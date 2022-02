Corona in Köln: Diese neuen Regeln gelten für Tests an Kölner Schulen

Köln -

Ab kommender Woche ändert sich das Testverfahren an den Schulen. An den Grundschulen entfallen nach Beschluss des NRW-Schulministeriums die Lolli-PCR-Pooltestungen. Stattdessen müssen die Eltern zuhause dafür sorgen, dass ihr Kind montags, mittwochs und freitags einen negativen Schnelltest vorlegt. Eltern von Grundschulkindern müssen ab Montag, 28. Februar, eine Erklärung unterschreiben und abgeben, in der sie sich verpflichten, ihr Kind vorschriftsmäßig zu testen.

De facto wird diese Erklärung in Köln wegen Rosenmontag frühestens zum 1. März fällig. Stadtschulpflegschaftsvorsitzende Nathalie Binz kritisiert dieses Verfahren. „Über die Karnevalszeit waren die Kinder ungetestet. Das ist ein langer Zeitraum. Sie werden den Dienstag – wenn dort Schule ist – ungetestet in der Schule sein, da die planmäßigen Tests erst am Mittwoch stattfinden“, sagt Binz. Nach ihrer Auskunft haben nicht alle Familien die Tests erhalten, die durch die Schulen ausgehändigt werden sollen.

Ein zusätzliche Pooltest pro Woche

Zudem hatte die Stadtschulpflegschaft die Stadt gebeten, auch in den Grundschulen zusätzlich einen wöchentlichen PCR-Pooltest mit PCR-Auflösung zu finanzieren. „Auf diese Bitte hat die Verwaltung bisher nicht reagiert. Ein Prüfungsergebnis kennen wir nicht“, sagt Binz. Eine entsprechende Anfrage der Rundschau blieb unbeantwortet. Den weiterführenden Schulen Köln hat die Stadt bis zu den Osterferien die Möglichkeit gegeben, einen zusätzlichen wöchentlichen Pooltest zu machen. Diesen finanziert die Stadt. 60 weiterführende Schulen nehmen das Angebot an.

Das könnte Sie auch interessieren Corona in Köln : Erneut mehr als 2000 Neuinfektionen – zwei weitere Todesfälle

An weiterführenden Schulen gilt ab kommender Woche: Schüler und Lehrkräfte, die nicht immunisiert oder genesen sind, sind zu Tests verpflichtet. Die anderen können sich freiwillig testen. Dies gilt auch an Grundschulen. Auch diese Änderung kritisiert Binz: „Das ist suboptimal, wenn man die Impfdurchbrüche bedenkt.“ (dha)