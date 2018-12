Nach Verbrechen an Frau in Höhenberg: Mutmaßlicher Täter in Polen tot aufgefunden

Köln -

Nach dem Gewaltverbrechen an einer 44 Jahre alten Frau in Höhenberg hat sich der mutmaßliche Täter das Leben genommen.

Dies teilte die Polizei mit. Der 58-Jährige sei tot in Polen aufgefunden worden. Wie die Rundschau erfuhr, hat sich der 58-Jährige erschossen. Der Leichnam wurde in der Nähe der Stadt Wloclawek (112 000 Einwohner) entdeckt. Der Hinweis über den Tod des Mannes war von der internationalen Sicherheitsbehörde Interpol an die Kölner Polizei gekommen.

Am Mittwochabend war die Frau mit Schussverletzungen tot in der Wohnung an der Bochumer Straße aufgefunden worden. Angehörige hatten die Frau nicht mehr erreicht und waren zur Wohnung der 44-Jährigen gefahren. Rettungskräfte fanden später den Leichnam der Frau.(ta)