Umfassende Renovierung: KVB muss Kundencenter in Ehrenfeld für drei Monate schließen

Köln-Ehrenfeld -

In der Woche nach Karneval wird das Kundencenter Ehrenfeld der Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) für voraussichtlich drei Monate geschlossen sein. Die Geschäftsräume am Ehrenfeldgürtel 14 werden ab Montag, 7. März, umfassend renoviert. Mit dem Umbau werden sowohl die technischen Einrichtungen erneuert als auch die Inneneinrichtung.



Infos rund um Tickets und Leihräder

Kundinnen und Kunden sollen später an derselben Adresse, die sich unmittelbar an der zentralen Haltestelle Venloer Straße/Gürtel befindet, eine moderne Anlaufstelle für alle Fragen rund um die die Nutzung der KVB-Angebote vorfinden. Sämtliche Tickets und Kundenkarten können hier erworben werden, aber es gibt auch Beratung und Informationen rund um die Mobilität in der Stadt, wie etwa Leihräder oder Carsharing.

Während die Türen in Ehrenfeld geschlossen sind, stehen die vier weiteren Kundencenter der KVB uneingeschränkt zur Verfügung.



Für die Kundschaft aus dem Einzugsbereich des Ehrenfelder Centers bietet sich das Kundencenter Braunsfeld in der KVB-Zentrale an der Scheidtweilerstraße 38 an. Es ist, aus Ehrenfeld kommend, mit der Stadtbahn-Linie 13 zu erreichen und hat von montags bis freitags geöffnet. Die nächstgelegene Haltestelle ist Aachener Straße/Gürtel.

Weitere Kundencenter am Wiener Platz, Chlodwigplatz und Neumarkt haben auch samstags geöffnet.