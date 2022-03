Donnerstagnachmittag in Kalk: Mann mit Messer attackiert und lebensgefährlich verletzt

Köln-Kalk -

Mehrere Täter haben am Donnerstag in Höhenberg einen 37-Jährigen angegriffen. Einer der Verdächtigen fügte dem Opfer laut Polizei lebensgefährliche Stichverletzungen zu. Passanten fanden das Opfer gegen 15.30 Uhr auf der Bamberger Straße und verständigten Polizei und Rettungsdienst. Die Angreifer sollen zunächst auf den Smart des Mannes eingeschlagen haben. Anschließend griffen sie dann den Fahrer des Autos an.



Die Hintergründe der Tat sind nach Angaben der Ermittler derzeit noch unklar. Die Täter flüchteten nach dem Messerangriff Richtung Nördlinger Straße und rasten von dort mit mehreren Fahrzeugen davon.



Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet, unmittelbar nach der Tat begannen die Beamten mit der Befragung von Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter 0221/2290 entgegen. (tho)