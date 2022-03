Kreuz Köln-West: Lastwagen kippt auf Seite – Bergung von Gefahrgut am Abend

Köln -

Mit leichten Verletzungen hat ein Lastwagenfahrer (54) am Freitagmittag einen schweren Unfall im Kreuz Köln-West überstanden. Aus bislang noch ungeklärter Ursache war der mit Gefahrgut beladene Tankwagen gegen 12 Uhr beim Wechsel von der A4 auf die A1 in Richtung Dortmund umgekippt. Dabei traten laut Feuerwehr geringe Mengen des Lösungsmittels Butylacrylat aus. Die Fahrbahn musste aufwändig gereinigt werden, der Inhalt des Tanks wurde in einen anderen Transporter gepumpt.



Lastwagenfahrer erleidet leichte Blessuren



Die Feuerwehr näherte sich mit speziellen Schutzanzügen dem verunglückten Transporter. Auch die Werkfeuerwehr des Chemparks in Leverkusen rückte zur Unterstützung aus. Denn die ausgetretene Chemikalie gilt als sogenanntes Kontaktgift, das auch über die Haut in den Körper gelangen kann. Zudem ist die Substanz bereits ab einer Temperatur von 37 Grad brennbar. Bei der Bergung setzte die Feuerwehr ein Bindungsmittel ein, die Einsatzkräfte schützten sich mit Gummistiefeln, Handschuhen und Ganzkörperanzügen samt Kopfschutz.



Im freitäglichen Berufsverkehr sorgte der Unfall für Staus, erst gegen 16 Uhr wurde der Verkehr wieder langsam an der Unglücksstelle vorbeigeführt. Zur Ermittlung der Unfallursache stellte die Polizei den Fahrtenschreiber sicher. Erst am Abend konnte laut Feuerwehr mit der Bergung des umgekippten Lasters begonnen werden. (tho)