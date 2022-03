Gutenberg-Karree in Köln: Neues Wohnquartier in Neuehrenfeld ist heiß begehrt

Köln-Neuehrenfeld -

Die Adresse ist wohlklingend und entsprechend begehrt: Gutenbergstraße. Kein Geringerer als der Erfinder des Buchdrucks mit beweglichen Lettern ist Namensgeber: Johannes Gutenberg. Der Immobilienentwickler Bonava, ein deutsch-schwedisches Unternehmen, hat hier ein Areal erschlossen, das zuvor gewerblich genutzt war. Die alten Hallen standen jedoch schon seit längerem leer.



Das soll in gut zwei Jahren anders aussehen: Das Gutenberg-Karree entsteht an der Ecke Gutenberg-/Lukasstraße. Es umfasst fünf Wohngebäude mit insgesamt 64 Eigentumswohnungen.

Gutenberg-Karree in Köln-Neuehrenfeld

Arbeiten auf dem Grundstück waren schon länger im Gange, aber diese dienten dem Abbruch vorhandener Bauten und der Vorbereitung des Bauplatzes. Anfang des Monats verkündete das Unternehmen den offiziellen Start der Hochbauarbeiten für das neue Quartier. „Die Baugrube ist bereits vorbereitet, sodass wir nun die Bodenplatten gießen können. Danach startet der Hochbau. Die ersten Bewohner werden Mitte 2023 einziehen können. Spätestens im Frühjahr 2024 soll alles fertig sein”, berichtet Bonava-Projektleiterin Annette Boderke.



Die Baugrube an der Gutenbergstraße ist schon vorbereitet. Bonava Foto:

Gut soll es sich wohnen in der Gutenbergstraße. Einen Balkon, eine Terrasse oder sogar einen Garten hat jedes der neuen Domizile. In den grünen Innenhöfen der Wohnanlage soll es, weitgehend abgeschirmt vom Lärm der Umgebung, ruhig zugehen. Großzügige Spielflächen und zahlreiche Sitzgelegenheiten sollen zum entspannten Treffpunkt der künftigen Nachbarn werden. Die Wohnungen bieten zwei, drei oder vier Zimmer, 61 bis 138 Quadratmeter Wohnfläche. Stellflächen für Autos entstehen in einer zentralen Tiefgarage unterhalb der Anlage. Für alle Bewohner, die eher auf das Fahrrad setzen, sind ebenfalls großzügige Stellflächen in Keller und im Außenbereich der Häuser eingeplant. Auf den Dächern werden Solarthermieanlagen für eine nachhaltige Wärmeversorgung installiert.



Noch vor dem Baustart war das Interesse, hier zu wohnen groß. Kaum verwunderlich: Nach Ehrenfeld oder in die Innenstadt sind es praktisch nur wenige Schritte. Der Herkulesberg im Inneren Grüngürtel oder der Blücherpark in Bilderstöckchen sind ebenfalls nicht weit. Und ebenso nah sind die Hauptverkehrsachsen. Die direkte Umgebung besteht vorwiegend aus Wohnanlagen, die in den 1960er, 1970er und den 1990er Jahren entstanden sind. „Vor allem die zentrale Lage hat für eine große Nachfrage gesorgt. 53 Wohnungen sind daher inzwischen schon verkauft oder reserviert. Zehn der Wohnungen werden später aber auch noch über einen externen Investor zur Vermietung angeboten”, verrät die Projektleiterin.



Nähere Details zu den noch verfügbaren Eigentumswohnungen erhalten Interessenten unter der kostenfreien Rufnummer 0800 670 8080 oder im Internet, wo Visualisierungen der Wohnungen einen realistischen Eindruck vermitteln.