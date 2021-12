Corona in Köln: Inzidenz sinkt erneut deutlich – Pandemie verschärft Ungleichheit

Köln -

In unserem Liveblog informieren wir über die wichtigsten Ereignisse und den Stand der Verbreitung des Coronavirus in Köln.

Hinweis der Redaktion: Aufgrund von Übermittlungsverzögerungen und abweichenden Berechnungsintervallen können die vom Robert Koch-Institut gemeldeten Werte von denen der Behörden vor Ort abweichen.

Die Zahl der Infizierten berücksichtigt verzögerte Meldungen nicht.

Pandemie verschärft Ungleichheit



12.30 Uhr: Schulschließungen während der Pandemie verschärfen ungleiche Bildungschancen, das belegen Studien des Exzellenzclusters „Econtribute“ an der Universität zu Köln und Uni Bonn: In der neuen Folge des Wissenschafts-Podcasts „Exzellent erklärt“ gehen Forschende der Frage nach, wie fair das deutsche Bildungssystem ist. Der schulische Erfolg hänge auch davon ab, wie viel die Eltern verdienen und welchen akademischen Hintergrund sie haben, auch die Corona-Pandemie wirke sich negativ darauf aus. Die Kölner Professorin Pia Pinger war „erstaunt, wie stark einige Kinder zurückgefallen sind“. Während etliche Kinder aus bessergestellten Elternhäusern verpassten Stoff nachholen konnten, seien andere schlechter hinterher gekommen. Der Podcast ist bei Apple oder auf Spotify zu finden. (MW)

Inzidenz sinkt erneut deutlich – Sechs weitere Todesfälle

7 Uhr: Die Sieben-Tages-Inzidenz in Köln sinkt deutlich: Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt den Wert am Dienstagmorgen mit 403,7 an. Am Montag lag die Inzidenz noch bei 415,2. Es ist der vierte Tag in Folge, an dem die Inzidenz sinkt. Am vergangenen Donnerstag hatte die Inzidenz ihren Höchstwert mit 470,2 in Köln erreicht (Korrigierte Angaben des Landeszentrumsgesundheit NRW). Das RKI hatte am Morgen zunächst Verzögerungen bei der Aktualisierung der Corona-Daten für Deutschland.

In Köln sind sechs weitere Personen an den Folgen von Covid-19 gestorben, teilt das RKI mit. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie steigt somit auch 832. Die Zahl der registrierten Corona-Infektionen liegt nun bei 85.707 seit beginn der Pandemie.

Die Hospitalisierungsrate liegt nach RKI-Angaben in NRW bei 3,97, es könnte jedoch noch eine Aktualisierung im Laufe des Tages folgen.

Impfteams am Dienstag und Mittwoch in der Unimensa

18.00 Uhr: Neben der Impfstelle an der Lanxess-Arena (täglich, 9 bis 18 Uhr/ nur mit Termin) und am Gesundheitsamt am Neumarkt (Mo bis Mi 19 bis 17 Uhr, Do 11 bis 19 Uhr, Fr 7.30 bis 15.30 Uhr / mit Termin oder lange Wartezeiten ohne Termin) ist die Stadt Köln mit mobilen Impfteams an wechselnden Standorten unterwegs. Am Dienstag und Mittwoch (12 bis 18 Uhr) impfen die Teams in der Unimensa auf der Zülpicher Straße. Die Teams führen Erst-, Zweit- und Drittimpfungen durch. Ein Termin ist nicht notwendig. Die Stadt Köln teilt die anstehenden Termine über die eigene Internetseite und die sozialen Medien mit.

Auch in den Bezirksrathäusern machen die mobilen Impfteams Halt, am vergangenen und auch am kommenden Wochenende zum Beispiel in Nippes oder am kommenden Montag, 13. Dezember, in Mülheim.

Inzidenz sinkt erneut – fast 500 Neuinfektionen

7.05 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Köln ist am Montag in Köln am dritten Tag in Folge gesunken und liegt nun laut Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 415,2 (-19,9). Im Vergleich zum Sonntag gab es 493 neu nachgewiesene Infektionen, die Zahl der insgesamt in Köln Infizierten steigt damit auf 85.017. Im Vergleich zum Sonntag ist eine weitere Person im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben, die Zahl der Toten steigt damit auf 826.

Inzidenz sinkt stark – zwei neue Todesfälle

7.46 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Köln ist nach Angaben des NRW-Landeszentrums Gesundheit gesunken. Sie liegt demnach am Sonntagmorgen bei 435,1 (Vortag: 459). Es wurden 374 neue Infektionsfälle mit dem Coronavirus und zwei weitere Todesfälle in der Stadt gemeldet. Die Zahl der im Zusammenhang mit Covid-19 seit Beginn der Pandemie in Köln Gestorbenen steigt damit auf 825.

Inzidenzwert leicht gestiegen – drei neue Todesfälle

8.05 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Köln ist nach Angaben des Robert Koch Instituts leicht gestiegen. Sie liegt demnach am Samstagmorgen bei 459,0 – ein Anstieg von 4,9 Fällen im Vergleich zum Vortag. Es wurden 790 neue Infektionsfälle mit dem Coronavirus und drei weitere Todesfälle in der Stadt gemeldet. Die Zahl der im Zusammenhang mit Covid-19 seit Beginn der Pandemie in Köln Gestorbenen steigt damit auf 823.

15 Uhr: Die Kölner Stadtdirektorin Andrea Blome und Gesundheitsdezernent Harald Rau stehen größeren Karnevalsveranstaltungen im Januar kritisch gegenüber. Bei gleichbleibendem Infektionsgeschehen sei beispielsweise die Prinzenproklamation am 7. Januar mit 1300 Gästen im Gürzenich „nur schwer vorstellbar“. Blome verwies auf den Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz, nach dem Großveranstaltungen „in Ländern mit hohem Infektionsgeschehen nach Möglichkeit abgesagt“ werden sollen. Es sei zu befürchten, dass das Zahlen weiter ansteigen. Nach heutiger Lage sei nicht davon auszugehen, „dass die Zahlen in kürzester Zeit weit nach unten gehen“, sagte Blome.

Blome kritisierte zudem die Empfehlung der Ständigen Impfkommission, unter 30-Jährige ausschließlich mit dem Impfstoff von Biontech zu impfen. Aufgrund der Lieferengpässe des Biontech-Impfstoffes sei es daher wohl nicht möglich, vielen Schülerinnen und Schülern in den Weihnachtsferien ein Impfangebot zu unterbreiten. „Das wurmt mich kräftig. Ich kritisiere das auf das Schärfste“, so Blome.

Blome und Feuerwehrchef Dr. Christian Miller wollen in Kürze ein neues festes Impfzentrum in der Stadt eröffnen. Es sei ein Fehler gewesen, dass das Impfzentrum an der Messe geschlossen werden musste. Dies sei „grundlegend falsch“ gewesen, so Blome. Miller sagte, dass das Land die Schließung gegen den Willen der Stadt durchgesetzt habe. „Wir haben das Land auf die anstehenden Booster-Impfungen aufmerksam gemacht“. Die Feuerwehr ist von der Stadt damit beauftragt worden, eine neue Immobilie zu finden. „Wir haben noch keine Immobilie im Blick. Die Suche sei nicht einfach“, so Miller. Das neue Impfzentrum müsse nach derzeitigem Stand bis zu 24 Monate offen sein. Einen anpeilten Eröffnungstermine gebe noch nicht. Blome sagte weiter, dass die Serie von Impfprovisorien in Köln eine Ende haben müsse.

Inzidenz steigt weiter auf 454,1

6.10 Uhr: Die Sieben-Tages-Inzidenz in Köln steigt erneut: Am Freitagmorgen meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) eine Inzidenz von 454,1 für Köln. Am Donnerstag lag der Wert bei 433,0.

Im Zusammenhang mit Covid-19 sind in Köln zwei weitere Personen gestorben, die Zahl der Toten seit Beginn der Pandemie steigt somit auf 820.

Das RKI meldet zudem 538 neue Corona-Virus Fälle in Köln im Vergleich zum Vortag. Seit Beginn der Pandemie wurden 83.359 Infektionen mit dem Virus in Köln registriert.

Lanxess-Arena-Chef zu neuen Beschränkungen

16.50 Uhr: „Es ist nachvollziehbar, dass was unternommen werden muss, sagt Stefan Löcher, Chef der Lanxess-Arena zu den Berliner Corona-Beschlüssen. „Wir hatten aber keine einzige Zuordnung einer Infektion und das trotz 200.000 Besuchern im November.“ Er hätte sich mehr Differenzierung gewünscht. Die maximale Auslastung von Konzerten mit 5000 Besuchern hält er für „Symbolpolitik“. „Für uns ist das wie eine Betriebsschließung.“ In der Arena haben 18 000 Besucher Platz. „Die Mitarbeiter sind inzwischen mürbe und fertig. Wir brauchen endlich eine Perspektive.“ Das für Samstag geplante Konzert mit Pietro Lombardi wird nun verlegt, ebenso wie das von Stargeiger André Rieu, Silvester mit den Bläck Fööss ist bereits abgesagt. Die Beschlüsse werden Auswirkungen bis ins nächste Jahr haben, sagt Löcher: „Wir starten damit in die nächste Verlegungswelle.“

Inzidenz bei 5- bis 9-Jährigen auf über 1000 gestiegen

09.49 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in der Altersgruppe der 5- bis 9-Jährigen in Köln auf über 1000 gestiegen. Nach Angaben des LZG lag sie am Donnerstagmorgen bei 1020,7. In der Altersgruppe der 10- bis 14-Jährigen liegt der Wert bei 965,5. Das Infektionsgeschehen unter Kindern und Jugendlichen liegt somit derzeit deutlich über dem Niveau der Gesamtbevölkerung.

Inzidenz steigt weiter rasant auf 433

6.09 Uhr: Die Sieben-Tages-Inzidenz in Köln steigt weiterhin rasant: Am Donnerstag meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) eine Inzidenz von 433,0 für Köln. Am Mittwoch war der Wert sprunghaft auf 397,7 gestiegen. In weniger als einer Woche ist die Inzidenz um mehr als 100 Punkte in Köln gestiegen. Nachdem es in der vergangenen Woche einen Softwarefehler bei der Datenübermittlung gab, seien die Daten nun wieder valide, hieß es von der Stadt Köln.

Im Zusammenhang mit Covid-19 sind in Köln zwei weitere Personen gestorben, die Zahl der Toten seit Beginn der Pandemie steigt somit auf 818.

Seit Beginn der Pandemie wurden 82.821 Infektionen mit dem Virus in Köln registriert.

Die Impfteams der Stadt Köln sind weiter unterwegs. Heute gibt es die Möglichkeit sich zwischen 9 und 15 Uhr im Bürgeramt Porz, Friedrich-Ebert-Ufer 64-70, und zwischen 12 und 18 Uhr im Bürgerzentrum Nippes Altenberger Hof, Mauenheimer Straße 92, impfen zu lassen.

Inzidenz in Köln bei knapp 400

07.09 Uhr: Der Trend setzt sich in Köln fort: Auch am Mittwoch ist die Inzidenz massiv angestiegen und liegt jetzt laut Robert Koch-Institut bei 397,7. Das ist ein Anstieg um 42,5 Punkte im Vergleich zum Vortag und ein erneuter Höchststand.

Am Dienstag lag der Wert, der angibt, bei wie vielen von 100.000 Einwohnern ein PCR-Test in den vergangenen sieben Tagen positiv ausfiel, bei 355,2, am Montag bei 313,3.

Laut RKI gab es 860 gemeldete Neuinfektionen seit dem Vortag. Vier weitere Todesfälle wurden verzeichnet. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie 814 Menschen in Köln im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Initiative fürs Boostern von Kitapersonal

15.30 Uhr: Mit Blick auf steigende Corona-Inzidenzzahlen bestehe Handlungsbedarf, zeitnah Erst- und Zweit-Impfungen sowie Booster „kreativ und niederschwellig“ für Mitarbeitende in Kölner Kitas, Jugendhilfe und Offenem Ganztag bereitzustellen: Darauf einigte sich der Jugendhilfeausschuss nach einer heftigen Debatte über einen Dringlichkeitsantrag von SPD-Fraktion mit Linken und FDP. Er wurde in eine einstimmig beschlossene Corona-Resolution umgewandelt.

Im Antrag wurde eine Booster-Initiative mit niederschwelligen Angeboten in Kitas vorgeschlagen, die von der Verwaltung koordiniert und geplant werden könnte. Dies fand keine Mehrheit. Es soll die Infrastruktur niedergelassener Kölner Hausärztinnen und -ärzte genutzt werden, die von ihrer Praxis aus an einigen Tagen „mit dem Köfferchen“ Kitas aufsuchen würden, argumentierte JHA-Vorsitzender Dr. Ralf Heinen. Der Vorschlag, Hausärzte für einen erweiterten Kreis von Mitarbeitenden aus Kitas, OGS und Jugendhilfe mit ins Boot zu holen, soll nun laut Resolution an die Impfkonferenz der Stadt weitergeleitet und dort diskutiert werden.

Laut aktueller Zahlen hätten sich die Corona-Infektionen binnen einer Woche mehr als verdoppelt (Stand 25. November); die Inzidenzen der Kleinkinder seien höher als in anderen Altersgruppen, heißt es in der Antragsbegründung. Durch Kooperation mit Praxen könne in Kitas das Impfen oder Boostern ermöglicht und erleichtert werden. Es müsse der Schutz des Personals und der Regelbetrieb in der aktuellen Corona-Lage sichergestellt sein.(MW)

Inzidenz steigt massiv auf 355 – Vier weitere Todesopfer

7 Uhr: Der Inzidenzwert in Köln hat von Montag auf Dienstag einen Sprung auf 355,2 gemacht. Am Montag lag der Wert, der angibt, bei wievielen von 100.000 Einwohnern ein PCR-Test in den vergangenen sieben Tagen positiv ausfiel, bei 313,3, am Sonntag bei 292. Allerdings hatte es in der vergangenen Woche Probleme bei der Datenübertragung gegeben. Diese sind jetzt laut Gesundheitsdezernent Harald Rau behoben, die Zahlen wieder verlässlich.

Der Wert von 355 ist ein Höchststand für Köln. Der bislang höchste Wert von 347,2 wurde laut der nachträglich bereinigten Zahlen des Landeszentrums Gesundheit (LZG) am 22. November erreicht.

Die Zahl der Neuinfektionen gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) mit 863 an. Es wurden außerdem vier neue Todesfälle gemeldet. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie 810 Menschen in Köln im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Maskenpflicht beim 1. FC Köln

17:00 Uhr:Die Stadt Köln hat angekündigt, dass bei zukünftigen Heimspielen des Bundesligisten eine Maskenpflicht am Platz gelte. „Um in Zukunft die Maskenpflicht besser durchsetzen zu können, hat der FC zugesagt, die Stadionordnung dahingehend zu verschärfen, dass Zuschauer ohne Maske aus dem Stadion verwiesen werden können“, teilte die Stadt mit. Bereits am Samstag wurde angesichts der neuen Omikron-Variante eine solche Maskenpflicht umgesetzt.

Sieben-Tage-Inzidenz in Köln wieder deutlich über 300

7.10 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag mit 313,3 an. Im Vergleich zum Sonntag ist das ein Anstieg um 21 Punkte. Am Samstag wurde der Wert, der angibt, bei wie vielen von 100.000 Einwohnenden ein PCR-Test in den vergangenen sieben Tagen positiv ausfiel, mit 293,8 angegeben, am Sonntag lag er demnach bei 292.

Noch unklar ist, ob sich der Anstieg des Wertes damit erklärt, dass inzwischen alle Kölner Fälle nachgemeldet wurden – bei der Erfassung der Daten gab es in den vergangenen Tagen Probleme. So wurden für Mittwoch und Donnerstag vergangene Woche nicht alle Neuinfektionen gemeldet, wodurch die Daten nicht belastbar waren.

Laut dem RKI ist die aktuelle Zahl der Infizierten in Köln am Montag um 783 auf 80.306 gestiegen. Ein neuer Todesfall wurde nicht registriert. Seit Beginn der Pandemie sind 805 Kölnerinnen und Kölner an oder in Verbindung mit dem Virus gestorben.

Die Hospitalisierungsrate in NRW ist leicht gesunken und liegt bei 4,13. Der Wert gibt an, wie viele von 100.000 Einwohnenden ins Krankenhaus eingewiesen werden mussten.

​Inzidenz sinkt leicht – Keine neuen Todesfälle gemeldet

7.35 Uhr: Der Inzidenzwert in Köln ist im Vergleich zum Vortag um 1,8 Punkte gesunken und liegt am Sonntagmorgen bei 292. Am Samstag wurde der wert, der angibt, bei wievielen von 100.000 Einwohnern ein PCR-Test in den vergangenen sieben Tagen positiv ausfiel, mit 293,8 angegeben, am Freitag mit 295,1. Es ist allerdings immer noch unklar, inwieweit diese Zahlen belastbar sind, das es in der vergangenen Woche Probleme bei der Datenübertragung gegeben hat und nicht gesagt werden kann, ob alle Zahlen nachgemeldet wurden.

Die Zahl der Neuinfektionen gibt das Robert Koch-Institut mit 588 an. Es wurden keine neuen Todesfälle gemeldet. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie 806 Menschen in Zusammenhang mit Coid-19 gestorben.

Die Hospitalisierungsrate in NRW liegt am Sonntag bei 4,32 (Vortag: 4,37). Der Wert gibt an, wie viele von 100.000 Einwohnern ins Krankenhaus eingewiesen werden mussten.

Inzidenz sinkt leicht

8.14 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Köln ist zum Samstag leicht gesunken. Nachdem es bei der Stadt Köln in den vergangenen Tagen Verzögerungen mit der Erfassung der Daten gab, ist aber unklar, ob alle Neuinfektionen nachgemeldet worden sind.

Am Samstagmorgen lag der Wert, der angibt, wie viele von 100.000 Kölnerinnen und Kölnern sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben, laut Robert Koch-Institut (RKI) bei 293,8 (Vortag: 295,1).

Gemeldet wurden 638 Neuinfektionen. Seit Beginn der Pandemie haben sich insgesamt 78.935 Menschen mit dem Virus in Köln infiziert. Es wurde ein weiterer Todesfall gemeldet. Damit sind in Köln insgesamt 806 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Die Hospitalisierungsrate in NRW liegt am Samstag bei 4,37 (Vortag: 4,21). Der Wert gibt an, wie viele von 100.000 Einwohnern ins Krankenhaus eingewiesen werden mussten.

Impfaktionen mit dem Vakzin von Moderna

Bei ihren Impfangeboten wird die Stadt verstärkt das Vakzin des Herstellers Moderna einsetzen. Dieser Impfstoff soll für Menschen ab 30 Jahren verwendet werden. „Der Impfstoff von Moderna ist genau wie der Biontech-Impfstoff ein hochwirksamer mRNA-Impfstoff mit über 90 Prozent Wirksamkeit. Manche Studien attestieren ihm sogar eine noch längere Wirksamkeit“, erklärt Dr. Johannes Nießen, Leiter des Gesundheitsamts. Im Gegensatz zum Impfstoff von Biontech ist Moderna nur für Menschen ab 30 Jahren zugelassen. Nötig ist die Unterscheidung laut Stadt, weil vom Bundesgesundheitsministerium nicht mehr in ausreichendem Maße Biontech zur Verfügung gestellt werde.

Nur stichprobenartige Suche nach Virusvarianten

Belgien hat am Freitag als erstes EU-Land einen Fall der neuen Virusvariante B.1.1.529 bestätigt, die sich derzeit rasant in Südafrika ausbreitet. Würde eine solche Variante in Köln sofort auffallen? „Die Stadt wird strikt die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts umsetzen. Analysen finden stichprobenartig statt“, heißt es in der Verwaltung. Zu Beginn der Pandemie war jede positive Probe genau in Laboren analysiert worden, seit geraumer Zeit finden aus Kosten- und Kapazitätsgründen nur noch Stichproben statt.

Teststelle verlässt das Gesundheitsamt

Um sein Impfangebot auszubauen, verlegt das Gesundheitsamt in der kommenden Woche seine Corona-Schnellteststelle. Dienstag und Mittwoch bleibt die Teststelle geschlossen, am Donnerstag wird sie an der Lungengasse 34-36 neu eröffnet. Der gewonnene Raum soll für Impfungen genutzt werden, denn derzeit bilden sich lange Schlangen am Neumarkt.

Fehler bei Ermittlung der Inzidenz behoben

Der Softwarefehler bei der Landeszentrale für Gesundheitsförderung (LZG) ist behoben worden. Dieser hatte zur Veröffentlichung fehlerhafter Inzidenz-Angaben geführt (wir berichteten). Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Freitag bei 295,1

Impfaufklärung per Videosprechstunde

Die Stadt hat eine Arbeitsgruppe „Erhöhung der Impfbereitschaft“ gegründet. Diese bietet ab sofort Videosprechstunden an. Die Ziele: „Abbau impfskeptischer Haltungen“ und Ratschläge für Personen, „die Menschen mit Vorbehalten gegen eine Impfung in ihrer täglichen Arbeit begegnen“. Die Stadt will vor allem Ehrenamtler aus Vereinen erreichen, Nachbarschaftshilfen und Religionsgemeinschaften. Interessenten können sich per Mail melden:

AGImpfbereitschaft@stadt-koeln.de

Termine bei der Stadt nur noch mit 3G

18.30 Uhr: Wer seinen Ausweis verlängern oder ein Auto anmelden möchte, muss ab sofort die 3G-Regel beachten. In allen Gebäuden der Stadt müssen Kunden ab Mittwoch, 1. Dezember geimpft oder genesen sein, oder aber einen negativen Corona-Schnelltest vorweisen können. Dies gilt bei allen Kundenterminen.

Inzidenzwert steigt wieder - Sieben weitere Todesfälle

7.25 Uhr: Der Kölner Inzidenzwert ist wieder gestiegen: Am Freitagmorgen lag der Wert, der angibt, wie viele von 100.000 Kölnerinnen und Kölnern sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben, laut Robert Koch-Institut (RKI) bei 295,1. Am Vortag lag er bei 288,0, allerdings wurden nicht alle Daten richtig erfasst, die Inzidenz war nicht aussagekräftig.

Die Zahl der Infizierten liegt am Freitag um 686 höher als am Vortag. Seit Beginn der Pandemie haben sich insgesamt 78.297 Menschen mit dem Virus in Köln infiziert.

Sieben weitere Todesfälle wurden gemeldet. Somit sind bisher insgesamt 805 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 in Köln gestorben.

Die Hospitalisierungsrate in NRW liegt wie bereits am Donnerstag bei 4,21. Der Wert gibt an, wie viele von 100.000 Einwohnern ins Krankenhaus eingewiesen werden mussten.

Bei der Stadt Köln gab es in den vergangenen Tagen Verzögerungen mit der Erfassung der Daten: Für Mittwoch und Donnerstag wurden nicht alle Neuinfektionen gemeldet und die Daten waren nicht belastbar. Ob nun alle Kölner Fälle nachgemeldet worden sind, ist noch unklar. Das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW meldet noch eine geringere Inzidenz mit Datenstand vom Donnerstag.

Maskenpflicht auch für die Einkaufsstraßen in Köln

15.30 Uhr: Nicht nur auf Weihnachtsmärkten muss ab Freitag Maske getragen werden. Auch die großen Einkaufsstraßen in Köln sind davon betroffen.

Wie die Stadt Köln mitteilt und per Allgemeinverfügung festlegt, gilt die Maskenpflicht bis zum 23. Dezember in den Kölner Fußgängerzonen Schildergasse, Hohe Straße und Wallrafplatz von 10 bis 22 Uhr, sowie auf den Weihnachtsmärkten. Auf den Weihnachtsmärkten kann die Maske abgenommen werden zum Trinken, Essen und auf Sitzplätzen.

Fehler bei der Ermittlung der Inzidenz

Mit einem Wert von 288 ist die Inzidenz am Freitag im Vergleich zum Vortag leicht zurückgegangen. Sie lag 1,4 Punkte niedriger. Allerdings sind diese Zahl möglicherweise nicht korrekt, sondern zu niedrig angegeben. Grund: Zwischen Gesundheitsamt und Landeszentrum Gesundheit ist es zu Übermittlungsproblemen gekommen. Sicher ist: Innerhalb eines Tages wurden 470 Neuinfektionen festgestellt. Drei weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Coronainfektion. Aktuell sind 951 Schüler und 185 Mitarbeitende infiziert.

Maskenpflicht auf Kölner Weihnachtsmärkten

13.00 Uhr: Auf den Kölner Weihnachtsmärkten soll ab Freitag eine Maskenpflicht gelten. Das geht aus einer Ankündigung hervor, die Weihnachtsmarktbetreiber am Mittwochabend erhalten haben. Demnach will die Stadt im Laufe des heutigen Tages eine entsprechende Allgemeinverordnung erlassen. Da die Kölner Weihnachtsmärkte im Gegensatz zu vielen anderen, die bundesweit abgesagt wurden, stattfinden, stünden sie besonders im Focus der Beobachtung, heißt es in dem Schreiben weiter. (dha)

Luftwaffe hält in Köln Flugzeuge für Corona-Hilfe bereit

10.59 Uhr: Die Luftwaffe hält in Köln nun zwei Flugzeuge für einen Hilfseinsatz zur Verlegung von Intensivpatienten in der Corona-Pandemie bereit. Dazu gehört der Airbus A310 MedEvac, die fliegende Intensivstation, sowie eine umgerüstete Spezialmaschine, das Überwachungsflugzeug A319OH („offener Himmel“).

In dieses seien am Vortag zwei Plätze zur Intensivbehandlung eingebaut worden, sagte ein Luftwaffen-Sprecher am Donnerstag. Über sechs Intensivplätze verfüge der Airbus A310 MedEvac. Schnelle Transportkapazitäten sollen bereitgehalten werden, um Intensivpatienten bei einer regionalen Überlastung von Krankenhäusern in Regionen mit freien Kapazitäten fliegen zu können.

Inzidenz in Köln im Abwärtstrend – Zahlen aber nicht belastbar

07.08 Uhr: Die Inzidenz in Köln liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Donnerstag bei 288,0. Ein Softwarefehler am Mittwoch hatte zu fehlerhaften Meldungen geführt, am Montag lag der Wert noch bei 300,9. Ob alle Fälle nach dem Ausfall nachgemeldet wurden, ist noch unklar. Sollten Infektionen in der Erfassung fehlen, könnte die Inzidenz höher liegen als aktuell angegeben.

Insgesamt wurden in Köln 77.611 Infektionen mit dem Coronavirus seit Beginn der Pandemie festgestellt. Das ist ein Wert von 470 Neuinfektionen – relativ wenig im Vergleich der Vortage. Es ist also zu vermuten, dass die Zahlen vom Mittwoch noch nicht eingerechnet sind.

In Köln sind drei weitere Personen an den Folgen von Covid-19 gestorben. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie erhöht sich somit auf 798.

Die Hospitalisierungsrate in NRW liegt bei 4,21 und ist damit um 0,25 Punkte gestiegen. Der Wert gibt an, wieviele von 100.000 Einwohnern ins Krankenhaus eingewiesen werden mussten.

Inzidenz sinkt am Mittwoch stark – Fehler bei Meldung der Fälle?

07.28 Uhr: Der Inzidenzwert in Köln ist am Mittwoch nach zwei Tagen mit verstärktem Anstieg wieder deutlich zurückgegangen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) lag er am Mittwoch bei 289,4 und damit 41,9 Punkte unter dem Wert vom Dienstag (331,9).

Am Montag lag die Inzidenz bei 300,9. Da das RKI und auch das Landeszentrum Gesundheit allerdings keine neuen Infektionsfälle angeben, dürfte das Sinken des Werts darauf zurückzuführen sein. Die Zahl der Neuinfektionen wird mit 0 seit dem Vortag angegeben. Die Gründe für die offenbar nicht stattgefundene Meldung der Neuinfektionen sind noch unklar.

In Köln sind seit Beginn der Pandemie 795 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Die Hospitalisierungsrate in Nordrhein-Westfalen stieg am Mittwoch knapp unter dem Wert von 4 bei 3,96 (+0,04).

Inzidenz macht Sprung auf über 330 – Drei neue Todesfälle

07:15 Uhr Der Inzidenzwert in Köln liegt am Dienstag laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 331,3. Das ist ein Anstieg um 30,4 Punkte. Am Montag lag der Wert, der angibt, bei wievielen von 100.000 Einwohnern ein PCR-Test in den vergangenen sieben Tagen positiv ausfiel, bei 300,9, am Sonntag bei 278,9.

Die Zahl der Neuinfektionen gibt das RKI mit 558 an.

Es wurden drei neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl der im Zusammenhang mit Covid-19 gestorbenen Menschen liegt damit in Köln bei 795.

Lage in Kölner Kliniken angespannt

17.00 Uhr: In den Kliniken ist die Lage weiterhin angespannt, sie hat sich am Wochenende aber nicht verschärft. In den Krankenhäusern der Stadt werden 164 Corona-Infizierte behandelt, davon 56 auf den Intensivstationen. Die Intensivpatienten in der Uniklinik sind nach Angaben eines Sprechers zwischen 30 und 60 Jahren alt. Die meisten von ihnen verfügen über keinen Impfschutz. (tho)

Inzidenz in Köln erstmals über 300

7.15 Uhr: Der Inzidenzwert in Köln ist von Sonntag auf Montag deutlich gestiegen. Am Montagmorgen meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 300,9 – tags zuvor lag die Inzidenz noch bei 278,9. Seit Beginn der Pandemie sind in der Stadt insgesamt 792 Personen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben – dieser Wert hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.

Insgesamt haben sich in Köln laut RKI 76.583 Personen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, davon wurden allein 672 in den vergangenen 24 Stunden und 3260 in den vergangenen sieben Tagen gemeldet.

Köln meldet neues Hoch bei Inzidenz – weiterer Todesfall

08.30 Uhr: Der Inzidenzwert ist seit gestern zwar nur minimal gestiegen, aber dennoch erreichte dieser heute in Köln ein neues Allzeit-Hoch. Am Sonntagmorgen liegt er nach Angaben des Landeszentrums für Gesundheit bei 278,9 – tags zuvor lag die Inzidenz noch bei 277,7.

Eine weitere Person ist im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in Köln gestorben. Insgesamt liegt die Zahl der Toten seit Beginn der Pandemie bei 792.

In den vergangenen 24 Stunden wurden 517 Neuinfektionen registriert – insgesamt haben sich in Köln 75.911 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

Inzidenz erreicht in Köln neuen Höchststand

09.37 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz hat in Köln den zweiten Tag in Folge einen neuen Höchststand erreicht. Am Samstagmorgen meldet die Stadt einen Wert von 277,7 Fällen pro 100.000 Einwohner. Das sind 12,5 Fälle mehr als am Freitag.

Auch die Zahl der Todesfälle in der Pandemie ist erneut gestiegen. In den vergangenen 24 Stunden starben zwei Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung in Köln. Damit steigt die Gesamtzahl der Todesfälle auf 791.

Die Zahl der neuen Infektionsfälle ist dagegen im Vergleich zum Freitag leicht gesunken. In der Stadt wurden 500 neue Coronainfektionen registriert. Am Freitag waren es 522. Insgesamt gibt es jetzt 75.394 bestätigte Infektionsfälle in Köln.

Impfzentrum an der Lanxess-Arena in Köln

16.30 Uhr: An der Lanxess-Arena wird die Stadt ab kommendem Dienstag ein Impfzentrum errichten. Geplant ist dieses als Drive-In-Station im Außenbereich der Veranstaltungshalle. Um ein Stauchaos in Deutz zu vermeiden, wird nur mit Terminvergabe geimpft. Zunächst sollen hier täglich rund 1000 Impfungen gegen das Coronavirus stattfinden, eine Steigerung sei möglich, heißt es. Am Freitag hatte der Krisenstab die Weichen für die Einrichtung einer großen Impfstelle im Rechtsrtheinischen gestellt, die Rundschau hatte am Donnerstag exklusiv über die Pläne berichtet.

Inzidenz steigt auf höchsten Wert seit Pandemie-Beginn

6.38 Uhr: Die Sieben-Tages-Inzidenz in Köln ist auf einem neuen Höchststand: Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt den Wert am Freitagmorgen mit 265,2 in Köln an. Am Vortag lag die Inzidenz noch bei 252,1, es ist ein Anstieg um 13,1 Punkte. Der bisherige Rekordwert der Inzidenz lag bei 253,5 am 24. April 2021.

Die 7-Tage-Hospitalisierungsrate in Nordrhein-Westfalen ist am Freitagmorgen auf 4,08 gestiegen. Sie soll nach der Bund- und Länderkonferenz der ausschlaggebende Wert für die geltenden Regeln sein.

522 Personen haben sich mit dem Coronavirus neuinfiziert, die Zahl der Gesamtinfektionen steigt somit auf 74.894 in Köln. Es wurden keine neuen Todesfälle gemeldet, seit der Beginn der Pandemie starben 789 Menschen in Köln an den Folgen von Covid-19. (dpa, red)