am Montag hatte der Wert um rund 100 niedriger bei 1133 gelegen.

Gleichzeitig nahm die Zahl der Fälle, bei denen Corona-Patienten ins Krankenhaus kamen, in Nordrhein-Westfalen etwas zu. Bei der Hospitalisierungsinzidenz nannte das Landeszentrum Gesundheit (LZG) am Dienstag einen Wert von 6,17 (Vortag: 5,84). Diese Kennziffer zeigt an, wie viele Menschen pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner mit einer nachgewiesenen Corona-Infektion binnen sieben Tagen in NRW ins Krankenhaus kamen.

Montag, 7. März

Corona-Inzidenz in Köln steigt sprunghaft auf 2333

8.35 Uhr: Die Anzahl der den Behörden bekanntgewordenen Corona-Infektionen in Köln steigt weiter stark. Die sogenannte Inzidenz kletterte am Montag laut Robert Koch-Institut (RKI) auf 2333. Am Vortag hatte der Wert noch bei 2107 gelegen. Der Wert gibt die Zahl der neuen Corona-Infektionen innerhalb von sieben Tagen pro 100 000 Einwohner an.

Landesweit stieg die Kennziffer am Montag von 1087 auf 1133. Zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie wurden gemeldet. Bundesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1259 und damit ebenfalls höher als am Sonntag.

Die NRW-weit zweithöchste Inzidenz verzeichnete Borken mit 1878 (Vortag: 1755). Am niedrigsten waren die Werte in Mülheim mit 547 und Oberhausen mit 553. Gleichzeitig nahm die Zahl der Fälle, bei denen Corona-Patienten ins Krankenhaus kamen, etwas ab. Bei der Hospitalisierungsinzidenz nannte das Landeszentrum Gesundheit (LZG) am Montag einen Wert von 5,84 (Vortag: 5,99).

Sonntag, 6. März

Die NRW-Inzidenz am Sonntag beträgt laut Robert-Koch-Institut 1086,9. Diese Zahl gibt an, wie viele Corona-Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner gemeldet wurden. Am Sonntag waren das 24.119 in ganz NRW, neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid.19 wurden nicht gemeldet.

Die Inzidenz steigt damit weiter im Vergleich zum Vortag (1067,3), jedoch nicht so stark, wie der Wert in Köln. Dieser hatte i den letzten Tagen große Sprünge gemacht und liegt am Sonntag über der 2.000-Marke.

Samstag, 5. März

Corona-Inzidenz in NRW steigt weiter

10.30 Uhr: Die Corona-Inzidenz ist in Nordrhein-Westfalen weiter gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Samstag 1067,3 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Am Freitag hatte die Kennziffer im bevölkerungsreichsten Bundesland 1004,7 betragen. Landesweit verzeichnete das RKI am Samstag 42 739 neue Covid-19-Ansteckungen. Es gab zudem 56 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Bundesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1220,8.

Bei der Hospitalisierungsinzidenz nannte das Landeszentrum Gesundheit (LZG) als aktuellsten Wert - für Freitag - 6,21. Diese Kennziffer zeigt, wie viele Menschen pro 100 000 Einwohner in NRW mit einer nachgewiesenen Corona-Infektion binnen sieben Tagen ins Krankenhaus kamen. In den Kliniken in NRW werden 438 Covid-Patienten auf der Intensivstation behandelt. Von ihnen mussten - so der Stand am Freitag - 216 Personen beatmet werden.

Freitag, 4. März

Wüst warnt vor Corona-Welle im Herbst

12.24 Uhr: Ungeachtet des Ukraine-Krieges darf nach Worten von Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) die Gefahr der Corona-Pandemie nicht aus den Augen verloren werden. „Es ist Zeit, sich vorzubereiten auf das, was noch kommen kann“, sagte Wüst am Freitag nach einem Besuch des Düsseldorfer Uniklinikums zusammen mit dem Leiter des Corona-Krisenstabs im Kanzleramt, Generalmajor Carsten Breuer.

So müsse der Basisschutz wie etwa Maskenpflicht und Abstandsregeln auch künftig gewährleistet werden, sagte Wüst mit Blick auf den von Bund und Ländern geplanten Wegfall der Corona-Schutzmaßnahmen ab 20. März. „Es ist klar: Die nächste Welle kann im Herbst oder Winter auf uns zurollen. Das sagen uns alle Experten und darauf müssen wir vorbereitet sein“, warnte Wüst.

Donnerstag, 3.März

Gut 2000 Impfungen mit Novavax-Impfstoff seit NRW-Start

14.57 Uhr: Der neue Corona-Impfstoff Nuvaxovid des Herstellers Novavax ist in den ersten Tagen nur gut 2000 Interessenten im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen gespritzt worden. Nach den am Donnerstag veröffentlichten Impfzahlen des Robert Koch-Institutes (RKI) haben 2191 Menschen in NRW eine Erstimpfung mit dem Novavax-Impfstoff erhalten.

Das ist zwar mehr als ein Fünftel aller bundesweit bis einschließlich Mittwoch verabreichten 9907 Nuvaxovid-Impfungen. Aber das deutlich weniger Einwohner zählende Rheinland-Pfalz liegt mit 2844 Erstimpfungen mit dem Proteinimpfstoff noch vor NRW auf Platz 1. Bei den sehr wenigen Zweitimpfungen mit Nuvaxovid führt NRW mit 172 Fällen.

Früherer Novavax-Impfstart in Arztpraxen gefordert

13.25 Uhr: Der neue Corona-Impfstoff von Novavax sollte nach Ansicht der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Nordrhein deutlich früher als erst Anfang April den Haus- und Fachärzten zur Verfügung gestellt werden. Er sei eine weitere Option gerade auch für diejenigen, die mRNA-Impfstoffen bisher skeptisch gegenüberstünden, sagte der Vorstandsvorsitzende Frank Bergmann am Donnerstag in Düsseldorf. Der von der Wirkung her durchaus mit mRNA-Impfstoffen vergleichbare Impfstoff von Novavax sollte bereits jetzt sehr schnell den Weg in die Arztpraxen finden und nicht erst in etwa vier Wochen.

In Nordrhein-Westfalen hatten die Novavax-Impfungen am Sonntag begonnen. Das neue Vakzin soll nach den Vorgaben des Gesundheitsministeriums zunächst ausschließlich für kommunale Impfangebote in den Impfzentren oder durch mobile Impfteams geliefert werden. Zunächst sollen es bevorzugt Beschäftigte in Berufsgruppen, die von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen sind, erhalten. Bergmann schloss aber nicht aus, dass der neue Proteinimpfstoff auf dem Umweg über die Kommunen schon früher in die Praxen kommt, wenn die zur Verfügung stehenden Mengen sonst nicht ausgeschöpft werden.

Trotz insgesamt sinkender Zahlen liegt Inzidenz vielerorts über 1000

11.05 Uhr: Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen sinkt weiter. Am Donnerstag meldete das Robert Koch-Institut 963,4 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Am Mittwoch hatte die Kennziffer 981 betragen und war erstmals seit Wochen unter die Marke von 1000 gefallen. Zahlreiche Kreise und Städte verzeichneten aber auch am Donnerstag noch vierstellige Inzidenzen. Zudem wurden landesweit 37 174 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden gemeldet und es kamen 74 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus hinzu.

Besonders hohe Infektionsraten meldeten die Kreise Minden-Lübbecke mit 1676,9 und Borken mit 1511,2 sowie Mettmann (1381,9). Die größte NRW-Stadt Köln kam auf 1086,4. Die Landeshaupstadt Düsseldorf verzeichnete eine Inzidenz von 813,8. Die niedrigsten Werte hatten Mülheim an der Ruhr (513,7) und Mönchengladbach (491,8).

Die Hospitalisierungsinzidenz gab das Landeszentrum Gesundheit (LZG) am Donnerstag mit 6,32 an. Der Wert weist aus, wie viele Menschen pro 100 000 Einwohner in NRW mit einer nachgewiesenen Corona-Infektion binnen sieben Tagen ins Krankenhaus kamen. Aktuell waren das 4481 Patienten, von denen 440 auf der Intensivstation behandelt wurden und 218 eine Beatmung benötigten.

NRW Gesundheitspersonal zu 90 Prozent grundimmunisiert

7.20 Uhr: Die Beschäftigten im Gesundheits- und Pflegebereich Nordrhein-Westfalens verfügen überwiegend über eine vollständige Immunisierung gegen das Coronavirus. Das geht aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion hervor. Demnach liegt die Quote der vollständig Geimpften, Geboosterten oder Genesenen in diesem Bereich in fast allen Städten und Kreisen Nordrhein-Westfalens bei rund 90 Prozent oder darüber.

Die niedrigste Quote hatte der Tabelle zufolge in der ambulanten Pflege der Kreis Lippe mit rund 81,4 Prozent. In der stationären Pflege weist der Kreis Gütersloh die niedrigste Quote aus mit rund 87 Prozent. Nach Angaben der Landesregierung haben seit Einführung des Meldesystems im Januar 76 Prozent der ambulanten Pflegedienste und 92 Prozent der stationären Einrichtungen eine Meldung abgegeben.

Mittwoch, 2. März

Land NRW lockert diverse Regeln

13.11 Uhr: Das Land NRW lockert diverse Corona-Regeln, eine neue Corona-Schutzverordnung tritt am Freitag in Kraft.

Auch Ungeimpfte dürfen ab Freitag wieder Restaurants und Hotels in Nordrhein-Westfalen besuchen, wenn sie einen gültigen negativen Corona-Test vorweisen können. Der Zugang ist damit nicht mehr nur für Geimpfte und Genesene, sondern künftig auch mit einem negativem Test (3G) möglich. Das teilte das NRW-Gesundheitsministerium am Mittwoch mit.

Auch Diskotheken und Clubs dürfen in NRW ab Freitag wieder öffnen. Allerdings haben nur Genesene und Geimpfte mit einem zusätzlichen negativen Corona-Test Zutritt. Die Testpflicht gilt auch für Menschen, die bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten haben.

Corona-Inzidenz fällt unter die 1000er-Marke

9.41 Uhr: Die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner ist in Nordrhein-Westfalen unter die Marke von 1000 gefallen. Das Robert Koch-Institut (RKI) wies sie am Mittwoch mit einem Wert von 981 aus. Am Dienstag hatte die Pandemie-Kennziffer in NRW noch bei 1026,6 gelegen, am Montag bei 1076,5. Binnen 24 Stunden kamen demnach 33 754 neue Corona-Fälle hinzu. 64 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus.

Besonders hohe Infektionsraten meldeten weiterhin die Kreise Minden-Lübbecke (1882,6) und Borken (1568,7). Die niedrigsten Werte im Bundesland hatten die Ruhrgebietsstädte Oberhausen (539,7), Duisburg (558,6) und Mülheim an der Ruhr (560,5).

Dienstag, 1. März

Corona-Inzidenz in NRW sinkt erneut

Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen sinkt weiter und könnte bald die Marke von 1000 wieder unterschreiten. Am Dienstag lag die Pandemie-Kennziffer bei 1026,6 nach 1076,5 am Vortag, wie das Robert Koch-Institut mitteilte. Am Dienstag vor einer Woche hatte der Wert noch 1189,2 betragen. Aktuell meldeten Nordrhein-Westfalens Gesundheitsämter 22.841 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden, 59 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona kamen hinzu.

Besonders hohe Infektionsraten meldeten weiterhin die Kreise Mettmann mit einer Inzidenz von 1669,8 und Minden-Lübbecke, das mit 1908 den NRW-weit höchsten Wert verzeichnete. Die niedrigsten Werte im Bundesland hatten die Ruhrgebietsstädte Oberhausen (586,9), Duisburg (600,5) und Mülheim an der Ruhr (638,9).

Die Hospitalisierungsinzidenz gab das Landeszentrum Gesundheit (LZG) am Dienstagmorgen mit 6,09 an - nach 6,32 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner in NRW mit einer nachgewiesenen Corona-Infektion binnen sieben Tagen ins Krankenhaus kamen.

Montag, 28. Februar

Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen sinkt weiter

10.31 Uhr: Die Pandemie-Kennziffer lag am Montagmorgen bei 1076,5, wie das Robert Koch-Institut auf seiner Webseite angab. Am Sonntag hatte der Wert noch 1087,3 betragen und am Montag vor einer Woche 1249,9. Zuletzt meldeten Nordrhein-Westfalens Gesundheitsämter 9123 Corona-Fälle binnen 24 Stunden, sieben Todesfälle im Zusammenhang mit Corona kamen hinzu.

Besonders hohe Infektionsraten meldeten die Kreise Mettmann mit einer Inzidenz von 1775,3 und Minden-Lübbecke mit 1762,3. Die niedrigsten Werte in dem Bundesland hatten die Ruhrgebietsstädte Oberhausen (607,0), Duisburg (621,1) und Mülheim an der Ruhr (634,2).

Die Hospitalisierungsinzidenz gab das Landeszentrum Gesundheit (LZG) am Montagmorgen mit 6,32 an - der Wert war 0,3 niedriger als einen Tag zuvor. Er gibt an, wie viele Menschen pro 100 000 Einwohner in NRW mit einer nachgewiesenen Corona-Infektion binnen sieben Tagen ins Krankenhaus kamen.

Sonder-Impfaktion an Unesco-Weltkulturerbe Zollverein in Essen

8.12 Uhr: In mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen sind am Sonntag die ersten Bürgerinnen und Bürger mit dem Wirkstoff von Novavax gegen Corona geimpft worden. Von 11.00 Uhr an konnten sich Erwachsene bei einer Sonder-Impfaktion am Unesco-Weltkulturerbe Zollverein in Essen mit dem proteinbasierten Impfstoff immunisieren lassen.

„Das schöne Wetter kam uns sicher zugute. Es ist der erwartete Andrang. Wir hatten zuvor 400 Termine vergeben“, berichtete Essens Stadtsprecherin Silke Lenz der Deutschen Presse-Agentur am Mittag. Zudem wich Essen im Laufe des Tages von der Strategie ab, nur Menschen mit Terminen zu impfen. „Wir haben dann mitgeteilt, dass jeder am Sonntag auch ohne Termin kommen kann.“

Essen hatte beispielsweise rund 5000 der landesweit 154 500 zur Verfügung stehenden Dosen erhalten. „Ungefähr die Hälfte der am Sonntag geimpften Personen waren priorisiert. Die anderen 50 Prozent waren Menschen, die zum Beispiel eine Unverträglichkeit gegen die mRNA-Impfstoffe haben oder ihnen skeptisch gegenüberstehen“, erläuterte Lenz.

Auch in anderen NRW-Städten wie Duisburg, Lünen oder Viersen wurde am Sonntag erstmals mit dem neuen Corona-Impfstoff Nuvaxovid des Herstellers Novavax geimpft. Die nordrhein-westfälische Landesregierung hofft, mit dem neuen Impfstoff auch bisherige Impfskeptiker zu erreichen und die Immunisierungsquote insgesamt zu erhöhen.

Sonntag, 27. Februar

Inzidenz in NRW sinkt Richtung 1000er-Marke

9.40 Uhr: In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner nochmals leicht gesunken. Am Sonntag lag die Siegen-Tage-Inzidenz nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 1087,3. Am Samstag war der Wert noch mit 1106,8 angegeben worden, tags zuvor mit 1118,0. Binnen 24 Stunden kamen demnach 22 286 neue Corona-Fälle hinzu. Zwölf weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Bundesweit lag die Wochen-Inzidenz bei 1240,3 und damit deutlich höher als in NRW.

Besonders hohe Infektionsraten meldeten die Kreise Mettmann (1773,2) und Minden-Lübbecke (1762,3). Am besten sah die Corona-Situation in den Ruhrgebietsstädten Oberhausen (591,2), Duisburg (615,1) und Mülheim an der Ruhr (647,7) aus.

Die Hospitalisierungsinzidenz gab das Landeszentrum Gesundheit (LZG) am Sonntagmorgen mit 6,62 an. Dieser Wert zeigt, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner in NRW mit einer nachgewiesenen Corona-Infektion binnen sieben Tagen ins Krankenhaus kamen. Weitere aktuelle Detaildaten lagen am Sonntagmorgen noch nicht vor.

Samstag, 26. Februar

Corona-Inzidenz geht in Nordrhein-Westfalen weiter zurück

10.20 Uhr: In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner erneut leicht gesunken. Am Samstag lag sie nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 1106,8. Am Tag zuvor war der Wert noch mit 1118,0 angegeben worden. Binnen 24 Stunden kamen demnach 35.671 neue Corona-Fälle hinzu. 53 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Bundesweit lag die 7-Tage-Inzidenz bei 1253,2.

Besonders hohe Infektionsraten meldeten die Kreise Mettmann, (1782,7) Minden-Lübbecke (1762,3) und Euskirchen (1663,4). Die niedrigsten in NRW verzeichneten Oberhausen (624,6), Mülheim an der Ruhr (636,6) und Duisburg (648,1).

Auch die Hospitalisierungsinzidenz sinkt nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit (LZG) weiter. Hier liegen allerdings bislang nur Angaben für Freitag vor. Der Wert lag bei 6,48 nach 6,56 am Donnerstag. Dieser Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner in NRW mit einer nachgewiesenen Corona-Infektion binnen sieben Tagen ins Krankenhaus kamen. 511 Covid-19-Patienten werden nach Angaben der Landesregierung vom Freitag derzeit in NRW auf Intensivstationen behandelt. 389 Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit sind landesweit noch frei.

Novavax-Impfdosen treffen in Impfzentren ein – erste Termine

8.30 Uhr: In Nordrhein-Westfalen sollen ab Samstag die Lieferungen des neuen Novavax-Impfstoffs bei den Kreisen und kreisfreien Städten ankommen. Einige Impfzentren wollen bereits am Wochenende mit den Impfungen beginnen.

NRW hält die Hälfte der vom Bund gelieferten Dosen zunächst für Zweitimpfungen zurück, so dass laut Gesundheitsministerium zunächst 154 500 Dosen für Impfungen zur Verfügung stehen. Der Großteil davon (75 Prozent) ist für Menschen vorgesehen, die wegen ihres Jobs einer Impfpflicht unterliegen. 20 Prozent der Dosen dürfen an Menschen gegeben werden, denen eine Unverträglichkeit für andere Impfstoffe attestiert wurde. 5 Prozent stehen für die Allgemeinbevölkerung zur Verfügung.

Die nordrhein-westfälische Landesregierung hofft, mit dem neuen Impfstoff des Herstellers Novavax nun auch Impfskeptiker erreichen zu können. Er basiert auf einem klassischeren Verfahren als mRNA-Impfstoffe. (dpa, afp, red)