Corona in Köln: Minimaler Rückgang beim Inzidenzwert am Montag

Hinweis der Redaktion: Aufgrund von Übermittlungsverzögerungen und abweichenden Berechnungsintervallen können die vom Robert Koch-Institut gemeldeten Werte von denen der Behörden vor Ort abweichen.

In unserem Liveblog informieren wir über die wichtigsten Ereignisse und die Situation des Coronavirus in Köln.

Minimaler Rückgang beim Inzidenzwert

Der Corona-Inzidenzwert in Köln ist am Montag im Vergleich zum Vortag leicht gesunken. Er liegt nun bei 91,8, während er am Vortag noch bei 92,4 lag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen von 100.000 Einwohnern sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben. Die Werte am Montag sind nur bedingt aussagekräftig, da am Wochenende weniger getestet wird.



Das Robert-Koch-Institut meldet keine weiteren Toten im Zusammenhang mit Covid-19. Seit Beginn der Pandemie starben 409 Menschen in Köln.

Inzidenzzahl liegt bei 92,4

Die Zahl der Neuansteckungen mit dem Coronavirus stagniert. Am Sonntag lag die Inzidenzzahl bei 92,4 (Freitag: 92,7). Der Wert gibt an, wie viele Personen pro 100 000 Einwohner sich in sieben Tagen infiziert haben. Der R-Wert beträgt 0,98 (Freitag: 0,97). Das heißt, ein Infizierter steckt im Schnitt 0,98 Menschen an. Aktuell sind 1451 Kölner mit Covid-19 infiziert, bisher gab es insgesamt 29 726 Fälle und 409 mit Corona Verstorbene. In Kliniken liegen derzeit 226 Corona-Patienten (Freitag: 236), davon 76 auf Intensivstationen. (fu)

75 Personen auf Intensivstation – Details zu vier weiteren Todesfällen

In Köln sind derzeit 1388 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte die Stadt am Samstagnachmittag mit. Aktuell befinden sich 235 Personen in Kliniken, davon 75 auf der Intensivstation.

Am Samstag wurden auch vier weitere Todesfälle bekannt. Bei den Toten handelt es sich um einen 66-Jährigen, einen 77-Jährigen, einen 81-Jährigen und eine 93-Jährige. Alle Toten waren laut Stadt mit dem Virus infiziert und mehrfach vorerkrankt.

Inzidenzwert nach tagelangem Rückgang wieder gestiegen

Der Inzidenzwert für die Stadt Köln liegt am Samstagmorgen nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 93,3. Damit ist der Wert, der angibt wie viele Menschen von 100.000 Einwohnern sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben, im Vergleich zu den Vortagen wieder gestiegen. Am Freitag hatte der Wert bei 92,7 gelegen nachdem er seit dem 18. Januar (103,3) von Tag zu Tag langsam zurückgegangen war. Mit vier weiteren Todesfällen stieg die Zahl der Toten in Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion laut RKI am Samstag auf insgesamt 409.

OB Reker spricht über aktuelle Corona-Lage

Am Freitagmittag informierte Oberbürgermeister Henriette Reker als Vorsitzende des Krisenstabs über die aktuelle Corona-Lage in Köln. Bei den Zahlen sei eine „positive Tendenz“ erkennbar, die seit Tagen anhalte. Dennoch könne man keine Entwarnung geben: In den Heimen und den Krankenhäusern sei die Lage nach wie vor angespannt.

Rund 10 000 Erzieherinnen, Erzieher, Tagesmütter und Tagesväter in Köln, sowie rund 2800 Lehrinnen und Lehrer an den Schulen sollen in den kommenden sechs Wochen drei Mal auf das Corona-Virus getestet werden. Dazu schickt die Stadt bereits ab Montag Test-Teams in Kitas und Schulen, um alle Mitarbeitenden zu testen. Als Verfahren wird der Rachenspülungstest angewandt, der angenehmer als ein Abstrich sei, aber mit der Auswertung per PCR sicherer als ein Antigen-Schnelltest.

Falls das Alkoholverbot für den öffentlichen Raum auch in NRW gerichtlich gekippt werden sollte, will die Stadt Köln trotzdem daran festhalten. „Wir sind mitten in der Session“, so Reker. Es werde sicher Gruppen geben, die trotz aller Vorschriften feiern wollen. „Das wird mit Alkohol in Köln nicht möglich sein.“

Zehntausende gefälschte Masken

Fahnder des Hauptzollamtes haben am Flughafen Köln/Bonn einen großen Betrug mit gefälschten Corona-Masken aufgedeckt. Wie ein Sprecher der Behörde sagte, hätten Beamten im Dezember 2020 und im Januar 2021 rund 47 000 ungeeignete und gefälschte FFP 2-Masken am Airport sichergestellt. Die Ware kam über den Luftweg aus China in Köln an. „Die Masken wurden aus dem Verkehr gezogen“, ergänzte der Sprecher gegenüber der Rundschau. Die Polizei warnt seit Monaten vor dem Ankauf von gefälschten Masken im Internet. Die Behörde hat etwa 100 Ermittlungen gegen „Fake-Shops“ eingeleitet. Dort wird minderwertige Ware zu einem günstigen Preis angeboten, unter anderem auch Masken. ( ta )

Inzidenzwert geht weiter leicht zurück

Der Inzidenzwert in Köln liegt bei 92,7 und ist somit im Vergleich zum Vortag nur leicht zurückgegangen. Am Donnerstag hatte der Wert noch bei 93 gelegen. Der Wert gibt an, wie viele Menschen sich je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben.

Dem Gesundheitsamt sind drei weitere verstorbene Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, gemeldet worden: ein 91-Jähriger, eine 83-Jährige und eine 85-Jährige. 236 Personen befinden sich derzeit im Krankenhaus in stationärer Quarantäne, davon 77 auf Intensivstationen.

Einladung zum Impfen für Über-80-Jährige

Heute hat die Stadt Köln die Impf-Briefe an die Kölnerinnen und Kölner über 80 Jahre verschickt. Sie werden als nächste Personengruppe geimpft, direkt nach denjenigen, die in Senioren- und Pflegeeinrichtungen leben und arbeiten. Der Brief ist übersetzt in den Sprachen Arabisch, Englisch, Französisch, Spanisch und Türkisch auf den Internetseiten der Stadt Köln abrufbar. Oberbürgermeisterin Henriette Reker bittet in dem Schreiben, den Termin wahrzunehmen: „Der Verlauf einer Corona-Infektion ist nach aktuellem Kenntnisstand für Personen Ihrer Altersgruppe häufig schwer. Daher bitte ich Sie, einen Termin für Ihre Impfung im Impfzentrum auf dem Gelände der Koelnmesse zu vereinbaren.“ Wie berichtet, wird auch das Kölner Impfzentrum erst mit einer Woche Verzögerung am 8. Februar öffnen. (hes)

Inzidenzwert sinkt erneut

Der Trend der vergangenen Tage setzt sich weiter fort: Der Inzidenzwert sinkt weiter. Lag er gestern noch bei 93,9, liegt er am heutigen Donnerstag nur noch bei 93,0. Der Wert zeigt an, wie viele Menschen sich je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt hatten. Seit gestern wurde kein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl stagniert damit bei 402. 239 Personen befinden sich derzeit im Krankenhaus in stationärer Quarantäne, davon 74 auf Intensivstationen.

Infektionsfälle in Heimen, Schulen und Kitas gibt es weiterhin: 131 Bewohner und 66 Mitarbeitende sind aktuell infiziert, betroffen sind 37 Heime. An 64 Schulen sind 96 Schüler positiv getestet worden, 19 Mitarbeitende an 15 Schulen. 23 Kitakinder sind infiziert sowie 26 Erzieherinnen und Erzieher.

Psychologen beraten rund um Schulprobleme

Die Belastungen für Familien sind wegen des Lockdowns und der Schulschließungen besonders groß. Durch das Distanzlernen sind viele Eltern gezwungen, ihre Kinder zuhause zu betreuen und beim Lernen zu unterstützen. Da bleiben Konflikte nicht aus, Rat ist gefragt.

Der Schulpsychologische Dienst der Stadt Köln bietet zum Ende des ersten Schulhalbjahres jetzt Eltern, Schülerinnen und Schülern wieder die Möglichkeit, telefonisch mit Schulpsychologen zu sprechen. In einem vertraulichen Gespräch können sich Anrufer rund um schulische Sorgen und Probleme beraten lassen. Auch Lehrkräfte können das Angebot nutzen. Auf die Bezeichnung „Zeugnistelefon“ verzichtet der Schulpsychologische Dienst, da die Bandbreite der Themen weit darüber hinaus reicht.

Die Telefonsprechstunden zum Halbjahresende finden am 28. und 29. Januar sowie am 1. Februar 2021 jeweils in der Zeit von 9 bis 17 Uhr statt. Die Telefonnummern 221-29001 und 221-29001 sind während des Schuljahres zu den üblichen Dienstzeiten zu erreichen. (EB)

Inzidenzwert sinkt weiter

Die Tendenz beim Corona-Inzidenzwert in Köln ist seit Tagen sinkend. Der Wert liegt am Mittwoch bei 93,3. Am Tag zuvor lag er noch bei 98,5. Der Wert gibt an, wie viele Personen sich je 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben. Aktuell sind 1.375 Kölnerinnen und Kölner mit dem Virus infiziert.

Dem Gesundheitsamt sind fünf weitere gestorbene Personen, die positiv auf das Virus getestet worden sind, gemeldet worden: ein 69-Jähriger, ein 80-Jähriger, ein 82-Jähriger, ein 90-Jähriger und eine 79-jährige Kölnerin, alle mehrfach vorerkrankt. Seit Beginn der Pandemie starben insgesamt 402 Personen in Köln.

235 Personen befinden sich derzeit im Krankenhaus in stationärer Quarantäne, davon 73 auf Intensivstationen.

Handel in der Krise wegen Corona

Ein Thema, das Geschäftsleuten wie Kunden auf den Nägeln brennt, wird beim 6. Rundschau-Podium ausführlich besprochen. „Lockdown lebt! Innenstadt tot?“ heißt es am Donnerstag von 18 Uhr bis 19.30 Uhr. Die Veranstaltung kann nur per Videostream im Internet besucht werden. Zugang erhält man hier auf unserer Seite.

Gäste sind Professor Dr. Karl Lauterbach, SPD-Bundestagsabgeordneter aus Köln und derzeit noch mehr gefragt als Epidemiologe, Dr. Peter Achten, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Nordrhein-Westfalen, und Basti Campmann, Sänger der bekannten kölschen Band „Kasalla“. Die Fragen auf dem Podium stellt Nathalie Bergdoll.

Fast zwei Drittel der Innenstadthändler sehen sich in ihrer Existenz bedroht. Das ist das Ergebnis einer Trendumfrage, die der Handelsverband Deutschland (HDE) Anfang des Monats veröffentlicht hat. Vielen Einzelhändlern, insbesondere im Modebereich droht die Insolvenz: Für die Wintersaison eingekaufte Ware muss bezahlt werden – ob sie an den Kunden gebracht werden kann oder nicht. (EB)



Inzidenzwert sinkt weiter

Der Trend nach unten hält an: Erneut ist der Inzidenzwert in Köln gefallen und liegt nun mit 98,5 sogar erstmals seit Wochen unter der 100er-Marke. Der Wert gibt an, wie viele Personen je 100.000 Einwohnern sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben.

Indessen sind zwei weitere Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben: ein 56-Jähriger und ein 88-Jähriger, beide mehrfach vorerkrankt.. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie in Köln summiert sich damit auf 397 Menschen.

Die Zahl der Neuinfektionen stieg seit gestern um 90 an, auf nun 28.860 Fälle seit Beginn der Pandemie. 246 Personen befinden sich derzeit im Krankenhaus in stationärer Quarantäne, davon 74 auf Intensivstationen.

Ärzte und Pfleger geimpft

Am Montag sind nun auch die ersten Ärzte und Pfleger in den Notaufnahmen und Intensivstationen der Kölner Kliniken gegen Covid-19 geimpft worden. Die ersten 200 Dosen des Biontech-Impfstoffs waren am Vormittag bei den städtischen Kliniken eingetroffen, so dass gut 100 Mitarbeiter an den Standorten Merheim, Holweide und Amsterdamer Straße geimpft werden konnten. Über 1000 der rund 4500 Mitarbeiter in den städtischen Kliniken haben sich bereits für einen Impftermin angemeldet. Die Klinik-Leitungen rechnen mit einer Bereitschaft von gut 75 Prozent. Auch die Uniklinik Köln meldete den Start ihres Impfprogramms mit dem Moderna-Impfstoff. Die Leitung rechnete damit, dass etwa 250 Mitarbeiter in den Hochrisikobereichen ihre erste Impfung gegen Covid-19 bekommen.

JVA: 16 Mitarbeiter negativ – Schnelltest hatte 21 Infektionen ergeben

Aufatmen im „Klingelpütz“: Nach den Befürchtungen, Teile der Justizvollzugsanstalt Ossendorf (JVA) wegen zahlreicher Corona-Fälle schließen zu müssen, gab es für die Leitung der Anstalt am Montag eine gute Nachricht. Von den 21 durch Corona-Schnelltest positiv gemeldete Bedienstete sind 16 Mitarbeiter nun negativ getestet worden. „Ich bin erleichtert und verwundert“, sagte die Leiterin der JVA, Angela Wotzlaw, der Rundschau. „Dass 21 Menschen per Schnelltest positiv getestet worden und im PCR-Test im Labor bei vielen das Gegenteil herauskommt, hätte ich nicht gedacht. Geschultes medizinisches Personal hat die Tests durchgeführt und dennoch gab es eine so hohe Fehlerquote“, betont die Chefin der Anstalt. Bei fünf Bediensteten stand das Endergebnis am Montag noch aus, „weil die Behörden überlastet sind und uns noch nicht antworten können“. Zunächst bleibt der Besuchsverkehr massiv eingeschränkt. Nur Anwälte dürfen in dringenden Fällen zu ihren Mandanten.

Eine Beamtin war nachweislich infiziert, danach mussten 21 Mitarbeiter zum Schnelltest. Bei diesem Personenkreis handelte es sich um direkte Kontaktpersonen der infizierten Frau. Bei 50 weiteren Bediensteten, die engeren Kontakt zu der Beamtin hatten, fielen die Schnelltests negativ aus. (ta)

Techno-Party im Wald gestoppt

Die Polizei hat im Kölner Stadtteil Gremberghoven in der Nacht zu Sonntag eine illegale Technoparty gestoppt. Beim Eintreffen der Beamten seien in der Dunkelheit etwa 20 bis 25 Menschen schnell weggelaufen. Sie konnten nicht gefasst werden. Ermittelt wird nun gegen vier Veranstalter im Alter von 20 bis 23 Jahren. Es sollen von der Stadt Köln Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet werden. Über Messenger-Dienste sei die Party geplant und die Nachtschwärmer eingeladen worden. In einem Waldgebiet sei am frühen Sonntagmorgen eine professionelle Musikanlage aufgebaut worden, teilte eine Behördensprecherin mit. Als die Polizisten aus dem Wald wieder zu ihren Fahrzeugen kamen, waren an zwei Streifenwagen die Seitenspiegel abgetreten gewesen.

Möglicherweise seien dafür die geflohenen Technofans verantwortlich, ergänzte die Sprecherin. Auf die Party im Wald war die Polizei per Zufall aufmerksam geworden. Wegen einem Einbruchsalarm waren die Beamten zu einem Firmengelände gefahren und hatten dann in der Nähe laute Musik gehört. Bereits in der Vergangenheit hatte es in Gremberghoven illegale Technopartys gegeben. (ta)

Inzidenzwert stagniert seit Tagen – zwei weitere Todesfälle

Der Inzidenzwert in Köln stagniert seit einigen Tagen in Köln. Am Montag meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) eine Sieben-Tage-Inzidenz von 103,3. Bereits am vergangenen Mittwoch lag der Wert bei 103.

Außerdem registrierte das RKI zwei weitere Todesfälle am Wochenende: eine 91-Jährige und ein 91-Jähriger, beide mehrfach vorerkrankt. Seit Beginn der Pandemie sind in Köln somit 395 Personen gestorben. 245 Personen befinden sich derzeit im Krankenhaus in stationärer Quarantäne, davon 82 auf Intensivstationen.

Demos an Neumarkt und Rheinufer

„Corona bekämpfen – Menschen schützen, nicht den Kapitalismus!“ Unter diesem Motto versammelten sich am Samstag unter Einhaltung der Corona-Auflagen etwa 100 Menschen vor dem Institut der deutschen Wirtschaft (IW) am Konrad-Adenauer-Ufer, um gegen die aus ihrer Sicht zu geringen Einschränkungen der Wirtschaft bei der Bekämpfung der Pandemie zu demonstrieren. Aufgerufen hatte die Gruppierung „Köln Alarm – Aktiv gegen Rechts“, angeschlossen hatten sich unter anderem „Work Watch“ und „Kein Mensch ist illegal“. Sprecher Dirk Hansen kritisierte, dass die Maßnahmen sich „immer mehr auf den privaten Bereich“ beschränken würden und führte dies auf die „Lobbyarbeit neoliberaler Institute“ wie dem IW zurück.

Auch auf dem Neumarkt kam es zu einer Kundgebung. Etwa 60 Belarussen protestiertengegen das Regime von Alexander Lukaschenko. „Wir fordern Neuwahlen, die Freilassung von Gefangenen und Gerechtigkeit für die Opfer“, so die in Minsk geborene Katja Artsiomenka. Die Journalismus-Professorin an der Hochschule für Medien wünscht sich, dass die Ablehnung Lukaschenkos von der EU „nicht nur ein politisches Lippenbekenntnis bleibt, sondern konkrete Handlungen nach sich zieht“. (roe)

Inzidenzwert bleibt gleich – Vier Todesfälle

Der Corona-Inzidenzwert in Köln ist im Vergleich zum Vortag nahezu gleich geblieben. Er liegt am Samstag bei 100,7. Der Wert gibt an, wie viele Menschen von 100.000 Einwohnern sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben. Am Freitag lag die Zahl bei 102. Vier weitere Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Seit Beginn der Pandemie starben demnach 392 Menschen in Köln.

Seit Beginn der Corona-Pandemie sind in Köln 28.487 Menschen positiv auf das Virus getestet worden. Das sind 202 mehr als am Freitag.

Die Zahl der aktuell Infizierten sowie die Zahl der Menschen in stationärer Behandlung wird erst im Laufe des Tages von der Stadt bekannt gegeben. Am Freitag wurden 252 Covid-Patienten im Krankenhaus behandelt.

Dringender Appell aus Oberberg

Angesichts der hohen Neuinfektionszahlen appelliert der Oberbergische Kreis eindringlich an alle Wochenendausflügler nicht ins Oberbergische zu fahren und die Corona-Regionalverordnung der 15-Kilometer-Regel dringend einzuhalten. Auch wenn der Inzidenzwert unter die Schwelle von 200 sinken sollte, bleibe der 15-Kilometer-Radius auch weiterhin in Kraft. Unter www.obk.de/15km können Übersichtskarten mit dem Bewegungsradius eingesehen werden. Die Zufahrten zu beliebten Gebieten und Ausflugsorten werden verstärkt kontrolliert und Verstöße werden mit Bußgeldern geahndet.

Corona-Ausbruch in JVA Ossendorf

Im Gefängnis in Köln-Ossendorf gibt es wahrscheinlich einen größeren Corona-Ausbruch unter den Bediensteten. Eine Beamtin sei nachweislich infiziert, bei 21 Mitarbeitern seien Schnelltests positiv ausgefallen, sagte die Leiterin der Justizvollzugsanstalt (JVA), Angela Wotzlaw, am Freitag. Dabei handele es sich um direkte Kontaktpersonen der infizierten Frau. Sie seien nach Hause geschickt worden und warteten nun auf das Ergebnis eines PCR-Labortests. Sollte auch dieser positiv ausfallen, müssen die Mitarbeiter für zwei Wochen in Quarantäne.

Bei 50 weiteren Bediensteten, die engeren Kontakt zu der Beamtin hatten, fielen die Schnelltests negativ aus. Vorsichtshalber sollten aber auch diese Ergebnisse durch PCR-Tests bestätigt werden, sagte Wotzlaw. Zuvor hatte der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet.

Um die Personalknappheit aufzufangen, werde der Besucherbereich des Gefängnisses zunächst geschlossen und einige Kollegen, die eigentlich frei hätten, würden einspringen, sagte Wotzlaw. „Sofern sich das negative Testergebnis bei den 50 Mitarbeitern bestätigt, so dass sie am Montag wieder zur Arbeit kommen können, können wir den Engpass gut überbrücken.“

Inzidenzzahl sinkt erneut

Der Trend der Woche geht weiter nach unten: Erneut ist der Inzidenzwert in Köln gesunken, wenn auch nicht sehr stark. Lag er am Vortag noch bei 102,7 liegt er nun Angaben des RKI zufolge bei 101,0 und damit auch deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt von 146. Weitere Todesfälle wurden seit gestern nicht übermittelt, die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie bleibt in Köln bei 388. Die Zahl der Infektionen stieg im Vergleich zum Vortag um 210. Seit Beginn der Pandemie haben sich damit in Köln laut RKI 28.285 Personen mit dem Coronavirus infiziert. 252 Personen befinden sich derzeit im Krankenhaus in stationärer Quarantäne, davon 90 auf Intensivstationen.

Rhein Roxy wird zum Testzentrum

Abstrich statt Absacker: Das Partyschiff „Rhein Roxy“, das kurz vor der Rodenkirchener Brücke am linksrheinischen Ufer liegt, wird zum Corona-Testzentrum. Dort wo sonst Theke und Tanzfläche sind, wird an diesem Wochenende umgebaut. Das Schiff, so erzählt Geschäftsführer Frank Engels, bekommt fünf Testkabinen sowie separate Ein- und Ausgänge.

Betrieben wird das kommerzielle Testzentrum durch den Anbieter Medicare, die bereits mehrere Zentren in ganz Deutschland haben. Initiator in Köln ist Daniel Hessling. „Wir planen die Eröffnung für den 22. Januar“, so der gebürtige Rodenkirchener. Angeboten werden dann Antigen-Schnelltests (39,90 Euro), deren Ergebnisse nach 15 Minuten vorliegen. Auch PCR-Tests werden durchgeführt, die Kosten liegen hier knapp über 100 Euro.

Für Frank Engels ist die Vermietung eine kreative Lösung. „Wir haben schon lange Leerstand und im Kölner Süden ist der Bedarf an Testungen hoch“, so der Partyschiff-Betreiber. Mit einer Öffnung der Rhein Roxy rechne er frühestens Anfang April. Ob dann wieder gefeiert werden dürfte, sei jedoch auch für ihn noch fraglich. (hes)

Nachholtermine für verpasste Impfungen

Viele Senioren haben lange auf die ersehnte Corona-Impfung gewartet, die meisten von ihnen warten immer noch. Und einige von ihnen haben sie ganz knapp verpasst. Wie die 94-jährige Mutter einer Rundschau-Leserin. Die Seniorin lebt im Maternus Seniorencentrum in Rodenkirchen, musste aber wegen einer Erkrankung in einer Klinik stationär behandelt werden. In den kommenden Tagen soll sie nun entlassen werden, „in ihrem Heim sind sie jedoch schon mit dem Impfen durch“, berichtet ihre Tochter, die nicht mit Namen genannt werden möchte. Mobile Impfteams haben die Bewohner des Maternus Seniorencentrums bereits einmal vor Ort geimpft.

Was passiert also, wenn man die Impfung im Heim verpasst hat? Es gebe, soweit man wisse, keine Nachholtermine, heißt es auf Nachfrage bei dem Altenheim in Rodenkirchen. Wer nicht da sei, der müsse sich selbst kümmern, am besten über seinen Hausarzt. Entwarnung für diese Fälle gibt dagegen die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KVNO), die die Impfungen in Köln organisiert. „Es kann ja wegen Unpässlichkeit, Fieber oder Krankheit immer vorkommen, dass ein Impfling zum vorgesehenen Zeitpunkt der ersten Impfung nicht geimpft werden kann“, sagt KVNO-Sprecher Heiko Schmitz. „In der Regel wird die Impfung nachgeholt, wenn das Impfteam zum nächsten Termin in der Einrichtung erscheint, also andere zur zweiten Impfung aufsucht.“ Eine zweite Impfung für die Nachzügler werde dann nach 21 Tagen ebenfalls organisiert.

Stadt Köln erklärt Karneval für Mitarbeiter zu normalen Arbeitstagen

Schicht statt schunkeln: Die Stadt Köln hat die Hochphasen des Karnevals 2021 für ihre Mitarbeiter zu regulären Arbeitstagen erklärt. Ein Grund: Wegen der Corona-Pandemie fallen größere Feierlichkeiten flach. „Ohne die Brauchtumsfeierlichkeiten an Rosenmontag entfällt der Grund für eine Dienstbefreiung bei der Stadtverwaltung“, erklärte die Kommune am Donnerstag. Als öffentliche Arbeitgeberin wolle man zudem den „Respekt gegenüber den massiven Einschränkungen, Einschnitten und Sorgen zum Ausdruck bringen, von denen Arbeitnehmende und Unternehmen in Köln betroffen sind.“

Betroffen von den Regelungen sind Weiberfastnacht (11. Februar), Rosenmonatag (15. Februar) und Karnevalsdienstag (16. Februar). Um die Leistungen der Mitarbeiter in der Pandemie anzuerkennen, führe man aber Gespräche über einen Ausgleichstag, so die Stadt. Bereits am Dienstag hatte die Landesregierung entschieden, dass es in NRW-Landesbehörden an Rosenmontag kein dienstfrei geben wird.

Inzidenzwert fast unverändert – Drei weitere Todesfälle

In Köln sind an den Folgen von Covid-19 drei weitere Personen: eine 84-Jährige, eine 86-Jährige und eine 100-jährige Kölnerin, alle mehrfach vorerkrankt. Das gab das Robert-Koch-Insitut (RKI) am Mittwochmorgen an, die Zahl der Todesfälle steigt somit in Köln auf 388.

Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt fast unverändert, der Wert liegt am Mittwoch bei 102,7, am Vortag war er bei 103. In den vergangenen sieben Tagen wurden 2580 Infektionen auf 100.000 Einwohner festgestellt. 265 Personen befinden sich derzeit im Krankenhaus in stationärer Quarantäne, davon 90 auf Intensivstationen.

15.000 Endgeräte werden ausgeliefert

Seit dem Schulbeginn am Montag ist Distanzunterricht vorgeschrieben. Deshalb arbeitet die Stadt weiter daran, Endgeräte für Schüler und Schülerinnen zu beschaffen, die keines besitzen und deshalb nicht oder nur begrenzt am Unterricht teilnehmen können.

Derzeit werde mit der Auslieferung von rund 15 000 Geräten begonnen, teilte die Stadt mit. In den kommenden Wochen werden auch die rund 11 000 Lehrkräfte der Kölner Schulen mit mobilen Endgeräten ausgestattet. Aktuell sind 246 von 294 Schulgebäuden mit einer vollflächigen WLAN-Infrastruktur versorgt. Die noch nicht versorgten 48 Schulen sollen zeitnah folgen. Die dafür notwendigen Baumaßnahmen in den Schulgebäuden werden voraussichtlich in den nächsten zwölf Monaten abgeschlossen. (bos)

Inzidenzwert geht weiter zurück

Auch am Mittwoch ist der Inzidenzwert in Köln weiter gesunken und liegt nun bei 103. Der Wert gibt an, wie viele Menschen sich je 100.000 Einwohnern sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben. Am Dienstag lag die Zahl noch bei 109,8. Dem Gesundheitsamt wurden indessen vier weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet.

Dabei handelt es sich um mehrfach vorerkrankte Patienten – ein 66 Jahre alter und ein 85 Jahre alter Mann sowie eine 88-jährige und eine 96-jährige Frau. Die Gesamtzahl der Verstorbenen seit Beginn der Pandemie im Frühjahr liegt nun bei 385.

1522 Kölnerinnen und Kölner sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert. In der Zeit von 25. Februar 2020 bis 11. Januar 2021 wurden von Kölner Bürgerinnen und Bürgern 655.545 Abstriche für den Coronavirustest genommen. 4,21 Prozent dieser Abstriche stellten sich als positiv heraus. In den vergangenen sieben Tage lag der Anteil der positiven Befunde bei 7,47 Prozent aller Abstriche.

90 Corona-Verstöße in Kölner Hotels

Die Stadt Köln appelliert an Hotelbetreiber intensiver ihre Gäste zu überprüfen, wenn sie in den Häusern übernachten wollen. Immer wieder kommt in verschiedenen Hotels zu Verstößen gegen das Beherbergungsverbot. Seit dem Beginn der Corona-Regeln kam es in zwölf Kölner Hotels zu rund 90 Verstößen. Erst vor wenigen Tagen kontrollierte das Ordnungsamt 27 Hotels in den Bezirken Ehrenfeld, Innenstadt und Nippes. Dabei wurden in fünf Hotels 14 Gäste angetroffen, die dort zu privaten Zwecken übernachteten. Den Betrieben und Gästen droht eine Geldbuße. Eine kontrollierte Person machte falsche Angaben zur Kontaktverfolgung – es droht ein Bußgeld. Im vergangenen Jahr wurde in der direkten Innenstadt ein Hotel geschlossen, weil es dort zu massiven Corona-Verstößen kam. Dabei boten in dem Gebäude auch Prostituierte ihre Dienste an. (ta)

Sechs weitere Todesfälle

Der Inzidenzwert ist in Köln im Vergleich zum Vortag gesunken und liegt nun bei 109,8. Am Vortag lag er noch bei 117,9. Der Wert gibt an, wie viele Menschen sich je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen mit dem Virus angesteckt haben. Im bundesweiten Schnitt liegt der Wert momentan bei 164,5.

Dem Kölner Gesundheitsamt sind indessen sechs weitere Todesfälle gemeldet worden: eine 77-Jährige, eine 84-Jährige, eine 80-Jährige, ein 73-Jähriger, eine 89-Jährige und eine 84-Jährige, alle mehrfach vorerkrankt. Die Zahl der mit dem Coronavirus verstorbenen Personen steigt damit nun auf 381. 270 Personen befinden sich derzeit im Krankenhaus in stationärer Quarantäne, davon 89 auf Intensivstationen.

Virtuelles Format der alternativen Sitzung

Auf seiner Internetseite will das Ensemble der alternativen Karnevalssitzung „Fatal Banal“ in den kommenden Wochen „häppchenweise“ mehrere Videos veröffentlichen. Dabei handelt es sich nicht um neue Nummern, sondern einen Rückblick auf die vergangenen drei Jahrzehnte. Der Titel: „Back in Jeck“. Die einzelnen Sketche werden dabei von den Künstlern unterhaltsam kommentiert. Ziel sei es, den Kontakt zum Publikum nicht abreißen zu lassen. Das virtuelle Angebot in der Corona-Session wird kostenlos zur Verfügung gestellt, allerdings bitten die Macher der Sitzung um Spenden. Man sei „finanziell am Limit“, weil Kosten für Lagerstätten und Versicherung weiter beglichen werden müssen. „Spenden können uns helfen, die Durststrecke bis zur Session 2022 zu bewältigen“, sagt Präsident Christoph Stubbe.

Kölner Standesamt: Kuss nur mit Maske

Die Termine können bestehen bleiben. Aber die standesamtlichen Hochzeiten, die ab heute unter verschärften Corona-Auflagen stattfinden, werden nur noch in einem sehr kleinen Kreis stattfinden können.

Mit dem 11. Januar greifen die neuen Regeln. Für die Trauungen bedeutet das, neben dem Brautpaar und der Standesbeamtin oder dem Standesbeamten dürfen nur noch wenige Personen zugegen sein. Genauer, einzig einige im selben Haushalt lebende Kinder dürfen dem Ja-Wort beiwohnen. Trauzeugen sind bereits nicht mehr zugelassen. Selbst mit Erinnerungsfotos von dem – hoffentlich – einmaligen Ereignis wird es schwierig . Fotografen sind laut der Auflagen ebenfalls nicht mehr zulässig. Einzig mögliche Ausnahme: Ein Dolmetscher darf mit, wenn ansonsten das Ja-Wort nicht verstanden würde.

Auch mit der Romantik wird es etwas schwer werden. Der Mund- und Nasenschutz muss während der Zeremonie aufbleiben. Selbst für den Kuss gibt es keine Ausnahme.

Da scheint das folgende Versprechen schwer einlösbar: „Das Standesamt wird auf jeden Fall Sorge tragen, dass die Trauungen trotz allem in einem würdigen und stimmungsvollen Rahmen stattfinden.“ (ngo)

Inzidenzwert steigt – zwei weitere Todesfälle

Der Corona-Inzidenzwert in Köln ist weiter leicht angestiegen. Er liegt am Montag nun bei 117,9. Der Wert gibt an, wie viele Menschen von 100.000 Einwohnern sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben. Am Sonntag lag die Zahl noch bei 115,8. Dem Gesundheitsamt sind zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet worden: ein 75-Jähriger und ein 82-Jähriger. Bislang sind damit 375 Menschen in Köln verstorben, die positiv auf Covid-19 getestet wurden. 265 Personen befinden sich derzeit im Krankenhaus in stationärer Quarantäne, davon 92 auf Intensivstationen.

Appell von Loss mer singe

Die Kneipen sind dicht, das Einsingen der Initiative „Loss mer singe“ findet dieses Mal virtuell statt. Zu Beginn der Abstimmungsphase haben sich die Verantwortlichen nun mit einem Offenen Brief an ihr Stammpublikum gewandt und für Solidarität mit Wirten, Musikern und anderen Betroffenen der Pandemie geworben. „Solidarität ist ein großes Wort und zugegebenermaßen sind wir alle oft etwas hilf- oder ratlos, wie man ganz konkret die Menschen unterstützen kann, deren Bürde gerade am größten ist“, heißt es in dem Brief. Sie rufen dazu auf, mal wieder kölsche Musik zu kaufen oder zu streamen. Das Streamingangebot der Initiative kostet sechs Euro, ein Teil des Erlöses soll ebenfalls den Betroffenen zugute kommen.

Im Laufe des Jahres haben die kölschen Bands etwa 300 neue Lieder geschrieben, aus dieser Auswahl mussten für die Abstimmung 20 Lieder ausgewählt werden. „Interessant war, dass vermehrt Lieder gewählt wurden, die sich in irgendeiner Weise kreativ, nachdenklich oder humorvoll mit den Herausforderungen der Krise beschäftigen“. heißt es. Vertreten sind unter anderem Bläck Fööss, Cat Ballou, Kasalla, Brings und Paveier. Die Abstimmung läuft bis zum 7. Februar. (tho)

Inzidenzwert steigt auf 115,8

In den vergangenen 24 Stunden ist die Sieben-Tage-Inzidenz um neun Fälle auf 115,8 gestiegen. Das teilte das städtische Gesundheitsamt mit. Nach den aktuellen Zahlen wuchs die Zahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie um 211 auf jetzt 27.530.

Seit Samstag ist in Köln kein weiterer Patient an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Die Zahl der Todesopfer bleibt damit bei 373.

Inzidenzwert in Köln steigt auf über 100 an

Der Inzidenzwert in Köln liegt am Samstagmorgen nach Angaben des Robert Koch-Instituts bei 106,8 und ist somit erneut deutlich gestiegen. Am Freitag hatte der Wert, der angibt wie viele Menschen von 100.000 Einwohnern sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben, noch bei 92,2 gelegen.

Am Tag davor bei 87,3. Damit ist derzeit kein Rückgang des Infektionsgeschehens in der Stadt erkennbar. Details zur Entwicklung wird die Stadt wie üblich im Laufe des Tages veröffentlichen.

Stadt und Uniklinik planen Studie zur Ausbreitung des Coronavirus

Das Gesundheitsamt plant zusammen der Uniklinik Köln eine Studie, die über die Ausbreitung des Corona-Virus in der Kölner Bevölkerung Auskunft geben soll. Bisher sind in Köln 27.060 Fälle bekannt. Vermutet wird, dass die Dunkelziffer der Infektionen weitaus höher liegt.

In der epidemiologischen „Cologne Corona Surveillance Studie“ (CoCoS) erhalten 6000 zufällig ausgewählte Kölner noch im Januar zunächst einen Fragebogen. Sie werden gebeten, online oder in einem Telefoninterview Fragen zu ihrem Gesundheitszustand, ihrer Lebenssituation und zu ihrem persönlichen Infektionsrisiko zu beantworten. Sowohl im Januar als auch Anfang März werden sie dann auf eine akute Infektion, aber auch auf Antikörper getestet.

Man wolle „ein kompletteres, evidenzbasiertes Bild über die aktuelle Situation“ bekommen, so Professor Edgar Schömig, Ärztlicher Direktor der Uniklinik. „Wir leisten auch einen Beitrag zur wissenschaftlichen Erforschung der Pandemie“, sagt auch Oberbürgermeisterin Reker, die die Bürger darum bittet, an der Studie teilzunehmen. „CoCoS“ ist Teil der vom Bundesministerium für Forschung und Technologie geförderten Forschung zum Corona-Virus. Die Stadt stellt Personal und Logistik bereit.

Inzidenz liegt bei 92,2

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Köln laut RKI am Freitag bei 92,2. Die Zahl gibt an, wie viele Menschen auf 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben. Sie ist eine wichtige Kennzahl für die Bestimmung des Infektionsgeschehens.

Zehn weitere Corona-Tote in Köln

Zehn Menschen sind seit gestern im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Seit Beginn der Pandemie starben damit nun bereits 362 Personen in Köln. Von den zehn gemeldeten Personen verstarben sechs bereits im Zeitraum vom 27. Dezember 2020 bis 2. Januar 2021. Sie wurden aber erst jetzt dem Gesundheitsamt gemeldet.

Eine 73-Jährige, eine 96-Jährige, ein 75-Jähriger, zwei 79-jährige Kölner, und zwei 82-jährige Kölner verstarben in unterschiedlichen Kölner Krankenhäusern.

Ein 79-Jähriger, eine 94-Jährige und eine 95-jährige Kölnerin verstarben in Pflegeeinrichtungen. Alle Verstorbenen waren mehrfach vorerkrankt.

Die Inzidenzzahl ist indessen wieder gestiegen, nachdem sie in den letzten Tagen rückläufig war. Allerdings gab es nur einen leichten Anstieg von 86,0 auf 87,3. Der Wert benennt, wie viele Menschen sich je 100.000 Personen in den vergangenen sieben Tagen angesteckt haben.

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle seit Ausbruch der Pandemie liegt bei 26.892 und damit um 233 höher als am Vortag. 284 Personen befinden sich derzeit im Krankenhaus in stationärer Quarantäne, davon 102 auf Intensivstationen.

Reker-Appell: Lassen Sie sich impfen

Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat die Pflegekräfte in den Altenheimen zu höherer Impfbereitschaft aufgefordert. „Lassen Sie sich impfen! Sie erleben seit Monaten täglich, wie sich die Pandemie für Senioren und Pflegebedürftige auswirkt.“ Die Rundschau hatte berichtet, dass nur die Hälfte aller Pflegekräfte bereit ist, sich impfen zu lassen. Die Oberbürgermeisterin zog ansonsten eine positive Bilanz des Impfstarts in Köln. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung haben die mobilen Impfteams bislang knapp 5000 Impfungen in den Senioren- und Pflegeeinrichtungen vorgenommen. Nach der Zulassung eines weiteren Impfstoffs, so hofft Reker, würden auch in Köln kurzfristig mehr Impfdosen zur Verfügung stehen.

Inzidenzwert sinkt weiter leicht

Der Trend beim Inzidenzwert, der angibt, wie viele Menschen sich in den letzten sieben Tagen je 100.000 Personen mit dem Virus angesteckt haben, ist weiter rückläufig. Lag er am Vortag noch bei 86,7, ist er am Mittwoch laut Robert-Koch-Institut auf 86 gesunken. Indessen wurden vier weitere Todesfälle seit gestern gemeldet, die positiv auf das Corona-Virus getestet wurden: eine 79-Jährige, eine 90-Jährige, ein 92-Jähriger und eine 95-Jährige, alle mehrfach vorerkrankt. Die Gesamtzahl der Todesopfer seit Beginn der Pandemie steigt damit auf nun 352. 282 Personen befinden sich derzeit im Krankenhaus in stationärer Quarantäne, davon 104 auf Intensivstationen.

Neue klinische Covid-19-Studie

Eine klinische Studie zur gezielten Behandlung von Covid 19-Patienten startet an der Universität Wien in Kooperation auch mit einem Kölner Uni-Exzellenzteam: In Zusammenarbeit mit dem Spitzenforscher Henning Walczak von der Universität zu Köln sowie dem University College London (UCL) und dem Heidelberger Biotech-Unternehmen Apogenix AG beginnt die sogenannte Phase II-Studie im Rahmen der Austrian CoronaVirus Adaptive Clinical Trial (Acovact). Dabei werden unterschiedliche Behandlungen verglichen bei Patientinnen und Patienten mit schwerem bis kritischen Verlauf der Covid-erkrankung. Die Teilstudie wurde von Henning Walczak, Prof. Michael Bergmann aus Wien und Apogenix initiiert.

Walzcak ist Alexander von Humboldt-Professor für Biochemie am Exzellenzcluster für Alternsforschung der Uni Köln und Professor für Tumorbiologie am UCL Cancer Institute .(MW)

Corona-Schnelltest-Drive-In bleibt

Da das Angebot sehr rege genutzt worden ist, wird der Drive-In-Coronaschalter auch im neuen Jahr geöffnet bleiben. Bis zu 1000 Personen pro Tag wurden Angaben der Stadt Köln zufolge rund um die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel dort getestet. Ab morgen erfolgt die Anfahrt wie zu Beginn der Testungen wieder über die Gummersbacher Straße (TOR 4) in das Parkhaus P3.

Inzidenzwert sinkt weiter

Der Inzidenzwert ist am Dienstag auf unter 87 gesunken und liegt nun bei 86,7 – das meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW. Am Vortag lag der Wert, der angibt, wie viele Menschen je 100.000 Einwohnern sich in den sieben Tagen mit Corona angesteckt haben, noch bei 92,5. Die Zahl der gemeldeten Coronainfektionen ist im Vergleich zum Vortag um 104 Fälle auf 26.423 gestiegen. Dem Gesundheitsamt wurden drei weitere verstorbene Personen gemeldet, die positiv auf das Corona-Virus getestet wurden: ein 90-Jähriger, ein 86-Jähriger und eine 87-Jährige, alle mehrfach vorerkrankt. 296 Personen befinden sich derzeit im Krankenhaus in stationärer Quarantäne, davon 98 auf Intensivstationen.

So wenig Müll wie noch nie zu Neujahr

Das vergangene Jahr hat viel Stoff für die Geschichtsbücher geliefert. Eine Randnotiz dabei: Noch nie hatten Mitarbeiter der Abfallwirtschaftsbetriebe der Stadt Köln (AWB) in einer Silvesternacht so wenig zu tun wie zum zurückliegenden Jahreswechsel.

„Hier und da einmal ein ausgebrannter Böller“, so beschreibt eine Sprecherin der AWB das Bild, das sich ihren Kollegen zu Silvester am Neujahrsmorgen bot. Müll habe kaum auf den Straßen gelegen. „Selbst die Mülleimer waren weitestgehend leer“, so die Sprecherin. Die Müllmengen waren so gering, dass sie von dem Betrieb gar nicht erst in der Menge erfasst wurden, wie sonst üblich beim Neujahrseinsatz.

Noch zum Jahreswechsel auf 2020 sammelten 195 Mitarbeiter der AWB 65 Tonnen Müll ein. Der „Renner“ dabei waren Feuerwerksbatterien. (ngo)

Kerzen für die Opfer von Corona

Ein schlichtes Schild mit der Aufschrift „Wir trauern um die Corona-Toten“ unter dem Bogen der Hahnentorburg zeigt seit gestern an, wo sich die erste öffentliche Gedenkstätte für Menschen befindet, die im abgelaufenen Jahr 2020 an dem Covid-19-Virus starben. Marian Kirwel, Kölner Organisator der Initiative von Christian Y. Schmidt in Berlin, stellt eine Kerze auf und entfernt sich rasch wieder. Weder zu Reden noch zu Versammlungen soll dieser neue Erinnerungsort einladen. Sondern bewusst streng die Hygieneregel während der Pandemie einhalten. Die Aktion soll auch ein Statement sein gegen Virus-Leugner und -Verharmloser.

Auf dem Rudolfplatz bleibt Kirwels Kerze lange die einzige. „Es dauert, bis #CoronaToteSichtbarMachen anläuft, auf dem Junkersdorfer Friedhof sind es schon zwölf“, sagt er.

Jeder kann mitmachen. Spontan stellt am Sonntag gegen Sonnenuntergang eine Gruppe Schild und Lichter auf den Ebertplatz. Auch der Wiener Platz in Mülheim ist schon ein Ort, an dem sichtbar gemacht wird, dass hinter Totenzahlen Namen und Gesichter stehen. (uwe)

Inzidenzzahl geht weiter zurück

Angaben des Robert-Koch-Instituts zufolge ist die Inzidenzzahl in Köln weiter zurückgegangen und liegt nun bei 92,5. Ein weiterer Todesfall wurde in Köln gemeldet. Damit steigt die Gesamtzahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie in der Domstadt auf 345. Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 80 Jahre alte Kölnerin mit verschiedenen Vorerkrankungen.

282 Personen befinden sich derzeit im Krankenhaus in stationärer Quarantäne, davon 98 auf Intensivstationen.

15.45 Uhr: Am Sonntag hat die Stadt Köln 107 neue Infektionen mit dem Coronavirus im Vergleich zum Vortag bestätigt. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie insgesamt 26.249 Kölnerinnen und Kölner mit dem Coronavirus angesteckt. Die Inzidenzzahl liegt in Köln aktuell bei 97,9.

292 Personen befinden sich derzeit im Krankenhaus in stationärer Quarantäne, davon 98 auf Intensivstationen.

Am Samstag wurde dem Gesundheitsamt eine weitere verstorbene Person gemeldet, die positiv auf das Corona-Virus getestet wurde: Eine 93-jährige Kölnerin verstarb in einem Kölner Krankenhaus. Sie wies multiple Vorerkrankungen auf. Bislang sind damit 344 Kölnerinnen und Kölner verstorben, die positiv auf Covid-19 getestet wurden.

16.01 Uhr: In Köln befinden sich aktuell 288 Personen in Quarantäne im Krankenhaus, davon 98 auf der Intensivstation. An Neujahr wurde der Stadt kein weiterer Todesfall gemeldet, der in Verbindung mit dem Coronavirus steht.

Nachdem der Inzidenzwert für Köln in den vergangenen Tagen gefallen war, zeichnet sich jetzt wieder ein steigender Trend ab. Das Robert-Koch-Institut gibt die Inzidenz für den 2. Januar mit 98,2 an, am Vortag hatte er bei 94,9 gelegen.

Aktuell appelliert die Stadt Köln an Träger in der stationären und ambulanten Altenpflege. Die Heime werden dringend gebeten bei den Bewohnern die entsprechende Einverständniserklärung für die Coronaschutzimpfung einzuholen.

10.10 Uhr: Der Inzidenzwert in Köln ist unter die Marke von 100 gerutscht. Beim Landeszentrum für Gesundheit NRW wurde er am Donnerstag, 31. Dezember (0 Uhr), mit 96,2 angegeben. Am Vortag hatte er bei 107,8 gelegen. Zum Vergleich: In ganz NRW liegt er bei 126,8. Der Inzidenzwert gibt an, wie viele Menschen von 100.000 Einwohnern sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Virus infiziert haben.

15.21 Uhr: Wie bereits über die Weihnachtstage ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Köln deutlich gesunken. Das Gesundheitsamt der Stadt gibt den Wert mit 127,8 pro 100.000 Einwohner (Stand 27. Dezember 9 Uhr) an. Das sind mehr als 15 weniger als am zweiten Weihnachtstag (143,6).

In den vergangenen 24 Stunden starben weitere fünf Kölner an den Folgen der von dem Virus ausgelösten Covid-19-Lungenerkrankung. Insgesamt sind damit 327 Menschenan den Folgen einer Corona-Infektion gestorben.

14.59 Uhr:Die 92-jährige Gertrud Vogel wurde am Sonntag als erste Kölnerin gegen Covid-19 geimpft. Die Seniorin lebt in einem Pflegeheim der Sozial-Betrieb-Köln und hat Vorerkrankungen; sie gehört damit zur am stärksten gefährdeten Risikogruppe, deren Mitglieder nach Landesvorgaben als erste geimpft werden sollen. „Shoppen“ werde das erste sein, was sie nach zehn Monaten Sorge um ihre Gesundheit und massiven Einschränkungen tun werde, freut sich die agile Seniorin, die auf den Rollstuhl angewiesen ist. Nach der zweiten Impfung in knapp drei Wochen kann sie sich ihren Wunsch erfüllen.

15.25 Uhr: In Köln sind am Samstag 2267 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Der Inzidenzwert liegt nach Angaben der Stadt bei 143, 6. Der Wert gibt an, wie viele Menschen von 100.000 Einwohnern sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben. Am Tag zuvor lag die Zahl bei 161,3.

Seit dem Vortag starben vier weitere Menschen im Zusammenhang mit Covid-19. Dabei handelt es sich um einen 85-Jährigen, einen 90-Jährigen, eine 89-Jährige und eine 90-Jährige. Sie alle sollen nach Angaben des Gensundheitsamtes mehrfach vorerkrankt gewesen sein. Seit Beginn der Pandemie starben 322 Personen in Köln.

Insgesamt 320 Kölnerinnen und Kölner befinden sich in stationärer Quarantäne im Krankenhaus, davon 99 auf der Intensivstation.