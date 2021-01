Köln -

Was wird aus der Rheinenergie? Das Bündnis „Klimawende Köln“ will per Bürgerbegehren erreichen, dass der Versorger ab 2030 nur noch Strom aus erneuerbaren Quellen liefert (wir berichteten). Wenn die Bürgerinitiative ihre Forderung durchsetze, gehe die Rheinenergie in die Insolvenz, hatte Vorstandschef Dieter Steinkamp am Dienstag im Rundschau-Interview erklärt. „Dann werden wir zerschlagen.“ Bis 2040 wolle das Unternehmen komplett klimaneutral werden, bis 2030 sei das jedoch nicht zu schaffen. Aktuell erzeugt die Rheinenergie Strom zu 77,0 Prozent aus Erdgas, zu 17,1 Prozent aus Kohle und zu 5,9 Prozent aus erneuerbaren Energien.

Nach Steinkamps Äußerungen meldete sich Prof. Dr. Rolf Bietmann in der Redaktion. Der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete war von 1989 bis 2009 Aufsichtsratschef der GEW Köln AG und dann der Rheinenergie, in die die GEW übergegangen ist. Er hat die Entwicklung vom kommunalen Versorger zum regionalen Dienstleister lange begleitet. Bietmann forderte, dass sich die Stadt klar zu ihrem Unternehmen bekennen müsse. Existenz des Unternehmens auf dem Spiel „Wenn der Vorstandschef der Rheinenergie sagt, das geplante Bürgerbegehren setzt die Existenz des Unternehmens aufs Spiel, dann erwarte ich, dass die Kölner Politik einschließlich der Grünen Farbe bekennt und sich an die Seite der Rheinenergie stellt. Da vermisse ich bislang klare Positionierungen aus Rathaus und Aufsichtsrat", sagte Bietmann. „Klimaschutz ist wichtig, und wir müssen mehr dafür tun. Aber man darf doch nicht das wirtschaftlich wichtigste Unternehmen der Stadt kaputt machen, das wir für den Ausbau der erneuerbaren Energien in der Region dringend brauchen und von dem die Menschen und Unternehmen in Köln und der Region profitieren." Die Stadt habe die Rheinenergie gemeinsam mit RWE gegründet, „um für Köln und die Region dauerhaft eine günstige Energieversorgung sicherzustellen und zugleich über den Stadtwerkeverbund defizitäre Bereiche wie die KVB und die Bäder mitzufinanzieren", so Bietmann. „Dieses Konzept der Daseinsvorsorge ist in vollem Umfang aufgegangen, viele Kommunen beneiden uns um dieses Erfolgsmodell." Dass die Stadt ihren Strom seit Januar nicht mehr bei der Rheinenergie bezieht, habe ihn schockiert, sagte Bietmann. Das sei „ein großer Imageschaden", der zu ernsten wirtschaftlichen Folgen für die Rheinenergie und damit für die Stadt führen könne. „Die Ausschreibung war, gelinde gesagt, nicht durchdacht. Was man erreichen wollte, nämlich ein Signal für den Klimaschutz, ist völlig daneben gegangen. Jetzt liefert ein Privatunternehmen Strom an die Stadt, das zum Mitsubishi-Konzern gehört, der weltweit Kernkraftwerke entwickelt und betreibt."

