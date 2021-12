Kölner Startup : „Goodgive“ setzt auf nachhaltige Geschenkverpackungen aus Stoff

Köln -

Entstanden ist die Idee wie so oft aus eigener Erfahrung heraus: Sara Stichnote hat eine große Familie, demzufolge türmen sich an Weihnachten die Geschenke an und von den Lieben – aber eben auch jede Menge Einmalverpackungen. Muss eigentlich nicht sein, befand Stichnote vor gut drei Jahren und begann, sich Gedanken über eine wiederverwertbare Verpackung zu machen. „Ich will auf niemanden mit dem Finger zeigen“, sagt sie. „Aber ich dachte mir, vielleicht kann man ja etwas Eigenes entwickeln.“ Nun gibt es zwar eine Menge Taschen, Beutel, Kartons und sonstige Verpackungen. Aber eben kaum etwas „Klassisches“, und erst recht nicht mit Schleife. Die nämlich sollte schon mit dabei sein.

Vom Komplizierten zum Einfachen

Sara Stichnote setzte sich also hin und probierte. Modell über Modell, zunächst nach dem Muster von Klappkarten, dann immer komplizierter. Bis hin zu Origami-Kunst, was sich letztlich aber alles als viel zu weit gedacht herausstellte: „Am Ende ist es dann das ganz Einfache geworden“, berichtet sie. Als einmal klar war, dass genau diese eine Schleife es werden würde, hat sich Sara Stichnote sie wie einige weitere patentieren lassen.

Das alles ging einher mit dem mehr oder weniger typischen Weg vieler Startups: Teilnahme an Workshops etwa bei der Gründerwoche in Köln, Marktrecherche, Netzwerken. Köln bot dazu ein gutes Pflaster, sie gründete schließlich ein Einzelunternehmen für ihre Geschenkverpackungen und war als Kleinunternehmerin tätig. Das Gründerstipendium NRW half bei der Realisierung, auch eine Crowfunding-Kampagne spülte Startkapital in die Kassen.

Produziert wird in mehreren Werkstätten deutschlandweit

Als es darum ging, einen geeigneten Produktionsstandort zu finden, suchte Stichnote zunächst einmal in NRW. Doch dann kam die erste Corona-Welle, und viele Werkstätten mussten vorübergehend schließen – es sollten auch inklusive Projekte zumindest dabei sein, in den Menschen mit Beeinträchtigungen arbeiten. Also dehnte sie ihre Suche deutschlandweit aus und arbeitet heute mit mehreren Werkstätten zusammen.

Zwar zeigte sich schnell, dass die Idee auf fruchtbaren Boden fiel. Die erste Marge war bald ausverkauft. Allein war das aber nicht mehr zu stemmen. Heute sind sechs weitere Mitglieder Teil des „Goodgive“-Teams. Den Schritt aber zu einem Unternehmen, das allen Beteiligten ein eigenes Einkommen ermöglicht, scheuen Sara Stichnote und ihre Teamkolleginnen und -kollegen bislang aber noch.

Das muss nicht so bleiben. Klar ist, es gibt einen Markt für Saras Idee. Auch wenn die Verpackungen aus Bio-Baumwolle nicht ganz günstig sind – eine Verpackung kostet ab 17,90 Euro, je mehr bestellt werden, umso günstiger wird es – wer einmal die Kosten für seine Einmalverpackungen zusammenrechnet, kommt schnell ins Grübeln.