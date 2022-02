Museen, Bäder, Handel: Hier finden Karnevalsmuffel dennoch offene Türen

Köln -

Während sich die einen ab Weiberfastnacht dem Brauchtum hingeben, suchen andere Flucht in die Normalität. Der Handel weist daraufhin, dass anders als sonst an den tollen Tagen die Geschäfte regulär geöffnet sind.

Museen

Die städtischen Museen bleiben an den Karnevalstagen offen. Aufgrund der abgesagten Karnevalsumzüge entschieden die Direktionskonferenz der Museen zusammen mit Kulturdezernent Stefan Charles, dass die Museen geöffnet bleiben – bis auf Rosenmontag. Die einzige Ausnahme: das Römisch-Germanische Museum im Belgischen Haus, welches an Rosenmontag geöffnet, aber dafür am Dienstag geschlossen hat.

www.museenkoeln.de

Bibliotheken

Laut einem Stadtsprecher gelten während der Karnevalstage für alle städtischen Institutionen die üblichen Öffnungszeiten. Dazu zählen auch die Zentralbibliothek und die Stadtteilbibliotheken. Alle Öffnungszeiten sind über die Internetseite der Stadt einsehbar.

www.stadt-koeln.de

Bäder

Die Öffnungszeiten der Kölnbäder weichen während der Karnevalstage ab. Vollständig geschlossen bleiben das Agrippabad und Rodenkirchenbad. Uneingeschränkt offen sind das Zündorf- und Ossendorfbad. Der Lentpark ist nur an Rosenmontag und das Höhenbergbad nur an Aschermittwoch geschlossen. An drei Tagen (Weiberfastnacht, Rosenmontag und Dienstag) schließen das Stadionbad und das Zollstockbad.

Das Chorweilerbad ist an Weiberfastnacht und dann nochmal vom 28. Februar bis zum 4. März geschlossen. Ähnlich ist es auch beim Wahnbad, dass an Weiberfastnacht und vom Zeitraum 27. Februar bis 3. März schließt.

Alle Öffnungszeiten sind im Netz auf der Seite der Kölnbäder zu finden. (tat)

www.koelnbaeder.de