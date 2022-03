Erzbistum Köln: Über 5000 Beiträge auf Beteiligungsplattform zur Weltsynode eingereicht

Köln -

„Sag’s dem Papst“ – dieser Aufforderung des früheren Kölner Administrators Rolf Steinhäuser sind 1725 Nutzerinnen und Nutzer nachgekommen: Sie haben auf der Beteiligungsplattform weltsysnode.koeln 5417 Beiträge und 1243 Kommentare verfasst, wie das Erzbistum am Wochenende, nach der planmäßigen Abschluss der Aktion, mitteilte. Unter den Teilnehmern sind 136 Gruppen, so dass die Zahl der insgesamt beteiligten Gläubigen deutlich höher als 1725 ist.

Der Ton sei in letzter Zeit agressiver geworden

„Der Pfarrer ist an Gesprächen schlicht und ergreifend nicht interessiert und versteht es perfekt, sie ganz schnell zu beenden“, schreibt zum Beispiel Nutzer „Sibby“, während andere Nutzer „kein Problem“ dabei sehen, in der Kirche offen zu sprechen – aber der Ton sei in letzter Zeit aggressiv geworden. Einigen Nutzern reichen die heutigen ökumenischen Angebote durchaus aus, während andere dringend die Überwindung konfessioneller Trennungen anmahnen.

Die Ergebnisse sind weiterhin online nachzulesen und werden jetzt nach sozialwissenschaftlichen Standards ausgewertet und zusammengefasst und sollen dann am 30. April und 1. Mai auf einer diözesanen Synodalversammlung beraten werden. Teilnehmen sollen 150 Delegierte, zur Hälfte die Mitglieder des Diözesanrats, zur anderen Hälfte weitere Gläubige.

