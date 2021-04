Corona in NRW: Kein einziges Modellprojekt für Öffnungen kann rechtzeitig starten

Köln/Düsseldorf -

Das Land NRW hat strenge Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen. Viele Beschränkungen etwa für gastronomische Betriebe, Geschäfte und im Sport, gelten seit Ende 2020. Das öffentliche Leben ist deutlich eingeschränkt.

Weiterhin gelten strenge Hygiene-Vorschriften, der Mindestabstand von 1,5 Metern und Maskenpflicht etwa im öffentlichen Nahverkehr oder Supermärkten.

Über die Internetseite des Landes sind alle Entscheidungen und Erlasse der NRW-Landesregierung abrufbar.

Wir informieren über die aktuellen Ereignisse hier im Newsblog.

Freitag, 16. April

Verwirrung um Distanzunterricht - Grüne werfen Ministerin Chaos vor

16.41 Uhr: Die Grünen haben Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) ein „Chaotisieren der Schullandschaft“ in NRW vorgeworfen. Die unklare Lage zum Thema Distanzunterricht ab Montag in Kommunen, die über oder nahe einer Sieben-Tage-Inzidenz von 200 liegen, sei „eine Zumutung für alle Beteiligten“, sagte die bildungspolitische Sprecherin der Grünen, Sigrid Beer, am Freitag in Düsseldorf. „Dass Kommunen und Kreise in kürzester Zeit die 200er Inzidenzschwelle überschreiten werden, war absehbar.“

Nach ihren Angaben hat das Gesundheitsministerium am Freitag eine Betreuungsverordnung mit einer Allgemeinverfügung erlassen, die für 13 Kommunen in NRW vorsieht, den Präsenzunterricht auch in der kommenden Woche weiter auszusetzen – mit Ausnahme der Abschlussjahrgänge und Notbetreuung. Regionen, die kurz vor dem Grenzwert von 200 stehen, werde das Verbleiben im Distanzunterricht aber versagt. Bis zum Freitagnachmittag war zu dem Thema auf dpa-Anfrage weder vom Gesundheits- noch vom Schulministerium eine Auskunft zu erhalten.

Modellprojekte können nicht pünktlich starten

14:57 Uhr: Die NRW-Modellprojekte für Lockerungen in den Bereichen Gastronomie, Kultur und Sport können wegen zu hoher Corona-Infektionszahlen nicht pünktlich starten. Keine der Kommunen, die ab 19. April den Anfang machen sollen, kann wie geplant das Vorhaben umsetzen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur am Freitag ergab. Von den Projekten, bei denen digitale Lösungen unter anderem die Kontaktnachverfolgung bei Infektionen erleichtern sollen, werden Rückschlüsse für das ganze Land erhofft.

Von Montag an sollte ursprünglich der erste Teil der 14 Modell-Kommunen loslegen können, das öffentliche Leben im kleinen Stil wieder etwas hochzufahren. Das sind die Nachbarkreise Coesfeld und Warendorf als gemeinsames Projekt, Ahaus, die Städte Münster und Mönchengladbach, der Kreis und die Stadt Paderborn sowie der Kreis Soest mit Soest und Lippstadt. Nach anderen Kommunen gab der Kreis Soest bekannt, dass die Projekte zur Öffnung der Außengastronomie, die in Lippstadt und Soest am Donnerstag beginnen sollten, verschoben werden müssten.

Kontrollierte Öffnungsschritte in den Projektregionen sind jedoch nur zulässig, wenn die Inzidenz – also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen – im Kreis oder in der kreisfreien Stadt spätestens zu Beginn des Modellprojekts höchstens 100 beträgt.

Terminvergabe für neue Jahrgänge läuft problemlos in NRW

14.37 Uhr: Die Vergabe von Impfterminen für Menschen der Geburtsjahrgänge 1944 und 1945 in Nordrhein-Westfalen ist am Freitag ohne Probleme angelaufen. Ab 8.00 Uhr waren die Terminbuchungssysteme der Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) freigeschaltet. Über die Online-Plattform www.116117.de, die zentrale Rufnummer 116 117 sowie zusätzliche Hotlines im Rheinland und Westfalen-Lippe konnten Menschen der beiden Jahrgänge Impftermine für sich und ihre Lebenspartner vereinbaren.

„Bei uns läuft die Terminbuchung stabil, auch über die Plattform“, sagte eine Sprecherin der KV Westfalen-Lippe am Freitag auf Anfrage. Bis 13.00 Uhr seien dort fast 50 000 Erst- und Zweittermine der Jahrgänge 1945 und älter vermittelt worden. Auch im Rheinland gab es keine Störungen. Die Terminvergabe liefe „geräuschlos und fehlerfrei“ und auf „Normalniveau“, so ein KV-Sprecher. „Buchungen sind ungehindert über das Callcenter und über unsere Online-Seite möglich.“

Die Impfungen sollen je nach Verfügbarkeit von Terminen zeitnah erfolgen. Auch vorherige Jahrgänge und die über 80-Jährigen können weiter Termine vereinbaren. Schon ab Montag (8.00 Uhr) geht es nach Angaben des Gesundheitsministeriums mit den Jahrgängen 1946 und 1947 weiter. Man müsse das Impftempo weiter so hoch halten, hatte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) erklärt.

Bei den ersten Jahrgängen, insbesondere den über 80-Jährigen hatte es Startschwierigkeiten bei der Terminvergabe gegeben. Die Systeme waren teilweise überlastet, die Telefonnummern oft stundenlang besetzt.

Gedenken an Pandemie-Opfer auch in NRW - Laschet: Hoffnung spenden

14.29 Uhr: Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten aller 16 Bundesländer haben ihre Bürger zu einem Zeichen der Solidarität mit den Verstorbenen in der Corona-Pandemie aufgerufen. Sie appellierten am Freitag gemeinsam an die Menschen, zum Gedenken von Freitag bis Sonntag abends jeweils Kerzen in die Fenster zu stellen und sich damit an der Aktion „#lichtfenster“ von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu beteiligen.

„Auch in Nordrhein-Westfalen leuchten Kerzen zur Erinnerung an jene Menschen, die wir an das Corona-Virus verloren haben“, erklärte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) in dem gemeinsamen Aufruf. „Unsere Gedanken sind bei allen, die um geliebte Menschen trauern. Mögen die Kerzen ihnen Hoffnung und Zuversicht spenden und unsere tiefe Anteilnahme an ihrem Leid ausdrücken.“

Der Düsseldorfer Landtag wird am Sonntag aus dem Plenarsaal das Bild einer brennenden Kerze übertragen. In einer am Freitag veröffentlichten Video-Botschaft sagte Landtagspräsident André Kuper: „Wir denken bewusst auch an diejenigen, die aufgrund der Corona-Pandemie persönlich, beruflich oder familiär in eine Krise geraten sind.“ Die Videobotschaft wird auf der Homepage des Landtags, der LED-Wand am Landtagsgebäude und in den sozialen Medien des Landtags gezeigt.

Zudem ist für den Landtag am Sonntag Trauerbeflaggung angeordnet. Innenminister Herbert Reul (CDU) hatte dies für die zentrale Gedenkfeier am kommenden Sonntag in Berlin bereits landesweit für alle Dienstgebäude angeordnet. Darüber hinaus gebe es Überlegungen für eine eigene Gedenkfeier von Landtag und Landesregierung. Ein Termin dafür stehe derzeit aber noch nicht fest, teilte der Landtag mit.

Corona-Ausbruch nach Impfungen in Remscheider Heim

13.55 Uhr: In einem Altenheim in Remscheid haben sich mehrere Menschen trotz Impfung mit dem Coronavirus infiziert. Bei zwölf der 60 Bewohner seien PCR-Tests positiv ausgefallen, obwohl sie zweimal geimpft worden seien, teilte die Stadt am Freitag mit. Außerdem seien zwei Mitarbeiter infiziert, die ebenfalls bereits den vollen Impfschutz hätten. Ein weiterer positiv getesteter Mitarbeiter habe bislang die Erstimpfung erhalten.

Allen Betroffenen gehe es gut. Sie hätten keine Symptome oder nur leichte Erkältungsbeschwerden. Zusätzlich zu den geimpften Infizierten seien insgesamt fünf weitere Bewohner und Beschäftige positiv getestet worden, die nicht geimpft seien.

Auch in einem Altenheim in Leichlingen hatten sich mehrere Bewohner und Mitarbeiter mit Corona infiziert, obwohl sie bereits zweifach geimpft sind. Vom NRW-Gesundheitsministerium war am Freitag auf Anfrage zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Nach Sitzung mit Reul im Februar alle Teilnehmer positiv getestet

9.27 Uhr: Bei der Corona-Infektion des nordrhein-westfälischen Innenministers Herbert Reul (CDU) und den Folgen scheint eine Sitzung mit dem Referat für Kindesmissbrauch und besondere Kriminalitätsangelegenheiten eine besondere Rolle gespielt zu haben.

Wie die Landesregierung in der Antwort auf eine Anfrage der SPD im Landtag schreibt, waren in den Tagen nach der Besprechung sowohl Reul als auch alle anderen fünf Teilnehmer positiv getestet worden.

Die „Bild“-Zeitung hatte zuvor über das Papier berichtet, das offen lässt, ob Reul alle anderen angesteckt hat – oder ein anderer im Raum. Das Besprechungszimmer (46 Quadratmeter) sei damals für vier Personen vorgesehen gewesen. Sechs waren drin.

„Das Tragen von Masken während der Veranstaltung wurde von den Anwesenden unterschiedlich gehandhabt und ist nicht hundertprozentig rekonstruierbar“, so das Innenministerium. Vor und während der Besprechung sei der Raum gelüftet worden. Der Sitzabstand der Teilnehmer habe „zu jeder Zeit über 1,5 Meter“ betragen.

4,4 Millionen Bürgertests in NRW seit März

8.46 Uhr: In Nordrhein-Westfalen hat es seit dem 8. März 4,4 Millionen kostenfreie „Bürgertestungen“ auf das Coronavirus gegeben. Das teilte das Gesundheitsministerium am Freitag mit. Pro Werktag gebe es in der Regel an 6500 Stellen zwischen 200.000 und 270.000 Tests. Laut Ministerium liegt NRW damit im bundesweiten Vergleich an der Spitze. Die Quote der positiven Schnelltestergebnisse liegt nach Angaben der Regierung im Schnitt zwischen 0,4 und 0,7 Prozent.

„Nordrhein-Westfalen ist das Schnelltestland Nummer eins. Wir können stolz sein, dass wir mit vielen engagierten Einrichtungen, Apotheken, privaten Testzentren und auch vielen teilnehmenden Ärztinnen und Ärzten in so kurzer Zeit für unsere Bürgerinnen und Bürger dieses wichtige Angebot aufbauen konnten“, sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU). Er appellierte, sich mindestens einmal die Woche testen zu lassen.

Außer den „Bürgertests“ gibt es nach Angaben des Ministeriums jede Woche zwischen 800.000 und 900.000 Schnelltests für Bewohner und Besucher in Alten- und Pflegeheimen oder Rehaeinrichtungen. 60 000 Tests würden in der Fleischindustrie durchgeführt.

NRW-Inzidenz steigt über Bundeswert

8.18 Uhr: Die Entwicklung der Corona-Neuinfektionen ist in Nordrhein-Westfalen inzwischen schlechter als im Bundesdurchschnitt. Am Freitag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) für NRW (Stand 3.09 Uhr) 162,7 Neuinfektionen gerechnet auf 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. Am Donnerstag war mit 158,6 noch eine niedrigere Sieben-Tage-Inzidenz angegeben worden. Im Bund lag der Wert dagegen am Freitag, wie schon am Tag zuvor, bei 160,1.

Eine deutliche Verschlechterung der Lage bilden auch die Zahlen am oberen und unteren Ende der Inzidenz-Skala ab: 13 von 53 Städten und Kreisen in NRW lagen am Freitag schon oberhalb der 200-er-Marke - an der Spitze Remscheid als einzige Kommunen sogar schon über 300 (336,8). Bei einer Inzidenz über 200 darf es keinen Präsenzunterricht mehr geben. Ausnahmen für Abschlussklassen und Notbetreuung sind möglich.

Nur noch zwei Kommunen liegen unter der 100er-Schwelle, die schon eine Alarm-Marke für erweiterte Schutzvorkehrungen ist: der Kreis Coesfeld (87,9) und die Stadt Bottrop (79,1) mit der zurzeit entspanntesten Corona-Lage.

Die Zahl der Neuinfektionen innerhalb eines Tages lag am Freitag in NRW laut RKI bei 5717, die Zahl der an oder im Zusammenhang mit Covid-19 Verstorbenen betrug 52. Insgesamt sind in NRW seit Ausbruch der Pandemie mehr als 669 000 von bundesweit über drei Millionen Menschen infiziert worden. Zudem sind 14 813 von bundesweit 79 628 Verstorbenen in NRW gestorben.

Corona-Schutzimpfung startet für nächste Altersgruppe

6.47 Uhr: Menschen der Geburtsjahrgänge 1944 und 1945 können sich in Nordrhein-Westfalen von diesem Freitag an Termine für die Corona-Schutzimpfungen geben lassen. Ab 8.00 Uhr sind die entsprechenden Terminbuchungssysteme der Kassenärztlichen Vereinigungen freigeschaltet, teilte das NRW-Gesundheitsministerium mit. Und schon ab Montag (8.00 Uhr) geht es mit den nächsten Jahrgängen 1946 und 1947 weiter.

Die Impfung soll je nach Verfügbarkeit von Terminen dann zeitnah erfolgen. Paarbuchungen sind möglich, dabei spielt das Alter des jeweiligen Lebenspartners keine Rolle. Auch die vorherigen Jahrgänge sowie die über 80-Jährigen können weiterhin Termine vereinbaren. Bei den Impfungen sollen je nach Verfügbarkeit die Impfstoffe der Hersteller Biontech oder Moderna zum Einsatz kommen.

Donnerstag, 15. April

Laumann: Impfungen kommen bei Ü70 und Berufsgruppen voran

17.34 Uhr: Die Impfungen für Mitarbeiter an den Grund- und Förderschulen sowie in den Kitas und in der Kindertagespflege sollen bis zum 24. April abgeschlossen sein. Das teilte das NRW-Gesundheitsministerium am Donnerstag zu einem weiteren Erlass mit. Diese Personengruppe sei vordringlich zu impfen. Das Gesundheitsministerium stelle dafür Biontech-Impfstoff bereit. Für das Impfen weiterer Mitarbeiter in den Krankenhäusern werde Moderna-Impfstoff ausgeliefert. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) sprach von einem Meilenstein in der Impfkampagne.

Derzeit liege der Schwerpunkt neben den Berufsgruppen auf den Personen über 70 Jahren. Die Terminvergabe der ersten fünf Jahrgänge der Personengruppen zwischen 70 und 80 Jahren schreitet laut Laumann zügig voran. Am Montag (19. April) startet demnach ab 8.00 Uhr die Terminvergabe für die Personen der Geburtsjahrgänge 1946 und 1947 zur Impfung gegen das Coronavirus. Alle Personen, die zwischen dem 1. Januar 1946 und dem 31. Dezember 1947 geboren wurden, sowie deren Lebenspartner könnten dann einen Impftermin über die Terminbuchungssysteme der Kassenärztlichen Vereinigung vereinbaren.

Der Erlass setze auch den Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz um, nach dem bei Personen unter 60 Jahren, die eine Erstimpfung mit Astrazeneca erhalten haben, die Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff in einem Abstand von zwölf Wochen erfolgen soll. Bei Personen ab 60 Jahren, die eine Erstimpfung mit Astrazeneca erhalten haben, soll die Zweitimpfung mit Astrazeneca erfolgen, wie das Ministerium mitteilte.

Ausgangssperre und Distanzunterricht im Oberbergischen Kreis

15.51 Uhr: In Oberberg wird über die bereits angekündigte Notbremse hinaus eine Ausgangssperre im Zeitraum zwischen 21 und 5 Uhr verhängt. Diese gilt erstmals am Samstagabend.

Terminbuchung für Personen der Jahrgänge 1946 und 1947 ab Montag, 19. April 2021

14.32 Uhr: „Das Impfgeschehen in Nordrhein-Westfalen nimmt weiter Fahrt auf. Mehr als 3,1 Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen haben bereits mindestens eine Erstimpfung erhalten. Wurden für die erste Million Erstgeimpfte noch zwei Monate gebraucht, war es bei der zweiten Million noch ein Monat – bei der dritten Million weniger als zwei Wochen. Die Gesamtimpfungen liegen bei über vier Millionen. Wir müssen das Impftempo jetzt weiter so hoch halten. Ich freue mich, dass wir keine zwei Wochen nach dem Start des Jahrgangs 1941 nun auch die Impftermine für die Jahrgänge 1946 und 1947 Impftermine öffnen können”, erklärt Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann

Die Impfung erfolgt je nach Verfügbarkeit von Terminen zeitnah. Paarbuchungen sind möglich. Das Alter des jeweiligen Lebenspartners spielt keine Rolle. Bei den Impfungen kommen je nach Verfügbarkeit die Impfstoffe der Hersteller BioNTech oder Moderna zum Einsatz.

Das Gesundheitsministerium weist darauf hin, dass nach wie vor Termine für die vorherigen Geburtsjahrgänge 1941 bis 1945 sowie für Personen ab 80 Jahren zur Verfügung stehen. Weitere Jahrgänge werden in Kürze freigeschaltet.

Laschet: „Die Lage ist dramatisch“

13.35 Uhr: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat in der Corona-Pandemie zu entschlossenem Handeln aufgerufen. „Die Lage ist dramatisch“, sagte Laschet am Donnerstag im Landtag in Düsseldorf. „Besonders die Lage auf den Intensivstationen spitzt sich von Tag zu Tag weiter zu.“ Deshalb gelte: „Wir müssen jetzt handeln.“

Laschet verteidigte seine Idee eines „Brücken-Lockdowns“ vom Osterwochenende. „Man hat die Idee lächerlich gemacht“, sagte er. Hätte man stattdessen den von ihm vorgeschlagenen schnellen harten Lockdown „als Teil einer Brücke zu mehr Perspektiven“ umgesetzt, wäre man heute schon weiter.

NRW verlängert Schutzverordnung - Rechtsgrundlage für Modellkommunen

12.33 Uhr: Nordrhein-Westfalen verlängert, mit kleinen Aktualisierungen, seine Corona-Schutzverordnung. „Damit bleibt die konsequente Umsetzung der Notbremse weiterhin bestehen in allen Kreisen und kreisfreien Städten mit einer Inzidenz über 100“, teilte die Landesregierung am Donnerstag in Düsseldorf mit.

Die kurzfristige Verlängerung der Schutzverordnung soll die Zeit überbrücken, bis die geplanten bundeseinheitlichen Regelungen greifen.

Tatsächlich haben Kommunen mit Notbremse - die also schon seit mehreren Tagen über einer Neuinfektionsrate von 100 pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen liegen - in NRW aber die Möglichkeit, Allgemeinverfügungen zu erlassen, die den Bürgern mit aktuellen Tests etwa den Besuch von Geschäften und Museen weiter erlaubt.

Die Corona-Schutzverordnung schaffe jetzt auch die rechtlichen Grundlagen für die angekündigten digitalen Modellprojekte, kündigte die Landesregierung an. Die sind demnach nur zulässig, wenn die Sieben-Tages-Inzidenz in dem jeweiligen Kreis oder der kreisfreien Stadt spätestens zu Beginn des Modellprojekts höchstens 100 beträgt. Liegt der Wert hingegen an sieben aufeinanderfolgenden Tagen über 100, muss das Projekt unverzüglich beendet werden.

Das NRW-Wirtschaftsministerium hatte in der vergangenen Woche 14 Kommunen grünes Licht gegeben, um Öffnungen in Teilbereichen kontrolliert zu erproben. Wegen der steigenden Infektionsraten haben aber bereits mehrere Modellkommunen angekündigt, die geplanten Lockerungen zu verschieben.

Wieder mehr Corona-Neuinfektionen - NRW mit Inzidenz von 158,6

08.22 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen ist weiter gestiegen. Am Donnerstag meldete das Robert Koch-Institut (Stand 3.09 Uhr) eine Neuinfektionsrate von 158,6 gerechnet auf 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. Im Bund lag der Wert bei 160,1. Am Mittwoch war für NRW noch eine Rate von 148,4 mitgeteilt worden. Eine Woche zuvor hatte der Wert bei 106,8 gelegen.

Das RKI meldete am Donnerstag 6318 Corona-Neuinfektionen für NRW. 40 Menschen starben an den Folgen einer Infektion. Nur noch vier Kommunen hatten einen Inzidenzwert unter dem Schwellenwert von 100 - die Landkreise Höxter (89,1), Soest (89,5) und Coesfeld (94,3) sowie die Stadt Bottrop (90,2). Am Vortag hatten noch fünf Kommunen unter dem Wert von 100 gelegen. Die Stadt Remscheid im Bergischen Land hatte eine Neuinfektionsrate von 327,8 und lag damit an vorderster Stelle der NRW-Kommunen.

Mittwoch, 14. April

Ministerium: Ausreichend Ersatz für zweite Spritze nach Astrazeneca

19:34 Uhr: Das NRW-Gesundheitsministerium sieht keine Probleme bei den Zweitimpfungen der Menschen, die ihre erste Spritze gegen Corona mit dem Impfstoff von Astrazeneca erhalten haben. „NRW hat insofern vorausschauend geplant, als dass die Bestände im Lager für die Zweitimpfungen bei mit Astrazeneca Erstgeimpften ausreichen, auch wenn dieser Bestand seit kurzem bereits enorm abgebaut wird“, erklärte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Mittwoch auf Anfrage.

Die Zweitimpfungen bei Astrazeneca-Erstgeimpften könnten nach jetzigem Planungsstand mit einem mRNA-Impfstoff ersetzt werden. Dazu zählen die Mittel von Moderna und Biontech.

In Nordrhein-Westfalen haben gut eine Million Menschen eine Erstimpfung mit Astrazeneca erhalten, wie aus der RKI-Impfstatistik hervorgeht. Eine Zweitimpfung mit Astrazeneca haben demnach bisher rund 1500 Menschen in NRW bekommen.

Astrazeneca werde zukünftig nur noch an die Hausarztpraxen geliefert, direkt vom Bund. Die Termine für Biontech-Erstimpfungen, insbesondere der Personengruppen Ü70, könnten auf hohem Niveau beibehalten werden, erläuterte die Sprecherin. Dem Land NRW lägen noch keine konkreten Zahlen zu den Impfmengen über den April hinaus vor. Bis Anfang Mai seien seitens des Bundes rund 820.000 Impfdosen der Firma Biontech und rund 164.000 Impfdosen der Firma Moderna angekündigt worden.

Landtag berät in Sondersitzung zu Corona-Lage

17.40 Uhr: Der nordrhein-westfälische Landtag berät am Donnerstag (13 Uhr), wie die dritte Corona-Infektionswelle gebrochen werden könnte. SPD und Grüne haben dazu eine Sondersitzung des Landesparlaments beantragt. Auch die schwarz-gelbe Landesregierung meldete daraufhin eine Unterrichtung zu Perspektiven aus der Pandemie an. Es wird erwartet, dass Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) dazu selbst das Wort ergreift. Oppositionsführer Thomas Kutschaty von der SPD hatte Laschet im Vorfeld der Sondersitzung ausdrücklich dazu aufgefordert. Dabei appellierte er an den CDU-Vorsitzenden, „dass er sich in dieser Landtagssitzung stellt und seine Kanzler-Ambitionen zumindest für diesen einen Tag mal etwas zurückstellt“.

Laschet hatte als neuer CDU-Vorsitzender seine Bereitschaft zur Kanzlerkandidatur erklärt. Mit dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder hat sich daraus ein Machtkampf um die K-Frage der Union entwickelt. Laschet hatte deshalb zumindest in der ersten Wochenhälfte wichtige Termine in der Bundeshauptstadt. Söder und Laschet hatten nach einem Schlagabtausch in der Unionsfraktion im Bundestag am Dienstag angekündigt, die K-Frage in den kommenden Tagen klären zu wollen. Wann und wie dies erfolgen soll, blieb am Mittwoch zunächst offen. Wegen der Landtagssitzung in Düsseldorf gehen Beobachter davon aus, dass am Donnerstag keine Entscheidung in der K-Frage fällt.

Attacken auf Autos von Impfzentrums-Mitarbeitern

17.38 Uhr: Nach Attacken auf Autos von Mitarbeitern des Corona-Impfzentrums in Erkrath bei Düsseldorf hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Die Polizei schließt eine politisch motivierte Aktion von Impfgegnern nicht aus. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch in Mettmann.

Unbekannte hatten Schrauben und Nägel so unter die Reifen mehrerer Autos gelegt, dass diese beim Anfahren zerstochen werden sollten. In einem Fall sei dies auch geschehen. In allen betroffenen drei Autos hätten von außen sichtbar Ausweise von Mitarbeitern des dortigen Impfzentrums gelegen.

Der geschädigte Impfzentrumsmitarbeiter hatte bemerkt, dass auch Autos seiner Kollegen betroffen waren und diese rechtzeitig warnen können.

„Die Nägel werden nun auf DNA-Spuren untersucht“, sagte die Polizeisprecherin. Noch sei nicht sicher, dass es sich um eine politische Straftat handele. „Es gab dort auch früher schon einmal Sachbeschädigungen an Autos, als es dort noch kein Impfzentrum gab. Möglicherweise ärgert sich auch nur jemand über die Parkplatzsituation.“ Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben. Die Nägel und Schrauben waren bereits am Sonntag unter den Reifen entdeckt worden. Zusätzlich wurde bei einem Wagen ein Scheibenwischer beschädigt.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) und der NRW-Verfassungsschutz hatten mehrfach vor einer Radikalisierung der Szene von Impfgegnern und Corona-Leugnern gewarnt.

Modellkommunen verschieben Projektstart

17.07 Uhr: Mehrere Kommunen in NRW verschieben die mit einem Modellprojekt verknüpften Lockerungen in der Corona-Pandemie. Grund sind die derzeit zu hohen Inzidenzwerte in den jeweiligen Städten und Regionen. So starten Münster, Ahaus und Mönchengladbach nicht wie geplant am 19. April, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, wie die Städte übereinstimmend mitteilten. Nach Informationen der „Rheinische Post“ startet auch der Kreis Paderborn nicht wie geplant.

In Mönchengladbach kann das Corona-Modellprojekt wegen zu hoher Inzidenz nicht wie geplant losgehen. Die Rate von Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche liege bei 123,4, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Der Wert müsse aber vor dem Start stabil unter 100 sein. „Die Vorbereitungen laufen aber weiter“, betonte der Sprecher der Stadt mit 260 000 Einwohnern. In Mönchengladbach soll im Rahmen des Modellprojekts unter anderem wieder Bundesligafußball vor Publikum ermöglicht werden.

Auch Ahaus muss verschieben, weil der Inzidenzwert im Kreis Borken zu hoch ist. 81 Neuinfizierte meldete die Stadt Münster am Mittwoch und damit die stärkste Zunahme an Neuinfektionen seit Ende Dezember. „Aufgrund dieser deutlichen Verschlechterung der Infektionslage setzen wir den ursprünglich für kommende Woche geplanten Start der digitalen Modellprojekte für unbestimmte Zeit aus“, erklärt Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer laut Mitteilung.

Es sei damit zu rechnen, dass auch Münster kurzfristig den maßgeblichen Inzidenzwert 100 überschreiten werde. „Und leider ist zu erwarten, dass damit das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist“, sagt Heuer.

Gebauer: Schüler in NRW kehren wechselweise in Klassen zurück

15.35 Uhr: Die Schüler in Nordrhein-Westfalen sollen ab nächsten Montag wieder wechselweise in die Klassenzimmer zurückkommen. Das gelte für alle Kreise und kreisfreie Städte, in denen die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche unter 200 liege, sagte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Mittwoch in Düsseldorf. Nach der aktuell noch laufenden Homeschooling-Woche kehrt NRW damit vom Prinzip her wieder zu dem Schulmodus zurück, der vor den Osterferien praktiziert worden war.

In dieser Woche lernen die meisten der landesweit 2,5 Millionen Schüler wegen ansteigender Corona-Zahlen im Distanzunterricht - mit Ausnahme der Abschlussklassen. Zudem ist derzeit Notbetreuung für die Klassen eins bis sechs an Grund- und Förderschulen vorgesehen.

Im Präsenzbetrieb gelte eine Pflicht zum Selbsttest für die Schüler - zweimal pro Woche, betonte Gebauer. Das schaffe Sicherheit. Mit dem Wechsel aus Distanz- und Präsenzunterricht gebe man Kindern und Jugendlichen „ein Stück schulischer Normalität zurück“. Das Modell solle „für eine längere Zeit“ gelten. Am Mittwoch lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen (Inzidenz) laut Robert Koch-Institut in NRW bei 148,4.

Neun Schüler klagen am OVG gegen Testpflicht an Schulen

13:41 Uhr: Am nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgericht in Münster sind weitere Klagen zur Testpflicht an Schulen eingegangen. Nachdem sich Anfang der Woche bereits ein Schulträger in freier Trägerschaft aus dem Kreis Euskirchen an das OVG gewandt hatte, sind jetzt neun Klagen von Schülern in Münster eingegangen. Nach Angaben einer Gerichtssprecherin kommen die Schüler, die von ihren Eltern vertreten werden, aus Löhne, Paderborn, Lippstadt, Herford, Bad Oeynhausen (alle Ostwestfalen) sowie Solingen im Bergischen Land und drei aus Würselen bei Aachen.

Schüler, die keinen negativen Nachweis vorweisen können und einen Corona-Test verweigern, müssen nach Vorgaben des Landes vom Unterricht ausgeschlossen werden. Derzeit gibt es in NRW mit Ausnahmen der Abschlussklassen seit den Osterferien allerdings keinen Präsenzunterricht. Das OVG wird nach Angaben einer Sprecherin frühestens in der kommenden Woche über die Frage entscheiden. Das Land hat noch bis Freitag Zeit für eine Stellungnahme.

Gericht hält nächtliche Ausgangssperre für unrechtmäßig

12:51 Uhr: Nach der nächtlichen Ausgangssperre im Märkischen Kreis hat das Verwaltungsgericht Arnsberg auch eine solche Verfügung in Siegen-Wittgenstein beanstandet. Es bestünden „ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Regelung“, begründeten die Richter laut Mitteilung von Mittwoch ihre Entscheidung vom Vortag.

Der Kreis habe in seiner Allgemeinverfügung nicht ausreichend dargelegt, wie Ausgangsbeschränkungen zwischen 21 und 5 Uhr zur wirksamen Eindämmung des Corona-Infektionsgeschehens beitrügen. Es spreche vielmehr vieles für eine nur sehr begrenzte Wirkung der Ausgangssperre. Gleichlautend hatten die Arnsberger Verwaltungsrichter bereits in einem ebenfalls am Dienstag entschiedenen Verfahren gegen die Ausgangsbeschränkung im Märkischen Kreis argumentiert. In beiden Kreisen liegt die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche (Sieben-Tage-Inzidenz) mit 214,1 in Siegen und 232,8 im Märkischen Kreis hoch.

Unklar war zunächst, was aus der Entscheidung folgt: „Wir prüfen alle Optionen und werden im Laufe des Tages Stellung nehmen, welche Konsequenzen sich daraus ergeben“, sagte ein Sprecher des Kreises am Mittwochvormittag. Absehbar ist, dass die strittige Frage ohnehin vom Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster geklärt werden wird: Der Landrat des Märkischen Kreises hatte bereits am Dienstag angekündigt, aufgrund der landes- und bundespolitischen Tragweite der Entscheidung in nächster Instanz Beschwerde einzulegen - eng abgestimmt mit dem NRW-Gesundheitsministerium.

Zwei Wochen lang hat der Kreis dafür Zeit. Bis auf Weiteres bleibe die Ausgangsbeschränkung daher im Märkischen Kreis in Kraft. Bisher liegt nach Auskunft des OVG noch keine Beschwerde gegen den Beschluss aus Arnsberg vor. Auch beim besonders stark betroffenen Kreis Hagen (Sieben-Tage-Inzidenz: 246,6) gilt seit Dienstag eine Ausgangsbeschränkung - die ebenfalls juristisch überprüft wird. Das Verwaltungsgericht Arnsberg wolle auch hierzu zeitnah entscheiden, sagte ein Sprecher.

Knapp 116.000 Menschen innerhalb eines Tages geimpft

12:27 Uhr: Binnen eines Tages sind in Nordrhein-Westfalen knapp 116.000 Impfungen gegen Corona erfolgt. Das geht aus der am Mittwoch veröffentlichten Impfstatistik des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor. Demnach wurden allein für Dienstag 115.613 Erst- und Zweitimpfungen in NRW gemeldet. Das sind mehr als an den beiden Tagen zuvor (Montag: 87.482, Sonntag: 71.667). Am Mittwoch der vergangenen Woche hatte es einen Impfrekord von mehr als 135.000 Menschen in NRW gegeben, wie die Landesregierung am darauffolgenden Donnerstag bekanntgegeben hatte.

Nach dem Einstieg der Hausärzte ist die Zahl der Corona-Impfungen bundesweit wie auch in Nordrhein-Westfalen sprunghaft gestiegen. So kam der Umfang der Erstimpfungen durch die Hausärzte am Dienstag mit 49.576 schon nahe an die Zahl der Erstimpfungen in den Impfzentren, Kliniken und durch mobile Teams von insgesamt 54 374 Spritzen heran.

Mehr als drei Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen haben seit Beginn der Aktion Ende Dezember eine Erstimpfung gegen Corona erhalten. Die Zahl stieg am Dienstag auf 3.124.564 Personen. Das entspricht 17,4 Prozent der Bevölkerung. Die Quote in dem mit rund 18 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichsten Bundesland liegt weiterhin leicht über dem Bundesdurchschnitt von 16,9 bei den Erstimpfungen.

Rechtsprofessor äußert Verfassungsbedenken gegen Corona-Notbremse

11:58 Uhr: Der Münsteraner Staatsrechtler Hinnerk Wißmann hat verfassungsrechtliche Bedenken gegen die geplante bundesweite Corona-Notbremse. In einer juristischen Expertise im Auftrag der nordrhein-westfälischen FDP-Landtagsfraktion, die der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf vorliegt, kritisiert der Wissenschaftler „statisch angeordnete Eingriffe in die Bürgerrechte“.

In seiner Ad-hoc-Stellungnahme warnt der Wissenschaftler: „Die weitreichendsten Beschränkungen von Bürgerrechten durch die Bundesregierung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland – mögliche Ausgangssperren für die gesamte Bevölkerung, Beschränkung der häuslichen Gemeinschaft – sollen nach 14 Monaten Pandemiebekämpfung in einem Schnellverfahren eingeführt werden“. Die Bundesregierung habe die aus seiner Sicht zweifelhafte Notwendigkeit in einer Formulierungshilfe zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes mit einer „panik-affinen Vorrede“ begründet, kritisierte Wißmann.

Die Änderungen des Infektionsschutzgesetzes sind als Einspruchsgesetz formuliert, was es für den Bundesrat schwerer macht, es aufzuhalten oder noch zu verändern. Die Länderkammer müsste dazu den Vermittlungsausschuss anrufen. Dazu bräuchte es eine absolute Mehrheit. Sollte das Gesetz dennoch im Bundesrat beraten werden, ist mit einer Enthaltung der CDU-FDP-Koalition Nordrhein-Westfalens zu rechnen. Die FDP will nicht für pauschale Ausgangssperren stimmen.

Trauerbeflaggung zur Gedenkfeier für Pandemie-Opfer

11:17 Uhr: Zur geplanten zentralen Gedenkfeier am kommenden Sonntag in Berlin für die in der Corona-Pandemie Gestorbenen gilt in Nordrhein-Westfalen Trauerbeflaggung. Das Innenministerium in Düsseldorf habe dies landesweit für alle Dienstgebäude angeordnet, sagte ein Ministeriumssprecher am Mittwoch auf Anfrage. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier richtet am Sonntag in Berlin die zentrale Gedenkfeier aus.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Mittwoch sind in NRW seit Ausbruch der Pandemie fast 15 000 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.

Aerosol-Forscher: Ausgangsbeschränkungen sind kontraproduktiv

09:27 Uhr: Der Aerosol-Forscher Gerhard Scheuch hat davor gewarnt, Menschen mit Ausgangsbeschränkungen in die aus infektiologischer Sicht viel gefährlicheren Innenräume zu treiben. Die mit der geplanten Bundes-Notbremse verbundenen Ausgehverbote zwischen 21 und 5.00 Uhr seien aus fachlicher Sicht kontraproduktiv, sagte der Ex-Präsident der internationalen Gesellschaft für Aerosolforschung am Mittwoch im „Morgenecho“ von WDR 5. „Wenn wir Ausgangssperren verhängen, dann suggerieren wir der Bevölkerung: Achtung! Draußen ist es gefährlich. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn die Leute in Innenräumen bleiben, dann ist es gefährlich.“

Führende Aerolsol-Forscher aus Deutschland hatten deswegen bereits in einem Offenen Brief an die Bundesregierung und die Landesregierungen einen Kurswechsel gefordert. Die Wissenschaftler wehrten sich dagegen, „dass man „draußen“ jetzt plötzlich katastrophisiert“, erklärte Scheuch.

Rheinufer-Sperrungen, Joggen mit Maske, gesperrte Parks oder ein Verbot, abends noch auf einen Spaziergang oder eine Zigarette aus einer möglicherweise beengten Wohnung heraus an die frische Luft zu gehen, seien „absurde Maßnahmen“. Stattdessen sollte es den Bürgern ermöglicht werden, raus zu gehen. Corona-Infektionen seien „ein Innenraum-Problem“, unterstrich der Aerolsol-Forscher.

Produktion von Desinfektionsmitteln in NRW verdreifacht

09:24 Uhr: In Nordrhein-Westfalen sind im Corona-Jahr 2020 rund 26 820 Tonnen Desinfektionsmittel hergestellt worden. Das ist etwa drei Mal so viel wie im Jahr zuvor, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. Im Vergleich zum Jahr 2010 (4100 Tonnen) habe sich die Menge mehr als versechsfacht. Grund für den starken Anstieg ist laut einer Sprecherin die Corona-Pandemie.

Schon im ersten Halbjahr 2020 sei die Herstellung von Desinfektionsmitteln in den 21 nordrhein-westfälischen Betrieben ausgeweitet worden. Von Januar bis Juni 2020 seien 15 107 Tonnen hergestellt worden - fast viermal so viel wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres (2019: 4156 Tonnen).

Der Absatzwert habe 2020 63,6 Millionen Euro betragen und sich damit im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt (2019: 25,9 Millionen Euro). Der Anteil Nordrhein-Westfalens an der bundesweiten Produktionsmenge stieg demnach seit 2010 von 6,4 Prozent auf 22,9 Prozent an.

Corona-Neuinfektionsrate steigt weiter - nur fünf Kommunen unter 100

08:33 Uhr: Die Corona-Neuinfektionsrate klettert in Nordrhein-Westfalen weiter nach oben. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag die Zahl der Neuinfektionen binnen sieben Tagen am Mittwoch bei 148,4 gerechnet auf 100 000 Einwohner (Stand: 14.4., 03.09 Uhr). Am Dienstag hatte die sogenannte Wochen-Inzidenz 135,5 betragen.

Binnen eines Tages wurden dem RKI 4693 neue Infizierte in NRW gemeldet, 66 Menschen starben. Nur noch fünf Kommunen liegen unter der 100er-Marke, der zentralen Alarmschwelle für zusätzliche Schutzvorkehrungen: Münster (91,3) und Bottrop (85,1) sowie die Kreise Coesfeld (90,7), Soest (88,5) und Höxter (83,4).

Hausärzteverband kritisiert Vorgehen bei Astrazeneca-Impfungen

07:19 Uhr: Der Chef des Hausärzteverbands Nordrhein, Oliver Funken, hat das Vorgehen bei den Corona-Impfungen mit dem Stoff von Astrazeneca in den Praxen kritisiert. „Wegen des Hin und Hers um Astrazeneca sind viele Patienten und Ärzte verunsichert“, sagte er der „Rheinischen Post“ (Mittwoch). „Umso ärgerlicher ist es, dass sie in der kommenden Woche nur dann mit Biontech beliefert werden sollen, wenn sie ebenso viele Astrazeneca-Dosen abnehmen.“

Thomas Preis, Chef des Apothekerverbands Nordrhein, sagte der Zeitung: „Die etwa hälftige Aufteilung zwischen Biontech und Astrazeneca muss von den Arztpraxen akzeptiert werden. Andernfalls würde gar keine Auslieferung stattfinden dürfen.“

Funken sprach sich zudem für ein Ende der Priorisierung bei den Corona-Impfung aus. „Wenn wir jetzt Strecke machen wollen, müssen wir die Priorisierung aufgeben.“ Wenn eine Praxis nicht genug ältere Patienten habe, die mit Astrazeneca geimpft werden können und wollen, müsse es den Ärzten freigestellt sein, auch jüngere Patienten damit zu impfen.

Dienstag, 13. April

NRW-Wirtschaft kritisiert Pflicht für Testangebote in Betrieben

15.34 Uhr: Die vom Bundeskabinett auf den Weg gebrachte Pflicht zum Angebot von Corona-Tests am Arbeitsplatz stößt bei der nordrhein-westfälischen Wirtschaft auf scharfe Kritik. Diese Auflage sei „angesichts der großen Anstrengungen der Unternehmen zur Bekämpfung der Pandemie in den vergangenen Wochen weder angemessen noch nachvollziehbar“, sagte am Dienstag der Hauptgeschäftsführer der Landesvereinigung der Unternehmensverbände, Johannes Pöttering. Die Politik sollte vielmehr kleine und mittlere Betriebe organisatorisch und finanziell bei der Durchführung der Corona-Tests unterstützen.

Auch aus dem Handwerk kam Kritik. „Unsere Betriebe testen bereits jetzt freiwillig in großem Umfang“, sagte der Präsident der Handwerkskammer Köln, Hans Peter Wollseifer. Wo dies noch nicht der Fall sei, liege das überwiegend daran, dass nicht ausreichend Test-Kits beschafft oder geliefert werden könnten. Dafür jetzt Betriebe abzustrafen, sei unangemessen. Wollseifer ist auch Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks.

Dagegen sieht der Personalvorstand des Stahl- und Industriekonzerns Thyssenkrupp, Oliver Burkhard, die Plicht zum Testangebot weniger kritisch. „Hätte es eine Pflicht für alle gebraucht? Nein. Geht davon jetzt die Welt unter? Nein“, schrieb er im Kurznachrichtendienst Twitter. Thyssenkrupp habe seit der vergangenen Woche fast 25 000 Pakete mit jeweils fünf Tests an Mitarbeiter verschickt.

SPD-Opposition fordert Sputnik-Vorverträge auch für NRW

14.13 Uhr: Die SPD-Opposition hat die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen aufgefordert, sich ebenfalls um mögliche Lieferungen des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V zu kümmern. „Ich habe überhaupt kein Verständnis, dass der Ministerpräsident so zurückhaltend ist bei der Organisation zusätzlichen Impfstoffs“, kritisierte SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty am Dienstag in Düsseldorf.

Bayern und Mecklenburg-Vorpommern hätten dagegen schon Vorverträge geschlossen. Bis es eine Zulassung der Europäischen Arzneimittelagentur für Sputnik V gebe, müssten entsprechende Vorverträge „schon längst unter Dach und Fach sein“. Bislang gibt es nach Angaben des Gesundheitsministeriums „keine derartigen Pläne in Nordrhein-Westfalen“.

Darüber hinaus fehle in NRW derzeit noch jede Vorbereitung, wie auch Kinder möglichst bald in die Impf-Kampagnen eingebunden werden könnten, sagte Kutschaty. Das Pharma-Unternehmen Biontech habe in den USA mittlerweile schon einen Impfstoff für Kinder ab zwölf Jahren. „Auch hier muss Nordrhein-Westfalen, muss Deutschland handeln“, sagte der Oppositionsführer.

Dass es in NRW bislang nicht einmal genügend Tests für Kitas und Schulen gebe, sei „ein handfester Skandal“, so Kutschaty. In einer aktuellen Vorlage an den Landtag habe der für die Beschaffung in NRW zuständige Innenminister Herbert Reul (CDU) selbst eingeräumt, dass der komplette Bedarf „voraussichtlich erst ab der 18. Kalenderwoche gedeckt werden“ könne, zitierte Kutschaty aus der Vorlage. Reul ist demnach zuständig für die Beschaffung von Selbstschnelltests für die Landesverwaltung und die Schulen.

Extrem niedrige Passagierzahlen an NRW-Flughäfen

12.59 Uhr: Nur knapp 90 000 Passagiere sind im Februar an einem der sechs nordrhein-westfälischen Verkehrsflughäfen in ein Flugzeug gestiegen. Seit Beginn der Corona-Pandemie hatte es nur im April und Mai vergangenen Jahres noch geringere Fluggastzahlen gegeben, wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte. Die wenigsten Fluggäste gab es im Februar in Münster/Osnabrück mit 42 Passagieren, am größten NRW-Flughafen in Düsseldorf waren es gut 55 000.

Mehr als drei Millionen Menschen in NRW geimpft

12.57 Uhr: Mehr als drei Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen haben seit Beginn der Aktion Ende Dezember eine Erstimpfung gegen Corona erhalten. Das geht aus der am Dienstag veröffentlichten Impfstatistik des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor. Bis einschließlich Montag erfolgten demnach 3 001 300 Erstimpfungen. Das entspricht 16,7 Prozent der Bevölkerung. Die Quote in dem mit rund 18 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichsten Bundesland liegt weiterhin leicht über dem Bundesdurchschnitt von 16,3 bei den Erstimpfungen.

Der mit weitem Abstand am meisten eingesetzte Impfstoff bei den Erstimpfungen ist dem RKI zufolge der von Biontech/Pfizer mit 1,88 Millionen gespritzten Impfdosen. An zweiter Stelle kommt der von Astrazeneca mit knapp einer Million gespritzten Impfdosen. Der Impfstoff von Moderna stand mit gut 124 000 Erstimpfungen in geringem Umfang zur Verfügung. Die zweite Spritze für den vollen Impfschutz haben bis einschließlich Montag 1 061 763 Menschen in NRW erhalten. Das entspricht 5,9 Prozent der Bevölkerung. Bundesweit sind es im Schnitt 6,2 Prozent. Die Gesamtzahl der Erst- und Zweitimpfungen beträgt 4 063 063.

Allein für Montag wurden laut der RKI-Statistik insgesamt 87 482 (Sonntag: 71 667) Erst- und Zweitimpfungen in NRW gemeldet. Die Sonntagszahlen fallen niedriger aus als die Zahlen an den Werktagen, an denen inzwischen auch viele Hausärzte neben den Ärzten in Impfzentren, Krankenhäusern und mobilen Teams gegen Covid-19 impfen.

SPD und Grünen fordern Sondersitzung des Landtags zur Corona-Lage

11.19 Uhr: Die Fraktionen von SPD und Grünen haben gemeinsam eine Sondersitzung des NRW-Landtags zur Corona-Lage für den kommenden Donnerstag beantragt.

Es herrsche „zunehmend Verwirrung darüber, wie der Plan zur Pandemiebekämpfung tatsächlich aussieht“, sagte SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty zur Begründung. „Die Landesregierung hat mit ihrer kurzfristigen und widersprüchlichen Entscheidung, die Schülerinnen und Schüler ohne klare Perspektive wieder ins Home-Schooling zu schicken, und groben handwerklichen Fehlern bei der Testbestellung für Schulen und Kitas selbst zu dieser Verwirrung beigetragen. Hinzu kommt eine völlig unklare Haltung der Koalition zur geplanten Einführung einer Bundes-Notbremse, die wiederum nicht zur Brückenlockdown-Rhetorik des Ministerpräsidenten passt“, so Kutschaty.

Grünen-Fraktionschefin Josefine Paul fordert „eine klare Linie in der Pandemiebekämpfung, wie die dritte Welle gebrochen und eine Überlastung des Gesundheitssystems verhindert werden kann.“ Die Landesregierung müsse „endlich eine abgestimmte Strategie vorzulegen“. Die Strategie des Fahrens auf Sicht sei gescheitert. „Vor allem müssen endlich verbindliche Maßnahmen für die Arbeitswelt getroffen werden.“

Zu Beginn der Pandemie: NRW kaufte rund 500 000 Masken für je 9,90 Euro

09.41 Uhr: Das Land NRW hat zu Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 bei einer Schweizer Firma eine Million KN95-Masken für je 9,90 Euro bestellt und letztlich 527 000 geliefert bekommen und 5,2 Millionen Euro dafür bezahlt. Das geht aus der Antwort des Gesundheitsministeriums auf eine Anfrage der SPD im Landtag hervor. Die Schweizer Firma hatte zuletzt für Schlagzeilen gesorgt, weil die Tochter eines ehemaligen CSU-Politikers für sie ein ähnliches Masken-Geschäft mit der Bundesregierung eingefädelt hatte.

Wie das NRW-Gesundheitsministerium an den Landtag berichtet, kam der Tipp für die Masken ebenfalls aus München. Die damalige bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) habe ihren Düsseldorfer Kollegen Karl-Josef Laumann (CDU) auf eine Frau mit den Initialen „A.T.“ hingewiesen, die mit der Schweizer Firma in Verbindung gestanden habe.

Das Angebot für die Schutzmasken sei dem Ministerium dann nicht unmittelbar durch die Schweizer vorgelegt worden, „sondern durch Frau A.T.“

Der mit der Firma vereinbarte Preis von 9,90 Euro pro Maske sei „zwar hoch“ gewesen, so das Gesundheitsministerium - er habe sich „jedoch in einem für die damaligen Verhältnisse üblichen Rahmen“ befunden. Schutzmaterial sei auf dem Weltmarkt damals knapp geworden, die Krise im Kreis Heinsberg habe sich bereits zugespitzt und man habe „Gefahr für Leib und Leben“ abwenden müssen.

Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt in NRW weiter

08.44 Uhr: In Nordrhein-Westfalen ist der Corona-Wochenwert weiter gestiegen. Wie das Robert Koch-Institut mitteilte, lag er am Dienstag bei 135,5 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner. Bundesweit stieg die wichtige Kennziffer auf 140,9. Laut Landeszentrum Gesundheit NRW lagen am Dienstag nur noch sieben Kreise und kreisfreie Städte unter der 100er-Marke.

Den geringsten Wert hatte der Kreis Höxter mit 67,7. Drei Kommunen lagen über 200: Remscheid (247,0), Hagen (205,1) und Märkischer Kreis (201,6). Den Behörden wurden weitere 68 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion bekannt. Die Gesamtzahl der in NRW im Zusammenhang mit Corona gestorbenen Personen stieg damit auf 14 656.

Nach Angaben der Landesregierung wurden am Dienstag 3624 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, 141 mehr als am Vortag. Die Zahl der intensivmedizinisch behandelten Covid-Patienten stieg um 48 auf 982. Die Anzahl der verfügbaren Intensivbetten mit Beatmung gab die Landesregierung am Dienstag mit 520 an, zwei weniger als am Montag.

Montag, 12. April

Kreis Höxter nimmt Lockerungen zurück

18.20 Uhr: Wegen gestiegener Corona-Infektionszahlen hat der Kreis Höxter seine kurzzeitigen Lockerungen wieder zurückgenommen. Von Dienstag an müssten die Menschen im Kreisgebiet für Einkäufe wieder einen Termin vereinbaren, teilte der Kreis am Montag mit. Diese Auflage war seit Samstag ausgesetzt gewesen. „In einem kleinen Zeitfenster konnten Einzelhandel und Kundschaft ein Stück Normalität erleben“, sagte Landrat Michael Stickeln (CDU). Nun seien die Inzidenzwerte aber wieder deutlich über die Schwelle von 50 gestiegen, teilte der Kreis mit. Sie lagen am Sonntag kreisweit bei 69,2 am Montag bei 67,7.

Land bietet wieder Stipendien für freischaffende Künstler an

17.21 Uhr: In Nordrhein-Westfalen lebende freischaffende Künstler und Künstlerinnen können sich erneut um ein Stipendium des Landes bewerben, um auch in harten Corona-Zeiten weiter arbeiten zu können. Es seien 15 000 Stipendien zu vergeben in Rahmen des Programms „Auf geht“s!“, teilte das Kulturministerium am Montag in Düsseldorf mit.

Für die Dauer von sechs Monaten – von April bis September – erhalten die Künstler 6000 Euro. Dafür stünden insgesamt 90 Millionen Euro zur Verfügung. Antragsteller müssen unter anderem eine Kurzbeschreibung ihres geplanten Projektes liefern. Die Antragsfrist läuft bis zum 31. Mai.

Im August 2020 wurden in einer ersten Runde Stipendien an 14 500 Kunstschaffende für insgesamt 105 Millionen Euro vergeben. „Nach der großen Resonanz auf die erste Antragsrunde setzen wir unser Stipendienprogramm jetzt fort“, erklärte Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos).

Neue Klagen am Oberverwaltungsgericht in Münster

14.47 Uhr: Am nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgericht in Münster sind neue Klagen im Zusammenhang mit Corona-Regeln eingegangen. Eine Schule in freier Trägerschaft aus dem Kreis Euskirchen klagt dagegen, Schüler ohne Corona-Test oder negativen Nachweis vom Unterricht ausschließen zu müssen. Wann das OVG in dieser Frage entscheiden wird, ist nach Angaben einer Sprecherin noch offen. Derzeit gibt es in NRW mit Ausnahmen der Abschlussklassen keinen Präsenzunterricht.

Notbremse in Düsseldorf mit Lockerungen für Getestete

14.41 Uhr: In der Landeshauptstadt Düsseldorf gilt ab Dienstag (13. April) zwar die sogenannte Corona-Notbremse. Für Menschen mit negativem Coronatest bleiben Museen, Kosmetikstudios oder Bekleidungsgeschäfte aber geöffnet. Die Landesregierung habe dem zugestimmt, teilte die Stadt am Montag mit.

„Mit unseren 288 Teststationen im Stadtgebiet erfüllen wir alle Voraussetzungen, die ausdrücklich vorgesehene Testoption in Kraft zu setzen“, sagte Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU). Man werde das Infektionsgeschehen und die Lage in den Kliniken aber täglich im Blick haben. Die Regelung soll zunächst bis kommenden Sonntag gelten.

Fast vier Millionen Impfdosen in NRW gespritzt

14.19 Uhr: Fast vier Millionen Impfdosen sind in Nordrhein-Westfalen seit dem Start der Corona-Impfkampagne Ende Dezember in die Arme der Menschen gespritzt worden. Das geht aus der am Montag veröffentlichten Impfstatistik des Robert Koch-Institutes hervor. Demnach haben einschließlich Sonntag 2.892.119 Menschen in Nordrhein-Westfalen eine Erstimpfung gegen Corona erhalten. Von denen haben inzwischen mit 1.039.411 Menschen deutlich mehr als eine Million auch die zweite Spritze für den vollen Impfschutz bekommen. Zusammengenommen sind das bisher 3.931.530 Corona-Impfungen in NRW.

Bis einschließlich Sonntag haben damit 16,1 Prozent der Einwohner von NRW eine Erstimpfung erhalten. Das bevölkerungsreichste Bundesland liegt damit im Ländervergleich bei den Erstimpfungen leicht über dem Bundesdurchschnitt von 15,9. Bei den Zweitimpfungen beträgt die Quote in NRW 5,8. Sie liegt leicht unter dem Bundesdurchschnitt von 6,1. Allein für Sonntag wurden insgesamt 71.667 Erst- und Zweitimpfungen in NRW gemeldet. Die Sonntagszahlen fallen niedriger aus als die Zahlen an Werktagen, an den inzwischen auch die Hausärzte impfen neben den Ärzten in Impfzentren, Krankenhäusern und mobilen Teams.

Noch nicht alle Schulen mit Selbsttests versorgt

13.11 Uhr: Zum Unterrichtsbeginn nach den Osterferien am Montag haben noch nicht alle Schulen lückenlos die zugesagten Selbsttest-Lieferungen erhalten. Es gebe in NRW einzelne Ausnahmen, „bei denen eine Erreichbarkeit vor Ort nicht sichergestellt werden konnte“, ansonsten seien alle Schulen versorgt, hieß es aus dem Schulministerium in Düsseldorf.

Es könne planmäßig im Laufe dieser Woche zwei Mal getestet werden. Das gilt zunächst für Schüler der Abschlussklassen und Kinder bis zu sechsten Klasse, für die eine Notbetreuung sichergestellt ist. Alle anderen Kinder und Jugendliche starteten im Homeschooling-Modus.

Wie es danach weitergeht, sei noch offen, sagte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) im WDR. Das Infektionsgeschehen habe sich in den vergangenen Tagen nochmals dramatisch verändert. Laut Philologenverband NRW meldeten sich einige Abiturienten vom Präsenzunterricht ab, weil sie nicht riskieren wollten, sich anzustecken oder während der Prüfungen in Quarantäne gehen zu müssen. Die Tests seien noch nicht an allen Schulen angekommen.

Gebauer gibt keine Prognose zum Ende des Distanzunterrichts

09.44 Uhr: NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hat einen Zeitpunkt für die Rückkehr der Mehrheit der Schüler in ihre Klassenräume vorerst offen gelassen. „Wenn wir die Glaskugel hätten, dann wäre es einfacher für alle Beteiligten“, sagte sie am Montagmorgen dem WDR auf die Frage, wie die Situation in der kommenden Woche aussehen werde. Das Infektionsgeschehen habe sich in den vergangenen Tagen nochmals dramatisch verändert. „Das müssen wir uns natürlich alles genau anschauen, um dann zu entscheiden, wie es ab kommender Woche weitergeht“, sagte Gebauer. Ein Entscheidung solle so schnell wie möglich getroffen werden. Die Situation sei aber „sehr instabil“.

In Nordrhein-Westfalen hat der Unterricht nach den Osterferien am Montag wieder im Homeschooling begonnen - mit Ausnahme der Abschlussklassen. Zunächst soll die Maßnahme, die aufgrund der Corona-Lage getroffen wurde, für eine Woche gelten.

Inzidenz von Corona-Neuinfektionen in NRW steigt auf 131

08.41 Uhr: Die Zahl der in sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner ist in Nordrhein-Westfalen weiter gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag sie am Montagmorgen bei 131. Am Vortag hatte die wichtige Kennziffer noch 125 betragen. Den Daten zufolge wurden in NRW binnen eines Tages 2386 Neuinfektionen gemeldet. An Montagen sind die vom RKI gemeldeten Fallzahlen allerdings meist niedriger, etwa weil am Wochenende weniger getestet wird.

In nur noch neun Kreisen und kreisfreien Städten in NRW lag die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz am Montag noch unter der Marke von 100. Sie ist eine Alarm-Schwelle für besondere Schutzvorkehrungen. Besonders hoch war der Wert weiterhin in Remscheid (255), im Kreis Siegen-Wittgenstein (212) und in Hagen (210), die alle die 200er-Marke übertrafen.

Land ordnet ab Dienstag Corona-„Notbremse“ in Düsseldorf an

8 Uhr: Nordrhein-Westfalen hat für Düsseldorf ab Dienstag die Corona-„Notbremse“ angeordnet, da die Sieben-Tage-Inzidenz dort den dritten Tag in Folge über 100 liegt. Ab dem 13. April sind damit nur Kontakte zwischen einem Hausstand und maximal einer weiteren Person erlaubt, wie das Gesundheitsministerium am Sonntagabend mitteilte. Kinder bis einschließlich 14 Jahren würden nicht mitgerechnet. Körpernahe Dienstleistungen, bei denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, seien wieder unzulässig, hieß es weiter. Dazu gehören etwa Nagelstudios und Massagesalons. Zulässig blieben medizinisch erforderliche Dienstleistungen sowie Friseurdienstleistungen, Fußpflege und Personenbeförderung. Der Besuch von Museen, Kunstausstellungen sei ab Dienstag wieder untersagt.

In der Landeshauptstadt lag die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag laut Robert Koch-Institut (RKI) bei 109,3. Am Freitag war die 100er Marke erstmals überschritten worden. Theoretisch hat die Kommune jetzt noch eine Test-Option. Die Nutzung etwa der Museen könnte mit einem tagesaktuell bestätigten Schnelltest mit negativem Ergebnis zulässig bleiben, erläuterte ein Ministeriumssprecher. Das müsste die Kommune dann allerdings per Allgemeinverfügung im Einvernehmen mit dem nordrhein-westfälischen Gesundheitsministerium anordnen. Wie es konkret weiter geht, soll laut Stadt am Montagnachmittag im Krisenstab beraten werden - erst dahin habe man ein aktuelles Lagebild. Laut Allgemeinverfügung des Gesundheitsministeriums sind neben Düsseldorf bereits 43 Städte oder Kreise von der Notbremse betroffen.

Sonntag, 11. April

Mehrere Polizisten bei Auflösung von Party in Lünen verletzt

13.55 Uhr: Bei einem Polizeieinsatz zur Auflösung einer Privatparty in Lünen nahe Dortmund sind mehrere Beamten verletzt worden, einer von ihnen schwer. Die Beamten trafen nach einer Mitteilung von Zeugen am Abend zuvor in einem Mehrfamilienhaus auf elf Menschen aus unterschiedlichen Haushalten, darunter ein Kleinkind. Einige der Feiernden waren demnach stark alkoholisiert, niemand trug eine Mund-Nasen-Bedeckung oder hielt ausreichend Abstand.

Als die Polizei das Treffen auflösen wollte, kam es den Angaben zufolge zu einer Rangelei, bei der ein Polizist schwer verletzt wurde. Er war zunächst nicht dienstfähig. Ein weiterer Beamter sowie eine Kollegin wurden leicht verletzt. Zwei Männer wurden schließlich in Gewahrsam genommen. Gegen die Gäste wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen der Verstöße gegen die Corona-Regeln sowie Strafanzeigen wegen des Verdachts des Widerstands gegen beziehungsweise tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte gefertigt.

Neue Verordnung: Abschlussprüfung auch für Schüler ohne Corona-Test

12.34 Uhr: Bei den anstehenden Abiturprüfungen in NRW werden auch nicht auf Corona getestete Schülerinnen und Schüler teilnehmen können. Das geht aus der neuen Coronabetreuungsverordnung hervor, die ab Montag (12. April) gültig ist.

Die neue Verordnung sieht für alle, die in Präsenz am Schulleben teilnehmen, grundsätzlich zwei Corona-Selbstests pro Woche vor. Für Schüler müssen die auch in der Schule selbst unter Aufsicht vorgenommen werden. Nur Kinder mit sonderpädagogischem Bedarf dürfen die Tests bei ihren Eltern machen, die das entsprechend schriftlich versichern müssen.

Eine Ausnahme von der allgemeinen Testpflicht gibt es für Abschlussprüfungen und Berufsabschlussprüfungen. Die Prüfungen ungetester Personen „werden räumlich getrennt von den Prüfungen getesteter Schülerinnen und Schüler durchgeführt“, heißt es in der Verordnung.

Kutschaty widerspricht Laschet: Impfreihenfolge beibehalten

11.41 Uhr: NRW-Oppositionsführer Thomas Kutschaty (SPD) hat sich gegen eine Aufhebung der Impfreihenfolge vor dem Sommer ausgesprochen, wie sie Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) ins Spiel gebracht hat. „Ich glaube nicht, dass es viel bringt, wenn dann zu Beginn des Sommers ein unkontrollierter Run auf den Impfstoff losgehen würde. Das könnte zu viel Durcheinander und auch Überlastungen in den Systemen führen“, sagte Kutschaty am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur.

Corona-Test vom Arbeitsplatz kann auch im Alltag genutzt werden

11.25 Uhr: Wer in NRW am Arbeitsplatz einen Corona-Schnelltest macht, kann das Ergebnis jetzt auch in seiner Freizeit nutzen. Wie das Düsseldorfer Gesundheitsministerium am Sonntag mitteilte, können Arbeitgeber - wie sonst Ärzte oder Testzentren - nun ebenfalls einen offiziellen Testnachweis ausstellen.

„Mit mehr als 5700 Teststellen landesweit und bis zu 290 000 täglichen Bürgertests hat die Teststrategie in Nordrhein-Westfalen in den letzten Wochen massiv Fahrt aufgenommen“, sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumman (CDU). „Auch die nach wie vor zahlreichen Tests in Alten- und Pflegeheimen tragen viel zur Pandemiebewältigung bei. Wenn jetzt immer mehr Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber mitmachen, sind wir da in unserem Land auf einem sehr guten Weg.“

Arbeitgeber können laut Ministerium ihren Beschäftigen einen Nachweis ausstellen, wenn die Testung bei Anwendung von Corona-Schnelltests „durch fachkundiges oder geschultes Personal durchgeführt wird.“ Möglich sei auch, den Beschäftigten Selbsttests zur Verfügung zu stellen, „die diese unter Aufsicht einer unterwiesenen Person machen und deren Ergebnis dann bestätigt wird.“ Für die Bescheinigungen gibt es Vordrucke. Arbeitgeber, die teilnehmen wollen, müssen sich vorab anmelden.

Inzidenzzahl in NRW deutlich gestiegen

8.29 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Nordrhein-Westfalen in den vergangenen 24 Stunden sehr deutlich gestiegen. Das Landesgesundheitsministerium meldet am Sonntag 125 Fälle pro 100.000 Einwohner. Das sind zehn Fälle mehr als am Samstag. 4326 neue Infektionsfälle sind den Gesundheitsämtern gemeldet worden, wobei zu beachten ist, dass diese Meldezahl am Wochenende meist deshalb niedriger liegt, weil nicht alle Gesundheitsämter Zahlen weitergeben.

Die Zahl der Todesopfer in Pandemie stieg in NRW um 16 auf 14.575.

NRW-Ministerpräsident will Impfprioritäten ab Sommer aufheben

8.22 Uhr: Angesichts steigender Impfstofflieferungen hat sich Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) für ein Ende der Corona-Impfreihenfolge bis zum Sommer ausgesprochen. „Wenn zum Ende des Frühjahrs die großen Impfstoffmengen kommen, sollten die Impfprioritäten fallen und die Impfungen für alle Menschen geöffnet werden. Das wäre ein wichtiger Baustein für die Brücke zu einem Sommer mit viel mehr Freiheit“, sagte Laschet der „Bild am Sonntag“.

Das bisherige strenge Einhalten der Reihenfolge begrüßte er jedoch. Mit der strikten Priorisierung am Anfang habe man eine Schutzmauer für die Alten und Pflegebedürftigen errichtet. „So haben wir unzählige Leben gerettet.“

Das Vorpreschen der Bundesländer Bayern und Mecklenburg-Vorpommern bei der Beschaffung des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V kritisierte Laschet zugleich. „Ich finde es richtig, wenn die Bundesrepublik Deutschland nach klaren Kriterien Impfstoff für alle bestellt und nicht jeder nur für sich“, sagte er.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte vergangene Woche erklärt, sein Land habe sich mit einem Vorvertrag 2,5 Millionen Impfdosen Sputnik V für den Fall einer EU-Zulassung des Wirkstoffs gesichert. Auch Mecklenburg-Vorpommern verkündete am Donnerstag, sich von Russland eine Option auf eine Million dieser Impfdosen gesichert zu haben.

Samstag, 10. April

Gesundheitsministerium: Ausreichend Intensivbetten mit Beatmung frei

14 Uhr: Trotz steigender Corona-Patientenzahlen stehen in Nordrhein-Westfalen nach Einschätzung des Gesundheitsministeriums zurzeit noch ausreichend freie Intensivbetten mit Beatmungstechnik zur Verfügung. Mit Stand Freitag seien es über 510, erklärte ein Sprecher des Ministeriums am Samstag. Es bleibe trotzdem weiterhin wichtig, wachsam zu sein: „Wir müssen darauf achten, dass die Zahlen der Infizierten nicht zu stark steigen, damit wir auch künftig ausreichend freie Kapazitäten an Intensivbetten haben“, betonte er.

Die Inanspruchnahme der Intensiv- und Beatmungskapazitäten durch die Versorgung von Corona-Patienten habe in Nordrhein-Westfalen in den vergangenen beiden zwei Wochen zugenommen, erläuterte der Sprecher. Die Krankenhäuser seien deswegen bereits gebeten worden, beim Steuern ihrer planbaren Belegung die erforderlichen Reservekapazitäten besonders in den Blick zu nehmen und gegebenenfalls derzeit nicht betriebene Intensivkapazitäten auch wieder zu aktivieren.

Nordrhein-Westfalens größte Stadt Köln hatte wegen steigender Zahlen auf den Intensivstationen am Freitag Alarm geschlagen. Die Kölner Krankenhäuser und Kliniken sähen sich auf den Intensivstationen einer bedrohlichen Situation gegenüber, erklärte die Stadt. Die Zahl der Patienten dort steige dynamisch an. Deshalb wurden erfolgte Lockerungen zurückgenommen. So müssen ab Montag wieder alle Kölner Museen und der Zoo geschlossen bleiben.

Darüber hinaus erwartet Nordrhein-Westfalens einzige Millionenstadt vom Land kurzfristig weitergehende Maßnahmen. „Als Stadt haben wir mit den heutigen Entscheidungen unsere Handlungsmöglichkeiten nahezu ausgeschöpft“, erklärte die Leiterin des Krisenstabes, Andrea Blome. Das Land sei hier auch deshalb gefragt, da die aktuelle Situation nicht nur Köln alleine betreffe. „Schon heute nehmen wir in Köln Patienten aus anderen Kreisen und Städten auf. Daher ist hier ein landesweites Handeln dringend notwendig. Die Zeit drängt.“

Mehr als 4000 Neuinfektionen in NRW – Inzidenzwert erneut gestiegen

10 Uhr: Die NRW-Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 4558 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das sind rund 600 mehr als vor einer Woche (3957). Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag laut RKI am Samstagmorgen in NRW bei 115. Damit ist die Sieben-Tage-Inzidenz im bevölkerungsreichsten Bundesland gegenüber dem Vortag (Freitag: 108,6, Donnerstag: 106,9) erneut gestiegen.

Vor einer Woche lag die Kennziffer höher - bei 128,0. Wegen der vergangenen Feiertage und der Schulferien könnten die Corona-Zahlen des RKI allerdings noch nicht vergleichbar mit den Werten vor Ostern sein. Bundesweit lag die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner am Samstagmorgen bei 120,6.

In 37 Kreisen und kreisfreien Städten lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag über der Marke von 100. Sie ist eine Alarm-Schwelle für besondere Schutzvorkehrungen. In 16 Kreisen und kreisfreien Städten lag der Wert unter der Marke von 100. Vor einer Woche waren es elf. Besonders hoch waren die Werte mit 196,1 im Kreis Siegen-Wittgenstein und mit 190,4 in Remscheid. Für Köln wurde ein Wert von 131,0 ausgewiesen (Vortag: 135,2). Die Millionenstadt hatte am Freitag Alarm geschlagen wegen steigender Zahlen auf den Intensivstationen.

Freitag, 9. April

Pflicht für Corona-Tests auch bei Notbetreuung in Schulen

17:24 Uhr: Die Corona-Testpflicht gilt ab der kommenden Woche auch für Schüler in der Notbetreuung in den nordrhein-westfälischen Schulen. Das stellte das Schulministerium am Freitag klar. Getestet werden müssen demnach Schüler in den Jahrgängen 1 bis 6, die an pädagogischen Betreuungsangeboten der Schulen teilnehmen.

Mit Ausnahme der Abschlussklassen müssen die meisten Schüler in NRW nach den Osterferien ab Montag zunächst von zu Hause aus lernen. Das Schulministerium hatte für zunächst eine Woche Distanzunterricht angeordnet. Auch Schüler der Abitur- und Abschlussklassen, die im Präsenzunterricht seien, müssten auf das Virus getestet werden, hieß es weiter. Für den Präsenzbetrieb gibt es ab Montag eine Testpflicht mit zwei Selbsttests pro Woche. Das gilt für Schüler, Lehrer und das weitere Schulpersonal.

Das Schulministerium wies Spekulationen zurück, die Entscheidung für den Schulbetrieb im Distanzunterricht in der kommenden Woche sei aufgrund mangelnder Testmöglichkeiten in den Schulen getroffenen worden. Bereits vor den Osterferien seien an alle weiterführenden Schulen 1,5 Millionen Selbsttests für die ab Montag vorgesehenen Testungen versandt worden. Diese lägen „bereits seit Tagen einsatzbereit vor“ und kämen für die Abschlussklassen ab Montag auch zum Einsatz. Weitere 5,5 Millionen Tests insbesondere für die Grund- und Förderschulen seien oder würden versandt und erreichten die Schulen bis zum Ende dieser Woche. Die anfänglichen Logistikprobleme seien mittlerweile abgestellt.

Ausgangsbeschränkungen in Siegen-Wittgenstein und im Märkischen Kreis

12.43 Uhr: Wegen anhaltend hoher Corona-Inzidenzzahlen wird es in zwei weiteren Kreisen in Nordrhein-Westfalen Ausgangsbeschränkungen geben. Im Märkischen Kreis dürfen die Menschen ihre Wohnung nach 21.00 Uhr ab sofort nur noch in eng begrenzten Ausnahmefällen verlassen, wie es am Freitag aus der Landesregierung hieß. Zudem habe der Kreis Siegen-Wittgenstein am Freitag die Zustimmung zu einer Allgemeinverfügung mit einer Ausgangsbeschränkung ab 21 Uhr beantragt, die das Gesundheitsministerium erteilen werde.

Die Zahl der Neuinfektionen pro Einwohner binnen einer Woche habe in beiden Kreisen lange und bis über die Ostertage hinaus zum Teil deutlich über dem Wert von 200 gelegen, hieß es zur Begründung. Am Freitagmorgen lag die Sieben-Tage-Inzidenz nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) im Märkischen Kreis noch bei 186,5 und im Kreis Siegen-Wittgenstein bei 169,0.

Aktuell gelten nach Angaben der Landesregierung bereits Ausgangsbeschränkungen im Kreis Minden-Lübbecke (124,0). Das Gesundheitsministerium sei zu dem Thema mit weiteren Kommunen im Gespräch, in denen die Inzidenz deutlich über dem Landesdurchschnitt liege. Am Freitag betrug die Wocheninzidenz in NRW laut RKI 108,6.

Demo gegen Dauer-Lockdown abgesagt

12.23 Uhr: Eine für Sonntag geplante Demonstration der vom Dauer-Lockdown betroffenen Wirtschaftsbranchen in Düsseldorf ist von den Veranstaltern abgesagt worden. Das hat eine Polizeisprecherin am Freitag auf Anfrage mitgeteilt. Der Demonstrationszug sollte unter dem Motto „Alarmstufe: Rot“ von der Rheinterrasse bis zum Landtag führen. Die Stadt hatte den Aufzug per Verfügung auf 250 Teilnehmer begrenzt. Dies soll Medienberichten zufolge auch der Grund für die Absage sein. Die Veranstalter waren zunächst nicht zu erreichen.

Landesregierung unterstützt mehr Modellprojekte, als ursprünglich geplant

11.15 Uhr: NRW-Wirtschaftsminister Pinkwart stellte am Freitag die Modellprojekte und ihre Bedingungen vor, die die Landesregierung nach einer Bewerbungsphase für Öffnungen ausgewählt hat. Nach der Bewerbungsphase, in der insgesamt 46 Projekte von Kommunen, Kreisen und Städten eingereicht wurden, werden jetzt in zwei Phasen insgesamt 14 Projekte umgesetzt. Voraussetzung ist allerdings auch weiterhin ein Inzidenzwert unter 100 zum Starttermin der geplanten Projekte. Ursprünglich war geplant, sechs Projekte zu unterstützen.

Die erste Staffel startet voraussichtlich am 19. April. Unter den sechs Projekten wurden unter anderem Einsendungen aus Paderborn, Mönchengladbach und Münster ausgewählt.

In der zweiten Phase starten weitere acht Projekte, hierunter Köln, Essen und der Hochsauerlandkreis.

Pinkwart betonte, dass die Projekte wissenschaftlich begleitet werden – das Land finanziert dies – und konkrete Abbruchkriterien festgelegt sind, die den Modellstatus wieder beenden können.

Impftermine in NRW jetzt für Jahrgänge 1942 und 1943

9.23 Uhr: Die Corona-Schutzimpfungen für die Gruppe der über 70-Jährigen in NRW gehen für weitere Jahrgänge voran: Alle Bürger, die 1942 und 1943 geboren wurden, könnten ab sofort Termine für eine Impfung buchen, teilte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Freitag mit. Die Aktion sei bei den 79-Jährigen (Jahrgang 1941) schnell und erfolgreich verlaufen, nun könne landesweit die Immunisierung für die nächsten zwei Jahrgänge anlaufen. Die Buchung laufe über die Kassenärztlichen Vereinigungen.

Paarbuchungen sind laut Ministerium möglich. Das Alter des Lebenspartners spiele dabei keine Rolle. Es werde je nach Verfügbarkeit das Präparat von Biontech/Pfizer oder Moderna gespritzt. Auch alle Menschen, die 79 Jahre und älter sind, könnten noch weiter buchen.

Die ersten Impfungen für die Jahrgänge 1942 und 1943 sollen nach Buchung möglichst zeitnah erfolgen. Weitere Jahrgänge würden in Kürze freigeschaltet.

Corona-Wocheninzidenz in NRW steigt wieder an

8.04 Uhr: Die Corona-Neuinfektionsrate in Nordrhein-Westfalen ist am Freitag nach mehreren Tagen mit sinkenden Werten wieder angestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) wies eine Wocheninzidenz von 108,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen aus. Am Donnerstag war ein Wert von 106,9 genannt worden, am Mittwoch hatte die Inzidenz noch 110,5 betragen. Auch für Freitag betonte das RKI, bei Interpretation der Zahlen sei zu beachten, dass rund um Ostern weniger Proben genommen wurden und entsprechend weniger Meldungen an die Gesundheitsämter gingen.

Besonders hoch waren die Werte mit 194,9 in Remscheid und im Märkischen Kreis mit 186,5. Der Kreis wollte laut WDR noch am Freitag eine Ausgangsbeschränkung von 21.00 bis 05.00 Uhr verhängen. Auch der Kreis Siegen-Wittgenstein (169), Solingen (166,4), Hagen (156,3) und Duisburg (152,8) gehörten zu den insgesamt 26 Kreisen und kreisfreien Städten in NRW mit einer Wocheninzidenz von über 100. Ab dieser Schwelle müssen besondere Schutzvorkehrungen getroffen werden.

Auch die größte NRW-Stadt Köln lag mit 135,2 und die Landeshauptstadt Düsseldorf mit 101 über der Marke. Die drittgrößte Stadt Dortmund blieb nur knapp darunter (99,8). Binnen eines Tages infizierten sich in NRW 4729 Menschen neu mit dem Coronavirus. Das RKI verzeichnete 58 Todesfälle. Am geringsten war die Inzidenz im Kreis Höxter (43,5), im Kreis Soest (52,7), im Kreis Paderborn (56,2) und in Münster (56,5).

Donnerstag, 8. April

Abiturprüfungen in NRW starten wie geplant am 23. April

17.48 Uhr: Die Abiturprüfungen in Nordrhein-Westfalen sollen trotz der Corona-Pandemie planmäßig am 23. April mit dem Fach Englisch starten. Das kündigte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Donnerstag an. Für die Abschlussklassen soll es nach den Osterferien - anders als für die übrigen Jahrgänge - weiter Präsenzunterricht zur Vorbereitung auf die Prüfungen geben.

Distanzunterricht in NRW gilt nicht für Abschlussklassen

17.42 Uhr: Für die Schüler der Abschlussklassen soll es in Nordrhein-Westfalen auch nach den Osterferien Präsenzunterricht in den Klassenräumen geben. Sie seien vom Distanzunterricht ausgenommen, sagte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Donnerstag. Für die übrigen Jahrgänge gelte der Distanzunterricht vorerst nur eine Woche lang bis zum 16. April.

Mediziner hätten im Rahmen der Kultusministerkonferenz bestätigt, dass das Infektionsgeschehen bei Kinder und Jugendlichen zunehme. Gebauer betonte aber: „Die Schulen sind keine Treiber der Pandemie.“ Die „Rheinische Post“ und der WDR hatten zuvor über die Regelung für die Abschlussklassen berichtet.

NRW schickt Schüler ab Montag in den Distanzunterricht

17.26 Uhr: Für die meisten der 2,5 Millionen Schüler in Nordrhein-Westfalen findet nach den Osterferien kein Unterricht mehr in den Klassenräumen statt. Ab Montag werde es wieder Distanzunterricht geben, sagte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Donnerstag.

Kita-Betrieb bleibt eingeschränkt - Stäbchen-Tests für Kinder

17.13 Uhr: Die Kindergärten in Nordrhein-Westfalen bleiben auch nach den Osterferien im eingeschränkten Regelbetrieb. Das geht aus einer Information des Familienministeriums an Eltern und Kitas hervor, die der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf vorliegt. Demnach bleibt es bei der pauschal um zehn Wochenstunden reduzierten Betreuung in festen Gruppen. Familienminister Joachim Stamp (FDP) begründete das am Donnerstag in Düsseldorf mit „der derzeit unsicheren Entwicklung des Infektionsgeschehens“.

Zudem würden Kitas und Kindertagespflege mit einem umfassenden Testangebot zusätzlich abgesichert, kündigte er an. „Nach ausführlichen Beratungen mit Wissenschaftlern und Pädagogen haben wir uns entschieden, dass die Stäbchen-Tests, die nur minimal in die Nase eingeführt werden können, bei kleineren Kindern durch die Eltern zu Hause durchgeführt werden können – bis andere, leichter handhabbare Testmöglichkeiten massentauglich und praktikabel sind.“

Die Eltern erhielten für ihre Kinder ab der kommenden Woche zwei Tests. Ebenso stünden für alle Beschäftigten wöchentlich zwei Tests zur Verfügung.

Laschet: Alle 0,6 Sekunden eine Corona-Impfung in NRW

16.14 Uhr: Nach dem Einstieg der Hausärzte ist die Zahl der Corona-Impfungen auch in Nordrhein-Westfalen sprunghaft gestiegen. Am Mittwoch konnten nach Angaben der Landesregierung mehr als 135.000 Menschen in NRW geimpft werden. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) bezeichnete das auf Twitter als Impfrekord in NRW. „In Nordrhein-Westfalen wird im Schnitt alle 0,6 Sekunden ein Mensch gegen das Coronavirus geimpft – das ist ein großer Beitrag im Kampf gegen die Pandemie und ein wichtiger Schritt zur Einhaltung des Impfversprechens“, erklärte Laschet am Donnerstag in Düsseldorf.

Gleichzeitig warb der NRW-Ministerpräsident und CDU-Chef erneut für ein bundeseinheitliches Vorgehen und sprach dabei von einer „Brücke“ hin zum Sommer. Jetzt müsse durch klare, schnelle Maßnahmen daran gearbeitet werden, „dass wir den Weg über die Brücke zum Sommer gehen können“, erklärte er. Länder und Bund sollten möglichst geschlossen auf die schlimme Entwicklung auf den Intensivstationen reagieren und die Pandemie weiter wirksam eindämmen. „Vorsicht ist geboten, damit wir bald mit den Erfolgen beim Testen, bei der Nachverfolgung und vor allem beim Impfen bald eine neue Perspektive haben“, betonte er.

Für den Vorstoß eines „Brücken-Lockdowns“ bis zu einer höheren Zahl an Geimpften hatte Laschet besonders von SPD-geführten Bundesländern Ablehnung erfahren. Die Länder hätten mit der Notbremse ein Mittel, um auf steigende Zahlen zu reagieren, hielten ihm Kritiker entgegen.

Bis zum Beginn der Sommerferien am 5. Juli soll die Hälfte aller Bewohner Nordrhein-Westfalens eine Corona-Erstimpfung erhalten, hatte Laschet am Mittwoch angekündigt. Bundesweit wurden am Mittwoch rund 656 000 Impfdosen verabreicht - 290 000 mehr als am Vortag. Das geht aus der Statistik des Robert Koch-Instituts hervor. Am Mittwoch starteten in den meisten Bundesländern Impfungen in den 35 000 teilnehmenden Hausarztpraxen. Bisher waren an keinem Tag mehr als 367 000 Corona-Impfdosen bundesweit gespritzt worden. NRW konnte seine Position im Ländervergleich nach dem Start des Impfens bei Hausärzten verbessern und liegt jetzt im Bundesschnitt von 13,8 Prozent.

Gericht: Kletterparks zählen nicht als Sportanlage unter freiem Himmel

13.55 Uhr: Kletterparks müssen als Freizeitparks im Sinne der Corona-Schutzverordnung geschlossen bleiben. Es handele sich nicht um Sportanlagen unter freiem Himmel, wie die Betreiber argumentiert hatten. Das hat das Düsseldorfer Verwaltungsgericht entschieden und einen Eilantrag der Betreiber am Donnerstag zurückgewiesen (Az.: 26 L 693/21).

Das Gericht verwies auf den Internetauftritt, der mit dem Motto „Spaß für alle“ werbe. Abenteuer-Angebote wie „Todesschleuder“ oder „Banana-Jump“ hätten allenfalls mittelbar mit sportlicher Betätigung zu tun.

Das Verbot von Freizeitparks, Indoor-Spielplätzen und ähnlichen Einrichtungen diene der Reduzierung von Kontakten und sei nicht zu beanstanden. Gegen den Beschluss kann noch Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen in Münster eingelegt werden.

Impfungen für Menschen des Jahrgangs 1941 angelaufen

13.25 Uhr: In den nordrhein-westfälischen Impfzentren sind am Dienstag die Corona-Schutzimpfungen für den Jahrgang 1941 angelaufen - teils mit längeren Warteschlangen. Sie erhalten nach Angaben des Düsseldorfer Gesundheitsministeriums das Präparat von Biontech/Pfizer. Parallel laufen die Impfungen für besonders gefährdete Berufsgruppen und Zweitimpfungen für über 80-Jährige weiter.

Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) zog am Donnerstag eine erste positive Zwischenbilanz. Trotz des großen Ansturms - auch während der Astrazeneca-Sonderaktion für die Altersgruppe „60 plus“ über die Ostertage - halte die neue Buchungsplattform stand und laufe stabil, berichtete der Vorstand in einer Mitteilung. Das NRW-Gesundheitsministerium sprach von problemlosen Buchungen für den Jahrgang 1941. „Es stehen ausreichend Termine zur Verfügung.“

NRW baut Forschungsallianz zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten auf

12.13 Uhr: Nordrhein-Westfalen baut eine Forschungsallianz zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten wie Covid-19 auf. Wie die Landesregierung am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte, soll das Wissenschaftsnetzwerk der Infektionsmedizin Strukturen schaffen zum Umgang mit neuen Infektionserregern und Infektionsszenarien.

Das Universitätsklinikum Düsseldorf soll die „Allianz Viral“ koordinieren mit fünf weiteren universitären Virologien in Essen, Bonn, Bochum, Köln und Münster sowie der Universität Witten-Herdecke. Der wissenschaftliche Fokus liege auf den drei Leitthemen Immunität, Epidemiologie sowie Virus-Stabilität und Inaktivierung, also dem Verlust der Infektiosität von Viren, erklärte das NRW-Wissenschaftsministerium.

„Die Corona-Pandemie zeigt, wie wichtig es ist, vorhandenes Wissen zusammenzuführen und daraus strategische Empfehlungen abzuleiten“, sagte NRW-Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos).

Modellkommunen für Corona-Lockerungen werden erst am Freitag öffentlich

10.36 Uhr: Die Bekanntgabe der Modellkommunen für behutsame Corona-Lockerungen in Nordrhein-Westfalen ist auf Freitag verschoben worden. Grund seien letzte Abstimmungen, um ein möglichst breites Spektrum von Vorhaben zu ermöglichen, teilte das Wirtschaftsministerium am Donnerstag mit. Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) will nun am Freitagmorgen (11.00 Uhr) über die Modellprojekte und das weitere Verfahren informieren.

Ursprünglich sollte bereits am Donnerstag öffentlich gemacht werden, welche Kommunen den Zuschlag bekommen.

Beworben hatten sich 26 Kreise und 20 Städte - zwischen sechs und acht von ihnen sollten ausgewählt werden. Das Modellregionen-Projekt hatten Bund und Länder bei einer Ministerpräsidentenkonferenz im März bundesweit beschlossen. Inzwischen sind die Corona-Neuinfektionszahlen allerdings wieder stark angestiegen.

Geplant ist, dass einige Kommunen ihr gesellschaftliches und öffentliches Leben zumindest teilweise und im kleinen Rahmen hochfahren dürfen. Offen ist, ab wann die Modellregionen mit ihren digital gestützten Projekten starten können.

Trend der sinkenden Inzidenz setzt sich fort – Möglicherweise verfälschtes Bild wegen Osterfeiertagen

7.45 Uhr: Der sinkende Trend bei der Corona-Neuinfektionsrate in Nordrhein-Westfalen hält an. Am Donnerstagmorgen wies das Robert Koch-Institut (RKI) 106,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen 7 Tagen aus. Am Mittwoch hatte der Wert noch bei 110,5 gelegen. Allerdings ist laut RKI bei der Interpretation der Zahlen zu beachten, dass rund um Ostern weniger Proben genommen wurden und weniger Meldungen an die Gesundheitsämter gingen.

Binnen eines Tages haben sich in NRW 4120 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. 59 Menschen sind gestorben.

Die höchste Wocheninzidenz wies mit 182,7 der Landkreis Siegen-Wittgenstein auf, gefolgt vom Märkischen Kreis (179,2) und Remscheid (176,0).

Mittwoch, 7. April

Ministerium gibt Modellprojekte für Corona-Lockerungen bekannt

17.30 Uhr: Trotz weiterhin hoher Corona-Infektionszahlen sollen einige Kommunen in Nordrhein-Westfalen ihr öffentliches Leben zumindest teilweise und im kleinen Rahmen hochfahren dürfen. Das Wirtschaftsministerium will an diesem Donnerstag bekanntgeben, welche Kommunen den Zuschlag bekommen haben für entsprechende Modellprojekte. Beworben hatten sich 26 Kreise und 20 Städte, zwischen sechs und acht von ihnen sollten ausgewählt werden - und zwar aus verschiedenen Landesteilen.

Für die Teilnahme an den Modellprojekten gelten strenge Kriterien. Es geht nicht um umfassende und flächendeckende Öffnungen. Vielmehr soll an Projekten aus klar abgegrenzten Bereichen wie Sport, Jugend und Freizeit, Theater und Kulturstätten, Handel oder Außengastronomie beispielhaft ein digital gestütztes Pandemiemanagement demonstriert werden. Die hierdurch ermöglichten Öffnungen dürften nicht allzu groß sein. Das Wirtschafts- und Digitalministerium ist zuständig, weil es sich um digitales Pandemiemanagement handelt.

Die Modellkommunen müssen Corona-Registrierungs-Apps nutzen. Einen Grenzwert der Corona-Inzidenz als Teilnahmebedingung gibt es zwar nicht, dafür aber „klare Abbruch-Kriterien“ - etwa wenn die Corona-Neuinfektionen erheblich über den Landesdurchschnitt steigen. Auch die begleitenden Wissenschaftler könnten das Projekt abbrechen. Finanzieren müssen Städte und Gemeinden die Modellprojekte selbst. Das Modellregionen-Projekt hatten Bund und Länder bei einer Ministerpräsidentenkonferenz im März bundesweit beschlossen.

Astrazeneca ab Montag nur noch in Hausarztpraxen

17.07 Uhr: Alle 370.000 Menschen über 60 Jahre, die sich am Osterwochenende dazu entschieden haben, sich freiwillig mit den freigewordenen Dosen von Astrazeneca impfen zu lassen, werden ihre Erstimpfung in dem für sie zuständigen Impfzentrum erhalten. Das gilt auch für die Personen, deren Impftermine nach dem kommenden Sonntag, 11. April liegen.

Das hat das NRW-Gesundheitsministerium auf Anfrage des „Kölner Stadt-Anzeiger“ noch einmal klargestellt. Alle Zweitimpfungen für die 370 000 Menschen, die in der Regel nach drei Monaten erfolgen soll, werden ebenfalls in dem Impfzentrum vorgenommen, das sie zur Erstimpfung aufgesucht haben.

Ab kommenden Montag gilt grundsätzlich die Regel, dass das Vakzin Astrazeneca nur noch in Hausarztpraxen zum Einsatz kommt. Die Ärzte sind dabei verpflichtet, die vorgeschriebene Impfreihenfolge einzuhalten. Nach dem Verteilschlüssel des Bundes kann Nordrhein-Westfalen damit rechnen, bis Ende April rund 865 000 Astrazeneca-Dosen zu erhalten. Der Bund verteilt diese Impfstoffe nach Bevölkerungsanteilen an die Großhändler. Diese beliefern die Apotheken, bei denen die Ärzte bestellen können.

Die EU-Arzneimittelbehörde (EMA) hält an ihrer positiven Bewertung von Astrazeneca fest. Auch wenn es einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Vakzin und dem vereinzelten Auftreten von Blutgerinnseln gebe, überwiege weiterhin der Nutzen des Mittels, teilte die EU-Behörde mit. Blutgerinnsel sollten aber als „sehr seltene Nebenwirkung“ des Impfstoffs aufgeführt werden.

Spezifische Risikofaktoren für Blutgerinnsel nach einer Astrazeneca-Impfung wie etwa Alter, Geschlecht oder Vorerkrankungen seien nicht festgestellt worden, sagte EMA-Chefin Emer Cooke. „Eine mögliche Erklärung für diese seltenen Nebenwirkungen könnte eine Immunantwort auf den Impfstoff sein.“

Corona-Test-Lieferungen an Schulen in NRW verzögern sich

15.56 Uhr: Die Auslieferungen der Corona-Selbsttests an die Schulen in Nordrhein-Westfalen verzögern sich. Der Beginn der Lieferungen verschiebt sich nun auf Donnerstag und Freitag. Das geht aus einem am Mittwoch veröffentlichten Erlass der Ministerien für Schule und Kommunales an die Schulleitungen hervor. Das Schreiben liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

Ursprünglich sollten bereits am Mittwoch die ersten rund 1000 Grund- und Förderschulen mit Selbsttests beliefert werden. An den folgenden Tagen sollten alle weiteren Schulen an die Reihe kommen, vorrangig die Grund- und Förderschulen.

Grund für die Verschiebung der Anlieferungen sei ein erhöhter Zeitbedarf bei der Zusammenstellung der Sendungen, heißt es in dem Erlass. Am Donnerstag solle nun mit der Belieferung von Grund- und Hauptschulen begonnen werden, am Freitag dann von allen anderen Schulen. Sollten sich weitere Verzögerungen im Logistikablauf ergeben, könne auch eine Auslieferung am Samstag nicht ausgeschlossen werden.

Am Montag enden in NRW die Osterferien. Ab dann gilt eine Testpflicht für Schülerinnen und Schüler. Kinder und Jugendliche aller Schulen sollen zwei Mal pro Woche Selbsttests durchführen. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte am Mittwoch betont, dass eine Öffnung der Schulen nur infrage komme, wenn dort „überall das Testen funktioniert“. Das sei eine Bedingung für einen Unterricht im Präsenzmodus.

Laschet verteidigt „Brücken-Lockdown“ - entscheidende Pandemie-Phase

11:54 Uhr: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat seinen heftig umstrittenen Vorstoß für einen „Brücken-Lockdown“ verteidigt. „Alle sollten sich jetzt noch einmal schnell, hart und klar zusammenraufen“, sagte der CDU-Parteichef am Mittwoch beim Besuch eines Drive-In-Impfzentrums in Schwelm im Ennepe-Ruhr-Kreis. Sein Vorschlag für einen „Brücken-Lockdown“ im Kampf gegen die dritte Corona-Welle liege auf dem Tisch. Dafür habe er viel Ablehnung vor allem aus der SPD erfahren, bedauerte Laschet und fragte: „Was sind denn eure Ideen?“

„Es ist die entscheidende Phase der Pandemie“, betonte der CDU-Politiker. Es brauche innovative Ideen wie die temporäre Drive-In-Idee in Schwelm zur Beschleunigung der Immunisierung. Auch die neuen Impf-Möglichkeiten in den Hausarztpraxen „helfen uns sehr“. Aber: Nötig sei „auch Vorsicht auf den letzten Metern, die wir zu gehen haben“. Daher plädiere er für einen „Brücken-Lockdown“. Damit will Laschet die Zeit überbrücken, bis viele Menschen geimpft seien.

Der Vorstoß hatte ihm Kritik und Spott eingebracht. Auf Fragen von Journalisten, warum das Land bei der Notbremse in Regionen mit einer hohen Wocheninzidenz von mehr als 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner nicht konsequenter sei, sagte Laschet: „Die Notbremse gilt.“ Allerdings setze man darauf, im Verbund mit Corona-Tests auch Theaterbesuche oder Einkaufen im Modus „Click and Meet“ möglich zu machen.

Laschet: Schulöffnungen nur, wenn Testen funktioniert

11:34 Uhr: Eine Öffnung der Schulen nach den Osterferien kommt für NRW-Ministerpräsident Armin Laschet nur infrage, wenn dort „überall das Testen funktioniert“. Das betonte der CDU-Parteichef am Mittwoch beim Besuch eines temporären Drive-In-Impfzentrums in Schwelm im Ennepe-Ruhr-Kreis. Es werde eine Plicht für Schüler zu zwei Selbsttests pro Woche umgesetzt, das sei eine Bedingung für einen Unterricht im Präsenzmodus.

Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) werde in Kürze informieren, wie es am kommenden Montag für die rund 2,5 Millionen Schüler im Land weitergehen solle. Es brauche eine bundeseinheitliche Lösung, mahnte Laschet. Auch daher habe er ein Vorziehen der ursprünglich für den nächsten Montag geplanten Bund-Länder-Beratungen gefordert. Das sei aber offenbar mehrheitlich nicht gewünscht. Zugleich verteidigte der CDU-Politiker seinen Vorstoß für einen „Brücken-Lockdown“ im Kampf gegen die dritte Corona-Welle, für den er viel Kritik und Spott geerntet hatte.

Impfen im Drive-In-Modus: Ennepe-Ruhr-Kreis macht Tempo

11:32 Uhr: In der neuen Drive-In-Station in Schwelm - einer ehemaligen Sporthalle - können sich Bürger gegen das Coronavirus immunisieren lassen. Also Autoscheibe runter, Arm aus dem Fenster und Schutzimpfung abholen. In der temporären Station sollen binnen zwei Wochen Tausende über 60-Jährige aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis mit einem Sonderkontingent des Präparats von Astrazeneca geimpft werden. Nach Angaben des Kreises lief die Aktion am Ostermontag problemlos an.

Die Autos rollen durch Zelte von zwei Impfstraßen. Dort können täglich mehrere hundert Menschen nach Voranmeldung zwölf Stunden lang ab 0800 Uhr in enger Taktung ihre Spritze erhalten. Das örtliche reguläre Impfzentrum war ausgelastet, daher habe man dieses zusätzliche Angebot geschaffen. Insgesamt sollen laut Kreis rund 8770 Menschen profitieren.

Armin Laschet: Hälfte aller NRW-Bürger bis Beginn der Sommerferien geimpft

11.17 Uhr: Bis zum Beginn der Sommerferien soll in Nordrhein-Westfalen die Hälfte aller Einwohner eine Corona-Erstimpfung erhalten haben. Das kündigte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Mittwoch beim Besuch einer neuen Impfstation in Schwelm an. In der nächsten Woche hätten drei Millionen Menschen in NRW bereits eine Erstimpfung und bis Ende April schon 20 Prozent, sagte Laschet. Das Impf-Tempo schreite exponentiell voran. Während die erste Million an Impfungen noch zwei Monate gedauert habe, seien für die zweite Million nur noch ein Monat und für die dritte Million zwei Wochen erforderlich. Sommerferienbeginn in NRW ist der 5. Juli.

Gesundheitsministerium verschärft Notbremse

9:49 Uhr: Das NRW-Gesundheitsministerium hat die Regeln für die Notbremse verschärft. Bislang wurde die Notbremse aufgehoben, wenn die Kommunen drei Tage hintereinander unter einer Wocheninzidenz von 100 lagen. Wie die Rheinische Post berichtet, muss der Wert ab sofort eine Woche „mit stabiler Tendenz“ unter der Inzidenz von 100 liegen.

In Städten und Kreisen, in denen die Notbremse greift, werden Bibliotheken, Museen, Galerien, Zoos und botanische Gärten geschlossen, im Einzelhandel dürfen die Kunden nur noch Produkte abholen, die Ladenlokale aber nicht mehr betreten. Die Kommunen können allerdings von der Notbremse abweichen, wenn sie ausreichend Tests für die Bevölkerung anbieten können. Dann sind die Angebote mit einem tagesaktuellen Test wieder zugelassen.

Wocheninzidenz sinkt - Tageswerte steigen aber

09:42 Uhr: Bei den Corona-Zahlen in NRW hält der sinkende Trend mit Blick auf die Wocheninzidenz an. Für Mittwoch wies das Robert Koch-Institut (RKI) 110,5 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen 7 Tagen aus. Am Dienstag hatte die Wocheninzidenz noch bei 121,0 gelegen. Allerdings ist laut RKI bei der Interpretation der Zahlen zu beachten, dass rund um Ostern weniger Proben genommen wurden und weniger Meldungen an die Gesundheitsämter gingen. Zugleich wurde in NRW binnen eines Tages mit 2038 neuen Fällen auch wieder mehr gemeldet als zuvor.

Am Dienstag waren dem RKI 1988 neue Corona-Fälle gemeldet worden, am Ostermontag 1455. Auch die Zahl der Todesfälle für Mittwoch (Stand 03:08 Uhr) stieg mit 59 Meldungen. Am Dienstag waren in NRW 28 Menschen, am Montag 11 Personen an oder im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.

Mit einer Inzidenz von 178,4 kam der Märkische Kreis weiter auf den höchsten Wert im Bundesland, gefolgt vom Kreis Siegen-Wittgenstein (166,5), Remscheid (165,3) und Wuppertal (163,3). Die größte NRW-Stadt Köln lag bei 136,5, Düsseldorf bei 96 und Dortmund bei 93,8 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche, am besten sah die Lage danach im Kreis Paderborn (53,6), in Münster (52) und im Kreis Höxter (44,2) aus. Ist die 100er-Schwelle erreicht, werden besondere Schutzvorkehrungen erforderlich.

SPD sieht Schulen nach Laschet-Vorstoß in Schwebezustand

09:24 Uhr: Nach dem „Brücken-Lockdown“-Vorstoß von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sieht die SPD-Opposition die Schulen im Schwebezustand. Schulministerin Yvonne Gebauer wolle noch am Mittwoch mit den Verbänden klären, wie es nach den Osterferien an den Schulen weitergehen solle, sagte SPD-Fraktionsvize Jochen Ott.

Mit Laschets Äußerung zum „Brücken-Lockdown“ und seiner Forderung für die Schulen, sich zu fokussieren auf „das Notwendige“, sei neue Verunsicherung entstanden. „2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler, deren Eltern und natürlich auch die Lehrkräfte wollen wissen, ob es für sie nach den Ferien nun mit dem Wechselunterricht weitergeht oder ob erneut Distanzunterricht an den NRW-Schulen angeordnet wird.“

Welche Auswirkungen die möglichen neuen Pläne auf den Prüfungsbetrieb hätten, sei ebenfalls unklar, monierte der SPD-Schulexperte. So sollten die schriftlichen Abiturprüfungen am 23. April starten, das dafür notwendige „Zweite Bildungssicherungsgesetz“ werde aber erst am 28. April in zweiter Lesung im Landtag beraten.

Hausärzte kritisieren Bürokratie beim Impfen

07:48 Uhr: Zum Start der Corona-Schutzimpfungen in Hausarztpraxen haben niedergelassene Ärzte zu viel Bürokratie-Aufwand kritisiert. Die geforderte neue Bürokratie koste zusätzlich viel Zeit und trübe die Freude der Hausärzte, nun endlich mit impfen zu können, sagte Internist Guido Pukies am Mittwoch im „Morgenecho“ auf WDR 5. Seine Praxis habe nur 24 Impfdosen für diese Woche zu Verfügung, sei aber mit 26 Abrechnungsziffern konfrontiert. In den Praxen schlage man sich jetzt dem Patienten zuliebe anderthalb Stunden mit einem Rezept herum. Die meisten Hausärzte wollten nach der normalen Sprechstunde am Nachmittag gegen das Coronavirus impfen.

Ein weiterer Hausarzt sprach im WDR von einem gewaltigen Ansturm und totaler Überlastung. Patienten riefen ununterbrochen an, um einen Impftermin zu ergattern. Tatsächlich kommen aber die Praxen auf die Patienten zu und bestellen zunächst nur chronisch Kranke ein. Mediziner Pukies kritisierte auch den hohen Aufwand, den die Impf-Dokumentation erfordere. Es sei schön für das Robert Koch-Institut und für „Pressemeldungen“, wenn man genau wisse, wer wann wo von wem geimpft worden sei. Aber: Für den einzelnen Bürger bringe das wenig.

Seit Dienstag dürfen auch Hausärzte in ihren Praxen Corona-Schutzimpfungen verabreichen. In NRW werde die große Mehrheit der rund 11 000 Hausärzte mit an Bord sein, hieß es beim Hausärzteverband Nordrhein.

Dienstag, 06. April

Einbruch in Corona-Testzentrum - Polizist schwer verletzt

13.08 Uhr: Die Polizei hat zwei mutmaßliche Einbrecher nach dem Eindringen in ein Corona-Testzentrum in Wuppertal festgenommen. Dabei sei ein Polizist durch einen der Verdächtigen schwer verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.

Die Eindringlinge hätten einen Container aufgehebelt und FFP2-Masken, Einweghandschuhe und Desinfektionstücher gestohlen. Ein 36-Jähriger sei noch vor dem Testzentrum festgenommen worden. Er habe Diebesgut und Einbruchswerkzeug bei sich gehabt.



Der zweite Verdächtige, ein 32-Jähriger, habe einen Beamten angegriffen, zu Boden gestoßen und dadurch schwer verletzt. Er sei durch weitere Beamte nach kurzer Verfolgung dennoch festgenommen worden.

Laschet: Brücken-Lockdown für „zwei bis drei Wochen“

10.10 Uhr: Ein „Brücken-Lockdown“ zur Eindämmung der Corona-Gefahren sollte aus Sicht des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) „zwei bis drei Wochen“ dauern. Jetzt sei absehbar, „dass schon in ganz kurzer Zeit 20 Prozent, danach 30, 40 Prozent der deutschen Bevölkerung geimpft ist“, sagte der CDU-Bundesvorsitzende am Dienstag im ZDF-Morgenmagazin (Moma).

Nach offiziellen Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hatten bis Anfang April aber erst 11,5 Prozent der deutschen Bevölkerung eine erste Corona-Schutzimpfung erhalten - nur rund fünf Prozent bereits zwei Impfungen.

Wissenschaftler würden nun empfehlen, diese Zeit zu überbrücken und das öffentliche Leben bis dahin zu reduzieren, sagte Laschet. Zwar wiesen die Neuinfektionsraten derzeit eine sinkende Tendenz auf - möglicherweise wegen eingeschränkter Meldungen an den Ostertagen - allerdings seien die Intensivstationen stärker mit Covid-Patienten belegt. Jetzt gehe es darum, „genau in diesem letzten Stück der Pandemie noch einmal herunterzugehen“.

KV-Chef wünscht sich harten Lockdown

8.22 Uhr: Die Forderung des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) nach einem „Brücken-Lockdown“ kommt aus Sicht ärztlicher Praktiker spät. Diese Chance hätte schon in den Osterferien genutzt werden sollen, sagte der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe, Dirk Spelmeyer, am Dienstag im „Morgenecho“ von WDR 5. Er würde sich einen Lockdown „knackig und hart“ wünschen, sagte Spelmeyer.

CDU-Chef Laschet hatte am Ostermontag überraschend vorgeschlagen, im Kampf gegen die dritte Corona-Welle einen „Brücken-Lockdown“ zu beschließen. Damit solle die Zeit überbrückt werden, bis viele Menschen geimpft seien.

RKI-Daten zeigen weiter sinkende Corona-Neuinfektionsrate für NRW

8.03 Uhr: Die Corona-Neuinfektionsrate ist in Nordrhein-Westfalen den siebten Tag infolge gesunken. Für Dienstag (Stand: 6.4.2021, 3.08 Uhr) wies das Robert Koch-Institut (RKI) 121,0 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen aus. Am Ostermontag hatte der Wert bei 123,9 gelegen.

Allerdings wies das RKI darauf hin, dass es Verzerrungen bei der Datenlage geben könnte, weil über die Feiertage weniger Proben genommen worden und nicht alle Daten schon von den Gesundheitsämtern gemeldet worden seien.

NRW liegt den Angaben zufolge weiterhin leicht unter der Sieben-Tages-Inzidenz des Bundes (123,0). Binnen eines Tages wurden dem RKI für NRW 1988 neue Corona-Fälle gemeldet (Montag: 1455) und 28 an oder im Zusammenhang mit dem Virus Gestorbene (Montag: 11).

In NRW impfen auch Hausärzte - und 79-Jährige sind dran

7.07 Uhr: In Nordrhein-Westfalen soll es bei den Corona-Schutzimpfungen nach bisher stotterndem Verlauf vorangehen: Am Dienstag steigen auch erste Hausarztpraxen im Land mit ein. Die Präparate von Biontech/Pfizer seien vorab bestellt worden und sollten am Dienstag und Mittwoch eintreffen, berichtete der Hausärzteverband Nordrhein. Es sei davon auszugehen, dass die meisten der rund 11 000 Hausärzte in NRW sich an der Impfkampagne beteiligen.

Man habe die ersten Patienten - und zwar zunächst chronisch Kranke - einbestellt. Da anfangs nur wenig Dosen zur Verfügung stehen, rechnet der Verband mit erst mal nur 20 bis 50 Impfungen pro Woche und Praxis.

Parallel dazu beginnt am Dienstag für alle 79-Jährigen die Terminbuchung. Auch ihre Lebenspartner können mit angemeldet werden, deren Alter spielt keine Rolle. Die Buchungen erfolgen über die Kassenärztlichen Vereinigungen.

Corona-Test-Kontrolle an Grenze - Niederlande sind Hochinzidenzgebiet

7.01 Uhr: Unmittelbar nach Ende der Osterfeiertage werden die Niederlande wegen der vielen Corona-Infektionen zum Hochinzidenzgebiet. Damit sind am Dienstag ab Mitternacht Pflichten für Einreisende aus dem Nachbarland in Kraft getreten



Wer über die Grenze nach Nordrhein-Westfalen kommt, muss einen Testnachweis vorzeigen können, der höchstens 48 Stunden alt sein darf. Die Einhaltung der Testpflicht soll durch Bundes- und Landespolizei überprüft werden. Eine Sprecherin der Bundespolizei bestätigte, es seien stichprobenartige Kontrollen an der Grenze geplant.

Montag, 05. April

Noch kein Termin für vorgezogene Runde mit Merkel

16:56 Uhr: Für die von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ins Gespräch gebrachten vorgezogenen Beratungen über mögliche weitere Verschärfungen der Corona-Beschränkungen gibt es noch keinen Termin. Der Bund sei immer bereit, zu beraten, wenn es sich als erforderlich erweise, hieß es am Montag aus Regierungskreisen in Berlin. Eine solche Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) müsse aber gut vorbereitet sein, so dass bereits vorher im Wesentlichen klar sei, welche Maßnahmen ergriffen werden sollten.

Eine schnell anberaumte MPK mit völlig unterschiedlichen Vorstellungen zwischen den Ländern dürfe es nicht noch einmal geben, hieß es weiter. Daher sei noch kein Termin festgelegt. Bund und Länder hatten ursprünglich den 12. April als Termin für die nächsten gemeinsamen Beratungen vorgesehen.

Laschet für Impfen „unter Hochdruck“

16.20 Uhr: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat sich im Kampf gegen das Coronavirus für ein Impfen „unter Hochdruck“ ausgesprochen. Das Impfen bleibe die stärkste Waffe.

Noch vor Beginn der Sommerferien werde deutlich mehr als die Hälfte der Deutschen mindestens ein Mal geimpft sein, sagte der CDU-Chef am Ostermontag nach dem Besuch eines Impfzentrums der Städteregion Aachen. Von Geimpften gehe nach Erkenntnis des Robert Koch-Instituts praktisch kaum mehr ein Risiko für die Verbreitung des Virus aus. „Wir wollen bis zum Ende des Aprils 20 Prozent aller Menschen geimpft haben“, sagte er.

Laschet: „Wir brauchen einen Brückenlockdown“

14.15 Uhr: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat am Ostermontag auf einen neuen Lockdown eingeschworen. Man brauche einen „Brückenlockdown“, bis ein Effekt des Impfens sichtbar sei, damit man dann ab Mai oder Juni in eine andere Phase gehen könne, sagte Laschet bei einer Pressekonferenz in Aachen. Man müsse in vielen Bereichen nachlegen. Das könne auch Ausgangsbeschränkungen in den Abend- und Nachststunden bedeuten, um die privaten Kontakte zu reduzieren, so Laschet.

Bei Kitas- und Schulen müsse man sich „auf das Notwendige konzentrieren“. Gleichzeitig müsse flächendeckend getestet werden. Außerdem seien immer noch zu viele Menschen an ihren Arbeitsplätzen statt im Homeoffice. Bei der Schließung der Gastronomie müsse es bleiben. Im Bereich der Freizeitgestaltung müsse man noch einmal eine Reduktion erreichen. In diesen Punkten sei Laschet sich einig mit vielen der Ministerpräsidentinnen und -Präsidenten und der Kanzlerin. Die Ministerpräsidentenkonferenz müsse als Präsenzveranstaltung in die laufende Woche vorgezogen werden. Eigentlich war das nächste Treffen erst für den 12. April geplant.

Modellregionen würde in der kommenden Woche nicht gestartet, man könne die Konzepte aber während des Brückenlockdowns ausarbeiten, so Laschet.

Kaum Änderung bei Neuinfektionen in NRW über Ostern

11:06 Uhr: Die Corona-Lage in Nordrhein-Westfalen hat sich über Ostern kaum verändert. Für Ostermontag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) eine Inzidenz von 123,9. Am Ostersonntag hatte das RKI noch einen Wert von 125,0 Neuinfektionen gerechnet auf 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen gemeldet. Damit sank die Neuinfektionsrate den sechsten Tag in Folge geringfügig. Nordrhein-Westfalen lag auch am Ostermontag weiter leicht unter der bundesweiten Inzidenz von 128,0.

Allerdings wies das RKI darauf hin, dass die Zahlen möglicherweise nicht das ganze Geschehen widerspiegeln. Denn rund um die Osterfeiertage gingen meist weniger Menschen zum Arzt, es würden weniger Proben genommen und Laboruntersuchungen gemacht. Dies führe dazu, dass weniger Nachweise an die Gesundheitsämter gemeldet werden. Auch könne es sein, dass nicht alle Gesundheitsämter und Landesbehörden an allen Tagen an das RKI übermittelten.

Gastgewerbe fordert Entschädigungen

10:08 Uhr: Mit Blick auf steigende Infektionszahlen schwindet im Gastgewerbe die Zuversicht, bald wieder öffnen zu können. Man hoffe zwar darauf, im Rahmen von Modellregionen wieder Gäste empfangen zu dürfen, sagte Thorsten Hellwig vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband NRW (Dehoga NRW). Er räumte aber ein, dass so ein Lockerungsschritt angesichts der aktuellen Entwicklung unwahrscheinlicher werde.

„Wir wollen nicht um jeden Preis öffnen - genauso wichtig wie die Öffnungs- ist die Offenbleib-Perspektive“, sagte Hellwig. Aufzumachen und nur kurze Zeit später wieder zumachen zu müssen, wäre finanziell, mental und organisatorisch sehr schlecht für die Branche. „Schließlich müssen wir unter anderem frische Waren einkaufen und Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurückholen.“ Zudem brauche man dringend eine Perspektive für das gesamte Gastgewerbe, nicht nur für die Außengastronomie in Modellregionen.

Solange das nicht der Fall sei, müsse der Staat Entschädigungen auf den Weg bringen, fordert Hellwig. Für seine schwer angeschlagene Branche sei der Ausfall des Frühjahrsgeschäfts mit gutem Wetter besonders schmerzhaft.

Städtetag zweifelt an genügend Tests für Schulen

08:20 Uhr: Der Städtetag Nordrhein-Westfalen zweifelt, dass genügend Corona-Tests zur Verfügung stehen, falls die Schulen nach den Osterferien wieder geöffnet werden. Zwar habe die Landesregierung eine Testpflicht an Schulen angekündigt, sagte der Landesvorsitzende des Städtetags, Bielefelds Oberbürgermeister Pit Clausen, der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. Um die versprochenen zwei Selbsttests pro Schüler zur Verfügung zu stellen, seien wöchentlich aber etwa fünf Millionen Test-Sets nötig. „Diese Menge ist bisher bei weitem nicht vorhanden“, sagte Clausen. „Das Land muss jetzt liefern.“

Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hatte in der vergangenen Woche versichert, die Auslieferungen an die Schulen würden auch in den Ferien fortgesetzt. Damit sei „sichergestellt, dass bei einem Schulstart nach den Osterferien für alle Schülerinnen und Schüler zwei Selbsttests pro Woche bereitstehen“.

Dann müssten die Test-Kits jetzt aber schnell und in großen Mengen ankommen, unterstrich Clausen. „Die Städte wollen, dass Schulunterricht nicht nur digital, sondern auch wieder mit Präsenz weitergehen kann, sobald es die Infektionslage zulässt.“ Das sei aber nur verantwortbar, wenn die Tests tatsächlich vorhanden seien.

Sonntag, 4. April

Impftermine für Über-60-Jährige fast alle vergeben

18.39 Uhr: Die Impftermine für über 60-Jährige mit dem Impfstoff von Astrazeneca sind in Nordrhein-Westfalen fast alle vergeben. Bereits Sonntagmittag waren sie in vielen Kreisen und Städten wie Köln, Heinsberg, Mettmann, Oberhausen, Düren, Bielefeld, Recklinghausen, Münster, Coesfeld und Gütersloh ausgebucht.

Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) meldete, etwa 167.000 Menschen hätten einen Termin in einem der Impfzentren erhalten; alle Termine seien vergeben. Die KV Nordrhein teilte am Sonntagabend mit, fast 200.000 Menschen hätten einen Termin bekommen - die Vergabe sei fast abgeschlossen. Insgesamt rund 20.000 über 60-Jährige seien bereits geimpft worden, erklärten die Ärzte-Vereinigungen.

Niederlande bald Hochinzidenzgebiet: NRW plant Kontrolle bei Einreise

16.05 Uhr: Nach der Einstufung der Niederlande als Corona-Hochinzidenzgebiet ab Dienstag nach Ostern soll die Einhaltung der Testpflicht durch Stichprobenkontrollen der Polizei überprüft werden. Ab Dienstag gelte bei der Einreise aus dem Nachbarland die Pflicht zum Mitführen eines aktuellen Testnachweises, teilte die nordrhein-westfälische Staatskanzlei am Sonntag in Düsseldorf mit. Der Test dürfe höchstens 48 Stunden alt sein. Für Pendler, die wegen Beruf, Studium oder Ausbildung regelmäßig die Grenze überqueren, sei ein negativer Test 72 Stunden gültig. Diese Gruppe muss sich bis zu zwei Mal pro Woche testen lassen.

Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) erklärte, nach der Einstufung der Niederlande müsse der Grenzverkehr auf das Notwendige reduziert werden. „Die Testpflicht für Einreisende ist ein wichtiger Baustein in der Pandemiebekämpfung“, sagte er. Für den grenzüberschreitenden Lebensalltag von Pendlern sei eine Lösung gefunden, die der pandemischen Lage und der Lebenswirklichkeit der Menschen gerecht werde. Die Grenze zwischen NRW und den Niederlanden ist 400 Kilometer lang. Zehntausende pendeln zur Arbeit über die Grenze.

Laschet und der niederländische Regierungschef Mark Rutte hatten bereits am Karfreitag vor grenzüberschreitendem Reiseverkehr an Ostern gewarnt. „Bleiben Sie zu Hause. Verzichten Sie auf Urlaubsreisen und Ausflüge ins Nachbarland“, hatten sie in einer gemeinsamen Erklärung an die Bürger appelliert.

Zusätzlich zur Testpflicht gibt es eine Anmeldepflicht für Einreisende aus den Niederlanden. Die Anmeldung muss vor Ankunft auf der Internetseite www.einreiseanmeldung.de erfolgen. Davon ausgenommen sind Durchreisende und Menschen, deren Aufenthalt weniger als 24 Stunden dauert.

Astrazeneca für die Gruppe „60 plus“: Meiste Termine vergeben

15 Uhr: Einen Tag nach dem Start der Vergabe von Impfterminen für die Altersgruppe 60 plus mit dem Impfstoff von Astrazenca sind die meisten Termine schon vergeben. Viele Kreise oder Städte wie Köln, Heinsberg, Mettmann, Oberhausen, Düren, Bielefeld oder Recklinghausen seien komplett ausgebucht, meldeten die Kassenärztliche Vereinigungen Nordrhein und Westfalen-Lippe am Sonntag. Nur noch rund 25 000 Impftermine seien im Bereich Nordrhein frei. In Westfalen-Lippe seien bereits 90 Prozent oder rund 151 600 der zu vergebenden Termine belegt, berichtete das Düsseldorfer Gesundheitsministerium am Sonntag.

Demnach gibt es aber große regionale Unterschiede im Bereich der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe. Während in den Städten Bielefeld, Hagen, Hamm und Münster oder in den Kreisen Coesfeld, Gütersloh, Lippe, Recklinghausen, Steinfurt oder Warendorf alles ausgebucht sei, gebe es andernorts noch freie Termine. In Olpe etwa sei noch die Hälfte der Termine zu haben. In Lüdenscheid seien 40 Prozent, in Herford 38 Prozent und in Siegen 35 Prozent der vorhandenen Termine noch frei.

Nach Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums laufen die Impfungen, auch bereits für die ab 60-Jährigen, bislang problemlos.

Die Gruppe ab 60 Jahren kommt außerhalb der üblichen Reihenfolge beim Impfen zum Zuge, nachdem die Ständige Impfkommission empfohlen hatte, das Vakzin von Astrazeneca für Jüngere nicht mehr einzusetzen. Hintergrund sind Fälle von Blutgerinnseln (Thrombosen) in Hirnvenen. Damit wurden allein in NRW kurzfristig 450 000 Impfdosen frei.

Kaum Änderung bei Corona-Neuinfektionen in NRW

11.42 Uhr: Die Corona-Lage in Nordrhein-Westfalen war am Ostersonntag etwas entspannter als am Karsamstag. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete für Nordrhein-Westfalen eine Inzidenz von 125,0. An Karsamstag hatte das RKI noch einen Wert von 128,0 Neuinfektionen gerechnet auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen gemeldet. Die Neuinfektionsrate sank den fünften Tag in Folge geringfügig. Nordrhein-Westfalen lag leicht unter der bundesweiten Inzidenz von 127,0.

Allerdings wies das RKI darauf hin, das rund um die Ostertage meist weniger Menschen zum Arzt gehen und damit weniger Proben genommen und Laboruntersuchungen gemacht werden. Dies führe dazu, dass weniger Nachweise an die Gesundheitsämter gemeldet werden. Auch könne es sein, dass nicht alle Gesundheitsämter und Landesbehörden an allen Tagen an das RKI übermittelten.

Nach Angaben des RKI (Stand 4.4.2021, 03:08 Uhr) wurden in NRW innerhalb eines Tages neue 2765 Corona-Fälle gemeldet. Neun Menschen starben an den Folgen einer Infektion.

Treffen der Tunerszene: Zahlreiche Verstöße gegen Corona-Vorschriften

9.04 Uhr:Bei einem Treffen der Autotunerszene in Sankt Augustin (Rhein-Sieg-Kreis) hat die Polizei zahlreiche Verstöße gegen die Corona-Beschränkungen festgestellt. Beamten waren in der Nacht zum Sonntag in einer Tiefgarage über 200 Fahrzeuge aufgefallen, so dass sie Unterstützung anforderten. Beim Eintreffen der Verstärkung flüchteten zahlreiche Fahrer mit ihren Autos, wie die Polizei mitteilte - die noch angetroffenen Verdächtigen wurden kontrolliert. Dabei wurden 35 Platzverweise erteilt und acht Verstöße zur Anzeige gebracht. Insgesamt waren knapp 70 Einsatzkräfte von Polizei und Ordnungsamt vor Ort.

Samstag, 3. April

Laschet ruft zu „neuem Anlauf“ aller im Kampf gegen Corona-Pandemie auf

20.06 Uhr: Der CDU-Chef und nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet hat in einer Osterbotschaft dazu aufgerufen, den Kampf gegen die Corona-Pandemie „in einem neuen Anlauf“ über die Parteigrenzen hinweg und auf allen Ebenen zu verbessern. Die Bürger erwarteten von den Politikern, „dass wir alles geben, um unser Land gut durch die Krise zu bringen und diese bald zu beenden“, schrieb Laschet am Samstag in seiner Botschaft an die Bürger von NRW in Online-Netzwerken. Daher sei „das Engagement über Parteigrenzen hinweg so wichtig“.

„Bund, Länder und Kommunen, wir müssen es zusammen schaffen“, fügte Laschet hinzu. Er räumte Fehler im bisherigen Kampf gegen Corona ein: „Das Management muss besser werden. Unsere Entscheidungswege klarer.“ Der NRW-Regierungschef hob hervor, dass es „ein harter, ein anstrengender Kampf“ gegen einen unsichtbaren Gegner sei. Durch die noch ansteckenderen Virusmutationen sei er „noch einmal schwieriger geworden“. Deswegen sei es auch dieses Jahr für viele „ein ruhiges, ein stilles, für viele ein einsames Osterfest“

Ansturm auf Astrazeneca für „60 plus“ in NRW

13 Uhr: Der Ansturm auf die Impf-Termine für die über 60-Jährigen hat in Nordrhein-Westfalen schon am frühen Samstagmorgen zu überlasteten Leitungen am Telefon und im Internet geführt. Während viele sich vergeblich die Finger wund wählten, kamen die ersten erfolgreichen Termin-Jäger hingegen schon am selben Tag an ihre Impfung.

Die Gruppe ab 60 Jahren kommt außerhalb der üblichen Reihenfolge zum Zuge, nachdem die Ständige Impfkommission empfohlen hatte, das Präparat von Astrazeneca für Jüngere nicht mehr einzusetzen. Hintergrund sind Fälle von Blutgerinnseln (Thrombosen) in Hirnvenen.

Damit wurden allein in NRW kurzfristig 450.000 Impfdosen frei. Laut Gesundheitsministerium kommen in NRW potenziell rund 3,8 Millionen Menschen zwischen 60 und 79 Jahren infrage, die versuchen können, sich für diese Astrazeneca-Charge anzumelden.

Allerdings meldete das Düsseldorfer Gesundheitsministerium schon kurz nach Öffnung der Leitungen per Twitter, die Buchungssysteme der beiden Kassenärztlichen Vereinigungen seien überlastet: „Für die Unannehmlichkeiten bitten wir um Verständnis“. Eine Terminvergabe sei aber weiter möglich.

Freitag, 2. April

Laschet und Rutte: An Ostern bitte nicht ins Nachbarland reisen

16.45 Uhr: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und der niederländische Regierungschef Mark Rutte wollen keine Osterbesuche zwischen den Nachbarländern. In einer am Karfreitag veröffentlichten gemeinsamen Mitteilung appellierten sie an die Bürger: „Bleiben Sie zu Hause. Verzichten Sie auf Urlaubsreisen und Ausflüge ins Nachbarland“.

Das sei ein wichtiger Beitrag, um wirklich notwendigen Grenzverkehr so reibungslos wie möglich sicherzustellen. Was unbedingt nötig sei, könne weiterhin im Nachbarland erledigt werden. „Lassen Sie uns mit Verständnis und rücksichtsvollem Verhalten dieses Jahr zu einem Anfang vom Ende der Pandemie machen“, baten Laschet und Rutte.

Weiterhin leicht positiver Trend bei Corona-Neuinfektionsrate

09:55 Uhr: Die Corona-Lage in Nordrhein-Westfalen hat sich etwas verbessert. Karfreitag wies die Neuinfektionsrate den dritten Tag in Folge leicht sinkende Werte auf. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) waren innerhalb von sieben Tagen 128,7 Neuinfektionen gerechnet auf 100 000 Einwohner gemeldet worden (Stand: 2. April, 3.08 Uhr) - Donnerstag waren es 129,1. NRW liegt damit weiterhin etwas unter dem Bundesdurchschnitt. Für ganz Deutschland wies das RKI am Karfreitag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 134,0 aus.

Die Gesundheitsämter in NRW meldeten 4670 Neuinfizierte innerhalb eines Tages und 39 weitere Todesfälle. Insgesamt starben in NRW seit Beginn der Pandemie bislang 14 269 von bundesweit 76 775 Menschen an oder im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Die schlechteste Inzidenz in NRW wies auch am Freitag der Märkische Kreis auf mit 233,0 (Donnerstag: 236). Über der 200er-Marke lag hier ansonsten nur der Kreis Siegen-Wittgenstein (210,5). Etliche Städte und Kreise liegen weiterhin über 100 - eine Alarm-Schwelle für besondere Schutzvorkehrungen.

Donnerstag, 1. April

Nordrhein-Westfalen führt Testpflicht an Schulen ein

18.50 Uhr: Auch Nordrhein-Westfalen führt nach den Osterferien eine Testpflicht für Schülerinnen und Schüler ein. „Verpflichtende Selbsttests als zusätzliche Sicherheit tragen dazu bei, das Dunkelfeld von symptomlos Erkrankten aufzuhellen und die weitere Ausbreitung der Pandemie zu verhindern. Sie sorgen dafür, dass der Schulbetrieb sicherer wird“, begründete Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Donnerstag in Düsseldorf den Schritt. Die Kinder und Jugendlichen aller Schulen sollen nach ihren Worten zwei Mal pro Woche Selbsttests durchführen.

Zuvor hatten bereits mehrere andere Bundesländer eine Testpflicht an den Schulen für die Zeit nach Ostern beschlossen. Ministerin Gebauer betonte, Selbsttests würden in den Schulen gut angenommen und die Durchführung gelinge weitestgehend problemlos. Es werde sichergestellt, dass bei einem Schulstart nach den Osterferien für alle Schülerinnen und Schüler zwei Selbsttests pro Woche bereitstehen.

Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte eine mögliche Testpflicht für Schüler erst am Dienstagabend in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“ ins Spiel gebracht. Dort sagte er, man merke, dass Kinder viel stärker von Mutationen des Virus betroffen seien. „Deshalb brauchen wir da klare Regeln.“

Paderborn verbietet „Carfreitag“ - Kontrollen in Düsseldorf

17.47 Uhr: Zum sogenannten Carfreitag der Tuning- und Autoposer-Szene stellen sich die Polizeibehörden in NRW unter anderem in Düsseldorf und Dortmund am Karfreitag auf zahlreiche Kontrollen ein. Paderborn hat per Allgemeinverfügung erneut jegliche Treffen der Tuning-Szene verboten.

Bis zum frühen Samstagmorgen sind laut Polizei im gesamten Stadtgebiet keine Zusammenkünfte - „egal ob mit oder ohne Fahrvorführungen“ - erlaubt. „Sowohl die Stadt Paderborn als auch die Kreispolizeibehörde sprechen sich deutlich gegen die Treffen der Tuningszene samt der Schaulustigen sowie alle anderen Corona-bedingt verbotenen Zusammenkünfte aus“, so die Behörde. 2017 war der „Carfreitag“ erstmals untersagt worden.

Inzwischen hat sich die Szene unter anderem nach Dortmund verlagert, wo die Polizei in den letzten Wochen immer wieder Kontrollen machte. Sowohl dort als auch in Düsseldorf stellen sich die Beamten auf viele Auto-Poser und Schaulustige ein - denn das Wetter soll gut werden. In Düsseldorf wird ein Schwerpunkt an der Prachtmeile Königsallee erwartet. Der zweite Hotspot - das Rheinufer - wird vorübergehend für Autos gesperrt.

Laumann gegen Ausgangssperren – Duisburgs OB fordert harten Lockdown

14:09 Uhr: NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) lehnt trotz der immer lauteren Forderungen nach einem harten Lockdown landesweite Ausgangsbeschränkungen in NRW weiter ab. Die rechtlichen Hürden für solche Maßnahmen lägen „sehr, sehr hoch“, sagte der NRW-Minister am Donnerstag im WDR, „wir müssen auch an die Leute denken, die in kleinen Mietswohnungen mit vielen Leuten leben“.

Die Ministerpräsidenten Bayerns und Baden-Württembergs, Markus Söder (CSU) und Winfried Kretschmann (Grüne) hatten in einem gemeinsamen Brief an ihre 14 Ministerpräsidenten-Kolleginnen und -Kollegen eine strikte Anti-Corona-Politik mit einer konsequenten Umsetzung der Notbremse in Hotspots, auch mit nächtlichen Ausgangsbeschränkungen gefordert.

Auch der Duisburger Oberbürgermeister Sören Link (SPD) setzt sich in einem Brief an die Bundeskanzlerin für einen bundes- und landesweiten harten Lockdown ein. Gerade in Ballungsräumen wie dem Ruhrgebiet seien lokale Lockdowns und Ausgangsbeschränkungen nur vereinzelter Städte nicht erfolgversprechend, schreibt Link.

„Mit den bisherigen Maßnahmen erscheint es jedoch nicht mehr möglich, die steigende Zahl der Neuinfektionen und den massiven Anstieg der 7-Tage-Inzidenz zu stoppen“, schreibt der OB der 501 000-Einwohner-Stadt.

Umfrage: Elternschaft bei Testpflicht an Schulen zweigeteilt

11:54 Uhr: Bei der Frage nach einer Coronatest-Pflicht für Schüler und Lehrer sind die Erziehungsberechtigten in Summe zweigeteilt: Laut einer Umfrage der Landeselternschaft der Gymnasien, bei der laut dem Verband 70 000 Eltern mitmachten, sagten 47,9 Prozent, die Schnelltests sollten freiwillig bleiben. 50 Prozent verneinten das. 2,1 Prozent machten keine Angabe.

Bei der Frage nach der Häufigkeit der Testungen waren 39 Prozent für zwei Mal in der Woche, 20,9 für ein Mal pro Woche und 18,1 Prozent für drei Mal jede Woche. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte eine mögliche Testpflicht für Schüler am Dienstagabend in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“ ins Spiel gebracht. Opposition und Verbände sind ebenfalls dafür. Die Umfrage war laut Landeselternschaft noch davor, kurz vor den Osterferien, gestartet worden.

Volles Rheinufer in Düsseldorf: Polizei mit Hundertschaft im Einsatz

10:19 Uhr: Am Düsseldorfer Rheinufer ist es zu einem größeren Einsatz von Ordnungsamt und Polizei gekommen, nachdem sich erneut Tausende Menschen dort am Abend versammelt hatten. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen bestätigte, war sie mit einer Hundertschaft vor Ort. Die Stadt hatte die Polizei um entsprechende Unterstützung gebeten, nachdem es bereits am Dienstagabend einen Ansturm auf Altstadt und Rheinuferpromenade gegeben hatte.

Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) hatte in der „Rheinischen Post“ weitere Maßnahmen für das Osterwochenende angedroht. Auch Sperrungen der betroffenen Gebiete oder Ausgangsbeschränkungen hatte er ins Spiel gebracht.

Kita-Beschäftigte werden mit Biontech oder Moderna geimpft

09:32 Uhr: Das NRW-Familienministerium hat darauf hingewiesen, dass Kita-Beschäftigte ihre Impftermine trotz der Einschränkung für Astrazeneca weiterhin wahrnehmen können. „Berechtigte, die bereits verbindlich Impftermine vereinbart haben, erhalten bei diesen Terminen eine Impfung mit dem Impfstoff Biontech oder Moderna“, stellte das Ministerium am Donnerstag klar. „Auch für Berechtigte, die noch keinen Termin vereinbart hatten, wird es weiterhin Terminangebote geben“, hieß es. Auch hier werde Biontech oder Moderna verwendet.

Bund und Länder waren am Dienstag der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) gefolgt, das Präparat von Astrazeneca in der Regel nur noch für Menschen ab 60 Jahren einzusetzen. Hintergrund sind Fälle von Blutgerinnseln (Thrombosen) in Hirnvenen.

Lehrerverband spricht sich für Testpflicht an Schulen aus

08:41 Uhr: Der Präsident des nordrhein-westfälischen Lehrerverbandes, Andreas Bartsch, hat sich für eine Corona-Testpflicht an Schulen ausgesprochen. „Es ist eine gute Idee, weil es im Grunde genommen kurios ist, dass wir jetzt (...) eine Situation an den Schulen erleben, dass negativ Getestete mit nicht Getesteten in einer Klasse zusammensitzen“, sagte Bartsch am Donnerstag im WDR. Da die neuen Mutanten gerade bei den Jüngeren starke Auswirkungen hätten, sei eine Testpflicht unabdingbar, um nach den Osterferien Schulschließungen zu vermeiden.

Bei den derzeit noch freiwilligen Tests würden etwa 20 bis 30 Prozent der Schülerinnen und Schüler nicht mitmachen, sagte Bartsch. „Das wäre also zumindest mal jeder fünfte Schüler, der ungetestet in die Schule kommt.“ Ihren Eltern gehe es vielleicht darum, eine mögliche Quarantäne auszuschließen. Jeden Morgen vor Betreten der Schule zu testen, werde man wohl nicht hinbekommen, aber Fachleute sagten, dass es ausreiche, zweimal in der Woche zu testen, sagte Bartsch.

Inzidenzwert sinkt leicht

07:54 Uhr: Der Corona-Inzidenzwert in Nordrhein-Westfalen ist leicht gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) wies am Donnerstag 129,1 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche aus. Am Mittwoch hatte die wichtige Kennziffer bei 130,7 gelegen, am Donnerstag vergangener Woche bei 113,4. Die Gesundheitsämter meldeten 4532 Fälle von Neuinfektionen innerhalb eines Tages und 36 weitere Todesfälle.

Im Märkischen Kreis lag der Wert bei 236 (Vortag 229,6). Dagegen wurden im Kreis Höxter 64,2 Fälle pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen gezählt. Für die größte nordrhein-westfälische Stadt Köln wurde die Inzidenz mit 131,9 angegeben, am Mittwoch lag sie bei 126,6.

Mittwoch, 31. März

Bonn verzichtet auf Bewerbung für Modellregion: „Falsches Signal“

18.07 Uhr: Bonn verzichtet bewusst auf Lockerungen: „Bonn wird sich aktuell nicht bewerben, eine Modellregion für Lockerungen zu werden “, twitterte Bonns Oberbürgermeisterin Katja Dörner, „angesichts der Entwicklung der Pandemie wäre das ein falsches Signal.“ Als Modellregion könnte die Stadt Lockerungen für den Einzelhandel umsetzen, wenn es ein entsprechendes Konzept für Coronatests gibt. Dörner versprach stattdessen: „Wir arbeiten an einem soliden Konzept zu lockern, wenn der Inzidenzwert gesunken ist.“

Laumann würde sich „noch heute“ mit Astrazeneca impfen lassen

13.30: Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) würde sich „noch heute“ mit dem Wirkstoff von Astrazeneca impfen lassen. Damit hätte er „null Probleme“, sagte der 63-jährige Laumann am Mittwoch in Düsseldorf. Er werde sich dann impfen lassen, wenn seine Altersgruppe laut Priorisierungsgruppen an der Reihe sei, um nicht Kritik auf sich zu ziehen. „Aber ich hätte überhaupt kein Problem, mich heute am Tag mit Astrazeneca impfen zu lassen“, betonte der Minister.

Bund und Länder waren am Dienstagabend der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) gefolgt, das Präparat von Astrazeneca in der Regel nur noch für Menschen ab 60 Jahren einzusetzen. Ab Karsamstag können Menschen ab 60 Jahren Termine für Impfungen mit Astrazeneca in NRW buchen.

Laumann: Bisher fünf Todesfälle in NRW nach Astrazeneca-Impfungen

12.50 Uhr: In Nordrhein-Westfalen hat es nach Angaben von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) bisher acht „schwere Ereignisse“ nach Impfungen mit dem Astrazeneca-Wirkstoff gegeben. Fünf Personen seien gestorben, sagte Laumann am Mittwoch in Düsseldorf. Alle seien unter 60 Jahre alt gewesen. Laut Ministerium handelt es sich um vier Frauen und einen Mann. Nicht bei allen fünf Todesfällen in NRW seien Thrombosen in Hirnvenen die Ursache, aber ähnliche „thrombo-embolische Ereignisse“. Laumann sagte, die Impfungen mit Astrazeneca würden in NRW fortgesetzt. Der Wirkstoff sei „weiter hoch wirksam“.

Ab Karsamstag Termine für Astrazeneca-Impfungen für Menschen ab 60

12.08 Uhr: Ab Karsamstag können Menschen ab 60 Jahren Termine für Impfungen mit Astrazeneca buchen. Das kündigte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf an. Über Ostern werde in den 53 Impfzentren mit zusätzlichem Personal und zusätzlichen Öffnungszeiten geimpft, sagte Laumann. Wer sich anmelde, müsse aber wissen, dass mit Astrazeneca geimpft werde, Wer das nicht wolle, müsse sich gar nicht erst melden. Zum Samstag erwarte NRW eine große Lieferung mit 380.000 Impfdosen, sagte Laumann.

Jeder, der schon eine erste Impfung mit Astrazeneca bekommen habe, müsse sich keine Sorgen um die Zweitimpfung machen. Bis die in der zweiten Mai-Woche anstehe, sei geklärt, wie das Immunisierungsverfahren fortgesetzt werde.

Bund und Länder waren am Dienstagabend der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) gefolgt, das Präparat von Astrazeneca in der Regel nur noch für Menschen ab 60 Jahren einzusetzen. Jüngere können sich nach Rücksprache mit dem Arzt und auf eigenes Risiko weiterhin damit impfen lassen. Hintergrund sind Fälle von Blutgerinnseln (Thrombosen) in Hirnvenen, die zuletzt im zeitlichen Zusammenhang mit dem Impfstoff aufgetreten waren, vorwiegend bei Frauen unter 55 Jahren.

Laschet: Noch nicht sicher, ob Schulen nach Osterferien aufmachen

10.50 Uhr: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) ist sich noch nicht sicher, ob die Schulen im Land nach den Osterferien wieder öffnen werden. „Ich kann Stand heute - wir werden uns nächste Woche intensiv mit den Schulen beschäftigen müssen - nicht definitiv sagen, dass die nach den Ferien aufmachen“, sagte der CDU-Parteivorsitzende am Dienstagabend in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“.

„Da werden wir uns sehr sorgsam mit beschäftigen müssen“, so Laschet, da „es anders im letzten Jahr“ nicht mehr darum gehe, ob die Kinder gute Bildung bekämen, weil „man zu Hause nicht so gut lernen kann“. „Jetzt geht's echt um Gesundheitsschutz“, betonte Laschet.

SPD trifft Elternvertreter vor Landtag – verbotene Versammlung?

08.30 Uhr: Ein Treffen von SPD-Politikern mit vier Elternvertretern vor dem Landtag hat die Regierungsfraktionen von CDU und FDP auf den Plan gerufen. Sie werfen den Sozialdemokraten vor, das Versammlungsverbot rund um das Parlament und Abstandsregeln in der Pandemie verletzt zu haben. SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty sieht den Versuch, die „Opposition einzuschüchtern“.

Wie zunächst die „Westfalenpost“ berichtete, wollen CDU und FDP die Aktion im Ältestenrat des Landtags thematisieren. Im entsprechenden Antrag heißt es: Am 24. März um 9.30 Uhr habe „eine Versammlung von rund 20 Personen vor dem Landtagsgebäude innerhalb der Bannmeile stattgefunden.“ Mehrere SPD-Abgeordnete inklusive Landtags-Vizepräsidentin Carina Gödecke seien dabei gewesen. Abstandsregeln seien nicht eingehalten worden. „Zweck des Treffens“, so CDU und FDP, „war die öffentlichkeitswirksame Entgegennahme von Unterschriften.“ Die hatte die Landeselternschaft der integrierten Schulen in NRW mitgebracht.

SPD-Fraktionschef Kutschaty hat den Landtagspräsidenten inzwischen aufgefordert, schon vor dem Ältestenrat Ende April „klarzustellen, dass Sie die Rechte der Opposition nicht verfassungswidrig beschneiden wollen.“ Gegenüber der „Westfalenpost“ ergänzte Kutschaty: Wenn CDU und FDP das Bannmeilengesetz so auslegen wollten, dass sich die Opposition nur noch mit Genehmigung des Präsidenten vor dem Landtag mit Bürgern treffen dürfe, erinnere das „doch sehr an russische Verhältnisse“.

Nur zehn NRW-Kommunen unter Corona-Inzidenzwert 100

07.55 Uhr: In Nordrhein-Westfalen haben sich binnen 24 Stunden 3418 Menschen neu mit dem Coronavirus angesteckt. Die landesweite Inzidenz lag am Mittwochmorgen bei 130,7 Infektionen in sieben Tagen auf 100 000 Einwohner - und damit leicht niedriger als am Vortag (132,3), wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte. 43 neue Todesfälle wurden gemeldet (Dienstag 38).

Von den 53 Kreisen und kreisfreien Städte im Bundesland lagen nur zehn unter dem Inzidenzwert von 100 - darunter die Landeshauptstadt Düsseldorf, die Städteregion Aachen sowie Münster. Die größte NRW-Stadt Köln verzeichnete dagegen eine Inzidenz von 126,6, Dortmund 137,5 und Essen 133. Spitzenreiter bei der Wocheninzidenz bleibt der Märkische Kreis mit aktuell 229,6. Am Ende der Liste stehen weiterhin Münster und Höxter.

Hält sich die Sieben-Tage-Inzidenz mehr als drei Tage über 100, müssen Corona-Auflagen verschärft werden. Kommunen können allerdings Ausnahmen zur sogenannten Corona-Notbremse für Menschen mit aktuellem negativem Schnelltest zulassen.

Laschet erwägt Corona-Testpflicht für Schüler

7.08 Uhr: Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) zieht eine Corona-Testpflicht für Schüler in Nordrhein-Westfalen in Erwägung. In der ZDF-Sendung „Markus Lanz“ verwies Laschet am Dienstagabend darauf, dass ein Teil der Eltern einen Test für ihre Kinder in der Schule verweigerten. Die SPD im Düsseldorfer Landtag spricht sich dafür aus, dass ein negatives Testergebnis nach den Osterferien Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht ist.

Diesen Test sollten die Schüler aber zu Hause machen können, so SPD-Bildungsexperte Jochen Ott. In der Schule könnten sie das Test-Set dann gegen ein frisches und vom Land bezahltes eintauschen. „Schülerinnen und Schüler, die keinen Test durchführen wollen, bleibt die Teilnahme am Distanzunterricht“, so Ott.

Laschet hatte in der Talkshow von Markus Lanz gesagt: „Jetzt werden wir überlegen müssen, müssen wir eine Testpflicht einführen. Denn es kann natürlich nicht jedes Kind für sich dann sagen, ich lasse mich einfach nicht testen.“ Er ergänzte: „Wenn es so weiter geht, wird es eine Testpflicht geben.“ Man merke jetzt – anders als im vergangenen Jahr – dass Kinder viel stärker von Mutationen des Virus betroffen seien. „Deshalb brauchen wir da klare Regeln.“

Die „Rheinische Post“ hatte zuvor von Schätzungen des Lehrerverbands berichtet, wonach etwa jeder fünfte Schüler einen Test in der Schule verweigere.

Dienstag, 30. März

NRW stoppt Astrazeneca-Impfungen für unter 60-Jährige

17.53 Uhr: Das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium hat einen sofortigen Stopp der Corona-Impfungen mit dem Wirkstoff von Astrazeneca für Männer und Frauen unter 60 Jahren erlassen. Das sagte eine Ministeriumssprecherin am Dienstag auf Anfrage. Hintergrund sind Hirnvenenthrombosen, die zuletzt im zeitlichen Zusammenhang mit Impfungen aufgetreten waren, vorwiegend bei Frauen unter 55. Auch bundesweit soll das Präparat voraussichtlich nur noch für Menschen über 60 Jahre empfohlen werden. Das geht aus einem Beschlussentwurf der Ständigen Impfkommission (Stiko) hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Am Abend wollten Kanzlerin Angela Merkel und Gesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU) mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer über den weiteren Umgang mit dem Astrazeneca-Impfstoff beraten.

In Deutschland sind laut Paul-Ehrlich-Institut (PEI) bislang 31 Fälle einer Sinusvenenthrombose nach Impfung mit dem Impfstoff von Astrazeneca bekannt. In neun Fällen war der Ausgang tödlich, wie das für die Sicherheit von Impfstoffen zuständige Institut berichtete. Das NRW-Gesundheitsministerium betonte zugleich, dass Impfungen mit den Wirkstoffen von BionTech/Pfizer und Moderna weitergingen. Bei Impfterminen, für die eigentlich das Präparat von Astrazeneca vorgesehen war, komme ab dem 1. April das Vakzin von Biontech/Pfizer oder jenes Moderna zum Einsatz. Ausgefallene Termine sollten umgehend nachgeholt werden.

Zuvor hatten sich bereits die Leiter von fünf der sechs Uni-Kliniken in Nordrhein-Westfalen in einem gemeinsamen Brief für den vorläufigen Stopp von Impfungen jüngerer Frauen mit dem Wirkstoff von Astrazeneca ausgesprochen. Das Risiko von weiteren Todesfällen sei zu hoch, heißt es in dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. In dem zweiseitigen Schreiben, das von den Ärztlichen Direktoren der fünf Kliniken unterzeichnet wurde, wird Bezug auf die bislang bekannten Verdachtsfälle von Thrombosen nach Astrazeneca-Impfungen genommen. Die Experten stellen dann die Todesfälle durch Covid-19 bei 20- bis 29-jährigen Frauen den potenziell lebensbedrohlichen Impfkomplikationen in derselben Altersgruppe gegenüber.

Zahl der Kita-Kinder mit Coronavirus seit Februar verdreifacht

16.30 Uhr: Die Zahl der Kita-Kinder mit Corona-Infektionen hat sich in Nordrhein-Westfalen innerhalb weniger Wochen verdreifacht, bei Beschäftigten in Kindertageseinrichtungen hat sie sich mehr als verdoppelt. Das geht aus aktuellen Zahlen des NRW-Familienministeriums hervor.

Wie das Ministerium am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, meldeten die Landesjugendämter zum 25. März 1291 Kinder mit Coronavirus-Infektionen. Für den Monat Februar waren vor zwei Wochen 428 infizierte Kinder und 692 infizierte Beschäftigte gemeldet worden. Beim Personal stieg die Infektionszahl inzwischen auf 1048.

Die Zahlen seien nicht abschließend, da fortlaufend und teilweise auch rückwirkend noch Fälle gemeldet und eingearbeitet würden, berichtete das Ministerium. Für Januar waren 181 Corona-Infektionen bei Kita-Kindern und 421 bei Beschäftigten gemeldet worden.

In NRW gibt es den Angaben zufolge im laufenden Kindergartenjahr 2020/2021 rund 10 500 geförderte Kindertageseinrichtungen. Die Jugendämter haben demnach 729 300 Plätze in der Kindertagesbetreuung gemeldet, davon 660 046 in den Kitas und 69 254 in der Kindertagespflege. Insgesamt seien rund 168 000 Beschäftigte in der Kindertagespflege aktiv. Trotz steigender Corona-Zahlen will die Landesregierung die Kitas bis Ostern grundsätzlich mit reduziertem Stundenangebot offen halten. Familienminister Joachim Stamp (FDP) hatte vor zwei Wochen im Landtag davor gewarnt, Kindertageseinrichtungen „als Pandemietreiber zu inszenieren“ und damit Ängste zu schüren.

Kreis Heinsberg impft Frauen unter 55 nur noch mit Biontech

15.11 Uhr: Nach zwei schweren Fällen von Komplikationen nach einer Impfung mit dem Wirkstoff von Astrazeneca in Nordrhein-Westfalen hat der Kreis Heinsberg am Dienstag die Impfung mit sofortiger Wirkung umgestellt. Frauen unter 55 Jahren erhielten nun ausnahmslos den Impfstoff von Biontech, teilte der Kreis mit.

Das Gesundheitsamt des Kreises habe in Abstimmung mit dem Krisenstab und der ärztlichen Leitung des Impfzentrums entschieden, dass mit sofortiger Wirkung der Impfstoff des Herstellers Astrazeneca nicht mehr an Frauen in der Altersgruppe unter 55 Jahre verimpft werden dürfe. Die Zweitimpfungen dieses Wirkstoffs stünden ab Mai an. Wie damit umgegangen wird, soll später geklärt werden.

Der Kreis an der niederländischen Grenze war vor gut einem Jahr einer der ersten deutschen Hotspots des Coronavirus. Am Dienstag war der 255 000 Einwohner zählende Kreis einer der wenigen in NRW mit einer Inzidenz von weniger als 100.

Mehr als 40 Kommunen wollen Modellregion für Öffnungen werden

13.46 Uhr: Mehr als 40 Kommunen in Nordrhein-Westfalen wollen bei den Modellprojekten für Öffnungen des gesellschaftlichen Lebens mit strengen Schutz- und Testkonzepten mitmachen. In der Woche nach Ostern sollten sechs bis acht ausgewählte Kommunen bekannt gegeben werden, sagte Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Dienstag in Düsseldorf. Erste Ergebnisse sollen Ende April vorliegen.

„Wir können nicht nur auf reinen Lockdown setzen zwölf Monate nach Ausbruch der Pandemie“, sagte Pinkwart. Vermutlich bis September werde das Land noch mit einem erheblichen Pandemiegeschehen zu tun haben. Daher seien „intelligente“ Maßnahmen notwendig.

Für die Teilnahme gelten laut Pinkwart strenge Kriterien. Es gehe nicht darum, flächendeckende Öffnungen aller gesellschaftlichen Lebensbereiche oder ganzer Innenstädte zugleich zu ermöglichen, betonte der FDP-Politiker. Vielmehr sollten die Projekte aus einzelnen Bereichen wie Sport, Jugend und Freizeit, Theater und Kultur, Handel oder Außengastronomie ausgewählt werden. Bei der Auswahl der Kommunen würden verschiedene Bereiche berücksichtigt. Einen Grenzwert der Corona-Inzidenz als Teilnahmebedingung gebe es nicht.

Uni-Kliniken wollen Impfstopp mit Astrazeneca für jüngere Frauen

13.32 Uhr: Die Leiter von fünf der sechs Uni-Kliniken in Nordrhein-Westfalen sprechen sich in einem gemeinsamen Brief an den Bundes- und Landesgesundheitsminister für den vorläufigen Stopp von Impfungen jüngerer Frauen mit dem Wirkstoff von Astrazeneca aus. Das Risiko von weiteren Todesfällen sei zu hoch, heißt es in dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

In dem zweiseitigen Schreiben, das von den Ärztlichen Direktoren der fünf Kliniken unterzeichnet wurde, wird Bezug auf die bislang bekannten Verdachtsfälle von Thrombosen nach Astrazeneca-Impfungen genommen. Die Experten stellen dann die Todesfälle durch Covid-19 bei 20- bis 29-jährigen Frauen den potenziellen lebensbedrohlichen Impfkomplikationen in der gleichen Altersgruppe gegenüber.

„Zusammenfassend muss man feststellen, dass am Beispiel der Gruppe der 20- bis 29-jährigen Frauen nach jetzigem Erkenntnisstand ein äußerst ungünstiges Nutzen/Risiko-Profil für den Einsatz des Astrazeneca-Impfstoffes vorliegt“, so die Uniklinik-Chefs in ihrem Brief. „Im Lichte dieser Überlegungen erscheint uns der Einsatz des Astrazeneca-Impfstoffs bei jüngeren Frauen gegenwärtig nicht gerechtfertigt“, schreiben die Experten. Es bestehe daher „dringender Bedarf“, eine neue Impfempfehlung abzuleiten.

Bis zum Nachmittag wollen die Uni-Kliniken nach dpa-Informationen dem Landes-Gesundheitsministerium eine entsprechende Empfehlung vorlegen.

„Wir enthalten niemanden den Impfstoff vor, der ihn auch nach entsprechender Aufklärung ausdrücklich wünscht“, ergänzte der Sprecher. „Insgesamt sind wir sowohl ethisch als auch juristisch verpflichtet, wie bei jeder anderen ärztlichen Maßnahme auch, nach bestem Wissen und Gewissen auf dem neuesten Stand der Erkenntnisse aufzuklären und eine individuelle Impfempfehlung auszusprechen.“

Laschet verspricht besseres Corona-Management

11.30 Uhr: Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet hat Nachbesserungen bei der Bekämpfung des Coronavirus zugesagt. Die Fehler im Pandemie-Management und manches persönliche Fehlverhalten in den eigenen Reihen hätten dazu geführt, dass das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit der Unionsparteien gesunken sei. „Wir werden das ändern, wir werden das besser machen“, versicherte Laschet am Dienstag in Berlin. Seine Rede im Konrad-Adenauer-Haus markiert den Start der Beteiligungskampagne für das CDU-Wahlprogramm zur Bundestagswahl im September.

Nur acht Kreise und Städte in NRW haben noch Inzidenz unter 100er-Schwelle

8.27 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen steigt weiter an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Dienstag kletterte die landesweite Inzidenz pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen auf 132,3. Am Vortag hatte die wichtige Kennziffer noch bei 129,6 gelegen und eine Woche zuvor bei etwa 109. Innerhalb von 24 Stunden wurden landesweit 2441 Neuinfektionen gemeldet. 38 weitere Todesfälle wurden gezählt.

Nur acht von 53 Kreisen und kreisfreien Städten lagen am Dienstag noch unter dem Inzidenzwert von 100. Die niedrigsten Wocheninzidenzen wiesen Höxter (65,6) und Münster (67,2) auf. Spitzenreiter war der Märkische Kreis mit einem Wert von 232,6. Auch in der Landeshauptstadt Düsseldorf überstieg die Wocheninzidenz am Dienstag erstmals wieder die kritische Marke von 100 und lag bei 100,7.

Montag, 29. März

Ministerium: Astrazeneca-Empfehlung wird geprüft

20.05 Uhr: Der Kreis Euskirchen hat wegen möglicher Risiken entschieden, die Impfungen mit Astrazeneca bei Frauen unter 55 Jahren auszusetzen. Das Gesundheitsministerium NRW erklärte auf Nachfrage, dass eine mögliche Einschränkung der generellen Impfempfehlung derzeit geprüft werde. Dies geschehe durch die Ständige Impfkommission (Stiko). Bei der Entscheidung in Euskirchen handele es sich „um eine medizinische Entscheidung, die vorsorglich vor Ort getroffen worden ist“, so ein Sprecher des Gesundheitsministeriums dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ gegenüber.

Alle Daten zu möglichen Nebenwirkungen bei Impfstoffen „laufen beim Paul-Ehrlich-Institut und dem RKI zusammen. Dort werden die neuen Erkenntnisse fortlaufend überprüft“, so der Sprecher. Die Stiko berate derzeit, ob durch die Entwicklung der vergangenen zehn Tage eine erneute Anpassung der Impfempfehlung erforderlich sei, so der Sprecher des Ministeriums. Bis dahin schränkt Nordrhein-Westfalen die Impfungen voraussichtlich nicht ein.

NRW testet digitale Schulbestätigungen als Schutz gegen Kindergeld-Betrug

12.32 Uhr: Nordrhein-Westfalen erprobt in drei Modellkommunen, ob mit digitalisierten Schulbescheinigungen Kindergeldbetrug ausgeschlossen werden kann. Gefälschte Schulbescheinigungen würden missbraucht, „um Kindergeld zu ergaunern“, stellte NRW-Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Montag in Düsseldorf fest.

Abhilfe sollen Schulbescheinigungen mit analogen und digitalen Sicherheitsmerkmalen schaffen, die den Familienkassen über einen QR-Code verschlüsselte Informationen über die Echtheit der Bescheinigung liefern. In einem sechsmonatigen Modellversuch in den drei Kommunen Gelsenkirchen, Düren und Horn-Bad Meinberg soll erprobt werden, ob die digitalen Bescheinigungen fälschungssicher sind.

41 von 53 Kreisen und Städten haben Inzidenz über 100

7.51 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen ist vielerorts gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Montag lagen im bevölkerungsreichsten Bundesland inzwischen 41 von 53 Kreisen und kreisfreien Städte über der Marke von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche.

Der landesweite Wochenwert stieg auf 129,6. Am Tag zuvor hatte er bei 128,8 gelegen. Innerhalb von 24 Stunden sind landesweit 1511 Neuinfektionen gemeldet worden. Ein weiterer Todesfall wurde gezählt.

Beim Infektionsgeschehen gibt es große regionale Unterschiede: Nach RKI-Angaben weisen 5 Kreise und kreisfreie Städte eine Inzidenz von mehr als 200 auf. Die höchsten Werte hatten der Märkische Kreis mit 235,0 und der Kreis Lippe mit 214,7. Insgesamt lagen nur 12 Kreise und kreisfreie Städte in NRW unter der 100er Marke. Die niedrigsten Inzidenzen wurden in Münster (58,0) und dem Kreis Höxter (69,2) registriert.

In Städten und Kreisen, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz drei Tage lang die Schwelle von 100 überschreitet, soll eine Notbremse gelten.

Viele Städte halten trotz hoher Inzidenz an Test- und Öffnungsstrategie fest

6.45 Uhr: In vielen Städten und Kreisen mit besonders vielen Corona-Neuinfektionen ist ab diesem Montag ein tagesaktuelles negatives Schnelltestergebnis die Eintrittskarte in zahlreiche Läden und Kultureinrichtungen. Die große Mehrheit der Kommunen, für die das Gesundheitsministerium mit der Notbremse eine Rückkehr zu schärferen Maßnahmen angeordnet hatte, will diese Testoption umsetzen.

Vorerst mit Ausnahme der Städte Köln, Hagen, Remscheid sowie dem Kreis Düren und dem Märkischen Kreis, wollen alle 31 Kreise und kreisfreien Städte mit Inzidenzen, die drei Tage in Folge über dem Wert von 100 lagen, mit Schnelltests weiter Zugang zu Einrichtungen und Läden des nicht täglichen Bedarfs ermöglichen, die ansonsten im Zuge der Lockdown-Verschärfungen an Hotspots wieder geschlossen werden müssten. Dazu zählen auch Museen oder auch Kosmetikstudios.

Nach den Bund-Länder-Beratungen hatte auch NRW eine konsequente Umsetzung der vereinbarten „Notbremse“ angekündigt. Die in der am Freitag veröffentlichten Coronaschutzverordnung verankerte Testoption hatte daher viele Rat- und Kreishäuser sowie Gewerbetreibende überrascht.

Ein Aufweichen der Notbremse will die Landesregierung im Festhalten an Öffnungen für Getestete nicht erkennen: „Im Gegenteil: Die Infektionen verbreiten sich nicht in Geschäften mit begrenzter Kundenzahl und Maske, sondern vor allem im Privatbereich, wo Menschen eng zusammenkommen. Wenn wir das vermeiden wollen, müssen wir mehr Infektionswege durch mehr Testungen aufdecken“, begründete Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann die Strategie.

Sonntag, 28. März

Notbremse für sechs weiter NRW-Städte

17.08 Uhr: Für sechs weitere Städte und Kreise in NRW mit anhaltend hohen Corona-Neuinfektionen wird das Gesundheitsministerium ab Dienstag die „Corona-Notbremse“ anordnen. Nachdem bereits in vielen Regionen Öffnungen ab Montag entweder zurückgenommen oder aber an die Vorlage von negativen Schnelltests bei Kunden und Besuchern geknüpft wurden, gelten die Regelungen dann auch für Bielefeld, Bottrop, die Kreise Gütersloh, Olpe, Steinfurt und den Hochsauerlandkreis, teilte das Gesundheistministerium am Sonntag mit.

Dort habe die Sieben-Tages-Inzidenz seit mindestens drei Tagen in Folge über dem Wert von 100 gelegen. Kontaktregeln werden deswegen wieder strenger - außer an den Ostertagen. Viele Läden und Kultureinrichtungen müssen wieder schließen - es sei denn, der Kreis oder die Stadt setzen die neugeschaffene Schnelltest-Option um: Mit einem tagesaktuellen, negativen Schnelltest erhalten die Menschen dann Zutritt zu Museen oder können mit Termin Einkaufen.

Polizei löst Treffen von 100 Leuten auf Düsseldorfer Kö auf

17.02 Uhr: Ein lautes Treffen von rund 100 Leuten auf der Düsseldorfer Königsallee haben Polizei und Ordnungsamt in der Nacht zum Sonntag aufgelöst. Nach Angaben der Polizei hatten sich zahlreiche Personen versammelt, einige mit ihren Fahrzeugen. Die Polizei geht davon aus, dass viele von ihnen der Poser- und Tuner-Szene zuzurechnen sind. Es sei zu Lärmbelästigungen und Verstößen gegen die Corona-Schutzauflagen gekommen. Drei der Anwesenden seien in Gewahrsam genommen worden, nachdem sie sich gegenüber der Polizei sehr aggressiv verhalten hätten, hieß es weiter.

Geburtstagsparty in Düren aufgelöst

10.15 Uhr: Am Samstagabend gegen 22:30 Uhr hat die Polizei Düren eine Geburtstagsparty mit rund 30-40 Gästen aufgelöst. Nach Angaben der Polizei feierten die Partygänger auf engstem Raum und missachteten die Hygieneregeln zum Schutz vor dem Coronavirus dabei vollkommen.

Als die Beamten die Wohnung betraten flüchteten zahlreiche Personen an ihnen vorbei aus dem Haus, sowie über den Balkon ins Freie. Die Gastgeberin der Geburtstagsfeier sowie weitere Familienangehörige, vereinzelt auch Gäste zeigten sich aggressiv gegenüber den Polizeibeamten. Zur Auflösung der unerlaubten Geburtstagsfeier mussten sämtliche Streifenwagenbesatzungen des Kreises Düren eingesetzt werden. Dabei kam es zu diversen Beleidigungen und gewalttätigem Verhalten - insbesondere in Form von Schlägen und Tritten - gegenüber den Beamten.

Bei der Durchsetzung von Platzverweisen wurden einige Partygäste leicht verletzt und wurden vor Ort ambulant behandelt. Die Polizeibeamten hingegen blieben unverletzt.

Inzidenzwert in NRW steigt weiter: Nur noch wenige Regionen unter 100

10.15 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen bleibt weiter hoch und ist vielerorts angestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts von Sonntag lagen im bevölkerungsreichsten Bundesland inzwischen 40 von 53 Kreisen und kreisfreien Städte über der Marke von 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Der landesweite Wochenwert stieg auf 128,8. Am Tag zuvor hatte er noch bei 123,8 gelegen. Binnen 24 Stunden sind damit landesweit 3544 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. 14 weitere Todesfälle wurden gezählt.

In Städten und Kreisen, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz drei Tage lang die Schwelle von 100 überschritten wird, soll eine Notbremse gelten. Ab Montag hatte das Gesundheitsministerium daher für 31 Kreise und kreisfreie Städte angeordnet, dass dort Einkaufen mit Termin und Museums- oder Zoobesuche wieder eingeschränkt werden. Die Rat- und Kreishäuser können allerdings Ausnahmen für Menschen mit tagesaktuellem negativen Schnelltest erlauben. Ein Großteil der betroffenen Städte und Kreise will mit dieser Option von der strikten Notbremse abweichen und etwa den Handel offen halten.

Beim Infektionsgeschehen gibt es große regionale Unterschiede: Nach Angaben des Landeszentrums für Gesundheit weisen 5 Kreise und kreisfreie Städte eine Inzidenz von mehr als 200 auf. Die höchsten Werte hatten der Märkische Kreis mit 237,7 und die Stadt Hagen mit 228,4. Insgesamt lagen nur noch 13 Kreise und kreisfreien Städte in NRW unter der 100er Marke. Die niedrigsten Inzidenzen wurden in Münster (53,9) und dem Kreis Höxter (72,7) registriert.

Samstag, 27. März

Viele Großstädte in NRW wollen Notbremse mit Schnelltests stoppen

14.01 Uhr: Viele Großstädte in Nordrhein-Westfalen mit besonders hohem Infektionsgeschehen wollen ab Montag mit Hilfe von Schnelltests eine Rückkehr zum strengen Lockdown vermeiden. Überraschend hatte das Land am Freitag jenen kreisfreien Städten und Kreisen, bei denen aufgrund lang anhaltend hoher Corona-Wocheninzidenzen eigentlich eine Notbremse erfolgte Öffnungsschritte zurückdrehen soll, Ausnahmen ermöglicht: Sofern es genügend Testmöglichkeiten gibt, sollen das Einkaufen mit Termin, der Zoo- oder Museumsbesuch sowie körpernahe Dienstleistungen für Menschen mit tagesaktuellem negativen Corona-Schnelltest erlaubt bleiben.

Zu den Städten, die diese Testoption umsetzen wollen, gehören die Städteregion Aachen, Duisburg und Herne. Sie alle teilten am Samstag mit, das Land habe bereits sein Einverständnis erteilt. „Da Schnelltests mittlerweile an vielen dezentralen Standorten im gesamten Stadtgebiet angeboten werden, hat der Krisenstab der Stadt deshalb in Abstimmung mit dem Land beschlossen, diese Option zu nutzen“, hieß es dazu etwa aus Duisburg. Auch Aachen sieht sich gut für die Umsetzung gerüstet: Es gebe mit bereits rund 200 Teststellen für Bürger bereits eine funktionierende Infrastruktur.

Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 123,8 Fälle

10.29 Uhr: Die Gesundheitsämter in Nordrhein-Westfalen haben in den vergangenen 24 Stunden erneut knapp 4000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Damit stieg der Corona-Wochenwert nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) leicht auf 123,8 an. Am Freitag hatte er bei 121,6 gelegen. Die wichtige Kennziffer gibt die Zahl der Neuinfektionen der vergangenen 7 Tage pro 100.000 Einwohner an.

In inzwischen 39 Kommunen wurde der Wert von 100 überschritten, ab dem die Notbremse greifen soll, sofern die Überschreitung drei Tage aufeinanderfolgend andauert. Am Freitag hatte das Gesundheitsministerium die Notbremse daher für 31 Kreise und kreisfreie Städte angeordnet.

Ab Montag müssen dort Öffnungen von Läden, Museen, Zoos oder Sportanlagen wieder rückgängig gemacht werden. Die Kommunen oder Kreise dürfen allerdings Ausnahmen für Menschen mit tagesaktuellem negativem Schnelltest erlauben.

Beim Infektionsgeschehen gibt es große regionale Unterschiede: Nach Angaben des Landeszentrums für Gesundheit weisen fünf Kreise und kreisfreie Städte eine Inzidenz von mehr als 200 auf. Die höchsten Werte hatten der Märkische Kreis mit 231,6 und der Kreis Lippe mit 230,2.

Insgesamt lagen nur noch 14 der 53 Kreise und kreisfreien Städte in NRW unter der 100er Marke. Die niedrigsten Inzidenzen wurden in Höxter (62,7) und Münster (60,9) registriert.

Landesweit wurden laut RKI binnen eines Tages 35 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona registriert. Die Zahl der im Zusammenhang mit Corona gestorbenen Menschen in NRW erhöhte sich damit auf 14.099.

Freitag, 26. März

NRW stellt über Ostern 130.000 Biontech-Dosen zusätzlich bereit

17.33 Uhr: Das Land Nordrhein-Westfalen stellt über die Ostertage 130.000 Dosen des Biontech-Impfstoffes gegen das Coronavirus aus der Rücklage bereit und will diese in den Kommunen verimpfen lassen. Die Liefertermine für Biontech seien in den nächsten Wochen „sehr stabil“ und verlässlich, sagte Gesundheitsminister Karl-Josef-Laumann (CDU) am Freitag in Düsseldorf.

Eine Mitteilung an die Kreise und kreisfreien Städte, wie viele Impfstoff-Dosen sie damit zusätzlich bekämen, sei bereits verschickt worden. Damit sei über die Ostertage ein „sehr starkes Impfen in Impfzentren“ möglich.

Die Impfzentren könnten „in vollem Umfang von morgens bis abends“ arbeiten, so der Minister. „Wenn wir es damit schaffen, über Ostern 130.000 Menschen mehr zu impfen, ist das eine gute Sache.“ Es sei auch verantwortbar, an die Biontech-Rücklage zu gehen, weil die Sicherheit, dass genug Dosen für die Zweitimpfung da seien, gegeben sei. Mit den zusätzlichen Impfdosen könne zügig in der Prioritätsgruppe zwei weiter geimpft werden, sagte Laumann.

Vorrangig sollten die Biontech-Dosen Personen mit Vorerkrankungen zugute kommen. Für den Nachweis der Impfberechtigung in Gruppe zwei brauchten sie ein ärztliches Attest. Eine konkrete Diagnose müsse nicht aufgeführt werden. (dpa)

Laumann: Test-Strategie in Kommunen „sinnvolle Maßnahme“

12.37 Uhr: Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat die nur eingeschränkt für das Land geltende Corona-Notbremse gerechtfertigt. Es sei eine „sinnvolle Maßnahme“, dass Kommunen mit einer Wocheninzidenz über 100 Ausnahmen für Menschen mit tagesaktuellem negativem Test erlauben könnten, sagte Laumann am Freitag in Düsseldorf. Es gebe inzwischen fast 5000 zugelassene Testzentren in NRW. Es bestehe ein Interesse daran, dass diese auch genutzt würden.

Den Menschen solle auch „ein praktischer Anreiz“ gegeben werden, sich testen zu lassen. Mit einem negativen Test könnten sie dann wieder mit Termin in den Baumarkt, in Geschäfte oder mit den Kindern in den Zoo gehe. „Wir müssen noch lange mit dem Virus leben“, sagte Laumann.

NRW lockert Kontaktbeschränkungen über Ostern

12.28 Uhr: Nordrhein-Westfalen lockert über das Osterwochenende die Kontaktbeschränkungen in Regionen mit hoher Corona-Inzidenz. Von Gründonnerstag bis Ostermontag (1. bis 5. April) dürften sich landesweit unabhängig vom örtlichen Infektionsgeschehen fünf Personen aus zwei Haushalten treffen, heißt es in der am Freitag veröffentlichten Corona-Schutzverordnung. Kinder bis 14 Jahren werden nicht mitgerechnet.

Eigentlich gilt in Kommunen mit Sieben-Tage-Inzidenz über 100, dass sich Menschen aus einem Hausstand nur mit einer weiteren Person im öffentlichen Raum treffen dürfen. Diese Regelung wird für das Osterwochenende aufgeweicht.

Schwimmunterricht für Kinder wieder zugelassen – Sonnenstudios dürfen öffnen

12.18 Uhr: Nordrhein-Westfalen lässt trotz der steigenden Corona-Zahlen Schwimmunterricht für Kinder unter Auflagen wieder zu. Ab Montag dürfen Kurse für Schwimm-Anfänger und Kleinkinder wieder stattfinden - allerdings mit höchstens fünf Kindern pro Gruppe. Das geht aus der am Freitag veröffentlichten Corona-Schutzverordnung hervor.

Die neue Corona-Schutzverordnung erlaubt außerdem ab dem 29. März wieder den Betrieb von Sonnenstudios in Nordrhein-Westfalen. Das bisherige Verbot wurde aus dem Regelwerk gestrichen. Wie bei anderen körpernahen Dienstleistungen müssen allerdings bestimmte Vorgaben beachtet werden. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) begründete die Änderung am Freitag mit entsprechenden Gerichtsurteilen.

NRW: Verbot von Volksfesten noch bis mindestens 31. Mai

12.12 Uhr: Große Festveranstaltungen wie Volksfeste oder Schützenfeste sind in Nordrhein-Westfalen noch bis mindestens zum 31. Mai verboten. In der neuen Corona-Schutzverordnung, die am Freitag veröffentlicht wurde, wurde dieses Datum ergänzt. Vorher war dort kein konkretes Datum genannt worden. Die Konkretisierung schafft Planungssicherheit für viele Vereine, die sonst im Frühjahr ihre Schützenfeste abgehalten hätten.

Keine landesweite Corona-Notbremse ab Montag: Nur betroffene Regionen

12.11Uhr: NRW wird ab Montag doch keine landesweite Corona-Notbremse ziehen. Nur in Kommunen mit hoher Inzidenz müssen unter anderem Läden, Sportstätten und Kultureinrichtungen schließen. Das geht aus der am Freitag veröffentlichten Corona-Schutzverordnung hervor. Die Kommunen dürfen Ausnahmen für Menschen mit tagesaktuellem negativem Corona-Test erlauben.

Reul verteidigt Bestellung von 1,25 Millionen Stoffmasken für Polizei

11.09 Uhr: NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hat die aktuell laufende Suche nach 1,25 Millionen Stoffmasken für die Polizei verteidigt. Reul sagte am Freitag im Landtag, dass die Polizei auch genügend medizinische Masken vorrätig habe - es aber Situationen gebe, in denen die Beamten dankbar für eine sogenannte Alltagsmaske seien.

Reul sprach von verschiedenen Einsatzsituationen und einer passenden Maske, so wie man ja auch zwischen Pfefferspray, Schlagstock oder Dienstwaffe wähle. Dementsprechend gebe es Momente, „wo man lieber eine Stoffmaske trägt - und sie auch ausreicht“, so Reul. Die Opposition kritisierte die Bestellung der 1,25 Millionen Masken scharf. Sie seien unnötig und gefährdeten die Gesundheit der Polizeibeamten, kritisierte unter anderem der SPD-Fraktionsvize Sven Wolf.

Die dunklen Stoffmasken mit NRW-Logo waren ursprünglich im vergangenen Jahr bestellt und vom Textilhersteller van Laack geliefert worden. Wegen eines Formfehlers wurde die Ausschreibung rückabgewickelt und neu aufgesetzt. Das zuständige Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD) hat die Angebotsfrist noch einmal bis Anfang April verlängert - da die Suche keine Dringlichkeit mehr habe.

„Paar-Impfung“ in NRW ermöglicht auch Termine für Menschen unter 70

9.55 Uhr: Der neue Impferlass ermöglicht es auch Menschen unter 70 Jahren, ab dem 8. April in NRW geimpft zu werden: Die 79-Jährigen, die nach Ostern als nächste dran sind, können einen Termin für ihren Lebenspartner oder ihre Lebenspartnerin mit ausmachen – egal wie alt diese sind. Das hat das Gesundheitsministerium klar gestellt. Wie man belegt, dass man verpartnert ist, wenn man nicht verheiratet ist, überlässt das Gesundheitsministerium den Kreisen und kreisfreien Städten. Man spreche sich hier „für ein möglichst pragmatisches Vorgehen“ aus, so das Ministerium auf seiner Internetseite.

Ministerium: 79-Jährige werden mit Biontech-Wirkstoff geimpft

9.32 Uhr: Die 79-Jährigen in NRW sollen ab dem 8. April mit dem Wirkstoff von Biontech geimpft werden. Das sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Freitag und bestätigte eine Mitteilung der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Nordrhein.

Termine können ab dem 6. April über die Hotline 0800 116 117 01 oder die Internetseite termin.corona-impfung.nrw ausgemacht werden. Alle Menschen des entsprechenden Jahrgangs werden von den Städten oder Kreisen schriftlich informiert. Sie können laut KV aber auch ohne den Brief ab dem 6. April einen Termin ausmachen.

Inzidenz in NRW jetzt bei 121,6 Fällen

8.29 Uhr: In Nordrhein-Westfalen ist der Corona-Wochenwert erneut deutlich gestiegen - von 113,4 am Donnerstag auf 121,6 am Freitag. Dies teilte das Landeszentrum Gesundheit NRW am Morgen mit. Die wichtige Kennziffer gibt die Zahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner an. Laut Robert Koch-Institut hatte der Wert in NRW zuletzt am 17. Januar mit 123,0 höher gelegen.

Nach Angaben des Landeszentrums weisen mittlerweile fünf Kreise und kreisfreie Städte eine Inzidenz von mehr als 200 auf. Die höchsten Werte hatten der Märkische Kreis mit 233,0 und der Kreis Lippe mit 229,9. Insgesamt lagen nur noch 16 der 53 Kreise und Städte in NRW unter der 100er Marke.

Die niedrigsten Inzidenzen wurden in Höxter (58,5) und Münster (59,6) registriert. Landesweit wurden den Gesundheitsämtern 4918 Neuinfektionen binnen 24 Stunden und 37 neue Todesfälle bekannt. Die Zahl der im Zusammenhang mit Corona gestorbenen Menschen in NRW erhöhte sich damit auf 14.066.

Donnerstag, 25. März

Die Schulen in NRW kehren vorerst nicht in den kompletten Präsenzunterricht zurück

18.18 Uhr: Nordrhein-Westfalen plant an den Schulen nach den Osterferien zwei weitere Wochen mit Wechselunterricht. Zunächst bis zum 23. April sollten die Schüler abwechselnd im Klassenraum und zu Hause lernen, schrieb das Schulministerium am Donnerstag in einer Mail an die Schulen. In besonders von der Pandemie betroffenen Regionen sei auch ein kompletter Distanzunterricht möglich. Zuvor hatte der WDR berichtet.

Modell-Kommunen für Öffnungen werden nach Ostern bekanntgegeben

17.52 Uhr: Trotz der hohen Zahl an Corona-Neuinfektionen könnte es in manchen Städten Nordrhein-Westfalens bald wieder erste Möglichkeiten zum Ausgehen oder zum umfassenderen Einkaufen geben.

Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) sagte am Donnerstag in Düsseldorf, dass sein Ministerium und das Gesundheitsressort an Kriterien arbeiteten, nach denen beispielhafte Kommunen ihr öffentliches Leben teilweise wieder öffnen könnten. Man wolle „sehr schnell nach Ostern die Modellkommunen benennen können“.

Dabei bezieht sich der Minister auf die sogenannte Experimentierklausel im jüngsten Corona-Beschluss von Bund und Ländern, derzufolge im Rahmen von befristeten Modellprojekten in einigen Regionen mit strengen Schutzmaßnahmen und einem Testkonzept „einzelne Bereiche des öffentlichen Lebens öffnen, um die Umsetzbarkeit von Öffnungsschritten unter Nutzung eines konsequenten Testregimes zu untersuchen“.

Bedingungen hierfür sind dem Papier zufolge zum Beispiel „lückenlose negative Testergebnisse als Zugangskriterium, IT-gestützte Prozesse zur Kontaktverfolgung und gegebenenfalls auch zum Testnachweis“ sowie klare Abbruchkriterien bei einem Misserfolg.

Pandemie bremst den Arbeitsmarkt in NRW

13.25 Uhr: Kurzarbeit und Freistellungen wegen der Corona-Pandemie haben den Arbeitsmarkt in NRW 2020 spürbar gebremst. Die Erwerbstätigenzahlen seien nach zehn Jahren Wachstum im vergangenen Jahr erstmals wieder zurückgegangen: um ein Prozent auf 9,55 Millionen, wie das Statistische Landesamt NRW am Donnerstag mitteilte.

Die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden verringerte sich im Vorjahresvergleich um 4,2 Prozent oder 546 Millionen auf rund 12,5 Milliarden Stunden. Den größten Rückgang gab es mit minus 6,6 Prozent im Bereich „Handel, Verkehr, Gastgewerbe, Information und Kommunikation“, am glimpflichsten kam das Baugewerbe durch die Krise, mit einem Rückgang von 0,4 Prozent.

„Der Rückgang der geleisteten Arbeitsstunden ist maßgeblich auf die höhere Zahl von Kurzarbeitern und sonstigen Freistellungen im Zuge der Einschränkungen durch die Covid-19-Pandemie zurückzuführen“, resümierte die Behörde. Das Arbeitsvolumen in NRW sei in allen Wirtschaftsbereichen gesunken.

Erste Impfungen für Menschen unter 80 ab dem 8. April

10.20 Uhr: Die ersten Menschen unter 80 Jahren sollen in NRW regulär ab dem 8. April geimpft werden. Das geht aus einem neuen Erlass des Gesundheitsministeriums hervor. Demnach sollen ab dem 6. April die ersten Einladungen zum Impfen an 79-Jährige herausgehen. Danach ist der nächste Jahrgang dran.

Bis dahin ist es den Kreisen und kreisfreien Städten nun auch erlaubt, mit übrig gebliebenen Impfdosen zum Beispiel Menschen unter 80 zu impfen, wenn sie eine Vorerkrankung haben. Der Nachweis hat mittels Attest zu erfolgen.

Mit den gestaffelten Einladungen zunächst für 79-Jährige soll laut Erlass eine Überlastung der Terminsysteme ausgeschlossen werden. Als die Menschen über 80 alle auf einmal eingeladen worden waren, hatte es Probleme unter anderem in den Call-Centern gegeben.

Corona-Inzidenzwert steigt auf 113,4 – 4564 Neuinfektionen

7.45 Uhr: Der Corona-Inzidenzwert in Nordrhein-Westfalen ist abermals leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab am Donnerstagmorgen für das bevölkerungsreichste Bundesland einen Wert von 113,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen an. Am Mittwoch hatte die wichtige Kennziffer noch bei 111,2 gelegen. Die Gesundheitsämter meldeten 4564 Neuinfektionen binnen 24 Stunden und 35 neue Todesfälle.

Den höchsten Inzidenzwert in NRW gab es mit 220,4 im Märkischen Kreis. Er sank gegenüber dem Vortag (224,8) aber leicht. Mit Höxter (55,6) und Coesfeld (55,3) lagen nur zwei Kreise unter dem Inzidenzwert von 60. In der größten nordrhein-westfälische Stadt Köln sank die Kennziffer von 114,8 (Mittwoch) etwas auf nun 113,2. Auch die Revierstädte Dortmund (106,6) und Essen (102,4) lagen über der 100er-Marke. Für die Landeshauptstadt Düsseldorf wurde ein Wert von 82,5 gemeldet.

Mittwoch, 24. März

Laschet: 1,8 Millionen Schnelltests an Schulen geliefert

14.35 Uhr: Laut Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sind inzwischen rund 1,8 Millionen Corona-Schnelltests an die allermeisten weiterführenden Schulen in Nordrhein-Westfalen geliefert worden. Schulen, in denen dieses Material für einen ersten Test der Schüler noch vor den Osterferien nicht angekommen sei, sollten sich melden, unterstrich Laschet am Mittwoch im Düsseldorfer Landtag. Solche „Einzelfälle“ würden „sofort gelöst“.

Die meisten Schulen erhielten auch in dieser Woche noch die Pakete für zwei Tests pro Schüler nach den Osterferien, so dass die Versorgung in jeder Schule gesichert werde, sagte Laschet. Ziel sei, dass künftig alle Lehrer, Schüler und Erzieher in Kitas zweimal wöchentlich getestet werden können.

Der Oppositionsführer im Landtag, SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty kritisierte, die Polizei müsse die Test-Pakete in Streifenwagen an die Schulen ausliefern, weil die Regierung das „nicht auf die Kette gekriegt“ habe. „Die Polizei muss retten, was die Regierung vergeigt hat.“ Ähnlich äußerte sich Grünen-Fraktionschefin Verena Schäffer. Sie warf der Regierung vor, sie hätte „viel eher liefern müssen“.

Kreis Heinsberg will Modellregion werden

14 Uhr: Der Kreis Heinsberg hat sich beim Land NRW offiziell als Modellregion für die Öffnung von Gastronomie, Kultur- oder Sportveranstaltungen beworben. Wie Landrat Stephan Pusch (CDU) am Mittwoch in einer Videobotschaft sagte, sehe er seinen Kreis „aufgrund unserer Historie mit dem Thema Corona prädestiniert“. Der Kreis Heinsberg wurde im Februar 2020 zu einem der ersten bekannten Corona-Hotspots in Deutschland.

Pusch sagte, man sei gerade dabei, die Testinfrastruktur im Kreis intensiv auszubauen. Bald sollen demnach 80 bis 90 Teststationen zur Verfügung stehen. Er glaube aber, dass es zum freiwilligen Testen einen Anreiz brauche, auch etwas mit dem Ergebnis anzufangen. Der Kreis wolle daher einen negativen Test „wie eine Art Tagesticket“ für Restaurants oder Kultureinrichtungen nutzen.

Nordrhein-Westfalen will mit etwa einem halben Dutzend Modellregionen Öffnungen coronabedingter Einschränkungen mit strengen Schutzmaßnahmen und Testkonzepten erproben. Das hatte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Mittwoch im Düsseldorfer Landtag angekündigt. Die Landesregierung werde solche befristeten Projekte „schnell nach Ostern möglich machen“, sagte Laschet. In den kommenden Tagen würden die ausgewählten Orte vorgestellt.

Laschet: Merkel übernahm Verantwortung für Osterruhe-Entscheidung

12.50 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat nach Worten von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) die Verantwortung für die umstrittene Osterruhe-Entscheidung „vollumfänglich übernommen“. Merkel habe in der kurzfristig einberufenen Schaltkonferenz mit den Ministerpräsidenten am Mittwoch gesagt, dass die Entscheidung „in dieser Form ein Fehler“ und „so nicht durchsetzbar“ gewesen sei, sagte Laschet unmittelbar nach der Schalte im Landtag in Düsseldorf. Er habe deutlich gemacht, „dass wir diese Verantwortung alle tragen“, betonte der CDU-Bundesvorsitzende.

„Wir alle haben dem zugestimmt, wir haben Bedenken geäußert. Aber am Ende haben 16 Ministerpräsidenten gesagt, wir machen es so.“ Das sei weder für die Kanzlerin noch für die Ministerpräsidenten angenehm. Aber im politischen Stil sei es richtig, wenn man „rechtzeitig die Notbremse zieht“ und Maßnahmen auch wieder zurücknehme.

Nach massiver Kritik und Verwirrung hatte Merkel die geplante Osterruhe-Regelung aus den jüngsten Bund-Länder-Beschlüssen wieder gekippt.

Laschet reagiert ungehalten auf Vorwurf „Impfdosen auf Halde“

11.35 Uhr: Das NRW-Gesundheitsministerium hat dem Vorwurf widersprochen, dass das Land Impfdosen „auf Halde“ habe. In Bezug auf die Wirkstoffe von Astrazeneca und Moderna sei davon auszugehen, „dass das Lager Ende der Woche leer sein wird“, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. Die Reserve an Biontech-Impfstoff schmelze ebenfalls - unter anderem durch 279.000 ausstehende Zweitimpfungen.

„Es werden keine Impfdosen grundlos „auf Halde behalten““, sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) laut Mitteilung: „Tagtäglich werden Impfdosen im Land verteilt, sodass es immer wieder vorkommt, dass eine bestimmte Menge an Impfdosen kurze Zeit im Landeslager verbleibt, bis diese abgerufen wird.“

Die im Internet einsehbaren Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) zum Impffortschritt bildeten laut Ministerium durch „Verzögerungen in der Datenübermittlung“ nicht den tatsächlichen Stand ab. Laut der RKI-Tabelle lag NRW am Mittwoch mit einer Impfquote von 9,0 Prozent (mindestens Erstimpfung) auf dem drittletzten Platz aller Bundesländer.

Das Bundesgesundheitsministerium rechnet damit, dass die Lieferung von Corona-Impfstoff nach Ostern deutlich anzieht. Wie am Dienstag aus einer Prognose des Ministeriums hervorging, könnten deutschlandweit allein vom 5. April bis 1. Mai bis zu 15,3 Millionen Dosen Impfstoff hinzukommen. In NRW soll ebenfalls in den ersten April-Tagen der Übergang der Impfungen in die Hausarztpraxen kommen, wie Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Mittwoch im Landtag ankündigte.

Laschet kündigt flexiblere Impfreihenfolge an

11 Uhr: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat eine flexiblere Impfreihenfolge angekündigt, um das Impftempo im Land zu erhöhen. Das NRW-Gesundheitsministerium werde noch am Mittwoch einen Erlass herausgeben, dass die komplette zweite Prioritätsgruppe geöffnet werde. Das seien die Menschen zwischen 70 und 80 Jahren und andere Gruppen. Damit könnten die Ämter vor Ort noch schneller agieren.

In einigen Bezirken mit mehr sehr alten Menschen seien die Impfungen der Personen ab 80 Jahre aus der ersten Prioritätsgruppe noch nicht abgeschlossen. In anderen Bezirken sei diese Altersgruppe dagegen schon geimpft, sagte Laschet. Daher sei es richtig, mehr Flexibilität zu geben. „Wir werden hier noch mehr Tempo reinlegen“, sagte Laschet.

Nach Ostern werde „in den ersten April-Tagen“ der Übergang der Impfungen in die Hausarztpraxen kommen mit der Bitte, die chronisch Kranken zu bevorzugen und alles was da sei, möglichst schnell zu verimpfen. „Das ist der Schlüsselweg, um aus dieser Pandemie herauszukommen.“

Landtag soll „epidemische Lage“ erneut um vier Wochen verlängern

10.45 Uhr: Die „epidemische Lage von landesweiter Tragweite“ soll am heutigen Mittwoch vom Landtag für weitere vier Wochen ausgerufen werden. Damit hätte die Landesregierung weiterhin außerordentliche Befugnisse zur Bekämpfung der Corona-Krise.

Im Antrag der Regierungsfraktionen von CDU und FDP heißt es zur Begründung: „Die Gefährdungslage ist weiterhin hoch und wird bis zum positiven Abschluss der Impfdurchführung anhalten; denn erst 2 257 958 Personen, also 8,75 % der Bevölkerung sind bislang – zumindest einmalig – geimpft.“

Seit vergangenem Jahr wurde die „epidemische Lage“ jeweils um zwei Monate verlängert - mehr ist rechtlich nicht möglich. Das man sie diesmal zunächst nur bis Ende April ausdehnt, wird im Antrag von CDU und FDP mit Blick auf die stetigen Bund-Länder-Verhandlungen begründet. So könne man auf aktuelle Entwicklungen reagieren.

Parallel wollen die Regierungsfraktionen mit SPD und Grünen am heutigen Mittwoch ein neues Pandemie-Gesetz beschließen, das bis zum 31. Dezember 2022 gültig sein soll. Es sieht weiterhin besondere Befugnisse für die Landesregierung im Katastrophenfall vor, bindet aber den Landtag mehr ein.

Laschet kündigt Modellprojekte für Corona-Öffnungen an

10.40 Uhr: Nordrhein-Westfalen will in etwa einem halben Dutzend Modellregionen Öffnungen coronabedingter Einschränkungen mit strengen Schutzmaßnahmen und Testkonzepten erproben. Das kündigte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Mittwoch im Düsseldorfer Landtag an. Die Landesregierung werde befristete Projekte „schnell nach Ostern möglich machen“, sagte Laschet. Dann könnte etwa erprobt werden, mit negativem Corona-Test wieder Kinos, Sport- oder Kulturveranstaltungen zu besuchen.

In den nächsten Tagen würden die ausgewählten Orte vorgestellt. Viele hätten sich angeboten, berichtete Laschet. Die Auswahl werde alle Regionen des Landes abbilden und Kreise ebenso wie große Städte. „Lockdown ja, Lockdown nein müssen wir überwinden“, sagte der CDU-Bundesvorsitzende. Vorbildlich seien die Öffnungskonzepte in Tübingen. „Wir brauchen Tübingen überall“, sagte Laschet, allerdings „nicht Tübingen kopiert“.

Laschet fordert neuen Regierungsstil

10.25 Uhr: Nach der massiven Kritik an den Oster- und Lockdown-Beschlüssen der Bund-Länder-Runde hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) einen neuen Regierungsstil gefordert. Die Ministerpräsidentenkonferenz habe die Menschen enttäuscht, sagte Laschet am Mittwoch im Düsseldorfer Landtag.

Die Regierungschefs hätten von 14 Uhr bis drei Uhr nachts in der Nacht zum Dienstag verhandelt. „Wir können so nicht weitermachen“, sagte der CDU-Bundesvorsitzende. Darüber werde er „sehr kritisch“ auch am Mittwoch in der kurzfristig anberaumten Schalte von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Regierungschefs reden.

Unmut hatte sich vor allem daran entzündet, dass nach den stundenlangen Corona-Beratungen in der Nacht zum Dienstag die Umsetzung zentraler Beschlüsse noch offen war.

Lauterbach hätte sich noch härteren Lockdown gewünscht

9.15 Uhr: SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält die geplante Osterruhe für dringend nötig, hätte sie sich aber noch härter und mit Ausgangssperre gewünscht. „Wir brauchen noch einmal einen Lockdown-Beschluss, den haben wir ja jetzt auch gefasst, ich hoffe, er wirkt ausreichend, ich hätte ihn früher gefasst und auch härter“, sagte Lauterbach am Mittwoch im WDR. „Wir brauchen nochmal einen Lockdown, um das Tempo aus dieser B.1.1.7-Mutation rauszuholen. Das haben alle anderen auch nicht anders geschafft. Es gibt keinen dritten Weg.“

Es sei wissenschaftlich belegt, dass gegen eine dritte Welle mit der gefährlichen britischen Mutation nur Lockdowns mit Ausgangssperre funktionierten. „Daher hätte ich das sogar vorübergehend gemacht, bis wir die Tests überall in den Betrieben und in den Schulen verteilt haben und dort dann testen können, dann wäre die Ausgangssperre nicht mehr nötig gewesen.“ Dazu hätten aber viele andere Politiker gesagt, dass man das dem Bürger nicht zumuten könne. „Wir gehen aber damit in ein Risiko hinein, dass wir zwar eine Osterruhe beschließen, aber keinen Erfolg haben. Dann verlieren wir mehr Vertrauen. Dem Bürger wird zum Teil nicht zugetraut, dass er härtere Maßnahmen auch bereit ist zu akzeptieren, wenn sie erfolgreich sind.“

Beim Testen komme es darauf an, dass dies systematisch in den Betrieben und Schulen erfolge. „Ich hätte es besser gefunden, wenn wir dies verpflichtend gemacht hätten“, sagte Lauterbach, „da gab's aber Widerstände.“ Wissenschaftlich habe sich eindeutig gezeigt, dass die Fallzahlen sänken, wenn man einen großen Teil der Bevölkerung, etwa 40 Prozent, zweimal in der Woche teste. „Wenn ich jetzt freiwillig teste, beispielsweise beim Einkaufen, (...), dann ist das auch wichtig, aber es senkt die dritte Welle nicht. Das geht einfach weiter.“

Corona-Inzidenzwert in NRW leicht gestiegen

7.45 Uhr: Der Corona-Inzidenzwert in Nordrhein-Westfalen ist leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) wies am Mittwochmorgen 111,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche aus. Am Dienstag hatte die wichtige Kennziffer bei 109,2 gelegen, am Mittwoch vergangener Woche bei 85,1. Die Gesundheitsämter meldeten 3455 Fälle von Neuinfektionen innerhalb eines Tages und 34 weitere Todesfälle.

Im Märkischen Kreis lag der Wert bei 224,8 (Vortag 215,2), im Kreis Lippe bei 190,2. Dagegen wurden im Kreis Höxter nur 47,8 Fälle pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen gezählt. Für die größte nordrhein-westfälische Stadt Köln wurde die Inzidenz mit 114,8 angegeben.

Laschet informiert Landtag über Bund-Länder-Beschlüsse zu Lockdown

6.45 Uhr: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) unterrichtet den Landtag am Mittwoch (10.00 Uhr) über die Bund-Länder-Beschlüsse im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Auch in NRW wird der allgemeine Lockdown bis zum 18. April verlängert. Laschet hatte zudem angekündigt, dass NRW die Corona-„Notbremse“ umsetzen werde. Das bedeutet die Rücknahme bereits erfolgter Lockerungen wie Öffnungen von Geschäften, Museen und Sportanlagen, wenn die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz dauerhaft über 100 liegt. Die Verschärfungen in NRW sollen ab dem 29. März gelten.

Angesichts weiter steigender Corona-Infektionszahlen schicken Bund und Länder Deutschland außerdem über Ostern in den schärfsten Lockdown seit Beginn der Pandemie vor einem Jahr. Vom 1. bis einschließlich 5. April, also vom Gründonnerstag bis Ostermontag, soll das öffentliche, wirtschaftliche und private Leben weitgehend heruntergefahren werden, um die dritte Welle der Pandemie zu brechen. Nur am Karsamstag soll demnach der Lebensmittelhandel im engeren Sinne geöffnet bleiben.

SPD-Partei- und Fraktionschef Thomas Kutschaty hatte Laschet und dessen CDU/FDP-Regierung Strategielosigkeit im Kampf gegen Corona vorgeworfen. Das Land käme leichter durch die Krise, wenn es eine vernünftige Test-Infrastruktur gebe und ausreichend geimpft werde. Auch die Grünen kritisierten, dass es noch immer an einer durchdachte Teststrategie und mehr Tempo bei den Impfungen fehle.

Der Landtag will am Mittwoch auch ein neues Pandemiegesetz beschließen, das bis zum 31. Dezember 2022 gültig sein soll. Es sieht weiterhin besondere Befugnisse für die Landesregierung im Katastrophenfall vor, bindet aber den Landtag mehr ein. (red, dpa, afp)