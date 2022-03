Sanierung in Köln: Auf der Rheinuferstraße gibt es jetzt einen Streifen für Radfahrer

Köln -

Es könnte ein Vorgeschmack auf kommende Verkehrsentwicklungen sein: Auf der Rheinuferstraße haben die Radfahrer nun einen eigenen Streifen in dem Abschnitt zwischen Maritim Hotel und Filzengraben. Vorerst ist das aber nur der Sanierung der Rheinuferpromenade geschuldet.

Die Arbeiten gehen nun in eine weitere Phase. Dafür werden die Fußgänger auf den Radweg umgeleitet und die Radfahrer weichen auf die Straße aus. Voraussichtlich elf Monate wird die Sanierung in diesem Abschnitt dauern. Solange ist ein Radstreifen abgegrenzt.

Halsbandsittiche machen Ärger

In dem bereits bearbeiteten ersten Abschnitt an der Promenade tritt allerdings ein Problem auf, dass die Planer nicht im Blick hatten. Dort haben sich nämlich mittlerweile größere Populationen der Halsbandsittiche angesiedelt. Die grünen Vögel, die eigentlich aus Asien stammen, sich mittlerweile aber auch am Rhein heimisch fühlen, sind bekannt dafür, sich allabendlich in „großer Runde“ auf Bäumen zu versammeln. Dabei tauschen sie sich nicht nur lauthals untereinander aus, sie hinterlassen auch große Mengen ihres aggressiven Kots. Und der macht dem neuen Belag auf dem sanierten Abschnitt der Promenade zu schaffen, weil er hartnäckig ist.



Die Stadtverwaltung spricht in einer Mitteilung zu der Sanierung von „erheblichen Verunreinigungen“. Darum wird nun auf ein festeres Material zurückgegriffen. Das hat den Vorteil, das bei der Reinigung handfester vorgegangen werden kann. Mehr noch: „Ein auf diese besondere Situation abgestimmtes Reinigungskonzept wird zurzeit erarbeitet“, heißt es in der Verwaltungsmitteilung.