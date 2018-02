Gutachten vom TÜV Austria: Ursache für Kölner Seilbahn-Unglück steht fest

Köln -

Nun ist es amtlich: An der Havarie der Seilbahn am 30. Juli 2017 war ein durchhängendes Serviceseil schuld. Von einer Windböe angehoben wickelte sich das Seil um eine der Kabinen, die dadurch gegen einen Pylon krachte und die gesamte Anlage zum Stillstand brachte. Das ist das Ergebnis eines Gutachtens, welches von der Staatsanwaltschaft beim „Tüv“ Austria in Auftrag gegeben wurde, und das nun vorliegt.

65 Fahrgäste mussten damals aus den Gondeln der Seilbahn befreit werden, darunter 20 Kinder. Der Einsatz der Höhenretter zog sich über Stunden hin. Einige der zu Rettenden erlitten durch die Havarie einen Schock. Zeugen berichteten von Todesängsten. Die Staatsanwaltschaft Köln ermittel gegen zwei Mitarbeiter der Seilbahn AG wegen des Anfangsverdachtes der fahrlässigen Körperverletzung.



Seil hing deutlich unter fahrenden Gondeln

„Die Ermittlungen werden fortgesetzt“, sagt dazu Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer. Dabei geht es auch um die Frage, ob das Seil mit der Zugkraft gespannt war, die in der Betriebszulassung vorgeschrieben ist. Benötigt wird das Serviceseil, um mit einer Kabine entlang der eigentlichen Tragseile fahren und deren Zustand in Augenschein nehmen zu können.

Der Rundschau lag das Bild eines Lesers vor, das wenige Tage vor der Havarie aufgenommen wurde. Darauf war zu sehen, dass das Seil deutlich unter den fahrenden Gondeln hing. Oberstaatsanwalt Bremer: „An windstillen Tagen stellte das kein Problem dar, weil sich dann das Seil nicht bewegte.“ An dem Unglückstag jedoch kamen Windböen auf. Die Fotografie wurde der Staatsanwaltschaft zur Verfügung gestellt und ging in das Gutachten des „Tüv“ Austria mit ein.



Die technischen Überwacher aus Österreich wurden beauftragt, weil sie wegen der Vielzahl von Seilbahnen in der Alpenrepublik als Experten auf diesem Fachgebiet gelten. Bremer zum weiteren Verlauf: „Die Verteidiger können nun Akteneinsicht nehmen, das Gutachten einsehen und Einlassungen machen.“

Inbetriebnahme frühestens im Sommer

Das hat für die Seilbahn Folgen. „Der Betrieb wird frühestens im Sommer 2018 wieder aufgenommen, abhängig vom Ergebnis der noch andauernden Ermittlungen“, sagt KVB-Sprecher Matthias Pesch. Zudem will der Verkehrs-Betrieb eine Risikoanalyse zur Seilbahn in Auftrag geben. „Dabei soll untersucht werden, ob der Betrieb bisher nicht bekannte Risiken birgt und wenn ja, wie diese beherrschbar sind.“ Auch von der KVB in Auftrag gegebene Untersuchungen kamen zu dem Ergebnis, dass das Serviceseil Ursache für das Unglück war.

Bereits im Oktober 2015 war es zu einem Seilbahnunglück gekommen. Damals verklemmte sich eine Gondel an einer Führungsschiene. Auch damals mussten Fahrgäste von Höhenrettern befreit werden.