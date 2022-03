Corona: Landtag erklärt NRW nicht zum Hotspot – Wüst aus Israel zurück

Köln/Düsseldorf -

Das Land NRW ist weiter vom Coronavirus betroffen. Weiterhin gelten Hygiene-Vorschriften, der Mindestabstand von 1,5 Metern und Maskenpflicht etwa im öffentlichen Nahverkehr oder Supermärkten.

Über die Internetseite des Landes sind alle Entscheidungen und Erlasse der NRW-Landesregierung abrufbar. Ab dem 16. Januar gilt eine neue Coronaschutzverordnung für NRW.

Wir informieren über die aktuellen Ereignisse hier im Newsblog.

Freitag, 25. März

Inzidenz sinkt nur leicht, mehr als 50.000 Neuinfektionen

8.10 Uhr: Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen ist auch am Freitag konstant hoch. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche am Freitag bei 1.395,5. Damit ist der Wert um nur 8,5 Punkte im Verlgeich zum Vortag gesunken. 47 weitere Menschen sind laut RKI nach einer Corona-Infektion in NRW gestorben.

Insgesamt haben sich bereits über vier Millionen Menschen im Bundesland mit dem Coronavirus infiziert.

Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz lag nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit NRW bei 6,96. Die Kennziffer bezeichnet die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Der Anteil der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen des Landes lag den Angaben zufolge bei 9,09 Prozent.

Donnerstag, 24. März

Corona-Inzidenz weitgehend stabil auf hohem Niveau

7.53 Uhr: Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen bleibt auf hohem Niveau weitgehend stabil. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche am Donnerstag bei 1404,0. Am Mittwoch hatte der Wert bei 1399,2 gelegen, vor einer Woche bei 1435,6. Bundesweit erreichte die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag mit 1752,0 einen Höchststand.

In NRW gab es den höchsten Inzidenzwert im Kreis Minden-Lübbecke mit 2413,4, gefolgt von Coesfeld (2397,7) und Münster (2306,6). Am niedrigsten lag der Wert in Duisburg (853,4), Steinfurt (862,6) und Oberhausen (864,6).

Innerhalb eines Tages kamen in NRW 55 326 neue Corona-Infektionen hinzu, die Behörden registrierten 78 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.

Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz lag nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit bei 6,71. Die Kennziffer bezeichnet die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Der Anteil der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen des Landes lag den Angaben zufolge bei 9,31 Prozent.

Wüst nach zehn Tagen Corona-Isolation in Israel wieder in Deutschland

7.05 Uhr: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) ist nach zehn Tagen Corona-Isolation in Israel wieder zurück in Deutschland. Wüst ist am Mittwochabend aus Israel nach Deutschland zurückgekehrt, teilte Regierungssprecher Christian Wiermer am Donnerstag mit. Er habe am Mittwoch nach einer entsprechenden Freitestung die Isolation verlassen können. Der Regierungschef werde am Donnerstag wie geplant Termine wahrnehmen. Unter anderem nehme Wüst an der Plenarsitzung des Landtags teil.

Ursprünglich sollte Wüsts erste Dienstreise als NRW-Ministerpräsident nach Israel vier Tage dauern. Er war am 13. März gestartet. Doch am zweiten Tag war der CDU-Politiker positiv auf das Coronavirus getestet worden und sofort noch am 14. März in einem Hotel in Jerusalem in Isolation gegangen. Seine Amtsgeschäfte führte der 46-Jährige seitdem vom Hotelzimmer aus digital und per Video.

Die israelischen Gesundheitsbehörden hatten Wüst am vergangenen Wochenende zwar mitgeteilt, dass er als genesen gelte. Wüst entschied jedoch, sich an den in Deutschland geltenden strengeren Regeln zu orientieren und zehn Tage in Isolation zu bleiben. Denn es habe mit dem Freitesten nicht geklappt, hatte er auf Twitter geschrieben.

Während der Israel-Reise hatte es auch eine Panne mit den obligatorischen PCR-Tests gegeben. So hatte Wüst sein positives Corona-Testergebnis erst mit etwa dreistündiger Verspätung bemerkt und in der Zwischenzeit noch offizielle Termine absolviert. Zwei weitere PCR-Tests waren allerdings zuvor negativ gewesen und von den israelischen Behörden auch anerkannt worden.

Mittwoch, 23. März

Landtag erklärt NRW nicht zum Corona-Hotspot

19.29 Uhr: In Nordrhein-Westfalen wird es vorerst keine landesweiten Corona-Hotspotauflagen geben. Das Landesparlament lehnte einen entsprechenden Eilantrag der Grünen am Mittwochabend mit den Stimmen der Regierungsfraktionen von CDU und FDP sowie der oppositionellen AfD ab. Die SPD, die selbst einen Eilantrag für ein Schutzkonzept vorlegt hatte, stimmte dem Grünen-Papier zu.

Gemäß dem neuen Infektionsschutzgesetz des Bundes können die Länder auch nach der am 2. April endenden Übergangsfrist noch schärfere Corona-Maßnahmen anordnen. Voraussetzung wäre aber, dass zuvor die Landesparlamente Gebiete zu Hotspots erklären.

Wesentliche Fragen zum Infektionsschutzgesetz seien aber noch zu klären, sagte Verbraucherschutzministerin Ursula Heinen-Esser in Vertretung des corona-infizierten Gesundheitsministers Karl-Josef Laumann (beide CDU). So gebe es „noch keine abschließende Klarheit“, ob überhaupt ein ganzes Bundesland als eine solche im Gesetz benannte „Gebietskörperschaft“ anzusehen sei und so insgesamt zum Corona-Hotspot erklärt werden könnte.

Das beziehe sich auch auf das Kriterium, dass „eine konkrete Gefahr einer sich dynamisch ausbreitenden Infektionslage“ dargelegt werden müsste, sagte Heinen-Esser. Ob das durch eine landesweite oder eine kommunalscharfe Betrachtung zu erfolgen habe, sei unklar.

Wüst bemerkte positiven Corona-Test in Israel erst mit Verspätung

18.00 Uhr: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat während seiner Israel-Reise ein positives Corona-Testergebnis erst mit etwa dreistündiger Verspätung bemerkt und in der Zwischenzeit noch offizielle Termine absolviert. Zwei weitere PCR-Tests seien allerdings zuvor negativ gewesen und von den israelischen Behörden auch anerkannt worden, sagte ein Sprecher der Staatskanzlei am Mittwoch. Wüst sei gemäß den Vorgaben der israelischen Gesundheitsbehörden am Sonntagabend aus der Quarantäne für Einreisende entlassen worden. „Es gab keinerlei Veranlassung, an diesen beiden negativen Testergebnissen zu zweifeln.“

Die Einreiseregeln in Israel sind streng. So muss schon vor Abreise ein erster PCR-Test negativ sein. Am Flughafen in Israel folgt ein zweiter obligatorischer PCR-Test, auf dessen Ergebnis Einreisende mitunter bis zu 24 Stunden warten müssen. Mit einem weiteren, auch von Israels Behörden akzeptierten schnelleren Test können sich Einreisende aber freitesten. Davon machte laut Staatskanzlei auch die Delegation samt Wüst Gebrauch. Bei Wüst sei dieser Test negativ ausgefallen, bei einer Personenschützerin allerdings positiv.

Dann bekam der Regierungschef laut Staatskanzlei am Montagmittag vergangener Woche während des Besuchs der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem auf seinem Handy die Nachricht, dass das Ergebnis des obligatorischen PCR-Tests vorliege.

Das Ergebnis habe er etwa drei Stunden später nach einem Termin mit Wirtschaftsministerin Orna Barbivai und einer Kabinettssitzung mit anschließendem Pressestatement abgerufen, hieß es. Dieser Test sei positiv gewesen, und Wüst habe sich umgehend in Isolation begeben. Die Delegation, weitere Gesprächspartner und die Öffentlichkeit seien sofort informiert worden. Kurios: Bei Wüsts Personenschützerin fielen die PCR-Tests umgekehrt aus: Der obligatorische PCR-Test sei negativ gewesen, der Express-Test positiv.

Wüst befindet sich seit eineinhalb Wochen wegen seiner Infektion in Quarantäne in einem Hotel in Jerusalem. Zwar gilt der NRW-Regierungschef laut israelischen Gesundheitsbehörden inzwischen als genesen. Maßgeblich für seine Rückkehr seien aber die in NRW und Deutschland strengeren Regeln. Demnach könne er erst nach Ablauf der regulären Isolationsdauer von zehn Tagen, spätestens am Donnerstag, nach Deutschland zurückreisen, hatte Wüst mitgeteilt.

NRW fordert Erhöhung der Homeoffice-Pauschale auf 7,50 Euro

17.54 Uhr: Die nordrhein-westfälische Landesregierung fordert eine Erhöhung der Homeoffice-Pauschale um 50 Prozent auf 7,50 Euro pro Kalendertag. Das Steuerrecht müsse schnell und effektiv auf die exorbitant steigenden Energiepreise reagieren, sagte NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU) am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf.

Die extremen Preissteigerungen hätten bei Bürgern, die zuhause arbeiten, zu einer erheblichen Verteuerung der Wohnkosten geführt. Dementsprechend wolle er sich an diesem Donnerstag im Finanzausschuss des Bundesrats dafür einsetzen, den bisherigen Homeoffice-Höchstbetrag von insgesamt 600 Euro für 120 Heimarbeitstage auf 900 Euro anzuheben, kündigte Lienenkämper an.

Darüber hinaus fordere die schwarz-gelbe Landesregierung angesichts der anhaltenden pandemischen Entwicklung, die im Gesetzentwurf der Bundesregierung vorgesehene Befristung der Homeoffice-Pauschale um ein weiteres Jahr bis zum 31. Dezember 2023 zu verlängern. So bestehe ausreichend Zeit, um die Folgen der Corona-Pandemie für die Arbeitswelt zu analysieren und eine dauerhafte Regelung zu erarbeiten.

Um eine spürbare und wirksame finanzielle Entlastung für Menschen und Unternehmen zu erreichen, setze sich NRW außerdem für eine Reduzierung der Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß ein, ebenso wie für eine substanzielle Absenkung der Steuersätze auf Heizöl, Erdgas, Diesel und Benzin sowie eine zumindest zeitweise Senkung der Mehrwertsteuer durch Einführung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes auf Erdgas, Elektrizität und Fernwärme. Darüber hinaus fordert die Landesregierung eine grundsätzliche Erhöhung der Pendlerpauschale auf einheitlich 38 Cent je Entfernungskilometer, um Arbeitnehmer gezielt zu entlasten.

Corona-Inzidenz in NRW leicht gesunken

7.55 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen ist in Nordrhein-Westfalen wieder leicht gesunken. Laut Robert Koch-Institut (RKI) lag die Inzidenz am Mittwoch bei 1399,2 nach 1416,2 am Dienstag. Am Mittwoch vor einer Woche hatte der Wert 1403,7 betragen. Die Kennzahl für die Neuinfektionen liegt damit in Nordrhein-Westfalen weiterhin unter dem bundesweiten Wert, der an diesem Mittwoch 1734,2 betrug.

Es wurden in NRW innerhalb eines Tages 49 703 neue Covid-19-Fälle registriert. Zudem wurden 59 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion bekannt.

Am höchsten ist die Belastung weiter im Kreis Coesfeld mit einer Inzidenz von 2477,4. Vergleichsweise niedrige Werte gibt es in Bielefeld und den Städten des Ruhrgebiets Mülheim, Essen, Duisburg und Oberhausen. In der größten NRW-Stadt Köln ging die Inzidenz weiter zurück, von 1618,6 am Vortag auf 1521,5.

Behandlungsmöglichkeiten auch für schwerkranke Corona-Patienten gibt es in NRW weiter ausreichend. Laut Zahlen der Landesregierung vom Dienstag wurden NRW-weit 231 Patienten auf Intensivstationen mit Beatmung behandelt. 420 Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit waren noch frei.

Dienstag, 22. März

Gesamtschule in NRW geht wegen zu vieler Corona-Fälle in Distanzunterricht

18.10 Uhr: Wegen vieler Corona-Fälle unter Schülern und Lehrern wechselt eine Gesamtschule in Gelsenkirchen bis zum Wochenende in den Distanzunterricht. Seit Ende Februar seien an der Gesamtschule Buer-Mitte acht Klassen in Quarantäne geschickt worden, die Zahl der Infizierten sei zuletzt deutlich angestiegen, erklärte die Stadt Gelsenkirchen am Dienstag. Bei einigen Lehrern würden weitere positive Tests erwartet.

Von der vorübergehenden Schließung sind mehr als 1400 Schüler und 150 Lehrer betroffen. Davon ausgenommen sind allerdings alle, die in dieser Woche Vorabitur-Klausuren schreiben. Am Montag, so der Plan, soll der Unterricht wieder in Präsenz stattfinden.

Ministerpräsident Wüst bleibt vorerst in Corona-Isolation in Israel

16.34 Uhr: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) bleibt vorerst weiter in Israel in Corona-Isolation. „Bisher hat es mit dem Freitesten nicht geklappt“, schrieb der 46-Jährige am Dienstag auf Twitter. Er hoffe, „mit vollständigem Ablauf der regulären Isolationsdauer von 10 Tagen, spätestens im Laufe des Donnerstag“ nach Deutschland zurückzureisen.

Wüst war vergangene Woche Montag während einer Dienstreise in Israel positiv auf das Coronavirus getestet worden. Laut den Gesundheitsbehörden in Israel gelte er schon seit dem Wochenende als genesen, twitterte Wüst. Maßgeblich für seine Rückkehr seien aber die in NRW und Deutschland strengeren Regeln.

„Mir geht es weiterhin gut“, versicherte Wüst. „Ich bin sehr dankbar für den Schutz durch Impfung und Booster, der bei mir offenkundig für einen sehr milden Verlauf sorgt.“ Er arbeite nun, „wie so viele Menschen seit über zwei Jahren“ digital. „Corona ist noch nicht vorbei.“

41.000 Fälle in NRW

8.02 Uhr: Die Inzidenz in NRW liegt am Dienstagmorgen bei 1416,2 und steigt damit wieder leicht im Vergleich zum Vortag (1404). Das Robert-Koch-Institut (RKI) registrierte für Dienstag 41.752 Neuinfektionen, es wurden 69 neue Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet.

NRW liegt unterhalb der Bundesinzidenz, welche am Dienstagmorgen vom RKi mit 1733,4 angegeben wurde. Die Inzidenz von Köln liegt bei 1618,6.

Montag, 21. März

Stamp zum Grünen-Vorstoß: „Das ist ja Blödsinn.“

19.29 Uhr: Der stellvertretende NRW-Ministerpräsident Joachim Stamp (FDP) hat sich am Montagabend klar gegen den Vorschlag der NRW-Grünen ausgesprochen. Die Grünen hatten gefordert, angesichts der Infektionslage ganz Nordrhein-Westfalen zur Hotspot-Region zu erklären. „Ja, das ist ja Blödsinn“, antwortete der FDP-Politiker bei WDR Aktuell auf die Frage wie er dazu stehen würde. Außerdem sagte Stamp, dass im Falle einer neuen Covid-Variante, der Bundestag und Bundesrat innerhalb weniger Tage in der Lage sind, sämtliches Instrumentarium wieder in Gang zu setzen.

Grüne wollen ganz NRW zum Hotspot erklären

15:34 Uhr: Die Grünen fordern, ganz Nordrhein-Westfalen zum Corona-Hotspot zu erklären, um schnell auf weitere Zuspitzungen der Lage reagieren zu können. „Damit können wir weiter effektive Schutzmaßnahmen aufrechterhalten - wie das Tragen von Masken in Innenräumen, vor allem beim Einkaufen und in Schulen“, begründete der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen, Mehrdad Mostofizadeh, am Montag einen entsprechenden Eilantrag seiner Fraktion im Landtag.

Auch SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty forderte die Landesregierung in Düsseldorf auf, schnellstmöglich Hotspot-Regionen im Plenum auf den Weg zu bringen. Schließlich laufe die Übergangsfrist für das bisherige Schutz-Instrumentarium schon am 2. April aus.

Die Landesparlamente können einen Ort, eine Region oder auch ein ganzes Bundesland zum Hotspot erklären, wenn sie dort eine besonders kritische Corona-Lage feststellen. Das entsprechend geänderte Infektionsschutzgesetz des Bundes macht allerdings nur vage Vorgaben, wie alle Ministerpräsidenten bereits in der vergangenen Woche nach einem Bund-Länder-Treffen moniert hatten. Schwellenwerte, ab wann eine Region ein Hotspot ist, sind darin nicht beziffert. Generelle Voraussetzung ist entweder, dass dort eine gefährliche Virusvariante kursiert oder wegen besonders hoher Fallzahlen eine Überlastung der Klinikkapazitäten droht.

Kritik am Ende der Maskenpflicht an Schulen hält an

13.20 Uhr: Die Abschaffung der Maskenpflicht an Nordrhein-Westfalens Schulen zum 2. April ist nach Einschätzung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) „Pandemiepolitik im Blindflug, die niemandem hilft“. Die NRW-Vorsitzende Ayla Celik nannte die Entscheidung der Landesregierung am Montag unverständlich und falsch.

„Während die Inzidenzen durch die Decke gehen, werden Basis-Schutzmaßnahmen, nämlich die Maskenpflicht und die Tests in Schulen und Kitas, eingestellt. Und das, ohne andere Sicherheitsbausteine zu nutzen wie beispielsweise Luftfilter.“ Die Testpflicht für die Schulen endet am 8. April, aus den Tests in den Kitas zieht sich das Land bis nach Ostern ganz zurück.

Zahl der Corona-Neuinfektionen in NRW sinkt weiter leicht

8.43 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen ist in Nordrhein-Westfalen weiter leicht gesunken. Laut Robert Koch-Institut (RKI) lag die sogenannte Inzidenz am Montag bei 1404 nach 1415 am Sonntag. Der Wert in NRW lag damit weiter unter dem bundesweiten Wert von 1714.

Am stärksten belastet waren weiter die Kreise Düren (2458) und Coesfeld (2315). Landesweit die geringsten Inzidenzen verzeichneten am Montag die Ruhrgebiets-Großstädte Bochum (868) und Essen (872). Den Behörden wurde ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion bekannt.

Auch die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz sank in NRW: Das Landeszentrum Gesundheit gab die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen am Montag mit 7,83 (Sonntag: 8,01) an. Der Anteil der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen des Landes stieg dagegen am Montag leicht auf 9,1 (Sonntag: 8,9).

Kutschaty kritisiert Wegfall von Tests und Maskenpflicht in Schulen

8.35 Uhr: Der nordrhein-westfälische SPD-Chef Thomas Kutschaty hat den in NRW geplanten Wegfall von Tests und Maskenpflicht in Schulen kritisiert. „Keiner hat die Landesregierung gezwungen, das Testen in Kitas und Schulen jetzt zu beenden“, sagte der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Düsseldorfer Landtag am Montag in einem Interview des Radiosenders WDR 5. „Wer auf Nummer Vorsicht gehen will, der sollte auch weiterhin Tests in Schulen und Kitas anbieten.“

Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hatte vergangene Woche mitgeteilt, dass die Maskenpflicht in den NRW-Schulen zum 2. April endet. Gebauer zufolge kann ein Mund-Nasen-Schutz ab dem 4. April freiwillig getragen werden. Das sei dann eine „individuelle Entscheidung“. Anlasslose Corona-Tests soll es noch bis zu den Osterferien geben, also bis zum 8. April. Nach den Osterferien am 25. April sollen diese Testungen nicht wieder aufgenommen werden, sofern es bis dahin keine unerwartete kritische Entwicklung des Infektionsgeschehens gebe.

Den Ländern wird im neuen Bundesgesetz auch nach dem 2. April ermöglicht, weitergehende Beschränkungen für regionale Hotspots vorzugeben. Das geht aber nur über einen Landtagsbeschluss.

Sonntag, 20, März

Auch PCR-Coronatest bei NRW-Justizminister Biesenbach positiv

8.10 Uhr: NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Nach Angaben einer Sprecherin hat ein PCR-Test das positive Schnelltest-Ergebnis bei dem 74 Jahre alten Politiker bestätigt. Biesenbach sei weiter in Isolation und führe die Geschäfte von zu Hause aus, sagte die Sprecherin am Samstag. Es gehe ihm gut. Der Minister habe mehrere geplante Termine in digitale Schalten umgewandelt.

Mit Biesenbach ist bereits das dritte Mitglied der nordrhein-westfälischen Landesregierung aktuell in Quarantäne: Auch Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) waren zuletzt positiv getestet worden.

Wüst saß am Samstag weiterhin in Israel fest. Der 46-jährige Regierungschef hatte am vergangenen Sonntag eine für vier Tage geplante Dienstreise nach Israel angetreten und war dort am Montag positiv getestet worden. Seitdem sitzt Wüst in Isolation in einem Hotelzimmer in Jerusalem und führt von dort aus seine Amtsgeschäfte.

Samstag, 19. März

Viele Corona-Maßnahmen in NRW entfallen - Laumann kritisiert

14.35 Uhr: In Nordrhein-Westfalen sind seit Samstag wesentliche Corona-Auflagen aufgehoben. So gibt es jetzt keine Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte mehr. Ebenso sind Zuschauer-Obergrenzen für Veranstaltungen wie Fußball-Bundesligaspiele entfallen.

Die Maskenpflicht in Innenräumen - etwa beim Einkaufen und in Schulen - wurde dagegen bis zum 2. April verlängert. Und in Freizeitbereichen wie Theater, Museen, Kinos, Zoos, Hotels und Gastronomie bleibt die 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet) in NRW vorerst erhalten.

NRW nutzte damit eine vom Bund eingeräumte Übergangsfrist. Am Freitag hatten Bundestag und Bundesrat das umstrittene neue Infektionsschutzgesetz verabschiedet, das ein Auslaufen der meisten bundesweiten Corona-Auflagen vorsieht. Es ermöglicht den Ländern aber, übergangsweise noch zwei Wochen die meisten Schutzmaßnahmen beizubehalten.

Corona-Inzidenz in NRW steigt leicht auf 1463,9

9.32 Uhr: Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen ist leicht angestiegen. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) betrug die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen am Samstagmorgen 1463,9 - am Vortag waren es 1461,5. Die Corona-Inzidenz in NRW bewegte sich damit weiterhin unter der bundesweiten Inzidenz von 1735,0.

Binnen 24 Stunden kamen im bevölkerungsreichsten Bundesland 43 959 bestätigte Corona-Neuansteckungen und 62 Todesfälle in Zusammenhang mit Corona hinzu.

Am stärksten belastet sind weiterhin die Kreise Düren (2458,7) und Coesfeld (2327,5). Landesweit die geringsten Inzidenzen verzeichneten die Großstädte des Ruhrgebiets Duisburg, Mülheim und Bochum. Aus Duisburg wurde mit 880,6 der niedrigste Wert für NRW gemeldet.

Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz stieg in Nordrhein-Westfalen nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit weiter an. Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen wurde mit 8,42 angegeben (Freitag: 8,01).

Der Anteil der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen des Landes lag den Angaben zufolge bei 8,74 Prozent und damit leicht unter dem Vortageswert von 8,9 Prozent.

Viele Corona-Maßnahmen in NRW sind jetzt entfallen

4.35 Uhr: In Nordrhein-Westfalen gelten seit diesem Samstag auch für Ungeimpfte keine Corona-Kontaktbeschränkungen mehr. Ebenso sind Zuschauer-Obergrenzen für Veranstaltungen entfallen. Die Maskenpflicht in Innenräumen - etwa beim Einkaufen und in Schulen - ist dagegen bis zum 2. April verlängert worden. In Freizeitbereichen wie Theater, Museen, Kinos, Zoos, Hotels und Gastronomie bleibt die 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet) vorerst erhalten.

Zuvor hatte der Bundestag am Freitag das umstrittene neue Infektionsschutzgesetz verabschiedet, das ein Auslaufen der meisten bundesweiten Corona-Auflagen vorsieht. Es ermöglicht den Ländern aber, übergangsweise noch zwei Wochen bis zum 2. April die meisten Schutzmaßnahmen beizubehalten.

Für Angebote der Jugendarbeit, Sport im Freien, Versammlungen, Trauungen und Feiern in Privaträumen entfallen ab sofort die Zugangsbeschränkungen wie die 3G-Regel. Für Großveranstaltungen und Volksfeste gilt 3G aber noch in der Übergangszeit. In Clubs und Diskotheken gilt auch weiterhin 2G plus, das heißt Zutritt haben nur geimpfte Personen mit zusätzlichem negativen Coronatest. Die Maskenpflicht im Freien wird aufgehoben. Die Landesregierung empfiehlt aber, in Situationen mit vielen Menschen auf engem Raum einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Wüst fordert von Rückkehr zu gemeinsamer Corona-Politik

1 Uhr: NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) wünscht sich von der Bundesregierung eine Rückkehr zu einer mit den Ländern abgestimmten Corona-Politik. „Ich hoffe, dass die Bundesregierung bald zur Gemeinsamkeit in der Pandemiepolitik zurückkehrt“, sagte der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz.

Der Bundestag hatte am Freitag das umstrittene neue Infektionsschutzgesetz verabschiedet, das ein Auslaufen der meisten bundesweiten Corona-Auflagen schon an diesem Sonntag vorsieht. Es ermöglicht den Ländern aber, übergangsweise noch zwei Wochen bis zum 2. April die meisten Schutzmaßnahmen beizubehalten.

Wüst sagte: „Der Bund hat dieses Gesetz ohne die ausdrücklich versprochene, frühzeitige Beteiligung der Länder konzipiert. Er hat auf den Sachverstand der Länder verzichtet - obwohl die Länder maßgeblich für den Vollzug zuständig sind.“ Alle Länder seien sich parteiübergreifend einig, dass dieses Vorgehen der Bundesregierung inakzeptabel sei.

Freitag, 18. März

Maskenpflicht an Schulen endet am 4. April

13.07 Uhr: Die Maskenpflicht in den Schulen in Nordrhein-Westfalen endet zum 2. April. Das teilte Schul- und Bildungsministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Freitag mit. Vom Montag, dem 4. April, an müssten Schülerinnen und Schüler damit keine Masken mehr in den Schulen tragen. Das Land nutze die Übergangsregelung des Bundes.

Ausweitung der Abwasserüberwachung auf 16 NRW-Standorte

7.28 Uhr: Die Abwasserüberwachung auf Corona wird in Nordrhein-Westfalen über die bereits bekannten Pilotprojekte hinaus auf voraussichtlich insgesamt 16 Standorte ausgeweitet. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung wolle vier weitere Modellstandorte in NRW fördern, teilte das NRW-Gesundheitsministerium in einem Schreiben an den Gesundheitsausschuss des Landtages mit.

Bereits seit Mitte 2021 fördere das Bundesministerium Projekte zum Abwassermonitoring auf Sars-CoV-2 in der Kläranlage Aachen-Soers, in Eschweiler, Bottrop, in der Kläranlage Duisburg Alte Emschergenossenschaft sowie an der Kläranlage Emschermündung. Anfang Februar hatten die Bundesministerien für Umwelt, Gesundheit und Forschung bundesweit 20 Standorte zur systematischen Untersuchung des Abwassers auf das Coronavirus bekanntgegeben. Darunter sind laut dem NRW-Gesundheitsministerium auch Bonn, Köln und Dinslaken.

Auf Länderebene fördere bisher ausschließlich Nordrhein-Westfalen vier weitere Modellstandorte angelehnt an das Auswahlverfahren des Bundes. Dabei handele es sich um Standorte in Borken, Düsseldorf, Gütersloh und Waldbröl. Deren Start sei ab April geplant. Insgesamt werde in Nordrhein-Westfalen somit in diesem Jahr voraussichtlich an 16 Standorten ein Abwassermonitoring auf Corona realisiert.

Nach Bundesangaben von Anfang Februar ist das Ziel, unter anderem herauszufinden, ob ein flächendeckender Einsatz der Methode sinnvoll wäre. Das Abwassermonitoring wird den Bundesangaben zufolge bislang nur in sehr wenigen Staaten flächendeckend eingesetzt, um Sars-CoV-2 oder auch andere Viren nachzuweisen. Beispiele sind Kanada, die Niederlande und Australien. Viele Länder innerhalb und außerhalb der EU bauten ihre Kapazitäten für den Einsatz der Methode derzeit aus.

Inzidenz steigt weiter an

7.11 Uhr: Die NRW-Inzidenz beträgt am Freitagmorgen 1461,5 und ist damit höher als am Vortag (1435,6). Dem Robert-Koch-Institut (RKI) wurden am Freitag 53.387 neue Corona-Infektionen in NRW gemeldet. Es wurden 52 neue Todesfälle im Zusammenhang mir Covid-19 registriert.

Die Hospitalisierungsinzidenz betrug nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit (LZG) 8,01 und ebenfalls höher, als am Vortag (7,78). Diese Kennziffer zeigt an, wie viele Menschen pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner mit einer nachgewiesenen Corona-Infektion binnen sieben Tagen in NRW ins Krankenhaus kamen. Der Anteil der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen des Landes wurde mit 8,94 Prozent angegeben und sinkt leicht im Vergleich zum Vortag (9,2 Prozent).

Köln liegt mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 1890,9 weit über den NRW-Durchschnitt und auch über der Budes-Inzidenz von 1706,3. Die Inzident ist jedoch im Vergleich zum Vortag (1937,8) gesunken.

Donnerstag, 17. März

Corona-Inzidenz in NRW steigt weiter auf 1435,6

9.50 Uhr: In Nordrhein-Westfalen steigt die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner weiter an. Laut Robert Koch-Institut (RKI) betrug die Inzidenz am Donnerstag 1435,6. Am Vortag lag der Wert bei 1403,7.

Bundesweit lag die Inzidenz am Donnerstag bei 1651,4 und damit höher als in Nordrhein-Westfalen. Den Behörden wurden in NRW 58 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion bekannt.

In Köln, das in den Tagen nach Karneval rasante Zuwächse bei den Neuinfektionen erlebt hatte, sank der Wert weiter. Am Donnerstag wurde für die Millionenstadt eine Inzidenz von 1937,8 angegeben. Am Dienstag hatte der Wert noch bei 2123,5 gelegen.

Die Hospitalisierungsinzidenz betrug nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit 7,78 (Mittwoch 7,82). Diese Kennziffer zeigt an, wie viele Menschen pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner mit einer nachgewiesenen Corona-Infektion binnen sieben Tagen in NRW ins Krankenhaus kamen. Der Anteil der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen des Landes wurde mit 9,2 Prozent angegeben.

Mittwoch, 16. März

SPD-Opposition fordert Verlängerung von Corona-Schutzmaßnahmen

11.18 Uhr: Die SPD-Landtagsopposition hat angesichts der weiter hohen Infektionszahlen die Verlängerung wichtiger Corona-Schutzmaßnahmen in Nordrhein-Westfalen mindestens bis zum 2. April gefordert. „Die Landesregierung muss wichtige Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus auch nach dem 20. März aufrecht erhalten“, sagte Vize-Fraktionschefin Lisa Kapteinat am Mittwoch.

Denn die Erwartungen, dass die Infektionszahlen nach dem Februar sänken, hätten sich nicht erfüllt. „In dieser Situation wäre es unverantwortlich, alle Maßnahmen abzuschaffen.“ Der Bundestag wollte am Mittwoch in erster Lesung Änderungen des Infektionsschutzgesetzes beraten.

Der von der Bundesregierung erarbeitete Entwurf sieht vom 20. März an generell nur noch wenige allgemeine Schutzregeln mit Masken- und Testvorgaben in Einrichtungen für gefährdete Gruppen vor. Nach einer Übergangsphase bis 2. April sollen die Länder dann schärfere Maßnahmen nur noch für Hotspots erlassen können.

Kapteinat forderte von der schwarz-gelben NRW-Regierung, mindestens bis Anfang April die Maskenpflicht in Innenräumen und eine umfassende Teststrategie an Schulen und Kitas fortzuführen. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) kritisierte unterdessen den Entwurf für das geänderte Infektionsschutzgesetz als unzureichend.

50.000 Neuinfektionen – Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter

7.14 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in NRW am Mittwochmorgen bei 1403,7 und steigt damit im Vergleich zum Vortag leicht an (1382,3). NRW-weit sind damit 52.246 Menschen neu infiziert, so das Robert-Koch-Institut. 64 neue Todesfälle im Zusammenhang mit Corona wurden bekannt.

Spitzenreiter in NRW ist demnach weiterhin der Landkreis Düren mit einer Inzidenz von 2641,6, gefolgt vom Landkreis Coesfeld (2149,0). Die Stadt Köln befindet sich mit einer Wochendurchschnitt von 1973,0 mittlerweile auf Platz 5, die Inzidenz sinkt damit unter 2000.

In NRW wurden seit Beginn der Pandemie 3.621.983 Corona Fälle gemeldet. Die Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz lag am Morgen bei 1607,1, damit ist im Vergleich zum Dienstag (1585,4) ist ein leichter Anstieg zu verzeichnen.

Dienstag, 15. März

Fast 40.000 Neuinfektionen – Hospitalisierung steigt

8.43 Uhr: Die NRW-Inzidenz liegt Dienstagmorgen laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 1382,3 und ist damit wieder leicht gestiegen, im Vergleich zum Vortag (1349,8). Die Inzidenz gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohnern in den letzten sieben Tagen als neu mit dem Coronavirus infiziert gemeldet wurden.

Am Dienstag wurden dem RKI 39.472 Neuinfektionen in ganz NRW gemeldet, neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gab es 82.

Bundesweit lag der Wert am Dienstag bei 1585,4 und damit ebenfalls etwas höher als am Montag (1543,0). In Köln, das in den Tagen nach Karneval rasante Zuwächse bei den Neuinfektionen erlebt hatte, sank der Wert weiter. Nachdem er am Sonntag bei 2525,0 gelegen hatte, wurde er am Montag mit 2233,4 angegeben und am Dienstag mit 2123,5.

Die Hospitalisierungsinzidenz stieg nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit (LZG) am Dienstag auf 7,8 (Montag 7,5). Diese Kennziffer zeigt an, wie viele Menschen pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner mit einer nachgewiesenen Corona-Infektion binnen sieben Tagen in NRW ins Krankenhaus kamen. (dpa, afp, red)