Verlockender Birnenschnaps: Freiwillige pflegen wilde Obstbäume in Köln-Brück

Köln-Brück -

Bäume beschneiden – okay, kann man machen. „Aber Bäume mit Sinn und Verstand beschneiden, das ist eine ganz andere Sache“, weiß Susanne Kommessien-Seibert jetzt. Die Pressesprecherin der Bürgergemeinschaft Brück hat es nämlich selbst versucht, als kürzlich das Projekt „Birnbaumallee“ am Eiskaulenweg an den Start ging. Gut, dass zwei Fachleute vom Bergischen Streuobstwiesenverein vor Ort waren. Einer von ihnen, Werner Heissner, gab auch gleich zu: „Das ist tatsächlich gar nicht so einfach.“