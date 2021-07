Einsatz in Köln-Longerich: Dieb flieht nach missglückter Festnahme in Kita

Köln -

Schock für die Kleinen in der Kindertagesstätte „Grethenwichtel“ in Longerich: Vor den Augen von mehreren Kindern ist ein mutmaßlicher Baustellendieb am Dienstagmittag durch die Einrichtung gelaufen und vor der Polizei geflüchtet. Zivilpolizisten verfolgten den 20-Jährigen und stellten ihn in einem Flur der Tagesstätte. Diesen Zugriff haben nach ersten Erkenntnissen die Kinder nicht mitbekommen. Die Leiterin war allerdings Augenzeugin und geschockt. Der Geflohene wurde niedergerungen und mit Handschellen gefesselt.

Die Beamten sollen bei der Festnahme nicht mit einer gezogenen Schusswaffe durch die Räume gelaufen sein. Kinder seien bei dem Vorfall nicht verletzt worden sein. Dem 20-Jährigen war es gegen 12.50 Uhr gelungen, sich seiner Festnahme auf der Grethenstraße zu entziehen. Die Hintergründe der missglückten Aktion sollen nun polizeiintern aufgeklärt werden.



Bezirksdienst stellt sich den Fragen der Eltern

„Ich bedauere sehr, dass Kinder und Erzieher diese verstörenden Szenen hautnah miterleben mussten. Die Polizei wird ihnen helfen, das Erlebte zu verarbeiten und richtig einzuordnen“, sagte Kriminaldirektor Michael Esser am Dienstagabend. Der Einsatzleiter habe mit der sichtlich betroffenen Leiterin direkt über das Geschehene gesprochen. Morgen will sich der Bezirksdienst den Fragen der Eltern stellen und Antworten geben.



Hintergrund der versuchten Festnahme waren Ermittlungen der Polizei wegen mehrerer Baustellendiebstähle. Der nun Festgenommene steht im Verdacht, mit den Taten in Zusammenhang zu stehen. Der Zugriff sollte bei einem fingierten Treffen passiert sein.