Am Montagmorgen startete in ganz Nordrhein-Westfalen die Terminvergabe für die Corona-Impfungen der Über-80-Jährigen, die nicht im Seniorenheim leben. Das Ergebnis am Montag: überlastete Telefonleitungen bei der Corona-Hotline und Fehlermeldungen des Servers, wenn man es über die Online-Seite des Landes versuchte. Einige Anrufer ergatterten erst nach fünfstündigen Telefonmarathons einen Termin im örtlichen Corona-Impfzentrum.

Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KVNO) teilte bereits am Montagvormittag mit: „Wir arbeiten unter Hochdruck an der Beseitigung der Engpässe und bitten mit Blick auf die derzeitige Systemauslastung alle, die einen Corona-Impftermin buchen möchten, um Geduld.“ Aufgrund der vielen Zugriffe führte zudem ein automatischer Sicherheitsmechanismus zu den Störungen auf der Online-Terminvergabeseite.

Corona-Zahlen 0,99 ist die Reproduktionszahl (letzten Montag lag sie bei 0,92). Die 7-Tage-Inzidenzzahl liegt in Köln bei 91,8. 75 Personen liegen derzeit auf Intensivstationen. Weitere Tote, die positiv auf das Corona-Virus getestet wurden, gab es nicht. Bislang sind damit 409 Kölner mit Covid-19 verstorben. Der Krisenstab der Stadt hat neue Regeln für den Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit erlassen: Demnach ist der Konsum von 15 bis 6 Uhr nur an den „Hotspots“ verboten, darunter : Altstadt, Stadtgarten und Umgebung, Brüsseler Platz und anliegende Straßen, Schaafenstraße und Umgebung, Zülpicher Viertel und Rheinboulevard sowie die rechtsrheinische Rheinpromenade. (dhi)

Bis zum Mittag dauerte das Chaos in den Leitungen an. Am frühen Nachmittag waren bereits alle vom Impfzentrum bereitgestellten Termine vergeben. Anrufe danach waren vergeblich. Die Rundschau hat nachgefragt, wie es nun rund um die Terminvergaben der Corona-Impfungen weitergehen wird.

Gibt es noch Impftermine im Zentrum Messe Deutz?

Die Terminvergabe für das am 8. Februar startende Impfzentrum in der Halle 4 der Messe Deutz wird tageweise organisiert – abhängig von den zur Verfügung stehenden Impfstoffen. Am Montag war bereits am frühen Nachmittag Schluss. „Jeder, der sich impfen lassen möchte, bekommt auch einen Termin. Bei manchem dauere es dann vielleicht ein, zwei Wochen länger als er es wollte“, beruhigt KVNO-Sprecher Heiko Schmitz.

Was ist, wenn die Corona-Hotline besetzt ist, man online nicht weiterkommt?

Die KVNO bittet die Impfkandidaten und Angehörigen bei Überlastung der Corona-Hotline 116117 oder bei Internetserver-Überlastungen, es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal zu versuchen. Die KVNO bittet die Impfkandidaten und Angehörige auch, vielleicht zwei, drei Tage zu warten, um dem ersten Ansturm zu entgehen und die Leitungen und Server zu entlasten. „Es gibt genügend Termine für alle Impfwilligen. Wir werden die Ü-80-Jährigen bis in den April hinein impfen“, so ein KVNO-Sprecher auf Nachfrage der Rundschau.

Wann ist die Corona-Hotline über den Tag zu erreichen?

Direkt über die Rufnummer 0800 116117-01 oder per Weiterleitung über die 116117-Gesundheitshotline gelangt man zur telefonischen Terminvergabe. Zwischen 8 und 22 Uhr ist das möglich. Zudem ist die Terminbuchung auch online über eine extra eingerichtete Website der KVNO (termin.corona-impfung.nrw) möglich. Die vorherige Registrierung muss aber per Mail bestätigt werden.

Wie viele Impfkandidaten über 80 gibt es in Köln?

Laut der Stadt wurden rund 65 000 Kölnerinnen und Kölnern über 80 Jahren ein Impfangebot gemacht. In den Senioreneinrichtungen wurden bereits 14 899 Kölnerinnen und Kölner (Stand Montag) geimpft, darunter auch viele, die das 80. Lebensjahr überschritten haben.

Wie komme ich zum Impfzentrum Messe Deutz?

Der Hinweis zur Adresse (Halle 4, Messeplatz 1) und zu den öffentlichen Verkehrsmitteln (S-Bahnlinien S6, S11, S12, S13 oder Stadtbahnlinien 1 und 9) steht im Einladungsschreiben.

Kann man kostenlos mit dem Taxi zum Impfzentrum gelangen?

Bisher nicht. Laut der Stadt wird dies intern gerade geklärt.

Was ist, wenn man weitere Informationen benötigt?

Wenn das Impfeinladungsschreiben für den einen oder anderen Betroffenen nicht ausreichend Informationen bietet, verweist die KVNO auf die Gesundheitshotline 116117 oder bundesweite Internetseiten.

www.116117.de

www.zusammengegencorona.de.

Ist der Start des Impfzentrums in der Messe Deutz-Halle 4 gesichert?

Das Kölner Impfzentrum ist seit dem 15. Dezember betriebsbereit. Starten kann das Impfzentrum allerdings nur, wenn der notwendige Impfstoff verfügbar ist. Bislang liegt der Stadt und der KVNO jedoch keine Information des Landes vor, dass sich die Öffnung des Impfzentrums noch einmal verschiebt.

Warum wird das Impfzentrum nur in der Zeit von 14 bis 20 Uhr öffnen?

Die Öffnungszeit in den ersten Wochen liegt an der aktuellen Impfstoff-Knappheit. Ziel ist es, das Zentrum, wie anfangs geplant, von 8 bis 20 Uhr zu öffnen.

Wann wird es mehr Impfstoff für Köln geben?

Das hängt davon ab, wie viel der Bund den Ländern zur Verfügung stellen kann.