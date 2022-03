Kam plötzlich nach Hause: Vermisste 13-Jährige aus Neuss ist wieder da

Neuss -

Am Donnerstag war eine 13-Jährige aus Neuss mit Freunden in der Düsseldorfer Innenstadt unterwegs. Gegen 21.20 Uhr trennte sich das Mädchen am Düsseldorfer Hauptbahnhof, um nach Hause zu fahren. Das Mädchen soll dann eine Bahn nach Neuss gestiegen sein und wird seitdem vermisst.

Ihre Familie macht sich große Sorgen um die als zuverlässig geltende 13-Jährige und schaltete die Polizei ein. Diese sucht mit großem Aufwand nach der Vermissten und ging einigen zunächst vielversprechenden, aber letztlich leider erfolglosen Hinweisen nach.

Um alle Möglichkeiten bei der Suche auszuschöpfen, veröffentlicht das zuständige Kriminalkommissariat 21 auch die Bevölkerung um Mithilfe.

Am Freitagnachmittag, um kurz vor 17 Uhr, kehrte die 13-Jährige aus freien Stücken und wohlbehalten wieder in ihr Elternhaus zurück, wie die Polizei informiert. (red/lsc)