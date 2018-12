Kommentar zum KVB-Vorstand: Unruhe schadet immer

Köln -

Wichtige Entscheidungen, so war es lange Jahre in Köln, wurden mit breiter politischer Mehrheit getroffen. Das galt für Sach- und Personalfragen. Diese sinnvolle Tradition ist – sicher auch als Folge der Stadtwerke-Affäre – außer Kraft gesetzt. Beispiele gefällig? Gleich zwei Mal waren sich bei einer der wichtigsten Stadttöchter Ratsmitglieder so uneins, dass es zu Kampfabstimmungen kam. Erst setzten SPD und Linke die neue KVB-Chefin mit den Arbeitnehmern nur ganz knapp durch. Und nun scheitert die Vertragsverlängerung von Vorstandsmitglied Hofmann an der gleichen Konstellation.

Die Folge: Es brodelt im Unternehmen, das doch vor wichtigen Herausforderungen steht. Verantwortungsvolle Politik sieht sicher anders aus.

