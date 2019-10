Blindgänger: Bombe in Köln-Kalk gefunden – 6450 Menschen müssen evakuiert werden

Köln-Kalk -

Bei Bauarbeiten in der Kapellenstraße 65 in Köln-Kalk ist am Montagvormittag eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Die englische Zehn-Zentner-Bombe mit einem Heckaufschlagzünder muss noch heute entschärft werden.



Evakuierung in Köln-Kalk



Der Kampfmittelbeseitigungsdienst und das Ordnungsamt der Stadt Köln sind vor Ort. In Kürze sollen Straßensperren errichtet werden: am Kreisverkehr (Neuerburgstraße) bis zur Kreuzung Ostheimer Straße/Oranienstraße.



Der vorläufige Gefahrenbereich wurde vom Kampfmittelbeseitigungsdienst mit einem Radius von 500 Metern festgelegt. Evakuiert werden müssen unter anderem zwei Kindertagesstätten, eine Förderschule, eine Behindertenwerkstatt und eine Alteneinrichtung. Insgesamt sollen laut Stadt 6450 Menschen von der Evakuierung betroffen sein. Betroffen ist auch die KVB-Buslinie 193. Die Linie 9 fährt die Haltstelle Vingst derzeit nicht an. Fahrgäste werden gebeten, an den Haltestellen Kalk Kapelle oder Ostheim auszusteigen. Der Bahnverkehr und der Luftraum werden kurzfristig vor der Entschärfung gesperrt.

Wann der Bombenblindgänger aus dem 2. Weltkrieg entschärft wird, steht noch nicht fest. Eine Anlaufstelle für Anwohner wurde in der GGS Lustheider Straße, Lustheider Straße 43, eingerichtet. Wenn Bürger Rückfragen haben, können sie sich über das Bürgertelefon unter 0221/221-0 und 115 informieren. (ken)

