Corona in Köln: Inzidenz steigt wieder über 10 – Keine neuen Todesfälle

Hinweis der Redaktion: Aufgrund von Übermittlungsverzögerungen und abweichenden Berechnungsintervallen können die vom Robert Koch-Institut gemeldeten Werte von denen der Behörden vor Ort abweichen.

Köln -

In unserem Liveblog informieren wir über die wichtigsten Ereignisse und den Stand der Verbreitung des Coronavirus in Köln.





Inzidenz steigt wieder über 10

Der Inzidenzwert in Köln ist wieder leicht gestiegen. Am Montagmorgen lag der Wert, der angibt, wie viele von 100.000 Kölnerinnen und Kölnern sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben, laut Robert Koch-Institut (RKI) bei 10,5. Am Vortag lag er bei 9,5. Am Samstag lag er bei 9,7 am Freitag ebenfalls bei 9,7 (Dies sind die nachträglich vom Landeszentrum Gesundheit korrigierten Werte).

Die Zahl der Neuinfektionen wird mit 23 angegeben.

Es wurden keine neuen Todesfälle im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 gemeldet. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie damit 721 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Köln gestorben.





Inzidenz sinkt leicht

7.55 Uhr: Der Inzidenzwert in Köln ist im Vergleich zum Vortag leicht gesunken und ist weiterhin stabil unter 10. Am Sonntagmorgen liegt der Wert, der angibt, wie viele von 100.000 Kölnerinnen und Kölnern sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben, laut dem Robert Koch-Institut (RKI) bei 9,3. Am Samstag lag er bei 9,7 am Freitag ebenfalls bei 9,7 (Dies sind die nachträglich vom Landeszentrum Gesundheit korrigierten Werte).

Es wurde kein neuer Todesfall im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 gemeldet. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie 721 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Köln gestorben. Die Zahl der Neuinfektionen seit Samstag gibt das RKI mit 4 an.

Inzidenz steigt leicht

Die Inzidenz in Köln ist leicht gestiegen, bleibt aber weiter relativ stabil. Am Samstagmorgen lag der Wert, der angibt, wie viele von 100.000 Einwohnern sich in den vergangenen sieben Tagen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, laut Robert-Koch-Institut bei 9,6. Am Freitag hatte er bei 9,2 gelegen. Laut Stadt Köln wurden 17 Neuinfektionen verzeichnet.

Ratsmehrheit für Raumfilteranlagen an Schulen

Gut sechs Wochen lang müssen sich Tausende Kinder und Jugendliche nun erstmal keine Gedanken mehr um die Schule machen. In der Politik sieht das anders aus, denn mit Beginn der Sommerferien nimmt die Forderung nach der Ausstattung aller Schulen mit Luftfilteranlagen an Fahrt auf. Das Ratsbündnis von Grünen, CDU und Volt will nun möglichst zügig eine Entscheidung auf den Weg bringen, auch SPD und FDP drängen auf eine technische Aufrüstung der Klassenräume, um bei einer möglichen vierten Infektionswelle die Schulen so lange wie möglich offen halten zu können.

Neu ist die Debatte nicht, durch ein Landesförderprogramm konnten jüngst 100 Luftfiltergeräte angeschafft werden, weitere acht hat die die Stadt auf eigene Kosten besorgt. Jedes der Geräte kostet laut Stadtverwaltung 3395,07 Euro, die Geräte stehen nun in 33 Schulen, und zwar in solchen Räumen, die schlecht gelüftet werden können. Die Ausstattung aller Schulen mit den mobilen Geräten würde 15 Millionen Euro kosten. „Wir sehen das Land in der Pflicht und halten die Anschaffung für sinnvoll, weil die Virenlast in den Räumen dadurch nachweislich sinkt. Das gilt auch für Grippeviren“, sagt Oliver Seeck (SPD).

Bislang hatte die Stadtverwaltung eher zurückhaltend auf eine flächendeckende Anschaffung von Filtern reagiert, Oberbürgermeisterin Henriette Reker hatte Anfang März im Rundschau-Interview auf die enormen Kosten verwiesen. „Man muss es sich auch leisten können. Und der Haushalt der Stadt Köln gibt leider nicht alles her“, lautete die klare Stellungnahme.

Der Hinweis auf das Geld reicht den Parteien inzwischen nicht mehr. „Gesundheitsschutz gibt es nicht zum Nulltarif. Und wir den maximalen Schutz der Kinder sicherstellen, denn Kinder unter 12 Jahren können noch nicht geimpft werden“, sagt Helge Schlieben, schulpolitischer Sprecher der CDU. Der Bund bietet derzeit ein Förderprogramm für fest installierte Lüftungsanlagen. Dies soll nun bei allen Schulneubauten und bei Sanierungen berücksichtigt werden. Dass die Filter zum neuen Schuljahr zur Verfügung stehen, glaubt im Rathaus niemand. Realistisch sei eher der Herbst.

Inzidenz steigt minimal an

7:20 Uhr: Der Inzidenzwert in Köln ist im Vergleich zum Vortag etwas gestiegen. Am Freitagmorgen liegt der Wert, der angibt, wie viele von 100.000 Kölnerinnen und Kölnern sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben, laut Angaben der Stadt bei 9,2. Am Donnerstag hatte die Inzidenz bei 8,7 gelegen.

Insgesamt gibt es 18 neue Corona-Fälle in Köln. Die Zahl der Menschen, die seit Pandemie-Beginn im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Köln gestorben sind, liegt bei 722. Das ist ein Todesfall mehr als noch am Donnerstag.

Inzidenz verändert sich kaum

6.15 Uhr: Der Inzidenzwert in Köln ist im Vergleich zum Vortag leicht angestiegen, ist aber seit eineinhalb Wochen stabil unter 10. Am Donnerstagmorgen liegt der Wert, der angibt, wie viele von 100.000 Kölnerinnen und Kölnern sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben, laut dem Robert Koch-Institut (RKI) bei 8,7. Am Mittwoch lag er bei 8,5, am Dienstag bei 8,8 (Dies sind die nachträglich vom Landeszentrum Gesundheit korrigierten Werte).

Es wurde kein neuer Todesfall im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 gemeldet. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie 721 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Köln gestorben. Die Zahl der Neuinfektionen seit Mittwoch gibt das RKI mit 17 an.

Impfaktion an Brennpunkten wird fortgesetzt

Eine neue Impfstofflieferung des Landes gibt es zwar nicht, dennoch wird die Stadt ab dem heutigen Donnerstag ihre Sonder-Impfaktion in Brennpunkten mit potenziell hohem Infektionsgeschehen fortsetzen. Möglich ist dies, weil in den vergangenen Tagen und Wochen Impfstoff des Herstellers Johnson & Johnson in Flüchtlingsheimen sowie bei der Impfung von Obdachlosen übrig geblieben ist. Bei diesem Vakzin ist nur eine Impfung erforderlich.

Am Donnerstag und Freitag steht der Impfbus in Neubrück (Wochenmarkt), am Freitag und Samstag werden in Ostheim Impfungen angeboten und vom 7. bis 9. Juli in Bilderstöckchen. Auf ihrer Internetseite hat die Stadt die genauen Adressen aller Impfberechtigten aufgelistet, jeden Tag können etwa 800 Menschen geimpft werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt lag Mittwoch bei 8,5, es wurde eine Neuinfektion gemeldet. (tho)

Delta-Variante des Coronavirus bei Reiserückkehrern nachgewiesen

Afghanistan, Indien, Russland - dies sind nur drei Länder, aus denen Urlauber nach Köln zurückgekehrt sind, bei denen anschließend die Delta-Variante des Coronavirus’ festgestellt worden ist. Festgestellt wurden die meisten Infektionen, weil sich die Reisenden nach Rückkehr aus Risikogebieten getestet hatten. „Die Zahl der Infizierten mit der Delta-Variante steigt nur langsam. Derzeit haben wir diese Variante im Griff“, sagt Dr. Johannes Nießen, Leiter des Gesundheitsamts. Insgesamt ist die Delta-Variante bislang bei 32 Infizierten im Labor nachgewiesen worden.

Bei Kindern und Jugendlichen spielt diese - erstmals in Indien nachgewiesene - Mutante des Virus nach Angaben der Stadt bislang keine Rolle. Nur ein Grundschulkind war vor geraumer Zeit betroffen, befindet sich aber bereits nicht mehr in Quarantäne. Insgesamt befinden sich derzeit 41 Schülerinnen oder Schüler wegen des Virus' in Quarantäne, hinzu kommt ein Kita-Kind. Insgesamt gibt es in Köln 297 Schulen mit 152 000 Schülern und 685 Kitas mit 42 000 Kindern. Inzwischen gibt es an 33 Schulen insgesamt 108 Raumluftfilter. Davon wurden 100 durch ein Förderprogramm des Landes finanziert.

Nachfrage nach kostenlosen Tests bleibt

In Köln gibt es noch immer 764 Orte, an denen kostenlose Bürgertests gemacht werden können. Vor allem zum Wochenende hin nutzen viele Menschen das Testangebot. Vergangenen Freitag wurden 35.500 Tests gemeldet, am Samstag waren es 37.000, dies entspricht einer Auslastung von etwa 34 Prozent. Zu Wochenbeginn wurden 26.000 Tests gemeldet.

Kaum Veränderungen beim Inzidenzwert in Köln

Der Inzidenzwert in Köln hält sich weiter konstant unter 10. Am Mittwochmorgen lag der Wert, der angibt, wie viele von 100.000 Kölnerinnen und Kölnern sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben, laut dem Robert Koch-Institut (RKI) bei 8,5. Am Vortag lag er bei 8,6.

Die Zahl der Neuinfektionen seit Montag gibt das RKI mit 1 an.

Es wurde kein neuer Todesfall im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 gemeldet. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie 721 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Köln gestorben.

Inzidenz steigt leicht auf 8,6 an

8.20 Uhr: Der Inzidenzwert in Köln ist leicht angestiegen, ist aber seit über einer Woche stabil unter 10. Am Dienstagmorgen liegt der Wert, der angibt, wie viele von 100.000 Kölnerinnen und Kölnern sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben, laut dem Robert Koch-Institut (RKI) bei 8,6. Am Montag lag er bei 7,6, am Sonntag bei 8,4 (Dies sind die nachträglich vom Landeszentrum Gesundheit korrigierten Werte).

Es wurde kein neuer Todesfall im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 gemeldet. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie 721 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Köln gestorben. Die Zahl der Neuinfektionen seit Montag gibt das RKI mit 10 an.

Nachfrage nach Impfterminen riesig

18.30 Uhr: Nach der Aufhebung der Priorisierung bestimmter Gruppen zur Impfung gegen das Coronavirus hat ein Ansturm auf Termine im Impfzentrum eingesetzt. „In unserem Onlineportal waren die Termine nach wenigen Minuten ausgebucht“, berichtet Dr. Jürgen Zastrow, Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung in Köln. Er empfiehlt, regelmäßig nach neuen Terminen zu schauen, denn diese werden angeboten, sobald neuer Impfstoff zur Verfügung gestellt wird. Wegen des Impfstoffmangels waren im Impfzentrum der Messe zuletzt nur Zweitimpfungen durchgeführt worden.(tho)

Maskenpflicht im Freien fällt

11.11 Uhr: Mit der neuen Allgemeinverfügung der Stadt treten weitere Lockerungen bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie in Kraft. Die Maskenpflicht im Freien wird aufgehoben, dies gilt für Einkaufsstraßen, Fußgängerzonen und stark frequentierte Bereiche wie das Rheinufer. Auch das Alkoholverbot an beliebten Orten wird gekippt – bislang galt dies für das Zülpicher Viertel, den Aachener Weiher und die Schaafenstraße. Bereits vor einer Woche hatte sich der Krisenstab zu den Lockerungen entschlossen, sollte sich das Infektionsgeschehen nicht verstärken.

Unterdessen ist auch für das Impfzentrum in der Deutzer Messe die Priorisierung von Impfgruppen aufgehoben worden. Laut Stadt kann sich nun jeder ab dem Alter von 16 Jahren über das Terminbuchungsportal der Kassenärztlichen Vereinigung online um einen Impftermin bemühen. Telefonisch ist eine Buchung über die Hotline 116 117 möglich. (tho)

Cinedom öffnet ab Donnerstag

11.00 Uhr: Acht Monate lang blieben die Säle leer und die Leinwände dunkel in Kölns größtem Kino. Doch ab kommenden Donnerstag, 1. Juli, heißt es endlich wieder „Film ab!“ , denn das Cinedom öffnet wieder seine Pforten. Mit welchen Filmen gestartet wird, will das Lichtspielhaus in den nächsten Tagen auf seiner Webseite bekanntgeben. „Freut Euch bereits auf eine attraktive Mischung aus aktuellen Neustarts, großen Hollywood-Blockbustern und auch einige Überraschungen“, heißt es dort. Zudem wurde bekanntgegeben, dass die Gültigkeit von Gutscheinen, die zum 31.12.2020 abgelaufen sind, um ein Jahr verlängert wurden. Bei Gutscheinen, die über externe Partner erworben wurden, sollen diese direkt kontaktiert werden. Rückfragen und Anliegen können an info@cinedom.de gerichtet werden.

Ebenfalls noch nicht ganz klar ist, welche Hygienemaßnahmen für die Branche vorgeschrieben werden. Derzeit gehe man davon aus, dass für den Kinobesuch die gleichen Regelungen gelten wie im November. Also das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes abseits des Platzes sowie ein reduziertes Platzangebot. (roe)

Inzidenz sinkt auf 7,6

8.45 Uhr: Der Inzidenzwert in Köln fällt weiter. Am Montagmorgen lag der Wert, der angibt, wie viele von 100.000 Kölnerinnen und Kölnern sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben, laut dem Robert Koch-Institut (RKI) bei 7,6. Am Sonntag lag er bei 8,4, am Samstag bei 9,1 (Dies sind die nachträglich vom Landeszentrum Gesundheit korrigierten Werte).

Es wurde kein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 gemeldet. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie 721 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Köln gestorben.

Inzidenz in Köln bleibt stabil

8.15 Uhr: Die Inzidenz in Köln liegt am Sonntag laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 8,3. Damit ist der Wert, der agibt, wieviele von 100.000 Einwohnern sich in sieben Tagen nachweislich infiziert haben, leicht gesunken. Am Vortag lag er bei 8,7.

Insgesamt haben sich seit Pandemiebeginn 53.482 Kölnerinnen und Kölner nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus lag am Sonntag bei 721, es wurde also ein weiterer Todesfall gemeldet.

13 Neuinfektionen – Inzidenz in Köln weiter stabil unter 10

7.30 Uhr: Inzidenz in Köln weiter stabil unter 10 – 13 Neuinfektionen

Das Landezentrum Gesundheit (LZG) meldet am Samstag eine Inzidenz von 8,7. Am Freitag lag der Wert, der angibt, bei wievielen von 100.000 Einwohnern ein PCR-Test positiv ausfiel, bei 9,6, am Donnerstag bei 9,5 (Dies sind die nachträglich vom LZG bereinigten und in diesem Fall nach oben korrigierten Werte).

Es wurden keine weiteren Todesfälle gemeldet. Seit Beginn der Pandemie starben in Köln 721 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19. 13 Neuinfektionen wurden seit Freitag gemeldet.

77 Häftlinge lehnen Impfung ab

Nun sind auch die Häftlinge in der JVA in Ossendorf geimpft – zumindest zum größten Teil. Wie die Leiterin des „Klingelpütz“, Angela Wotzlaw sagte, sind mittlerweile 373 Insassen mit dem Impfstoff von „Johnson & Johnson“ versorgt worden. Doch es habe 77 Insassen gegeben, die den Piks ablehnten. Vorher hatte es mit jedem Häftling ein Gespräch gegeben und ihnen ein Aufklärungsbogen überreicht worden. Aus den unterschiedlichsten Gründen hätte 77 Personen die Impfung abgelehnt. Details zu den Beweggründen nannte die JVA nicht. Eigentlich war vorgesehen, dass 450 Häftlinge geimpft werden. Schwere Nebenwirkungen habe keiner der Geimpften gehabt, sagte Wotzlaw weiter. Ein Strafgefangener im Alter von über 80 Jahren wurde bereits vor Wochen geimpft. Der Mann wurde mit Bewachung ins Impfzentrem nach Deutz gefahren und erhielt dort den Piks. Ein weiterer Häftling mit über 80 Jahren habe die Impfung abgelehnt. Trotz sinkender Inzidenzzahlen wird die Leitung des Gefängnisses an der verschärften Regelung für den Besuch von Angehörigen festhalten. Gefangene und Angehörige dürfen sich nur per Skype treffen. (ta)

Inzidenz trotz leichtem Anstieg weiter unter 10 – Ein weiterer Todesfall

Die Sieben-Tages-Inzidenz ist in Köln leicht angestiegen: Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt den Wert am Freitagmorgen mit 9,4 an. Am Donnerstag lag der bereinigte Wert bei 8,5, am Freitag vor einer Woche bei 12,4.

Eine weitere Person ist an den Folgen von Covid-19 in Köln gestorben. Die Zahl der Toten seit Pandemie-Beginn steigt auf 721.

Inzidenzwert bleibt stabil unter 10 – Ein weiterer Todesfall

Die Sieben-Tages-Inzidenz in Köln bleibt stabil unter 10: Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt den Wert am Donnerstagmorgen mit 8,5 an. Die Inzidenz ist damit leicht gesunken im Vergleich zum Vortag, an dem sie bei 9,1 lag. Am Donnerstag vor einer Woche lag der bereinigte Wert bei 13.

Laut RKI ist eine weitere Person an den Folgen von Covid-19 gestorben. Die Zahl der Toten in Köln seit Pandemie-Beginn steigt somit auf 720.

23 Verfahren um gefälschte Impfpässe

Die Corona-Pandemie bringt der Polizei in vielen Bereich reichlich Arbeit. Neben dem umfangreichen Subventionsbetrug wird das Thema der gefälschten Impfpässe immer präsenter. Wie ein Behördensprecher mitteilte, bearbeitet die Polizei derzeit 23 Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts gefälschter Impfpässe. Der Tatvorwurf ist Urkundenfälschung. Die Behörde hat zur Aufklärung der Vorgänge eigens eine Ermittlungskommission gegründet, die den Namen „Stempel“ trägt. Acht Tatverdächtige sind bisher identifiziert.

Gefälschte Impfpässe sind begehrt, weil Impfstoff weiter nicht in ausreichendem Maße vorhanden ist. Aber viele möchten genießen, was die Geimpften schon dürfen – vor allem verreisen und in größeren Gruppen feiern. Abnehmer der gefälschten Pässe könnten auch Impfverweigerer sein. Für die Pässe werden Summe von mehreren hundert Euro aufgerufen.

Die Verfahren kamen unter anderem durch Anzeigen von Medizinern zustande. Im Mai tauchten gefälschte Pässe mit dem Namen eines Kölner Arztes auf. Er hatte wegen der Fälschung einer Unterschrift und seines Stempels Anzeige erstattet. Die Polizei betonte, dass etwa Wirte auf die Chargennummer achten sollten. Die Nummernfolgen auf dem Pass nach ersten und zweiten Impfung müssen unterschiedlich sein.

Kölner Inzidenzwert bleibt stabil – ein Todesfall

Der Kölner Inzidenzwert ist im Vergleich zu den Vortagen noch einmal leicht gesunken und liegt nun bei 9,1. Am Vortag lag der Wert, der angibt, wie viele Menschen sich je 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus in den letzten sieben Tagen infiziert haben, noch bei 9,8. Indessen ist ein weiterer Todesfall gemeldet worden. Damit sind nun seit Beginn der Pandemie in Köln insgesamt 719 Menschen im Zusammenhang mit der Covid-19-Krankheit gestorben.

Wieder mehr Touristen in Köln

Die Touristik-Zahlen lassen weiter hoffen: Der Vergleich von April dieses Jahres mit dem Vorjahresmonat zeigt ein sehr großes Plus von über 180 Prozent bei den Ankünften und fast 150 mehr Prozent bei den Übernachtungen in Köln. In Zahlen sind das 33 088 Ankünfte 70 818 Übernachtungen.

Allerdings darf dabei nicht vergessen werden, wo man vor einem Jahr hergekommen ist – nämlich so ziemlich vom Tiefpunkt des bisherigen Zahlen. „Der deutliche Zuwachs liegt in erster daran, dass im April 2020 – mitten im ersten Lockdown – nur Geschäftsreisende in Hotels übernachten durften“ erklärt Jürgen Amann, Geschäftsführer von Kölntourismus.

Ein ganz anderes Bild zeichneten dagegen die Zahlen für Januar bis April diesen Jahres: Mit über 80 Prozent weniger Ankünften und minus 77 Prozent Übernachtungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum wird deutlich, wie groß die Verluste immer noch sind, die der Tourismus in Köln bis jetzt hinnehmen musste.“ (two)

Inzidenzwert sinkt unter 10 – Ein weiterer Todesfall

6.20 Uhr: Der Corona-Inzidenzwert in Köln ist laut Robert-Koch-Institut (RKI) mit 9,8 am Dienstag im Vergleich zu den Vortagen weiter gesunken. Die Zahl, die angibt, bei wievielen von 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen ein PCR-Test positiv ausfiel, lag laut Landeszentrum Gesundheit am Montag bei 11,5 und am Sonntag bei 12,3 (Dies sind die vom LZG nachträglich bereinigten Werte).

Seit dem Vortag haben sich 4 weitere Menschen infiziert. Es wurde ein weiterer Todesfall gemeldet. Seit Beginn der Pandemie starben in Köln 718 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19.

Merkel und von der Leyen informieren sich über Kölner Arbeit

17.00 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) werden sich am Dienstag über die Arbeit des Kölner Gesundheitsamtes informieren.

Ab 12.25 Uhr werden der Leiter des Gesundheitsamtes, Dr. Johannes Nießen, und Frank Bücher, stellvertretender Leiter des Amts für Informationsverarbeitung, virtuell ihre Arbeit vorstellen. Der Termin wird live unter www.bundesregierung.de per Stream übertragen.

„Die Bundeskanzlerin möchte sich über die Digitalisierung in Gesundheitsämtern informieren“, teilte ein Stadt-Sprecher mit. Es sei ein Treffen auf Arbeitsebene, für das 20 Minuten angesetzt ist. Die Stadt Köln hatte früh in der Pandemie die Daten der Nachverfolgung von Corona-Infektionen digital erfasst.

Die Verwaltung hatte betont, dass es mit einem atmenden System auch bei sehr hohen Infektionen immer möglich gewesen sei, Kontaktpersonen frühzeitig zu informieren. Die Digitalisierung auch im Gesundheitswesen wird mit Finanzmitteln der Europäischen Kommission unterstützt.

Stadt setzt Erstimpfungen in der Messe fort

17.00 Uhr: Im Impfzentrum in der Messe werden ab Mittwoch wieder Erstimpfungen durchgeführt. Diese Woche stehen hierfür 4000 Impfdosen zur Verfügung, in der kommenden Woche sind laut Stadt 7000 weitere Erstimpfungen vorgesehen. Termine können Menschen ab 60 Jahren vereinbaren, Menschen mit Vorerkrankung und Beschäftigte aus Werkstätten für Menschen mit Behinderung.

Kölner Inzidenzwert stabilisiert sich

07.35 Uhr: Nachdem die Inzidenz in Köln am Sonntag einen kleinen Sprung nach oben gemacht hatte, sinkt am Montag der Wert, der angibt, wie viele von 100.000 Kölnerinnen und Kölnern sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben, laut Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) auf 11,5. Am Vortag lag er bei 12,5.

Die Zahl der Infizierten liegt um 6 höher als am Vortag. Seit Beginn der Pandemie haben sich 53.411 Menschen mit dem Virus in Köln infiziert.

Todesfälle wurden keine neuen gemeldet. 717 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 seit dem Ausbruch gestorben. (dpa, red)