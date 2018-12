Die FC-Kolumne: Schrottwichteln unter Profis

Seit einigen Jahren schon überlassen die Stadionbetreiber den festlichen Jahresabschluss nicht mehr dem 1. FC Köln. Statt am vierten Adventssonntag Fußball zu spielen, werden im ausverkauften Rund bei gedimmtem Flutlicht nun Weihnachtslieder gesungen.

Vielleicht ist es auch gesünder, das emotionale Befinden der Fans so kurz vor dem Fest nicht zwangsläufig mit der sportlichen Leistung eines wenig berechenbaren Clubs zu verknüpfen. Wobei die Wunden des krachenden Abstiegs schon ein halbes Jahr später einigermaßen verheilt sind.

Selbstzufriedenheit führt zu Schrottwichteln

Nun darf der FC also am Freitagabend sein Fußballjahr beenden. Nach fünf Siegen in Serie droht sich euphorische Selbstzufriedenheit auszubreiten, weshalb Präsident Werner Spinner die Truppe kurzentschlossen zum lustigen Schrottwichteln animiert hatte.

Für Markus Anfang hat der Clubpatron großzügig ein VIP-Ticket für die Partie zwischen Stuttgart und Schalke verpackt – aber nur, um die Trainerdiskussion in den beiden Clubs vor dem Fest nochmals ordentlich anzuheizen. Ja, die Laune ist bestens am Geißbockheim. Für die Mannschaft hatte er einige Gutscheine seines Herren-Coiffeurs in die Menge geworfen, in der Hoffnung, dass der blond-bezopfte Timo Horn und der kahl-nackige Marco Höger bitte einen fangen mögen.

In den Fußballalltag kann der Präsident nicht eingreifen, das müssen andere erledigen. Umso entscheidender ist es, zum richtigen Zeitpunkt die strategischen Leitlinien vorzugeben. Für das hauseigene Fernsehen „FC-TV“ will er sich nun nach dem Kick gegen Bochum im Club-Anzug vor eine rot-weiß dekorierte Tanne mit Geißbock an der Spitze stellen und mit feierlichem Blick eine Weihnachtsansprache halten. Präsidenten dürfen das, soll er mit großer Überzeugung festgestellt haben. Die Medienabteilung hat ihn inständig bekniet, sehr oft von Vertrauen und Verantwortung zu sprechen, aber bloß niemals zu sagen: „Wir schaffen das.“ Die Hoffnung lebt.