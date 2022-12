Bei Kaller Energieversorger Unbekannte stehlen halbe Tonne Kabel

Kall – Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag insgesamt sechs Kabeltrommeln mit Kupfer- und Aluminiumkabel vom Gelände eines Energieversorgers gestohlen. Nach Angaben der Polizei bemerkte der Hausmeister des Unternehmens bei seinem morgendlichen Rundgang einen Schaden am Außenzaun zum Betriebsgelände an der Straße "Zum Hammerwerk".



Unbekannte hatten in der Nacht ein Zaunelement herausgetrennt und das Gelände betreten. Vom Betriebshof entwendeten sie die Kabeltrommeln mit jeweils 500 Meter Kupfer- beziehungsweise Aluminiumkabel. Das Gesamtgewicht der hölzernen Trommeln liegt bei 500 Kilogramm. (ps)