Zwei Schwerverletzte: Brutale Messerattacke am Eigelstein in Köln

Köln -

Bei einer brutalen Auseinandersetzung in einem Haus im Eigelstein-Viertel sind am Abend des Rosenmontag zwei Menschen schwer verletzt. Ein Mann erlitt nach Angaben von Augenzeugen eine schwere Gesichtsverletzung. Der Angreifer soll ihm mit einem Messer eine erhebliche Schnittverletzung zugefügt haben. „Der Mann lag stark blutend auf der Straße“, sagte ein Anwohner der Rundschau.

In dem Gebäude an der Ursulagartenstraße, dass früher ein Bordell war, sind derzeit Flüchtlinge untergebracht. Die Polizei erhielt gegen 18:30 mehrere Mitteilungen über eine Auseinandersetzung in dem Haus. In einem Zimmer sind nach ersten Ermittlungen ein 42-Jähriger und ein 27-Jähriger aneinander geraten.



Mindestens einer der Kontrahenten setzte hierbei ein Messer ein. Beide Personen wurden durch Rettungskräfte vor dem Gebäude auf dem Gehweg vorgefunden und versorgt. Sie wurden beide in Krankenhäuser transportiert. Polizisten stellten ein blutverschmiertes Messer sicher. Zu den Hintergründen machte die Polizei zunächst keine Angaben. (ta)