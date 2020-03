Toilettenpapier, Nudeln und Mehl sind in diesen Tagen in manchen Supermärkten sehr gefragt.

Das Coronavirus führt auch in Köln zu ungewohnten Situationen beim Einkaufen.

Eindrücke aus einem großen Supermarkt im Kölner Westen.

Köln -

Toilettenpapier. Nudeln. Mehl. In diesen Tagen schwer zu bekommen, heißt es. Aber alle versichern, dass die Regale regelmäßig neu gefüllt werden. Ein Besuch in einem großen Supermarkt im Kölner Westen. Die Gänge sind so breit, dass man sich gut aus dem Weg gehen kann. Ein älteres Paar legt Alltägliches in den Einkaufswagen, steuert dann zu den Hygieneartikeln. Die beiden tragen Handschuhe, damit sie nicht in direkten Kontakt mit dem Einkaufswagen kommen. Eine Vorsichtsmaßnahme, sie sind nicht die einzigen. Dort, wo eigentlich Klopapier-Packungen gestapelt sein sollten, steht Küchenrolle. Auf den Schildern heißt es noch „Toilettenpapier, 3-lagig, 8x200 Blatt, 2,99“. Tatsächlich gibt es hier die „Jumbo Kütü, 2,55“, wie es später auf dem Kassenbon heißt. Viele Kunden legen die Küchenrollen in ihren Wagen.