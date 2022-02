Corona in Köln: 2000 Neuinfektionen, keine weiteren Todesfälle

Köln -

In unserem Liveblog informieren wir über die wichtigsten Ereignisse und den Stand der Verbreitung des Coronavirus in Köln.

Hinweis der Redaktion: Aufgrund von Übermittlungsverzögerungen und abweichenden Berechnungsintervallen können die vom Robert Koch-Institut gemeldeten Werte von denen der Behörden vor Ort abweichen.

Die Zahl der Infizierten berücksichtigt verzögerte Meldungen nicht.

2000 Neuinfektionen, keine weiteren Todesfälle

7.15 Uhr: Das Robert Koch-Institut meldet am Sonntagmorgen 2.187 Neuinfektionen seit dem Vortag. Die Zahl der Menschen, die sich insgesamt seit Beginn der Pandemie infiziert haben, steigt damit auf 187.448. Die Sieben-Tages-Inzidenz sinkt um 2,3 Punkte auf 1.655,9. Sehr wahrscheinlich ist allerdings, dass dieser Wert in den nächsten Tagen vom Landeszentrum Gesundheit (LZG) aufgrund von Nachmeldungen nach oben korrigiert wird.

Es wurden keine weiteren Todesfälle gemeldet. Insgesamt starben seit Beginn der Pandemie 941 Menschen in Köln im Zusammenhang mit Covid-19.

Mehr als 3300 Neuinfektionen und vier weitere Todesfälle gemeldet

10:11 Uhr: Das Robert-Koch-Institut meldet am Samstagmorgen 3396 neue Infektionsfälle mit dem Coronavirus in Köln.

Die Sieben-Tages-Inzidenz ist weiter gesunken, liegt aber noch bei 1658,2. Am Freitag wurde die Inzidenz mit 1677,6 angegeben, das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW hatte die Angaben mit Nachmeldungen zuletzt aber nach oben korrigiert. So lag die Inzidenz am vergangenen Mittwoch knapp unter der 2000er-Marke.

In Köln sind außerdem vier weitere Personen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie steigt somit auf 941.

Austausch über Long-Covid

18.00 Uhr: Das St. Marien-Hospital im Kunibertsviertel bietet eine Selbsthilfegruppe für Menschen an, die unter Spätfolgen einer Corona-Infektion leiden. Der nächste Termin ist am Dienstag, 1. März, um 18 Uhr. Die Gruppe trifft sich jeden ersten Dienstag im Monat.

Zum Auftakt werden die ersten drei Treffen von Dr. Pantea Pape, Chefärztin der Klinik für Neurologische und Fachübergreifende Frührehabilitation am St. Marien-Hospital und Ärztliche Leiterin des Neurologischen Therapiezentrums Köln, begleitet. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 begrenzt. Interessierte müssen sich eine Woche vor dem jeweiligen Termin anmelden. Anmeldung unter: info.ntc@cellitinnen.de (dha)

2600 neue Fälle - Inzidenz sinkt

7.22 Uhr: Das RKI hat am Freitag 2613 neue Corona-Fälle gemeldet. Die Inzident sinkt damit deutlich im Vergleich zum Vortag (1767,4) auf 1677,6.

Dem RKI wurden 4 weitere Todesfälle im Zusammenhangen gemeldet. Der Meldeverzug besteht jedoch weiterhin, weshalb die Zahlen wahrscheinlich nachträglich korrigiert werden.

RKI meldet mehr als 4000 Neuinfektionen – sechs weitere Todesfälle

7.15 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Donnerstag in Köln 4303 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt damit im Vergleich zum Mittwoch ein wenig auf 1767,4 (-3,5).

Außerdem meldete das RKI sechs weitere Todesfälle für Köln. Seit Beginn der Corona-Pandemie sind damit 933 Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Aufgrund von einem nach wie vor bestehenden Meldeverzug ist davon auszugehen, dass die Zahlen in den kommenden Tagen noch nach oben korrigiert werden.

Mehr als 3000 Neuinfektionen und sieben Todesfälle gemeldet

6.03 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Mittwochmorgen in Köln sieben weitere Todesfälle in Köln im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Die Zahl der Toten seit Beginn der Pandemie steigt somit auf 927.

Das RKI meldet außerdem erneut wieder mehrere Tausend weitere Infektionsfälle in Köln: Die Zahl der Neuinfektionen wird am Mittwochmorgen mit 3047 angegeben. Am Dienstag wurden 2367, am Montag 3095 Infektionen gemeldet.

Die Inzidenz wird vom RKI mit 1770,9 angegeben, am Dienstag wurde sie noch mit 1810,2, ein Rückgang von 39,3.

Dienstag, 8. Februar

Geboosterte und Geimpfte: Das sind die Kölner Quoten

10:26 Uhr: 80 Prozent der Kölner sind schätzungsweise vollständig geimpft, 60 Prozent bereits geboostert. Diese beiden Marken wurden laut Stadt am Montag überschritten. Weil nicht alle in Köln durchgeführten Impfungen automatisch auch Kölner Bürgerinnen und Bürgern zuzuordnen sind, handelt es sich bei den Impfquoten um Schätzungen. Am höchsten ist die Impfquote in der Altersgruppe der über 60-Jährigen. Knapp 92 Prozent in dieser Altersgruppe sind vollständig geimpft, rund 84 Prozent geboostert.

Rund 278.000 Mal haben Kölner bislang städtische Impfangebote in Anspruch genommen. Mehr als die Hälfte dieser Zahl (154.000) ist auf mobile Impfteams zurückzuführen, rund 78.000 Impfungen verabreichten die Mitarbeiter in der Impfstelle der Lanxess-Arena, 46.000 im Gesundheitsamt.

Die Impfnachfrage nimmt allerdings seit Jahresbeginn kontinuierlich ab. In der vergangenen Woche ließen sich laut Impfmonitor der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein rund 25.000 Kölner impfen. In der ersten Januarwoche waren es noch mehr als doppelt so viele. (sim)

2367 Neuinfektionen, erneut ein Todesfall

7:16 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Dienstag 2367 Neuinfektionen seit dem Vortag und damit 728 weniger als am Montag. Die Inzidenz sinkt erneut leicht und liegt nun bei 1810,2 und damit um 20,5 tiefer als am Vortrag. Der Wert gibt an, bei wie vielen von 100.000 Einwohnern ein Coronatest in den vergangenen sieben Tagen positiv ausfiel.

Wie sich die Zahl der Neuinfektionen auf die einzelnen Tage verteilt, meldet das Landeszentrum Gesundheit (LZG) bislang noch nicht. Wie in den vergangen Tagen ist damit zu rechnen, dass die Inzidenz aufgrund des Meldeverzugs noch nach oben korrigiert wird. Offiziell haben sich nun bislang 171.903 Menschen in Köln mit dem Coronavirus infiziert.

Es wurde ein weiterer Todesfall gemeldet. Damit sind seit Beginn der Pandemie 920 Menschen in der Stadt in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Mehr als tausende Teilnehmer beim Kölner Montagsspaziergang

19.00 Uhr: Erneut wurde am Montag in der Innenstadt zu einer Kundgebung aufgerufen, um gegen die Impfpflicht, die geltenden 2G-Regeln und gegen die Corona-Bestimmungen zu demonstrieren. Die Teilnehmer der „Montagsspaziergänge“ sprechen von Zwangsmaßnahmen und Diktatur. In Köln haben die Kundgebungen mittlerweile einigen Zulauf.

Dieselbe Veranstaltung, diesmal aber ein anderer Anmelder – normalerweise werden die „Spaziergänge“ von einer Frau angemeldet, gegen die bereits Ermittlungsverfahren laufen.

Dabei geht es um Verstöße gegen das Versammlungsgesetz oder um Beleidigung. Auch gestern Abend war es wieder einigermaßen voll in der Innenstadt, die Polizei sprach von 1500 angemeldeten Teilnehmern, es werden einige mehr gewesen sein.

Ausgangspunkt war wieder der Roncalliplatz, danach ging es auf die übliche Runde durch die Innenstadt. An der ebenfalls angemeldeten Gegendemo beteiligten sich deutlich weniger Teilnehmer. Die „Montagsspaziergänge“ sind noch bis in den März hinein angemeldet. (two)

Mehr als 3000 Neuinfektionen – ein weiterer Todesfall

7.15 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet 3.095 Neuinfektionen seit dem Vortag. Die Inzidenz sinkt laut RKI minimal um 8,5 im Vergleich zum Vortag und liegt nun bei 1830,7. Der Wert gibt an, bei wie vielen von 100.000 Einwohnern ein Coronatest in den vergangenen sieben Tagen positiv ausfiel.

Wie sich die Zahl der Neuinfektionen auf die einzelnen Tage verteilt, meldet das Landeszentrum Gesundheit (LZG) bislang noch nicht. Wie in den vergangen Tagen ist damit zu rechnen, dass die Inzidenz aufgrund des Meldeverzugs noch nach oben korrigiert wird. Offiziell haben sich nun bislang 169.538 Menschen in Köln mit dem Coronavirus infiziert.

Es wurde ein weiterer Todesfall gemeldet. Damit sind seit Beginn der Pandemie 919 Menschen in der Stadt in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben

08.55 Uhr: Das Robert-Koch-Institut meldet für Sonntag knapp 4554 Corona-Neuinfektionen. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie in Köln bisher 166.443 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Der Inzidenzwert, der angibt wie viele Menschen von 100.000 Einwohnern sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Virus angesteckt haben, steigt laut den Angaben auf 1839,2 (Vortag: 1733,2). Neue Todesfälle wurden nicht gemeldet.

Fast 5000 neue Fälle für Köln gemeldet

8 Uhr: Für die Stadt Köln wurden zum Samstag fast 5000 neue Corona-Infektionen gemeldet. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag die Zahl der neuen Fälle bei 4856. Offiziell haben sich damit bislang 161.888 Menschen in der Stadt mit dem Coronavirus infiziert. Der Inzidenzwert, der angibt wie viele Menschen von 100.000 Einwohnern sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Virus angesteckt haben, stiegt um 130,6 auf 1733,2. Die Zahl der Toten stieg um einen Fall auf insgesamt 918.

Gesundheitsamt holt bei Meldungen ans RKI auf

19.00 Uhr: Der Inzidenzwert, der die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen angibt, wird langsam aber sicher realistischer. In den vergangenen Wochen war er aufgrund von Nachmeldungen stets nachträglich nach oben korrigiert worden. Die Nachmeldungen kamen zustande, weil das Gesundheitsamt überlastet war und mit den Meldungen nicht mehr hinterher kam.

„Seit mehreren Tagen werden nun prioritär die aktuellen Fälle so schnell wie möglich erfasst, damit die aktuelle Inzidenz bald wieder stimmt. Wenn das Gesundheitsamt dabei weiter so gut vorankommt, wird es bald wieder einen validen und tagesaktuellen Wert geben“, teilte eine Stadtsprecherin auf Rundschau-Nachfrage mit. Sie verwies auch darauf, dass die Inzidenz in den kommenden Tagen steigen werde. Der Grund: „Für den 27. und 28. Januar wurden nur wenige Fälle erfasst, so dass diese beiden Tage den Inzidenzwert nach unten drücken.“ Am Samstag fällt der 27. Januar aus der Inzidenzberechnung, einen Tag später der 28. Januar.

RKI meldet 5311 Neuinfektionen für Köln

7.15 Uhr: Der Kölner Inzidenzwert zieht deutlich an. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat für den Freitag 5311 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die bislang offizielle Inzidenz steigt dadurch auf 1602,7, am Donnerstag lag die Inzidenz bei 1148,6. Der Wert gibt an, bei wie vielen von 100.000 Einwohnern ein Coronatest in den vergangenen sieben Tagen positiv ausfiel.

Aufgrund der anhaltenden Meldeverzögerung könnte dieser Wert in den kommenden Tagen jedoch voraussichtlich noch korrigiert werden.

Todesfälle wurden keine neuen gemeldet. Seit Beginn der Pandemie starben in Köln 917 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19.

Fast 5000 Neuinfektionen gemeldet – Inzidenz macht Sprung

7.17 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet 4.967 Neuinfektionen seit dem Vortag. Die Inzidenz macht laut RKI einen Sprung von 813,6 am Mittwoch auf 1.148,6 am Donnerstag. Der Wert gibt an, bei wievielen von 100.000 Einwohnern ein Coronatest in den vergangenen sieben Tagen positiv ausfiel.

Wie sich die Zahl der Neuinfektionen auf die einzelnen Tage verteilt, meldet das Landeszentrum Gesundheit (LZG) bislang noch nicht. Es sieht aber aufgrund des Sprungs bei Neuinfektionen und Inzidenz danach aus, als sei der Meldeverzug zumindest teilweise aufgearbeitet worden. Wie hoch die Inzidenz tatsächlich liegt, wird erst mit den Aufschlüsselung der Neuinfektionen durch das LZG klar, es ist zu vermuten, dass die reale Inzidenz höher liegt.

Es wurden vier weitere Todesfälle gemeldet. Damit sind seit Beginn der Pandemie 917 Menschen in Köln in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Erneut fast 3000 Neuinfektionen in Köln gemeldet

07.10 Uhr: Das Robert-Koch-Institut hat am Dienstag für Köln 2891 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt dadurch vorläufig auf einen Wert von 813,7. Er liegt damit 26,5 Punkte unter dem Wert des Vortags (838,2). Es ist aber damit zu rechnen, dass dieser Wert in den kommenden Tagen noch erheblich nach oben korrigiert wird.

Außerdem meldete das RKI einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19. Damit sind seit Beginn der Pandemie 913 Menschen in Köln an den Folgen der Corona-Pandemie gestorben.

Chef der Lanxess-Arena unterstützt Klage des 1.FC Köln

11 Uhr: Stefan Löcher, Chef der Kölner Lanxess-Arena unterstützt die Klage unter anderem des 1.FC Köln und Borussia Dortmund gegen die Begrenzung der Kapazitäten in den Stadien: „Das Vorgehen von RB Leipzig, dem BVB und unseren Freunden vom 1. FC Köln gegen die zugelassene Stadionkapazität ist ein wichtiges und richtiges Zeichen gegen den faktisch unsinnlichen Umgang mit Großveranstaltungen in Deutschland“, sagte Löcher. „Wir brauchen für Fußballspiele und Events eine wesentlich differenziertere und somit wissenschaftlich begründete Basis, mit der wir möglichst schnell wieder Corona-sicher veranstalten dürfen. Indirekt fordert Löcher wie in der Vergangenheit mehr Besucher auch in der Arena: „In Leipzig sind zurzeit 1000 Zuschauer zulässig, bei uns in NRW, egal ob im Stadion oder der Lanxess-Arena, sogar nur 750 – gerade einmal 3 Prozent unserer Gesamtkapazität. Mit dieser Marschroute wird der bedeutende Kultur- und Eventzweig zeitnah kollabieren. Daher unterstützen wir die Vorstöße der Fußball-Kollegen ausdrücklich.“

Mehr als 2300 Neuinfektionen in Köln gemeldet

7.15 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt die Sieben-Tages-Inzidenz am Dienstagmorgen für Köln mit 838,2 an. Damit wird die Inzidenz zwar niedriger angegeben, als noch am Vortag, allerdings kam es in den vergangenen Tagen immer wieder zu Nachkorrekturen. Es ist zu erwarten, dass die tatsächlich Inzidenz in Köln deutlich höher liegt.

Laut RKI wurden in Köln auch 2323 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert. Auch diese Zahl der Fälle ist voraussichtlich den Nachmeldungen geschuldet, da die Labore und das Gesundheitsamt am Limit arbeiten.

Die Zahl der Todesfälle in Köln seit Pandemie-Beginn ist unverändert bei 912.

Über 2000 neue Fälle – Inzidenz macht Sprung nach oben

7.30 Uhr: Die Zahl der Neuinfektionen, die das RKI am Montagmorgen für Köln meldet, liegt bei 2.159 Fällen. Die Inzident steigt auf 931,7, was einen Sprung zum Vortag darstellt (831,9). Es ist davon auszugehen, dass die Inzidenz aufgrund des Meldeverzugs bei, Gesundheitsamt in ein paar Tagen nachträglich nach oben korrigiert wird.

Es wurden keine neune Todesfälle gemeldet.

2202 neue Fälle gemeldet – Rund 2000 davon Nachmeldungen

10.45 Uhr: Für Köln werden am Sonntag morgen 2202 neue Infektionen gemeldet. Wie bereits in den vergangenen Wochen handelt es sich bei einem Großteil davon um Nachmeldungen, nur 182 Infektionen fallen auf den Samstag. Aufgrund der hohen Meldeverzögerung wird die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz somit mit lediglich 831,9 angegeben.

Rückwirkend wurden die Inzidenzen erneut korrigiert. So liegt der Wert für Samstagmorgen jetzt bei 1034,2 (ursprünglich 848,1). Für Dienstag den 25. Januar bringen Korrekturen die Inzidenz mittlerweile auf 1699,9 – der bislang höchste registrierte Wert. Die meisten Neuinfektionen in absoluten Zahlen wurden nach jetztigem Stand am 21. Januar registriert: Auf diesen Tag fallen 3600 Meldungen.

Neue Todesfälle in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung wurden nicht registriert, hier liegt die Zahl der seit Pandemiebeginn verzeichneten Fälle weiter bei 912.

Landeszentrum Gesundheit NRW hat keine aktuellen Daten

Am Sonntagmorgen sind vom Landeszentrum Gesundheit NRW in Düsseldorf keine aktuellen Daten zur Coronalage in Köln erhältlich. Der Datenstand des Zentrums ist letztmalig in der Nacht zu Samstag aktualisiert worden. Auch das Robert-Koch-Institut in Berlin hat keine aktuellen Daten für Köln. Das Landeszentrum und das RKI geben jeweils Sieben-Tage-Inzidenzen an, die nicht den tatsächlichen Infektionsstand wiedergeben.

Stadt setzt Testangebot in Schulen fort

Zahlen Weniger IntensivpatientenDas von der Stadt finanzierte Testangebot in Kitas und Schulen bleibt bestehen. Das hat der Krisenstab der Stadt am Freitag beschlossen. Das Angebot bezieht sich vor allem auf die weiterführenden Schulen. Das Land verpflichtet diese Schulen, die Schüler drei Mal wöchentlich mit Antigenschnelltests zu testen. Um den Schulbetrieb sicherer zu gestalten, bietet die Stadt den Schulen an, einen dieser Selbsttests durch eine Lolli-PCR-Testung zu ersetzen. Das Angebot nehmen rund 60 von 133 weiterführenden Schulen in Anspruch. Auch die wöchentlichen Lolli-PCR-Tests in Kitas und Tagespflegen bleiben bestehen.

Mehr Corona-Patienten auf der Normalstation

Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt für den vergangenen Montag rückblickend 1491. Durch viele Nachmeldungen ist die Inzidenz aktuell erst mehrere Tage im Rückblick aussagekräftig. Alleinstehend sagt die Inzidenz aufgrund einer unbekannten Dunkelziffer allerdings nur wenig über das Lagebild der Pandemie aus. Genau wie die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auch die Zahl der Corona-Patienten auf den Normalstationen der Krankenhäuser. Am Freitag lag der Wert bei 237. Am Freitag der Vorwoche lagen 173 Patienten auf der Normalstation. Die Zahl der Patienten, die in Zusammenhang mit Corona auf der Intensivstation liegen, ist dagegen im Vergleich zur Vorwoche von 46 auf 43 gesunken. (sim)

Protest gegen Test-Chaos: „Weiße Fahnen“ an den Ranzen

16.25 Uhr: Kölner Grundschülerinnen und Grundschüler sind heute mit weißen Tüchern an den Ranzen zur Schule gegangen. Mit dieser Aktion soll gegen den Wegfall von PCR-Tests an den Grundschulen in NRW protestiert werden. „Mit der Aktion ,Weiße Flagge‘ wollen wir Solidarität mit den Schulleitungen und Lehrkräften ausdrücken“, sagte Nathalie Binz, Vorsitzende der Stadtschulpflegschaft. Ihnen werde seit Beginn der Pandemie sehr viel aufgebürdet und zugemutet. Mehr als 50 Teilnehmende hatten sich am Donnerstag bei einer Sondersitzung der Stadtschulpflegschaft für die Aktion ausgesprochen. „Sie waren sich einig, dass die Verschlimmbesserung der Landesregierung nicht nachvollziehbar ist“, sagte Binz.

Die Landesregierung hatte am Dienstag beschlossen, dass nach positiven Pooltests in den Grundschulen nicht mehr per PCR-Test im Labor herausgefunden wird, welches Kind an Covid erkrankt ist. Stattdessen müssen sich Eltern und Lehrkräfte darum kümmern, dies per Antigen-Tests herauszufinden. „Wir tragen die Aktion mit. Zudem fordern wir zusätzliches Personal für die Testverfahren“, sagte Eva-Maria Zimmermann, vom Stadtverband Kölner der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) gegenüber der Rundschau. Zudem rief sie die Schulen dazu auf, künftig freitags weiße Tücher als Zeichen des Hilferufs aus den Fenstern zu hängen. Auch die weißen Flaggen an den Ranzen sollen jetzt voraussichtlich jeden Freitag zum Einsatz kommen. (dha)

1200 Neuinfektionen am Freitag

07.21 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat für den Freitag 1201 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die bislang offizielle Inzidenz sinkt dadurch auf 888,9 und liegt 103,4 Punkte unter dem Wert des Vortages (992,3). Aufgrund der anhaltenden Meldeverzögerung wird dieser Wert in den kommenden Tagen jedoch voraussichtlich nach oben korrigiert werden.

Zudem meldete das RKI keinen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19. Damit sind seit Beginn der Pandemie 910 Menschen an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben.1200 Neuinfektionen am Freitag

Inzidenz in Köln nachträglich auf 1500 korrigiert

08:23 Uhr: Das Landeszentrumgesundheit NRW hat die Inzidenzwerte für Köln in den vergangenen Tagen deutlich nach oben korrigiert. Am Montag, 24. Januar, liegt der Wert nun bei einem neuen Rekord-Hoch von 1448. Damit liegt der Wert fast 500 Punkte über dem NRW-Durchschnitt an diesem Tag (952).

Die Inzidenz in Köln liegt damit acht Tage in Folge bei über 1000. Es ist damit zu rechnen, dass die Inzidenz von 992,3 vom Donnerstag ebenfalls deutlich nach oben korrigiert wird.

Fast 3000 Neuinfektionen – Inzidenz kratzt an 1000er-Marke

07.09 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat für den Donnerstag 2993 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die Inzidenz steigt dadurch auf 992,3 und liegt 35,3 Punkte über dem Wert des Vortages (957). Es ist aufgrund einer weiterhin bestehenden Meldeverzögerung aber damit zu rechnen, dass die Inzidenz in den kommenden Tagen noch weiter ansteigen wird.

Etwas mehr als ein Drittel der neu gemeldeten Fälle am Donnerstag entfiel auf Samstag, 22. Januar (1238). Für Mittwoch wurden dagegen nur 261 neue Fälle in die Statistik eingetragen.

Zudem meldete das RKI einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19. Damit sind seit Beginn der Pandemie 910 Menschen an den Folgen einer Erkrankung mit dem Coronavirus gestorben.

RKI meldet 2762 Neuinfektionen – zwei weitere Todesfälle

07.16 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Mittwoch 2762 Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz steigt damit im Vergleich zum Vortag (912,8) auf 957.

Da aber nur 270 der am Mittwoch gemeldeten Fälle tatsächlich auf Dienstag, den 25. Januar entfallen, ist wieder damit zu rechnen, dass die Inzidenz in den kommenden Tagen noch deutlich nach oben korrigiert wird.

Das RKI meldete zudem einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Seit Beginn der Pandemie sind damit 909 Kölnerinnen und Kölner an den Folgen von Covid-19 gestorben.

Inzidenz bei Grundschülern bei knapp 2400

18.30 Uhr: Zahlen Bei über 80-Jährigen liegt der Wert bei rund 190 – weiterhin viele Nachmeldungen des GesundheitsamtsDie Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei Schülern deutlich höher als beim Rest der Kölner Bevölkerung. Den bisher höchsten Wert verzeichnet das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) in der Altersgruppe der Fünf- bis Neunjährigen. Am Dienstag lag der Wert dort bei knapp 2400. Bei den 10- bis 14-Jährigen lag die Inzidenz bei rund 2150 – der zweithöchste Wert. Deutlich geringer sind die Zahlen in der Altersgruppe der über 80-Jährigen. Dort betrug die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag rund 190.

Einen neuen Höchstwert hat die Gesamt-Inzidenz rückblickend am vergangenen Samstag erreicht. Ursprünglich wurde der Wert mit 573 angegeben. Am Dienstag lag die korrigierte Zahl bereits bei 1210.

Mehr als 3000 Neuinfektionen – LZG korrigiert Inzidenz deutlich

07.25 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Dienstag erstmals seit Beginn der Pandemie mehr als 3000 Neuinfektionen am Tag für Köln gemeldet. Für den 25. Januar vermeldete das RKI 3114 Neuinfektionen, die Inzidenz steigt damit im Vergleich zum Vortag deutlich um 134 Punkte im Vergleich zum Vortag auf 912,8.

Da aber nur 310 der am Dienstag gemeldeten Fälle tatsächlich auf Montag, den 24. Januar entfallen, ist damit zu rechnen, dass die Inzidenz in den kommenden Tagen noch deutlich nach oben korrigiert wird.

Zudem meldete das RKI keinen weiteren Todesfall. Seit Beginn der Pandemie sind damit 907 Kölnerinnen und Kölner an den Folgen von Covid-19 gestorben

7-Tages-Inzidenz nach Nachmeldung letzte Woche bei über 1000

15.40 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz hat in Köln erstmals die Grenze von 1000 überschritten. Der Wert, der die Anzahl der Personen angibt, die sich durchschnittlich je 100 000 Einwohner in den vergangenen Tagen infiziert haben, liegt für den vergangenen Donnerstag bei 1062,9. Die Zahl ist aktuell erst mehrere Tage im Rückblick aussagekräftig, da sie durch Nachmeldungen nachträglich steigt.

Heute stellt das Gesundheitsamt wie berichtet die persönliche Kontaktierung von infizierten Personen und deren Kontaktpersonen ein. Dadurch könnten in Zukunft mehr Kapazitäten für die Bearbeitung der Labormeldungen frei werden. Dadurch könnte das Gesundheitsamt den Stapel der nicht bearbeiteten Fälle reduzieren und Infektionen schneller an das Landeszentrum Gesundheit NRW und das Robert-Koch-Institut übermitteln.

Mobiles Impfangebote wird reduziert

15.30 Uhr: Aufgrund sinkender Impfzahlen reduziert die Stadt das mobile Impfangebot. Derzeit sind täglich noch drei Teams an drei unterschiedlichen Orten im Einsatz. Zukünftig soll nur noch ein Team pro Tag impfen. Sollte die Nachfrage wieder steigen, könnte das Angebot kurzfristig ausgeweitet werden. (sim)

1887 Neuinfektionen gemeldet – ein weiterer Todesfall

7.15 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Montagmorgen 1887 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Köln gemeldet. Damit steigt die Inzidenz nach aktuellen Angaben von 681,4 am Sonntag auf 778,8 deutlich. Voraussichtlich werden sogar noch weitere Infektionsfälle nachgemeldet und die Inzidenz für Montag noch weiter nach oben korrigiert. Die Korrekturen erfolgen über das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW.

In Zusammenhang mit Covid-19 ist auch eine weitere Person in Köln gestorben. Seit Beginn der Pandemie wurden 907 Todesfälle und 123.812 Infektionen mit dem Coronavirus registriert.

Kölner Kinderbauer Robin positiv auf Corona getestet – Auftritte abgesagt

13.06 Uhr: Der Kölner Kinderbauer Robin ist am Samstag im Rahmen eines routinemäßigen Corona-Tests positiv getestet worden. Das gab das Festkomitee Kölner Karneval in einer Pressemitteilung bekannt.

Demnach gehe es dem Neunjährigen gut, er weise aktuell keinerlei Symptome auf. Die anderen Mitglieder des Kinderdreigestirns, Kinderprinz Felix I. und Kinderjungfrau Helena, sowie alle Begleiter hätten negative PCR-Tests.

Das Fetskomitee hat alle aktuell für Sonntag geplanten Auftritte abgesagt. Robin werde die nächsten Tage in Quarantäne verbringen und soll erst wieder auftreten wenn sicher keine Ansteckungsgefahr für seine Umgebung bestehe, so Christine Flock, Zuständige für den Kinder- und Jugendkarneval im Festkomitee-Vorstand. „Das Wichtigste ist, dass es Robin gut geht und er sich fit fühlt“, erklärt Flock.

Keine Kontaktnachverfolgung für Infizierte

8.37 Uhr: Das Kölner Gesundheitsamt hat die Kontaktverfolgung von Corona-Infizierten abgebrochen. Dies verdeutlichte eine Sprecherin der Stadt am Samstag noch einmal. Angesichts der hohen Belastung sei eine weitere Verfolgung der Kontakte nicht mehr machbar. Auch Infizierte werden vom Gesundheitsamt nur noch dann informiert, wenn sie potentielle Risikopatienten sind. Alle anderen Infizierten erhalten lediglich das Laborergebnis und sind damit verpflichtet, sich in Quarantäne zu begeben. Eine Sprecherin der Stadt sprach in diesem Zusammenhang von einer "Kehrtwende" im Umgang mit dem Virus.

Köln-Inzidenz bei fast 700

8.31 Uhr: Das Robert Koch-Institut meldet am Sonntag 1901 Neuinfektionen für Köln. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut RKI jetzt bei 681,4. Aber es gilt weiterhin: Dieser Wert, der angibt, bei wie vielen von 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tage ein Corona-Test positiv ausfiel, wird wohl in den kommenden Tagen vom Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) nach oben korrigiert.

Wie viele Fälle für die vergangenen Tage am Sonntag nachgemeldet wurden, war am Sonntagmorgen jedoch noch unklar. Das LZG meldete auf seiner Seite lediglich Daten vom Vortag.

Die Zahl der Todesfälle liegt laut RKI weiter bei 906, insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 121.925 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Wieder 2000 neue Fälle - Ein Todesfall

8.33 Uhr: Die Coronazahlen für Köln werden am Samstag nicht niedriger. Das RKI gibt die Zahl der Neuinfektionen am Samstagmorgen mit 2432 an, das sind nochmal mehr als am Vortag (2029). Die kölner Inzidenz steigt damit laut RKI auf 644 und macht damit ebenfalle einen großen Sprung zum Vortag (573). Es ist wahrscheinlich, dass diese Zahlen in den kommenden Tagen wegen Meldeverzug bei den Gesundheitsämtern noch nach oben korrigiert werden. Dies ist in den vergangenen Wochen regelmäßig vorgekommen.

Dem RKI wurde ein neuer Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 in Köln gemeldet.

Mehr als 2000 neue Corona-Infektionen in Köln gemeldet

7.15 Uhr: In Köln halten die Infektionszahlen weiter ein hohes Niveau. Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt die Zahl der Neuinfektionen am Freitagmorgen mit 2029 an. Die Inzidenz wird mit 573 angeben, wurde in den vergangenen Tagen aber wegen Nachmeldungen nach oben korrigiert. Der Wert, der angibt, bei wie vielen von 100.000 Einwohnern ein PCR-Test in den vergangenen sieben Tagen positiv war, könnte aber in den nächsten Tagen noch deutlich nach oben korrigiert werden.

Es wurde ein neuer Todesfall gemeldet. Seit Beginn der Pandemie starben 905 Menschen in Zusammenhang mit Covid-19 in Köln. (red)