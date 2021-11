Autofreie Zone in Köln: Neue Verkehrsführung am Eigelstein setzt sich durch

Der kleine Weihnachtsmarkt an der Torburg ist am Mittwoch eröffnet worden. Bis Sonntag bleiben die Buden stehen, jeden Tag um 16 Uhr kommt der Nikolaus und verschenkt Schokoladen-Nikoläuse an die Kinder. Ebenfalls täglich gibt es ab 18 Uhr adventliche Live-Musik. Die Buden sind etwas breiter gestreut, so dass mehr Platz ist. Die Erträge aus dem Glühweinverkauf fließen direkt ins Veedel, unter anderem für die Finanzierung des „Veedelskümmerers“, des „Veedelszimmers“ (Bürgerbüro in der Weidengasse 23) oder der Weihnachtsbeleuchtung über dem Eigelstein und der Weidengasse. In beiden Glühweinständen arbeiten ehrenamtliche Helfer, fast alle sind Mitglieder des Bürgervereins.

Es gilt 2G, an den Ständen wird kontrolliert, für die Helfer gilt sogar 2G plus. Eigens für die vier Tage verpflichtete Ordner sorgen für die Einhaltung der Regeln. (two)