„Ich war zu besoffen“: 30-Jähriger fasst Studentin ans Gesäß und muss Geldstrafe zahlen

Köln -

Es ist der 8. August 2017: An einem Pfandflaschenautomaten in einem Supermarkt am Waidmarkt wartet eine 25-jährige Medizinstudentin. Es ist Sommer, sie trägt ein kurzes Kleid. Dann spürt sie plötzlich, wie ihr jemand ans Gesäß fasst. Die junge Frau ist „fassungslos und geschockt“, wie es am gestern in der Anklage vor dem Amtsgericht gegen einen 30-jährigen Familienvater hieß.



Dass es sich um kein Versehen handelt, sondern ganz klar um eine sexuelle Belästigung, das habe die Geschädigte daran gemerkt, dass sich der Angeklagte im Weggehen noch mehrmals nach ihr umdrehte und sie anschaute.

Mann habe sich in Behandlung begeben

Im Gerichtssaal legte der Mann ein Geständnis ab. Er erklärte: „Das passt eigentlich nicht zu mir. Aber ich war zu besoffen. Ich habe sowas in meinem Leben noch nicht gemacht.“ Er habe ein massives Problem mit Alkohol und Opiaten. Wegen der Tat habe er sich einen Tag später in einen Entzug begeben. Mittlerweile sei er entgiftet, versicherte der Mann.

Weil der Angeklagte ein umfassendes Geständnis ablegte, ersparte er der Studentin eine Aussage vor Gericht. Die „aufrechte Reue“ rechnete ihm das Gericht positiv an. Ferner entschuldigte sich der Mann bei der Frau: „Ich will mich entschuldigen. Ich bin selbst Familienvater. Wenn das jemand mit meiner Frau machen würde. . .“ – der Rest blieb in der Schwebe.

Das Amtsgericht verurteilte den von 300 Euro Sozialhilfe lebenden Angeklagten zu einer Geldstrafe von 500 Euro. Die Richterin wertete die sexuelle Belästigung als „Augenblicksversagen“. (bks)